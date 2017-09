Lørdagens travtips: Jackpot i V75

VGs travekspert, Anders Olsbu, byr på en klar og en sjansebanker i denne Jackpot-omgangen på Klosterskogen Travbane, hvor over en million kroner ekstra venter i syverpotten.

Traveksperten nøler ikke med å la Eye Of The Tiger N.L. stå ugardert.

– Eye Of The Tiger N.L. har vært solid i alle sine fem siste starter i Norge og har ikke vært dårligere enn annen. Nederlenderen har kun tapt for gode Quite Pepper og en feilfri I Am The Tiger. Kolnes-traveren har vært ute på lang distanse nesten hver gang og har vist at han takler det med bravur. Jeg tror unge, velkjørende Magnus Teien Gundersen, som for øvrig leder V75-statistikken, styrer ham inn til seier igjen, sier Olsbu.

Han sjanser i tillegg på usikre Neslands Faksen.

– Løpene er åpne ellers, og jeg må ty til en banker til. Og det blir en sjansebanker i form Neslands Faksen. Galoppfaren er overhengende, motsatt av det treneren mener. Men holder hesten seg først til rett gangart, tror jeg han vinner. Skulle han svikte, er løpet vidåpent. En eller mange er spørsmålet, mener Olsbu.

Ellers blir trolig Love Voice klar favoritt i Prince Royals minneløp, etter å ha vært overlegen i ny regi sist.

EM for de stallansatte innledes med to løp som inngår i V5-spillet. Mesterskapet fortsetter på Drammen søndag.

Dagens banker

Eye Of The Tiger N.L. (V75-1) har vært meget bra i alle sine starter i Norge. Vinner normalt igjen.

Dagens luring

Sjø Kongen (V75-7) avsluttet bra til annen bak Kleppe Fanden i DNTs 5-årsløp sist. Kan muligens runde alle til en etterlengtet seier.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1620 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar både Eye Of The Tiger N.L. og Neslands Faksen stå ugardert. Sistnevnte er en sjansebanker.

V75-1 (2900mv)

4 EYE OF THE TIGER N.L.

------------------------------------

3 Victor Hastrup

2 Symphonic Lennox

8 Invicta

13 Carl Lewis

6 Madonna Rags

11 The Secret Light

10 Pingo Spring

5 Talk That Talk

9 Hot Vacation H.

7 Sugarbaby

14 Axel Buitenzorg

1 Riverside Star

12 Spirit Brodde

Løpet

Eye Of The Tiger N.L. blir stor favoritt i stayerløpet.

Favoritten

Eye Of The Tiger N.L. har vært strålende i sine fem starter i Norge med tre seirer og to annen som fasit. Kolnes-traveren elsker den lange distansen. Bare det løser seg fra innersporet på tillegg, skal han regnes med en meget god sjanse igjen. Jeg spekulerer ikke i favorittfall.

Outsiderne

Symphonic Lennox er litt variabel i prestasjonene, men er bra på sitt beste. Var god til seier tredje sist. Står spennende til på strek og kan være trippelaktuell.

Luringen

Victor Hastrup har endelig funnet toppformen etter en downperiode. Kunne stått med tre strake seirer om han ikke hadde feilet med et klart grep ut av siste sving nest sist.

Startsiden

Symphonic Lennox og Victor Hastrup kjører om føringen.

V75-2 (2100ma)

10 MOVIESTILE

4 YANKEE CAT

2 THAI BAKERY

8 SOUTHWIND GIZZEL

6 K.W. TIGERLADY

12 QUEENSWOOD

11 ALBERTE MERCI

3 SEABREEZE ÅS

9 Alo Angel

1 Be A Mixt Chili B.

------------------------------------

7 Savona Va Bene

5 Sogni

Løpet

Et vidåpent hoppeløp, hvor nesten ingen er sjanseløse.

Favoritten

Moviestile får et knepent tips. Hun var bra som femte i NM for hopper sist. Fikk en tung tur i dødens nest sist og ble naturlig nok sliten til slutt. Imponerte stort i seiersløpene i vår og er god nok om hun viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Thai Bakery skuffet sist. Speedet inn til seier etter et optimalt smygløp i billig lag nest sist. Er litt variabel i prestasjonene, men på en god dag er hun ikke ueffen.

Luringen

Yankee Cat fikk for langt frem fra køen sist. Ble tredje bak den senere EM-vinneren I Love Paris og Windy Ammik i NM for hopper nest sist. Tredje sist tapte hun kun for gode Waffle Cone. Står fint til spormessig og kan ta en fortjent seier.

Startsiden

Be A Mixt Chili B. er lynrask ut, men slipper. De tre utvendige, samt K.W. Tigerlady kjemper trolig for å overta.

