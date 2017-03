Lørdagens travtips: To Hamre-bankere i V75

Frode Hamre er som vanlig sentral i V75. På Drammen Travbane har han favorittene i hele fire av V75-løpene.

Det kan igjen bli en stor dag for fjorårets beste trener, Frode Hamre.

– Jeg bankertipper begge stallhestene hans, Bol Odin og Gematria, men også Bruno di Quattro og duoen Cantab Genius og Jet Bug har gode vinnersjanser, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Bol Odin blir Olsbus hovedbanker.

– Bol Odin var helt overlegen etter pause sist og er en 4-åring som innehar meget stor kapasitet. Med det løpet i kroppen venter vi ham ytterligere forbedret. Er ikke helt travsikker, men bare han holder seg til rett gangart, spør han neppe noen om seieren i V75-innledningen, tror traveksperten.

Han mener også at Gematria skal være en vinner.

– Gematria var tilbake på topp sist og var helt uten konkurranse. Har perfekte forutsetninger i sølvdivisjonen, hvor hun står strålende inne grunnlagsmessig. Selv om hun skulle havne utvendig for leder, tror jeg hun er i stand til å vinne, sier Olsbu.

Selv mener Frode Hamre at stallens beste sjanse er Bruno di Quattro.

– Bruno di Quattro tapte kun for gode Nuncio i Sverige sist. Sistnevnte er en av verdens aller beste hester. Bruno di Quattro er selv i rivende utvikling og kan ta seg av Ludvig Nilsens minneløp, istemmer Olsbu.

Dagens banker

Bol Odin (V75-1) var helt overlegen etter pause sist. Feilfritt vinner han normalt igjen.

Dagens luring

Myrviks Anton (V75-5) viste klar fremgang sist. Feilet som pigg mot gode hester da. Kan muligens by på en stor overraskelse fra en spennende utgangsposisjon.

Her er Olsbus V75-tips til Drammen Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 168 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1260 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to Hamre-bankere i V75-veddemålet på Drammen Travbane. Foto: Equus Media

V75-1 (2100mv)



4 BOL ODIN

-----------------------------

11 Strikkeprinsen

12 Hvatt Ronja

13 Kagge Lina

14 Vikson

1 Lykkje Tveiten

7 Sikvelands Svarten

10 Eigelands Spretten

3 Dæmro Svarten

6 Maurstad Mina

5 Celoma

9 Alsaker Pumbaa

2 Egge Edel

15 Trollveikja

8 Stjerne Bo

Løpet

Bol Odin vinner trolig grunncupen feilfritt.



Favoritten

Bol Odin var overlegen foran Lykkje Tveiten etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Feilfritt er det normalt snakk om en vinner.



Outsiderne

Strikkeprinsen ble sliten fra dødens sist, men møtte tøft lag da med Kjempen i spissen. Er usikker, men feilfrtt og på sitt beste skal han regnes blant de tre.



Luringen

Hvatt Ronja er bra på sitt beste. Tapte kun for Tangen Jerkila i Brekke-løpet i høst. Er kjapp ut og kan få en fin posisjon. På sitt beste kan hun kjempe blant de tre.



Startsiden

Lykkje Tveiten, Egge Edel og Maurstad Mina er raske, men alle er nok interessert i ryggen til favoritten om han blir offensivt kjørt.

V75-2 (2100ma)



1 CANTAB GENIUS

10 LISTAS MANBOY

7 JET BUG

9 GUY FANATIC

4 THAI PROFIT

8 WALKER JADE

5 TOUGH ENOUGH

-----------------------------

12 Walentino

3 Some Kind Of Monster

2 Chezando

6 Norva Young

11 Zantana Transs R.

Løpet

Syv hester bør rekke i åpen klasse-løpet.



Favoritten

Cantab Genius avsluttet bra fra køen til femte fra tillegg i Widding-løpet sist. 4-åringen tapte kun for Allaway G.T. etter sen åpning gangen før. Hamre-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien om han forsvarer sporet og åpningen ikke blir alt for tøff.



Outsiderne

Jet Bug, Cantab Genius' stallkamerat, kommer ut etter pause og sykdom. 5-åringen trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Sporet er også sjanseartet. Men kapasiteten er såpass bra at han kan kjempe i toppen på direkten, bare det klaffer litt med posisjonene.



