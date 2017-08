Lørdagens travtips: Råsterk V75-banker

Emir La Brousse har vunnet halvparten av sine 29 løp de to siste sesongene. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror han tar seg av Per Rakkestads minneløp, selv om han må gå den tunge veien utvendig for leder.

Emir la Brousse, som var med i diskusjonen om den siste plassen i årets Oslo Grand Prix, blir Olsbus holdepunkt.

– Kolnes-traveren møter ikke avskrekkende lag i Per Rakkestads minneløp. Men sprint er ingen fordel for hesten som flyter på styrken. Uansett skal han regnes med en god sjanse, synes traveksperten.



Han tar også sjansen på å la Always So Easy stå ugardert.

– Hoppa har vunnet hele fem av seks løp i år og har imponert, men hun møter fem skarpskodde hester som kan gi henne kamp i hoppedivisjonen. Always So Easy har imidlertid blitt strøket inn et par spor og fått langt bedre betingelser. Det kan gå veien igjen, tror Olsbu.



I Ole Uttisruds minneløp prøver han kvartetten Steinfaks, Galileo, Brenne Rødi og Moe Svarten, mens han i Holm Holmsens minneløp streker av for halve feltet med C.C. Nosto som klar favoritt foran Russel Street.



Dagens banker

Emir la Brousse (V75-4) har imponert stort i flere løp og skal ha en god sjanse i Per Rakkestads minneløp.



Dagens luring

Skeie Blesa (V75-5) feilet i tet ut på oppløpet i V75 sist. Kom nedpå til annen, men hadde uansett ikke vært mye slått av gode Lykkje Borka uten galopputskeielsen.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to bankere i form av Emir la Brousse og Always So Easy i V75-omgangen på Momarken Travbane. Foto: Equus Media

V75-1 (2140ma)



4 C.C. NOSTO

3 RUSSEL STREET

6 Let's Talk

1 Photolicious

11 Logical Elegance

5 Joe Comet

--------------------------

7 Black Jack Rich

12 Precious To Me

9 Whatacatch H.M.

2 Enjoythespirit S.C.

10 Chere

Løpet

C.C. Nosto blir min klare favoritt i Holm Holmsens minneløp, men han er ikke helt til å stole på.



Favoritten

C.C. Nosto har vært meget bra i sine to siste starter. Første gang ut feilet Steinar Holm-traveren et par ganger, men kom likevel råsterkt tilbake og knep seieren fra S.M.K. Smashing. Sist vant han lett fra tet. 4-åringen er bra fra start. Feilfritt og om han kommer foran, blir han vrien å tukte.



Outsiderne

Let's Talk har vunnet tre av fem løp. I sin siste start i Sverige feilet han som tredjehest inn i siste sving. Kommer ut etter litt pause nå, men rapporteres fin i trening. Skal regnes blant de tre.



Photolicious har vært bra til to strake fra vriene spor. Kan fort bli overflydd nå, og det må løse seg.



Luringen

Russel Street avsluttet sterkt fra køen i Sølvhesten i V75 på Sørlandet sist i et løp gode Massive Attack vant. Møter enklere lag her og står greit til spormessig. Med posisjonsklaff kan han muligens yppe seg mot favoritten.



Startsiden

En feilfri C.C. Nosto kan stikke til tet. Joe Comet og Let's Talk kan muligens utfordre.

V75-2 (2140mv)



3 SMEDPÅL

5 NESLANDS FAKSEN

1 KAKSEN

--------------------------

12 Emil Mollyn

6 Dag Jo

4 Alm Elden

10 Steinrig

13 Kossar

9 Ty Venn

8 Tangen Trym

11 Lykkje Tveiten

2 Kleppe Smygen

15 Best Ruggen

14 Theodor

7 Alsaker Regent

Løpet

Tre hester peker seg litt ut i grunncupen.



Favoritten

Smedpål har vært solid til tre strake seirer etter pause, nest sist med to galopper underveis. 4-åringen har vunnet hele syv av elleve løp i år. Feilfritt har han en fin sjanse, men galoppen ligger på lur.



Outsiderne

Kaksen firte til fjerde etter en tøff åpning sist. Holdt imidlertid godkjent med tanke på at blodverdiene ikke var som de skulle. På sitt beste kjemper han i toppen.



Luringen

Neslands Faksen vant direkte i Lundstrøm Wolden-regi som VG-luring sist. Han viste solide tendenser i fjor da han avsluttet forrykende til annen bak Moe Tjalve i en kvalifisering til Biri Oppdretningsløp. Feilfritt er han aktuell.



Startsiden

Kaksen eller Neslands Faksen.