VARIABEL: Lykkerus er noe usikker og svinger også litt i prestasjonene, men på sitt beste er han god nok til å runde til seier. En typisk outsider. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2100mv)

12 CHARM ELDEN

9 VILLAS CATO

10 LYKKERUS

5 VALLE TIRIL

11 MJØLNER TORE

1 Voje Scott

------------------------------------

15 Eigelands Jokeren

8 Hovsjerka

7 Gomnes Birk

14 Valle Mattis

4 Theodor

3 Åspe Prinsen

13 Sikvelands Svarten

2 Aaby Knekten

6 Løvland Spøken

Løpet

Seks hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Charm Elden avsluttet fort etter sen åpning til tredje sist. Kunne vunnet med tidligere luke. Er kjapp fra start og kan få en fin posisjon direkte.

Outsiderne

Villas Cato satt lenge fast etter startgalopp sist. Har fått et trangt spor igjen, men kommer han seg feilfritt avgårde er han god nok.

Luringen

Valle Tiril går gode løp hver gang. Tapte kun for gode Lille Jerkeld sist og vant for Høitomt gangen før.

Startsiden

Gomnes Birk kan stikke til tet.

V75-4 (2100ma)

12 SPEEDMEISTER

9 HICKOTHEPOOH

11 King Royal

------------------------------------

5 Expo B.R.

6 Whatsoflying S.S.

1 S.M.K. Shocking

3 Wallner

2 Forever Va Bene

8 Sanner Sid

7 Black Butan

10 Rose Garden

4 Flirtin Superb

Løpet

To-tre hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Speedmeister står perfekt inne grunnlagsmessig. Står i spor tolv, men skal uansett ha ryggløp. Han er klart best med det. Ligger Brinch-traveren på skuddhold i siste sving, kan han speede ned alle. Sist stakk han i fra til en overlegen seier foran Elite B.R. etter å ha angrepet snaue runden igjen, noe som kan være i tidligste laget.

Outsiderne

Hickothepooh feilet bort en premie i et løp Global Republic vant foran Denise F. Boko sist. Gangen før var han overlegen foran stallkameraten Gukko Raw etter å ha angrepet fra tredje utvendig på siste bortre. Står til for et fint løp. Feilfritt kan han vinne igjen.

Luringen

King Royal er variabel, men meget bra på sitt beste og har vunnet på Klosterskogen før. Sist ble han sittende fast. Feilet i de to foregående løpene, men gikk bra etter galoppene. Med tempo over forestillingen, stiger sjansene.

Startsiden

S.M.K. Shocking, Forever Va Bene, Flirtin Superb og Sanner Sid klemmer muligens til på startsiden. Sistnevnte står uansett sjanseartet til ytterst på vingen, og det må klaff maksimalt.

V75-5 (2100ma)

9 NESLANDS FAKSEN

------------------------------------

4 Ty Svarten

5 Jærvsø Troll

12 Briljant

11 Kleppe Frakken

8 Hommes Ferrari

2 Årdals Blesa

3 Rappalma

7 H.G. Mode

10 Dag Julius

6 Frier Birk

1 Sager'n

Løpet

Vinn eller forsvinn for Neslands Faksen. En sjansebanker. Vidåpent bak min favoritt. En eller mange er spørsmålet.

Favoritten

Neslands Faksen møter helt riktig motstand. Men galoppen sitter løst, selv om treneren Anders Lundstrøm Wolden mener noe annet. Den kapable 4-åringen har en galopprosent på over 50. Nest sist kunne han ikke stå i mot en meget opplagt Spydomann Ø.K., men tidsmessig var han bra. Sist ble det galopp like etter start. Har en sjanseartet rygg fra start, men går hesten bare feilfritt, er han mer enn god nok.

Outsiderne

Ty Svarten avsluttet bra til annen bak gode Moe Tyr sist. Gangen før speedet han inn til seier etter et perfekt smygløp. Er travsikker og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Jærvsø Troll var tapper etter store deler av løpet i dødens sist og var kun knepent slått tross tredje, i et løp Alm Nagano vant foran Lauvås Creon. Feilfritt kan Gaustad-traveren kjempe helt i toppen.

Startsiden

En feilfri H.G. Mode kan utfordre om føringen, men galopprisikoen er høy. En noe åpen startside.

V75-6 (2100ma)

4 LOVE VOICE

2 VALLEY IVAN

1 VALOKAJA HINDØ

3 Photo Va Bene

8 Deep Sea Dream

9 Attorney Hanover

------------------------------------

7 Ewald F. Boko

6 Ready Eddie

5 Rolin

Løpet

Jeg ser seks hester med vinnersjanse i Prince Royals minneløp, for dem som har tjent under halvannen million kroner.

Favoritten

Love Voice var meget bra første gang ut i Lundstrøm Wolden-regi sist. Ble sendt i angrep på siste bortre og var helt suveren til slutt. Vallaken kan være enda bedre med det løpet i kroppen, men det må uansett klaffe med posisjonene i disse oppgjørene. Gjør det først det, har han en god sjanse igjen.

Outsiderne

Valokaja Hindø skuffet fra tet i Love Voice sitt seiersløp sist. Åpnet i 1.11-fart, men firte likevel til femte til slutt. Gangen før var han overlegen etter samme løpsopplegg. Gikk 1.12,9 da til seier foran El Toro B.R. og Love Voice. Viser han tilsvarende kjemper han om seieren igjen, men innsatsen sist gjør meg usikker på ham.