Luringen

Listas Manboy var veldig god på slutten av fjoråret. Feilfritt og om formen er intakt kjemper han trolig i fremste rekke, men det må selvsagt klaffe litt fra baksporet. Tempo er selvfølgelig en fordel herfra.



Startsiden

Cantab Genius kan forsvare sporet. Først og fremst Thai Profit og Tough Enough i mot. Jet Bug og Walker Jade kan også løse bra, men står langt ute. Trolig blir dødens ledig for en av dem.

V75-3 (2100ma)



7 BALE M.B.

4 St. Michel Decoy

9 Above Every One

5 Day U.S.

-----------------------------

6 Super Joe

11 Spenda Spirit

2 Bjaa Land

10 Etna B.R.

8 Thai Voyager

12 Flirtin Superb

1 Tiramisu G.T.

3 Dixi d'Hilly

Løpet

Bale M.B. blir trolig klar favoritt i bronsedivisjonen.



Favoritten

Bale M.B. feilet bort en mulig trippelplass sist etter å ha travet over halve løpet i dødens. Gikk en bra langspurt nest sist. Var overlegen foran St. Michel Decoy etter å ha overtatt teten etter 700 meter tredje sist. Med samme innsats og det klaffer fra et sjanseartet spor, skal Morten Juul-traveren ha en god sjanse igjen.



Outsiderne

St. Michel Decoy fikk seiersrekken brutt av Bale M.B. sist. Kommer ut etter litt pause nå. Er flink fra start og kan sitte tidlig i tet. Slipper muligens til Bale M.B. som han gjorde det sist. Skal uansett regnes blant de tre.



Day U.S. var flink toer bak Above From de Hess sist etter halvannen måneds pause. Blir kuskeforsterket med Vidar Hop og kan trolig ventes forbedret med det løpet i kroppen. Var god til en enkel seier foran Jet Bug tredje sist og har vist at han er god på sitt beste.



Spenda Spirit var god til en fortjent og etterlengtet seier sist, men står sjanseartet til i bakspor. Trippelaktuell med overpace.



Luringen

Above Every One var flink toer etter en tøff innledning sist. Står spennende til for smygreise og med tempo stiger sjansene. Men danskegjesten har ikke vunnet på lenge og er ikke lett å få inn på bestilling.



Startsiden

Dixi d'Hilly er veldig rask ut, men slipper. Dermed får trolig St. Michel Decoy overta. Han slipper muligens igjen til Bale M.B. om han blir offensivt kjørt. Day U.S. er heller ingen sinke.

FAVORITT: Bruno di Quattro tapte kun for verdensstjernen Nuncio på Axevalla sist. I Ludvig Nilsens minneløp blir han klar favoritt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-4 (2100ma)



2 BRUNO DI QUATTRO

9 REPAY MERCI

3 PATRICIA HASTRUP

1 Mr. X.F. Royal

10 Winmecredit

-----------------------------

4 Viking Frecel

6 Deep Sea Dream

8 Baldini

7 Avalon

5 Ramona's Fighter

Løpet

Fem hester rekker i Ludvig Nilsens minneløp.



Favoritten

Bruno di Quattro tapte sist kun for en av verdens beste hester, Nuncio, tross drøye sisterunden i dødens. 9-åringen står fint til spormessig og tåler å gjøre en god del selv. Frode Hamre mener det er stallens beste sjanse for dagen, og stallen har som vanlig mange gode vinnersjanser i V75.



Outsiderne

Patricia Hastrup fikk dødens sist, en posisjon hun ikke liker. Hun var sjanseløs i å svare Gematria, men holdt knepent unna til annen et stykke bak. Innvendige Mr. X.F. Royal er rask, men skal kjøres for tet. Greier hun den skal hun sitte der, selv om hun nok er aller best med ryggløp. Men får hun dirigere litt, kan hun holde unna helt inn.



Mr. X.F.Royal har hatt dårligere spor i alle sine starter etter pause og har ikke helt fått vist hva han kan. Nå virker stallen også til å være tilbake i form etter sykdom. Trond Anderssen-traveren står fint til spormessig og får normalt tet eller lederrygg. Skulle han vise seg fra sin beste side igjen, kan han muligens overraske.



