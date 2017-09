Lørdagens travtips:  Klare bankerkandidater i V75

I morgen er det V75-finaler på Bjerke Travbane med flere store favoritter. Mens søndag er det den store klasseløpsdagen med Derby og Kriteriet.

Kick Off Classic blir VGs travekspert, Anders Olsbu, sin hovedbanker.

– Kick Off Classic synes jeg er den sikreste lørdags-vinneren. Trond Anderssen-traveren avsluttet flott på oppløpet etter litt hinder i køen i en Derby-kvalifisering Ferrari B.R. vant sist. Møter ingen som er i nærheten av de hestene her. Leder trolig fra start til mål i grunndivisjonsfinalen, sier Olsbu.

Han lar også Always So Easy stå ugardert.

– Always So Easy jakter sin sjette strake seier og er ubeseiret i Norge. Morten M. Ottersen-traveren er kjapp fra start, og i hoppedivisjonsfinalen kan også hun lede fra start til mål, mener han.

Traveksperten synes også U.S. Male E.P. er et klart bankeralternativ.

– U.S. Male E.P. er en klar bankerkandidat i Karsten Buers æresløp, sølvdivisjonsfinalen. Fungerer Lundstrøm Wolden-traveren som best, spør han neppe noen om seieren, tror Olsbu.

En god vinnersjanse skal også seiersmaskinen Quite Pepper ha.

– Quite Pepper ble for liten i NM sist, men tilbake på topp kan han absolutt vinne bronsedivisjonsfinalen. Hesten har vunnet åtte av ti løp hittil i karrieren.

Dagens banker

Kick Off Classic (V75-2) møter langt enklere lag enn vanlig og leder normalt hele veien.

Dagens luring

Always On Time (V75-7) er lynrask fra start og kan lede veien om han skulle komme seg foran.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

V75-1 (2140mv)

15 BRENNE RØDI

11 LYKKJE BORKA

------------------------------

7 Skeie Blesa

6 Kiro Bia Balderina

4 Bjørnemyr Texa

5 Homme Hera

9 Vertigo Lotta

1 Bore Stjerna

10 Tangen Tia

12 Kap Tilly

13 Pave Jerkila

3 Stjernetira

8 Bork Odina

14 Trø Hera

2 Spik Lotta

Løpet

To hester peker seg ut i hoppecupfinalen.

Favoritten

Brenne Rødi har virkelig tent til i Høitomt-regi. Fjerde sist var hun solid til seier i NM for hopper. Tapte kun for Galileo i Uttisrud-løpet gangen etter. Var overlegen mot mange av disse konkurrentene sist. Tross dobbelt tillegg kan hun runde alle.

Outsiderne

Skeie Blesa er kjapp ut. Fra tet kan hun ende på trippelen.

Luringen

Lykkje Borka vant kontrollert sist. Feilfritt har hun kapasitet til å yppe seg mot favoritten. Hun er sterk og kan gjøre grovjobben selv.

Startsiden

Skeie Blesa kan ta føringen.

V75-2 (2100ma)

4 KICK OFF CLASSIC

------------------------------

7 Lancelot Royal

10 Rapide Frecel

9 Rainbow Bonanza

8 Highland Breeze

2 Nonstop Rascal

3 Gator's Last

5 Photolicious

1 Sanda Love

6 That's Good Chip

12 Ernis Lane

11 Broken Contract

Løpet

Kick Off Classic har perfekte forutsetninger i grunndivisjonsfinalen. En klar banker.

Favoritten

Kick Of Classic endte uplassert sist i en Derby-kvalifisering verdensrekordholderen Ferrari B.R. vant, men viste at formen er intakt. Satt sist i femte innvendig i siste sving og måtte bakke seg løs. Avsluttet bra og gikk like fort som Ferrari B.R. til mål. Gangen før, i Haakon-løpet, skuffet han fra lederrygg på sistnevnte, men var ikke helt frisk da. Trond Anderssen-traveren, som har vunnet 7 av 13 løp, møter langt enklere lag nå. Er veldig kjapp fra start og leder normalt fra start til mål. Pengemessig står han helt suverent til. Jeg spekulerer ikke i favorittfall.

Outsiderne

Lancelot Royal har virkelig imponert i det siste og jakter sin femte strake seier. Sporet er sjanseartet, men med klaff kan han absolutt ende blant de tre.

Luringen

Rapide Frecel kunne ikke hevde seg etter innvendig reise i en Derby-kvalifisering Born In The U.S.A. vant sist. Vant greit fra tet gangen før. På sitt beste skal han regnes blant de tre, men det må klaffe litt fra baksporet.

Startsiden

Kick Off Classic tar normalt føringen fra Nonstop Rascal.

