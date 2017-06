Lørdagens travtips: OGP-vorspiel og gulljackpot i V75

Både sportslig og spillesmessig er det spennende løp på Bjerke Travbane i morgen, dagen før selveste Oslo Grand Prix går av stabelen, med den norske Olympiatrav-vinneren Lionel som favoritt.

Og lørdagens VG-banker, fremadstormende Emir la Brousse, var faktisk med i diskusjonen om den siste Oslo Grand Prix-billetten, som i stedet gikk til Dante Boko.

– Emir la Brousse jakter sin fjerde strake seier. Sist var han helt rå til seier på 1.12-tallet tross et blytungt løp i tredjespor og dødens. I V75-finalen har han vunnet sportrekningen, og skulle 6-åringen hatt noe å gjøre i OGP-feltet, bør han i alle fall ta seg av V75-finalen, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

– Men han møter en del gode hester, og det er åpent bak den store favoritten, som blir styrt av kuskekometen Magnus Teien Gundersen, som ligger på fjerdeplass på kuskestatistikken. Men uten uhell tror jeg han vinner igjen, sier Olsbu.



Han lar også Stella Newmen stå ugardert i hoppeløpet.

– Stella Newmen har imponert i sine siste starter. Er kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å sitte tidlig i tet. Uansett posisjon, skal den gode Flemming Jensen-traveren ha en fin sjanse, mener Olsbu.



Dagens banker

Emir la Brousse (V75-7) har vært knallgod i det siste og var aktuell for OGP. Uten uhell skal han ha en fin sjanse.



Dagens luring

Tysvær Loke (V75-5) kommer ut etter en hasoperasjon og pause. Rapporteres fin i trening, liker distansen og er ikke ufarlig fra tet, hvor han vokser en klasse.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:



Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2048 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to alenestreker i denne gulljackpot-omgangen, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten. Foto: Equus Media

V75-1 (3140mv)



14 GAZ OCCAGNES

7 AWESOME DEAL

1 DESEFINADO

2 CAMPO DELL ORO

10 SWEET N'SOUR

13 Hamptons

4 Stone Capes Megy

5 Allaway G.T.

-----------------------------

11 Double Spin

9 Sandsjøns Igor

8 Carl Lewis

6 Beauregard

3 Clint Classic

15 Pantin

12 Marco d'Estino

Løpet

Et åpent langløp innleder V75-rebusen.



Favoritten

Gaz Occagnes er en hest av rett merke, som skal kunne 1.14 på distansen. Har dessuten en meget dyktig kusk.



Outsiderne

Awesome Deal jakter sin fjerde strake over lang distanse. Kan absolutt vinne igjen.



Luringen

Desefinado var syk sist og unnskyldt. Suveren i de to foregående. Skal ikke avskrives på sitt beste.



Startsiden

Desefinado forsvarer sporet.

V75-2 (2100ma)



3 STELLA NEWMEN

-----------------------------

1 Partytime

9 Razzmina

8 O.M.Dont Cry

6 California Estelle

12 Darling Nikki

5 S.K.'s Sagitta

4 Threetimesalady

11 My Carisma

10 Donna Donna S.E.

2 Jacobine Y.

Løpet

Stella Newmen blir stor favoritt i dette hoppeløpet.



Favoritten

Stella Newmen satt i tet etter 500 meter sist, som gikk etter radige 1.09. Tross den tøffe åpningen vant hun lett. Tok en råsterk seier fra dødens nest sist. Flemming Jensen-traveren kan sitte tidlig i tet. Uansett skal hun ha en bra sjanse. Banker.



Outsiderne

Razzmina har vært bra og vunnet tre av sine fire siste starter. Kusken mener hun er vel så god som storfavoritten Stella Newmen.



O.M.Dont Cry ble sliten fra et tungt førstespor på Solvalla sist. Er kjapp ut og er blitt strøket inn et spor, men hun står uansett sjanseartet til.



Luringen

Partytime har vært bra i sine to starter i år. Ble tredje i kvalifiseringen til det finske hoppe-Derby nest sist, men kunne ikke gjøre seg gjeldene i sporene i en kjapp avslutning i finalen. Blir normalt overflydd, men skal ikke avskrives helt om det løser seg.



Startsiden

Stella Newmen kan sitte tidlig i tet. California Estelle og muligens O.M.Dont Cry vil prøve seg litt.

V75-3 (2100ma)



12 DAME ALKI

3 MALKIN S.E.

4 WELL DONE LA MARC

8 BAKELS BIRDLAND

-----------------------------

2 Malkin

9 Lolo Lee

1 Wizard Of Ousse

10 U.S. Male E.P.

11 Brixton U.S.

5 Urakas Gilbak

6 Riordan Kronos

7 Dancelli

Løpet

Fire hester kan rekke i dette varmblodsløpet.