Winmecredit går alltid fine løp. Han ble fjerde bak Nuncio og Bruno di Quattro sist. Blir det litt tempo over forestillingen kan han dukke opp på trippelen, som han stadig er på. Men det må løse seg veldig om han skal vinne.



Luringen

Repay Merci kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Står til for et fint ryggløp bak Bruno di Quattro og skulle det bli litt kjøring i front skal ikke Knud Mønster-traveren avskrives.



Startsiden

Mr. X.F. Royal og Patricia Hastrup vil gjøre opp om føringen.

V75-5 (2100ma)



9 FAKS MOLLYN

10 MAKS MOLLYN

3 MJØLNER FOKUS

12 LYKKJE BORKA

11 MYHRENG BRAGE

1 MYRVIKS ANTON

6 LUNDRAPP

7 CHARM ELDEN

2 Ognøy Emiil

-----------------------------

5 Raukvin

8 Å. Gnisten

4 Løvland Spøken

Løpet

Åpent i kaldblodscupen, Drammen Kommunes pokalløp. Jeg garderer bredt.



Favoritten

Faks Mollyn fikk en etterlengtet seier sist med dyktige Magnus Teien Gundersen som kusk. Da rundet ekvipasjen alle tross annen rekke på tillegg. Kusketalentet får tillit bak Schem-traveren igjen og fra en fin utgangsposisjon kan de vinne på ny.



Outsiderne

Maks Mollyn stod på bra til fjerde fra tillegg i V75 sist.Vant enkelt fra tet gangen før. Bjerring-hestene er i toppform og klaffer det bare litt fra baksporet er han seiersaktuell igjen.



Mjølner Fokus ble som ventet overflydd sist, men han avsluttet bra. Fungerer han som best er han god nok.



Luringen

Myrviks Anton er milevis bedre enn raden og viste prov på klar formforbedring sist. Da feilet han som pigg i et løp Stensvik Iver vant. 8-åringen var hardt ute da. Nå står han spennende til i førstespor og kan få en perfekt smygreise. Viser han seg fra sin beste side, kan han speede fort til slutt.



Startsiden

Myrviks Anton er kjapp, men slipper muligens over full distanse. Raukvin, Lundrapp, Charm Elden og en feilfri Ognøy Emiil kan også løse bra. Gunnar Austevoll sitter med nøkkelen bak Myrviks Anton.

V75-6 (1700ma)



4 GEMATRIA

-----------------------------

6 Brixton U.S.

1 Ronato

10 Emir la Brousse

3 Pathos Om

5 Lightman O.

7 Twain Bi

8 Chief Orlando

2 Super Bull

9 Speedy Gon Sali

Løpet

Jeg prøver Gematria i sølvdivisjonen.



Favoritten

Gematria var veldig god til seier sist. Fikk et fint løp og avgjorde veldig lett til slutt. Ble femte bak Twain Bi og Brixton U.S. nest sist, men sto langt verre til da, samtidig som det ble litt feil innledningsvis. Uansett burde hun vært hvassere til slutt da. Men både sist og tredje sist viste hun seg fra sin beste side. Hamre-traveren kommer ut skoløs nå og skal normalt ha en god sjanse igjen. Hoppa kan vinne selv fra dødens, men den posisjonene forringer naturlig nok sjansene. Skulle hun komme seg foran eller få et fint ryggløp, blir hun vrien å tukte.



Outsiderne

Ronato var solid til seier fra dødens sist og har formen på topp. Er kjapp fra start og har en god mulighet til å forsvare sporet om kusken vil. Kan i så fall lede lenge, muligens helt inn, om ikke åpningen blir alt for tøff. Men det blir uansett hardt å stå i mot Gematria til slutt.



Emir la Brousse likte ikke banen sist og feilet seg bort. Var veldig god i startene før, men møter skjerpet lag nå og sprint er heller ingen fordel. Men blir det litt kjøring i front, kan han ende på trippelen. Kolnes-traveren er sterk og går til mål.