Photo Va Bene rapporteres å være tilbake på sitt beste nå. Da kan Marius Høitomt-traveren, som han er medeier i selv, absolutt vinne. Men det må klaffe litt med posisjoene.

Deep Sea Dream speedet inn til en enkel seier sist i Kristen T. Gundersens æresløp etter å ha fått perfekt åpning fra lederrygg. Står mer sjanseartet til nå.

Attorney Hanover er bra på sitt beste. Skulle Valokaja Hindø forsvare sporet, kan han muligens overraske via siste indre.

Luringen

Valley Ivan går solide løp hver gang. Var kun knepent slått av Baritron fra dødens sist. Gangen før var han god toer bak No Limit L.A. i Rakkestad-løpet, også det fra dødens. Vallaken har vist at han kan løse bra fra start, i tillegg til å gjøre grovarbeidet selv. Kan vinne.

Startsiden

Rolin er kjapp og kan yppe seg mot Valokaja Hindø og Valley Ivan på startsiden. Slipper uansett. Ewald F. Boko og Deep Sea Dream er også raske ut, men står sjanseartet til ytterst på vingen.

V75-7 (2100ma)

1 ROLI ELD

10 SJØ KONGEN

12 LEX LODNEY

------------------------------------

11 Mjølner Komet

8 Myhreng Jerker

3 Lille Jerkeld

7 Wik Emil

5 Torpa Nicklas

6 Gandolf

9 Kolnes Kjell

4 Tangen Piril

2 Polar Northug

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i kaldblodsløpet for hester som har tjent under 1,5 millioner kroner.

Favoritten

Roli Eld har vært strøket en gang grunnet halsbetennelse, men skal være i orden nå. I sin siste start, i Uttisrud-løpet, var han god som tredje bak Galileo og Brenne Rødi. Gangen før vant han lett foran Løkki Dino. Står til for et fint løp, og bare han ikke havner i tredje innvendig, er sjansen fin.

Outsiderne

Lex Lodney går gode løp hver gang, men er ikke så lett å få inn på bestilling. Men i sine siste starter har han kun vært ute mot elitehester og hentet seg premier. I sommer tapte han kun for Kleppe Slauren og Odd Herakles som toer i et par løp. Selv fra spor tolv kan han runde alle, men det må klaffe.

Luringen

Sjø Kongen sto på flott til annen bak Kleppe Fanden i DNTs 5-årsløp sist og tjente en kvart million på det. Tredje sist i et langløp under OGP-helgen tapte han kun for den senere NM-vinneren Tekno Jerken. Tjomsland-traveren fortjener snart en seier igjen.

Startsiden

Roli Eld er flink ut, men utfordres av Torpa Nicklas som kan løse fort.

NØKKELKUSK: Åsbjørn Tengsareid har flere vinnersjanser på Klosterskogen Travbane lørdag. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Åsbjørn Tengsareid

Alder: 42 år

Antatt seirer i år: 105

Antall seirer totalt: 2245

Bunnsolid toer

Han innehar en soleklar annenplass på årets seiersstatistikk, Åsbjørn Tengsareid. Den nyblivne 42-åringen fra Rogaland vinner løp nesten hver dag. Lørdag kan Tengs vinne flere V75-løp på Klosterskogen.

V75-1 : - Bankeren kommer direkte. Eye Of The Tiger N.L. har vært knallgod de siste gangene og møter billig selskap. Vinner uten uhell.

V75-2: - Her har jeg seiersambisjoner med Yankee Cat, som det ble litt feil for bakfra sist. Jeg klemmer til direkte. Kan vinne. Hestene å slå blir Thai Bakery, Southwind Gizzel og Moviestile, med Seabreeze Ås og K.W. Tigerlady som luringer.

V75-3: - Jeg mener Villas Cato er den beste hesten og tipper meg selv favoritt. Selv om han galopperte sist og har et trangt spor nå. Skulle vi feile, står formsterke Charm Elden og høykapable Mjølner Tore klare til å overta.

V75-4: - De to beste står i bakspor. Den som får det beste løpet av Hickothepooh og Speedmeister er fort vinneren. Men det skal klaffe fra slike utgangsposisjoner. Gjør det ikke det, er det plutselig mange om beinet. Og en skal ikke kimse av gode hester som Expo B.R., Whatsoflying S.S., Wallner og S.M.K. Shocking, som jeg selv kjører. Han har et bra spor og er rask fra start.

V75-5: - Jeg vinner med Neslands Faksen om han ikke gjør som sist og galopperer. Normalt en bra mulighet. Skulle vi feile, står hester som Ty Svarten og Årdals Blesa klare til å overta.

V75-6: - Han imponerte stort i ny regi sist, Love Voice. Han var så bra at jeg tror han vinner igjen. Banker nummer to.

V75-7 : - Mye tyder på at finalen blir et oppgjør mellom Roli Eld, som kan lede hele veien, Lille Jerkeld, som er i toppform og Lex Lodney, som møter billigere motstand enn på lenge, men som står vrient til.