NORGESREKORDSETTER: Catherine's Camaro satte norgesrekord på Bjerke som 2-åring med 1.17,1 over voltestart for to år siden for sin eier Henry Rorgemoen. I sitt comeback på Jarlsberg sist avsluttet han forrykende til annen. Nå blir kuskeforsterket med Eirik Høitomt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2640ma)



5 CATHERINE'S CAMARO

8 NOIR NOIR

3 WILLY INVALLEY

4 MUSCLES CLASSIC

1 RAINBOW BONANZA

11 NONSTOP RASCAL

--------------------------

12 Fellini B.R.

9 Seaborn Photo

7 Mr. Picasso

6 Lucky's Luke

2 Beniwiwi

10 Odd Supergirl

Løpet

Halve feltet bør rekke i grunndivisjonen.



Favoritten

Catherine's Camaro var veldig positiv i sitt comeback sist. Avsluttet forrykende til annen for eieren da. Blir kuskepåplusset med landschampion Høitomt nå og kan ventes ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen. Med posisjonsklaff har han en fin sjanse.



Outsiderne

Noir Noir har vært god til fire seirer på fem forsøk og holdt lett unna for Adyton Flame sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha en del tur for å vinne igjen.



Luringen

Rainbow Bonanza har vært radikalt forbedret i Skullerud-regi. Var tapper fra dødens sist. Avsluttet sterkt nest sist og speedet inn til en lett seier etter et perfekt smygløp første gang ut.



Startsiden

Nr. 5 er veldig raskt ut. Nr. 1 i mot.

V75-4 (1640ma)



3 EMIR LA BROUSSE

--------------------------

1 Valley Ivan

9 Photo Va Bene

2 West Wing

4 Deep Sea Dream

11 Punk

6 Commander Nosto

8 Malkin

7 Ronato

5 No Limit L.A.

Løpet

Jeg tror Emir la Brousse vinner Per Rakkestads minneløp. Åpent bak den store favoritten.



Favoritten

Emir la Brousse tok en råsterk seier etter en tung reise som VG-banker sist. Kolnes-traveren har vunnet halvparten av sine løp de to siste sesongene, 14 av 29 løp. Vallaken skal ut på sprint nå, noe som ikke er noen fordel. Og han må nok gjøre grovjobben selv, men det har han vist mange ganger at han er god nok til. Kan vinne fra dødens.



Outsiderne

Photo Va Bene avsluttet bra til fjerde i NM sist, hvor Lionel var overlegen. Står til for et fint løp. På sitt beste kjemper han i toppen.



West Wing var god til seier i Kongsvinger nest sist. Står fint til spormessig og er en av mange som kan kjempe om en trippelplass.



Luringen

Valley Ivan har imponert stort i John Einar Theodorsens regi. Han er aller best på langløp, men viste også fine sprinttakter ved seieren fra tet fjerde sist. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre på ny.



Startsiden

Valley Ivan, Deep Sea Dream, No Limit L.A. og Ronato er alle gode ut om det laddes.

V75-5 (1640mv)



5 STENSVIK MARIKKEN

1 LILLE ANNE

6 SKEIE BLESA

3 KIRO BIA BALDERINA

--------------------------

11 Sol Faksa

13 Bork Odina

14 Flammen Fortuna

15 Ingerø Mari

2 Egge Edel

12 Spik Lotta

8 Neseldi

10 Jarli Sota

7 Bjøre Lydia

4 Nebbenes Friggi

9 Røyns Nora

Løpet

Fire-fem hester peker seg litt ut i hoppecupen.



Favoritten

Stensvik Marikken har vært god til to seirer på rad. Sist var hun helt overlegen fra tet. Feilfritt kjemper hun om seieren igjen.



Outsiderne

Lille Anne sto på fint fra lederrygg sist i løpet Lykkje Borka vant foran Skeie Blesa sist. Var meget god på Kongsvinger fjerde sist. Med samme innsats blir hun farlig.



Luringen

Skeie Blesa feilet i tet på oppløpet sist. Hadde ikke vært mye slått av Lykkje Borka (40 m tillegg) ellers. Er ikke lett å få inn på bestilling. Har kun vunnet to av 62 løp.



Startsiden

Nr. 1,2,5 og 6 er bra ut.

FRISK FAVORITT: Steinfaks var god som sjette i NM sist. VGs travekspert, Anders Olsbu, gir ham et knepent tips i Ole Uttisruds minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140ma)



10 STEINFAKS

7 GALILEO

9 BRENNE RØDI

4 MOE SVARTEN

--------------------------

3 Roli Eld

8 Mjølner Komet

6 Philip Lyn

2 Moe Tjalve

5 Tangen Piril

11 Kolnes Kjell

1 Lille Jerkeld

12 Super Gullet

Løpet

Jeg sjanser på fire hester Ole Uttisruds minneløp.