Favoritten

Dame Alki var overlegen fra samme utgangsposisjon under OGP-helgen i fjor. Blir det tøft tempo i front, ser jeg ikke bort i fra at hun kan runde alle til slutt. Langeweg-traveren kommer ut uten sko for første gang.



Outsiderne

Malkin S.E. ble det feil for sist, men Bergh-traveren gikk et bra løp. Var god til tre strake løp før det og har vunnet sportrekningen. Skal regnes i striden igjen.



Luringen

Well Done la Marc holdt knepent unna til seier i årsdebuten nest sist. Sist var han tapper som fjerde fra dødens. Har vunnet 9 av 19 løp og skal være Goops beste sjanse på lørdag.



Startsiden

De tre innerste kan løse bra. Trolig en av Malkin-hestene til tet da Wizard Of Ousse skal ha rygg.

V75-4 (2100ma)



4 ILONA HÅLERYD

3 TYRRELL AS

9 NOBEL AMOK

6 Niky Flax



10 Martha Chip

8 Uno Piccolino

2 Glider Slider

5 Colonel Cantab

7 Dillon K.W.

1 Secret Mission

Løpet

Fire hester kan muligens rekke i finalen av Yesbox-løpet.



Favoritten

Ilona Håleryd er en hest på full fart inn i hoppeeliten i følge trener og kusk Peter Untersteiner. Sist var hun meget tapper fra dødens og tapte kun knepent for medsmygende Marta Chip som fikk silkereise. Travet 1.12,9 full vei da. Gangen før avsluttet hun lynraskt til tredje etter sen åpning. Tredje sist var hun helt overlegen. Med klaff kan hun vinne dette finaleløpet.



Outsiderne

Tyrrell As har vært litt hissig tidligere, men har roet seg en del ned. Sist avsluttet han strålende og knep seieren fra Glider Slider. Var overlegen i de to foregående startene. Er kjapp fra start og kan lede hele veien om han kommer foran. Skal uansett regnes om han unngår dødens.



Luringen

Nobel Amok var kanongod til seier på 1.10,5 med proppene i sist. Travet i tredjespor og dødens til han overtok 500 meter igjen. Er kanskje best der fremme, men Bergh-traveren står uansett til for et fint løp og skal regnes igjen med samme innsats.



Startsiden

Tyrrell As er kjapp ut og kan ta føringen.

VG-FAVORITT: Elitetraveren Tekno Jerken står først på VG-ranken i langløpet for kaldblodshestene. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (3120mv)



15 TEKNO JERKEN

13 STEINFAKS

2 TYSVÆR LOKE

10 Sjø Kongen

-----------------------------

3 Mjølner Tore

4 Villas Cato

7 Wik Emil

11 Ask Eld

9 Spik

8 Bacchus Ø.K.

12 Vertigo Bjørn

5 Tojo Prinsen

14 Mjølner Komet

1 Søyset Kaiser

6 Lill Ronja

Løpet

Jeg sjanser på fire hester i stayerløpet for de kalde.



Favoritten

Tekno Jerken er belastet med 60 m, men elitehesten er i stand til å runde alle med klaff. I sitt siste løp før pausen gikk han en bra langspurt til fjerde i et løp Lome Brage vant foran Kleppe Slauren.



Outsiderne

Steinfaks feilet i stengt posisjon 500 m igjen sist. Tapte kun for Månprinsen A.M. nest sist. På sitt beste kan han kjempe i toppen.



Luringen

Tysvær Loke kommer ut etter en has-operasjon og pause. Har trent fint, liker distansen og vokser en klasse i front. Kommer han dit kan han lede lenge, kanskje helt inn.



Startsiden

Nr. 1, 2 og 4 er flinke ut.

V75-6 (1609ma)



2 PANDORA FACE

3 NEW STAR POWER

5 ESCADA B.R.

4 GREECE BOKO

9 Stickittothem

11 Bid On Kemp

12 Ultimate Wine

8 Cerveza

-----------------------------

6 Saturday Mornings

10 K.W. Tigerlady

7 Windy Ammik

1 Be A Mixt Chili B.

Løpet

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet.



Favoritten

Pandora Face ble det feil for fra tillegg i en V75-finale på Solvalla sist, men hun sto på flott til tross for at hun endte uplassert. Hun står fint til spormessig og skal kunne ned på 1.10-tallet.



Outsiderne

Escada B.R. feilet i en trang situasjon i første sving sist og har siden vært strøket en gang. Var solid til fjerde på 1.10,9 på Solvalla nest sist. Med posisjonsklaff er hun ikke noe dårligere enn konkurrentene.



Luringen

New Star Power avsluttet bra til annen bak Gunnel Palema sist. Kommer ut med aluminiumssko nå, noe som gjør henne enda kjappere fra start. Kan lede hele veien.