V75-3 (2100ma)

1 TORBEN

8 ROLI ELD

9 CHARM ELDEN

6 KJEMPEN

4 B.B. TERJE T.

12 LILLE JERKELD

10 STRAM VAIER

2 Tysvær Loke

3 Holene Odin

7 Løkki Dino

5 Mjølner Fokus

11 Ty Tinn

------------------------------

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i kaldblodscupfinalen.

Favoritten

Torben har vært helt fantastisk i år med ni seirer på elleve forsøk. 5-åringen er veldig kjapp fra start og har en god sjanse til å forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han holde helt inn.

Outsiderne

Roli Eld ble det helt feil for sist da han ble kraftig overflydd. Bakket seg ut og feilet i angrep ut av siste sving. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men er sterk og kan gjøre mye selv. Aktuell selv herfra.

Luringen

Charm Elden tok en sterk seier sist etter siste halvdel av løpet i dødens. Er klart best med ryggløp. Da kan han avslutte fort. Står således spennende til for en fin reise. Med posisjonsklaff kan han slå til igjen.

Startsiden

Torben forsvarer normalt sporet.

V75-4 (2100ma)

1 ALWAYS SO EASY

------------------------------

2 Venezia

11 Farah Diba River

4 California Estelle

10 Threetimesalady

6 Dream Princess

3 Lucille Bourbon

5 Athena A.P.

7 Darling Nikki

9 Norva Young

12 Uendy Z.S.

8 My Carisma

Løpet

Always So Easy har en god sjanse i hoppedivisjonsfinalen.

Favoritten

Always So Easy er ubeseiret på sine fem starter i Norge, de fire siste i regi av Morten M. Ottersen. 5-årshoppa virker til å være ganske komplett. Hun er kjapp fra start, speedig, men er også sterk. Sist var hun solid til seier foran Hoppe-Derby-deltakerne Reallyokay og Global Talk. Nest sist speedet hun inn til seier etter en perfekt åpning fra lederrygg. Forsvarer hun sporet og ikke får noen kamikaze-kusker over seg, tror jeg hun leder hele veien.

Outsiderne

Venezia ble sittende fast med krefter spart i Sverige sist. Hun er bra på sitt beste og skal regnes blant de tre fra sin fine utgangsposisjon. Også gangen før hadde hun trafikkproblemer, etter å ha blitt påkjørt til galopp i første sving.

Luringen

Farah Diba River ble sittende fast sist. Gangen før gikk hun en sterk opphenting, etter at hun galopperte før bilen slapp. Skulle det bli knallhard kjøring i front, runder hun de fleste.

Startsiden

Always So Easy er kjapp. Utfordres først og fremst av California Estelle.

V75-5 (2100ma)

6 KAKSEN

12 TRIPSSON Ø.K.

5 WELLEK

4 HØVDING JAROS

7 VETLE PETTER

------------------------------

11 Tangen Braute

3 Ramstad Balder

2 Tangen Bjørn

9 Prinsesse Sølv

10 Lykkje Tveiten

8 Alsaker Pumbaa

1 Valle Max

Løpet

Fem hester kan rekke i grunncupfinalen.

Favoritten

Kaksen får et knepent tips. Vallaken har vært helt overlegen i sine to siste starter. Solberg tror hesten kan løse fort bak bilen. Skulle han komme seg foran, kan han bli vrien å fange. Skal uansett regnes.

Outsiderne

Tripsson Ø.K. feilet i kamp om annen i DNTs 5-årsløp nest sist. Øksnevad-traveren flyter på styrken, men galoppen ligger litt på lur. Men går han bare feilfritt, er han god nok til å vinne, selv fra spor tolv. Pengemessig står han ypperlig inne i løpet.

Wellek knallet til i dødens i en Derby-kvalifisering sist. Fikk svi for det og ble sliten til slutt. Feilet som mulig vinner nest sist og slo Kaksen i sitt seiersløp tredje sist. Blir kuskeforsterket med landschampion Høitomt nå.

Luringen

Høvding Jaros har avsluttet fort i begge sine to siste starter, og en seier er like om hjørnet. Møter gode hester, men vallaken er i sitt livs form og skal ikke avskrives.

Startsiden

Kaksen kan løse bra, men de tre på innsiden vil nok også prøve seg en bit.

V75-6 (2100ma)

2 U.S. MALE E.P.

4 Gigant Invalley

3 No Limit L.A.

10 W.J. Eminent Bergen

1 Tooltime

9 Ronato

------------------------------

6 Dancelli

5 Flirtin Beach

8 Alwaysinblackpedia

7 Elite B.R.

12 Ridolini Park

11 Facebook N.L.

Løpet

U.S. Male E.P. blir klar favoritt i Karsten Buers æresløp, sølvdivisjonsfinalen.