Favoritten

Steinfaks sto på flott til sjette i NM sist og møter enklere lag nå. Klaffer det litt med posisjonene fra baksporet, kan han ta en fortjent seier.



Outsiderne

Galileo gikk førsterunden i dødens i tøft tempo nest sist og ble naturlig nok sliten til slutt. Har vært god ellers og vant kontrollert i Sverige sist. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene er han med i striden igjen.



Luringen

Moe Svarten gikk godkjent første gang ut i Kvåle-regi sist. Har gått veldig fint i intervallene siden, men han har ikke startet på snaue to måneder og trenger kanskje et løp før han er på topp. Men han er sterk og god og skal regnes.



Startsiden

Ikke så mange startrakettene i første rekke. Muligens Philip Lyn eller Galileo til tet.

V75-7 (2140ma)



7 ALWAYS SO EASY

--------------------------

4 Uendy Z.S.

5 Luxury Tile

6 Global Talk

3 Gigi Follo

12 Reallyokay

10 Staro Kiss Of Fire

11 Pleasetellmewhattodo

1 Martelle C.J.

9 Mountain Yankee

8 Beaks Tamara

Løpet

Jeg sjanser på Always So Easy i hoppedivisjonen, hvor seks hester kan vinne.



Favoritten

Always So Easy har gjort nesten alt riktig i år med fem seirer på seks forsøk. De tre siste er tatt i Ottersen-regi. Speedet inn til seier fra lederrygg sist. Vant lett fra tet nest sist og holdt knepent unna fra dødens tredje sist. Er strøket inn ett spor nå og kan vinne igjen, men hun har noen gode på innsiden.



Outsiderne

Luxury Tile har vunnet tre av sine fire siste starter og har vunnet fem av åtte løp hittil i år. Er bra fra start og skal regnes blant de tre.



Global Talk vant lett fra tet i V75 i Drammen sist etter å ha fått dirigere. Sjansene stiger om hun kommer foran på ny.



Luringen

Uendy Z.S. var klart forbedret i V75 sist. Var tapper toer etter en tøff åpning da og tapte kun for Farah Diba River. Skulle hun komme foran stiger sjansene.



Startsiden

Alle i første rekke kan løse bra. Trolig en av hestene fra spor tre til syv til tet. Åpent dem i mellom.

NM-VINNERE: Gøran Antonsen vant NM med sin egen Lionel på Biri forrige helg. På sin hjemmebane, Momarken, tror han på stallhesten Joe Comet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Gøran Antonsen

Alder: 20 år

Antatt seirer i år: 12

Antall seirer totalt: 91

Mester fra Mysen

For en uke siden bergtok han hele trav-Norge som NM-vinner på Biri med verdensstjernen Lionel. På hjemmebanen Momarken tror Gøran Antonsen på seier i Holm Holmens Minneløp med Joe Comet.

V75-1 : - Jeg tror jeg kan vinne med Joe Comet, som har et veldig høyt toppnivå. Glem innsatsen sist. Da var han syk. Hestene å slå blir Let’s Talk, som har vunnet tre av sine fire siste starter, Photolicious, som har vinnerform i kroppen og som står spennende til, og C.C. Nosto, som ledet fra start til mål sist og som kan gjenta.

V75-2: - Mange om beinet med Smedpål som knepen favoritt etter tre strake seirer. Neslands Faksen imponerte sist og Kaksen blir farlig om det løser fra seg en spennende utgangsposisjon. Lykkje Tveiten, som kjøres av min far, har vært veldig god, men står litt mer utfordrende til nå. Er uansett verdt en gardering.

V75-3: - Formhesten i feltet er Muscles Classic, som har vunnet to strake og som står veldig bra til. Utfordres av Willy Invalley, som går fine løp hver gang og Rainbow Bonanza, som imponerte fra dødens på Biri sist. Noir Noir er kanskje best i feltet, men står vanskelig til.

V75-4: - Seiersmaskinen Emir La Brousse står fortreffelig til og vinner et slikt løp selv fra dødens. Banker!

V75-5: - Hun imponerte stort sist, Stensvik Marikken, da hun dro unna i tet til sikker seier. Kan være en frekk banker i det som synes som et åpent løp. De som vil gardere, skal streke mange med Lille Anne som førsteutfordrer fra et nydelig startspor.

V75-6: - Jeg tror Brenne Rødi er vinneren av Uttisrud-løpet. Innsatsen i NM sist bar bud om ei hoppe i toppform. Hestene å slå tror jeg blir Steinfaks, Roli Eld og Galileo.

V75-7 : - Fire strake fulltreffere forteller det meste om ei hoppe i toppform. Always So Easy blir logisk favoritt. Luxury Tile virker ikke mye dårligere med tre seirer på de fire siste løpene og står dessuten bedre til. Jeg tror det står mellom disse to.