Startsiden

Be A Mixt Chili B. er lynrask, men slipper. Dermed får trolig New Star Power eller Greece Boko overta. Pandora Face, Saturday Mornings og Windy Ammik er heller ingen sinker.

ØNSKET OGP-BILLETT: Trener Sigbjørn Kolnes ble skuffet over at ikke hjemmebanens egen Emir la Brousse fikk starte i Oslo Grand Prix. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2100ma)



2 EMIR LA BROUSSE

-----------------------------

10 Heartbreaker V.S.

11 Photo Lavec

9 Amour du Coglais

3 Tango Vang

4 Tack Wee

6 Remote Control

1 Exceptional Boko

8 Västerbo Arthur

5 Deep Sea Dream

7 Real Child

Løpet

Emir la Brousse var faktisk med i OGP-diskusjonen, men fikk ikke plass. Skulle han ha noe der å gjøre, bør han i alle fall vinne V75-avslutningen.



Favoritten

Emir la Brousse har vært mektig i sine siste starter og jakter sin fjerde strake seier. 6-åringen vant på sterke 1.12,5 full vei etter tredjespor og dødens sist. Kolnes-traveren er i rivende utvikling og er en av våre beste varmblodshester for tiden. Står perfekt til spormessig og uten uhell skal ha en fin sjanse. Åpent bak favoritten.



Outsiderne

Heartbreaker V.S. går solide løp hver gang og har imponert i begge sine starter i år. Sist i et langløp vant Goop-traveren kontrollert. Gangen før ble han tredje på 1.13,2 over tre kilometer fra dobbelt tillegg på Olympiatravdagen, hvor U.S. Male E.P. vant. Kjemper trolig i toppen igjen.



Luringen

Photo Lavec feilet som vinner fra tet i års- og Flemming Jensen-debuten nest sist. I sin siste start avsluttet han bra til tredje på 1.12,1 og var kun knepent slått i et løp Re Doc vant. Står dumt til spormessig, men blir det tempo over forestillingen kan han ende blant de tre.



Startsiden

Tango Vant og Remote Control er trolig best i gang. Västerbo Arthur er heller ingen sinke, men står vrient til ytterst på vingen.

BESTE SJANSE: Anders Lundstrøm Wolden seler ut mange hester under OGP-helgen. Lørdag har han mest tro på Tekno Jerken (bildet). Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkeltreneren

Navn: Anders Lundstrøm Wolden

Alder: 35 år

På stallen: 24 hester

V75-hester lørdag: 5

Woldens luringer

Travtrener Anders L. Wolden kjører ikke mange løp selv, men har flere V75-vinnere på stallen enn de fleste. Av de 24 han har i sin trening, er over halvparten jevnlig med i V75. På Bjerke lørdag tror han mest på Tekno Jerken i V75-5.

V75-1 : - I et vidåpent langdistanseløp, tror jeg mest på Desefinado som står spennende til på strek. Han er med foran på direkten og har stor kapasitet. Danske-duoen Sweet n’Sour og Awesome Deal har begge toppform og liker distansen. Min egen Allaway G.T. er en typisk outsider første gang ut etter pause. Han liker den lange distansen.

V75-2: - Egentlig et skreddersydd løp for formsterke Stella Newmen, som har vunnet sportrekningen kontra sine verste konkurrenter. En mulig banker, men spesielt Razzmina kan bli vond å holde bak seg. Hun har toppform.

V75-3: - Svenske Malkin S.E. regnes med den beste sjansen fra et optimalt spor. Møter tøffe Well Donna La Marc som Goop-stallen har vinnerambisjoner med. Vår egen U.S. Male E.P. giret seg opp etter alle omstartene på Solvalla sist og galopperte. Løser det seg til hans fordel bakfra, tror jeg han kan kjempe om seieren.

V75-4: - Duoen Tyrrell As og Ilona Håleryd skiller seg mye ut. Begge er i praktslag. Begge har fine spor. Skal løpet garderes bak dem, skal vår egen Dillon K.W. regnes. Han var sterk toer sist, men kan fort slite fra et sjanseartet spor.

V75-5: - Jeg tror vår egen Tekno Jerken runder til seier i V75-omgangens eneste kaldblodsløp. Han har fart nok i beina til å spurte dem ned, men må unngå uhell fra langt tillegg. Skal løpet garderes, er det mange om beinet. Sjø Kongen er i form og vår egen Villas Cato kan være en luring fra tet.

V75-6: - Veldig åpent med mange gode hester på farten. Å plukke vinneren er ikke lett. Jeg tror det står mellom Stickittothem, New Star Power, Escada B.R. og Pandora Face.

V75-7 : - Bankeren kommer til slutt. Emir La Brousse har vært strålende og var en stund aktuell for Oslo Grand Prix. Har en skreddersydd oppgave her og vinner normalt lett.