Pathos Om knep seieren fra Avery i V75 sist. Møter skjerpet lag, men kan være trippelaktuell med klaff.



Luringen

Brixton U.S. går gode løp hver gang og kan muligens yppe seg mot favoritten om det skulle klaffe maksimalt med posisjonene. Morten Juul-traveren var solid toer bak smygkjørte Twain Bi sist. Vant tre av fire løp før det og har formen fortsatt intakt.



Startsiden

Ronato kan forsvare sporet, men han vil nok bli utfordret av Gematria og muligens Brixtion U.S. og Lightman O.

I DUELL: Ulsrud Tea er en av to hester som kan vinne Arne Sems minneløp. Motbudet er Ness Tjo Stjerna som var knallgod til seier etter pause sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-7 (2100mv)



15 ULSRUD TEA

14 NESS TJO STJERNA

-----------------------------

9 Silke Chasmina

11 Lille Eline

13 Bleke Huldra

3 Osen Prinsessa

12 Arvesølv

10 Nadine U.N.

6 Wikvinni

5 Kjappe Tinna

1 Maurstad Milla

7 Bare Mia

2 Valle Fryd

4 Areta Mollyn

Løpet

To hester gjør normalt opp i Arne Sems minneløp.



Favoritten

Ulsrud Tea var bra til tredje bak Kleppe Slauren og Moe Svarten i Tollef Fjermestads minneløp etter et par måneders pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og slipper å møte hingstene nå. Kan runde alle tross 80 m.



Outsiderne

Silke Chasmina var god toer bak en overlegen Ness Tjo Stjerna sist. Må nøye seg med å kjempe om siste trippelplass nå.



Luringen

Ness Tjo Stjerna var helt rå til seier i V75 sist tross ni måneders løpsopphold. Selv med galopp var hun overlegen på en sterk tid. Skal være ytterligere skjerpet nå og kan gi favoritten kamp om hun holder seg til rett gangart.



Startsiden

Maurstad Milla vil naturlig nok lede en stund, men skal ha ryggløp.

AKTUELL: Jan Martin Bjerring kan vinne med Maks Mollyn. I tillegg kan han ende på trippelen med Silke Chasmina. Begge hestene er i toppform. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Vinnerkandidaten

Navn: Jan Martin Bjerring

Alder: 64 år

Antall seirer i år: 6

Antall seirer totalt: 64

Bjerring som årgangsvin

Han blir bare bedre og bedre som travtrener og kusk, Jan Martin Bjerring. 64-åringen har hatt en flott innledning på 2017 og tror på V75-seier med Maks Mollyn i Drammen lørdag.

V75-1 : - Går Bol Odin like bra som de to siste gangene, vinner han dette løpet. I motsatt fall blir han utfordret av hurtige Sikvelands Svarten, jevne, flinke Kagge Lina og Vikson, som alltid kjemper i toppen.

V75-2: - Får Cantab G.T. tet, kan mye vært gjort. Klar favoritt foran Tough Enough som gikk et sterkt løp på ny rekord sist. Jet Bug og Walentino er gode nok om det klaffer fra dårlige spor.

V75-3: - Han var sterk toer etter en strevsom reise sist, Day U.S. Er fort vinneren her. St. Michel Decoy går gode løp hver gang. Danskegjesten Bale M.B. har vunnet i Norge før.

V75-4: - Bruno Di Quattro var sterk knallsterk toer bak selveste Nuncio sist. Har et skreddersydd løp her. Banker.

V75-5: - Jeg tror på seier med Maks Mollyn, som er rask fra start og dermed få en fin posisjon selv fra bakspor. Formen er på topp. Hestene å slå blir trolig Faks Mollyn og Mjølner Fokus.

V75-6: - Her lanserer jeg en frekkis som favoritt i form av Ronato, som jeg tror kan holde Gematria ute og lede hele veien. Twain Bi og Emil La Brousse er begge gode nok til å utfordre om det klaffer litt fra krevende spor.

V75-7 : - Hun var kanongod til seier første gang ut etter lang pause sist, Ness Tjo Stjerna. Får tipset foran Ulsrud Tea som vanligvis vinner slike løp. Min egen Silke Chasmina holder toppform og er fort treer og en mulig strek om de heteste garderes.