Favoritten

U.S. Male E.P. er den klart beste hesten. I Sverige sist ble det feil. Glem det løpet. Nest sist var han helt overlegen foran Elite B.R. Står perfekt til spormessig og fungerer han som best, bør han vinne et slikt løp. En klar bankerkandidat.

Outsiderne

No Limit L.A. var god til seier i Rakkestad-løpet sist, hvor han holdt gode Valley Ivan fra livet. Er kjapp ut og kan stikke til tet igjen. Men han vil nok få Gigant Invalley over seg. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han lede lenge. Får han lederrygg kan han henge med til en trippelplass.

Luringen

Gigant Invalley ble sjenert ut av første sving i Kristen T. Gundersens æresløp sist. I NM gangen før slapp han føringen til Quite Pepper i første sving. Ble hindret da denne ga seg mot siste sving. Kom seg løs i svingen og avsluttet fortest av samtlige. Er kjapp ut og med posisjonsklaff er han ikke ueffen.

Startsiden

No Limit L.A. og Gigant Invalley kjører trolig om føringen.

V75-7 (2100ma)

9 QUITE PEPPER

6 ALWAYS ON TIME

11 MILLMASAI

4 GUKKO RAW

3 THAI PROFIT

------------------------------

10 Fernando

5 J.C. Royale

2 Skyfall

1 Jefferson Dotcom

8 Clint Classic

7 Cantab Genius

Løpet

Fem hester kan muligens rekke i bronsedivisjonsfinalen med Quite Pepper som klar favoritt.

Favoritten

Quite Pepper svarte opp Phantasm Soa i NM sist og måtte tåle en 1.11-åpning den første runden. Ble passert av den suverene vinneren Lionel i siste sving og trakk seg på oppløpet. Før det hadde han vunnet åtte av ni løp. Er ute i mer riktige omgivelser nå, og tilbake i normalform, skal Flaskerud-traveren regnes med en god sjanse.

Outsiderne

Millmasai ble naturlig nok sliten etter en knallhard 1.09,5-åpning i et langløp sist. Har vært god i startene før og er ikke ueffen med overpace.

Luringen

Always On Time er lynrask fra start og kan lede lenge om han kommer foran, muligens helt inn. I kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix ledet han i det aller lengste etter en knallhard 1.07,0-åpning og tapte kun knepent for Shotproof.

Startsiden

Always On Time og Thai Profit kjører trolig om føringen.

Nøkkelkusken

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 48 år

Antatt seirer i år: 175

Antall seirer totalt: 4470

Ustoppelig

Han kvalet inn hele elleve finalister til søndagens klassiske løp på Bjerke. Dagen før har han flere fine V75-sjanser. Ingen vinner så mange løp som Eirik Høitomt. Verken på landsbasis eller på Bjerke Travbane.

V75-1 : - Det står trolig mellom to hester. Lykkje Borka har vunnet tre av sine fire siste løp og står 20 meter foran Brenne Rødi, som jeg selv kjører. Hun er god nok til å hente tillegget, men er ikke sikker i startfasen.

V75-2: - Forventet scenario er at Kick Off Classic tar tet og leder hele veien. Han har toppform og et skreddersydd løp. En mulig banker. De som vil gardere skal streke for Rapide Frecel og Lancelot Royal som begge er i toppform.

V75-3: - Han var enormt god som toer fra dødens sist, Lille Jerkeld. Logisk favoritt tross dårlig spor. Roli Eld ble det helt feil for i samme løpet. Viste toppform før det. Selv kjører jeg Kjempen, som er god nok, men som det må løse seg for. Torben tar teten og leder lenge, kanskje helt inn.

V75-4: - Her kommer min beste sjanse for dagen. Always So Easy har vunnet fem strake og er lynrask fra start. Jeg satser på å lede hele veien. Hestene å slå blir trolig Dream Princess, Athena A.P. og Venezia.

V75-5: - Kaksen har vært veldig god, er litt tøffere ute nå, men kan vinne igjen. Klaffer det for Trippson Ø.K. bakfra i et feilfritt løp, blir han vond å holde fra livet. Selv kjører jeg Wellek, som har et høyt toppnivå og som er verdt en gardering.

V75-6: - Han har et perfekt løp på papiret, U.S, Male E.P. Gjør han det han kan uten uhell underveis, er det snakk om rundens sikreste vinner. Banker!

V75-7 : - Han kommer ut etter pause og står for første gang i annen rekke. Quite Pepper er uansett god nok til å vinne et slikt løp. Jeg skal likevel prøve å gi ham kamp med Thai Profit, som holder toppform og som står spennende til. En som imponerte sist var Jefferson Dotcom.