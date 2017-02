Lørdagens travtips: Har spart opp til V75-seirer

Både Vikson og Denise F. Boko har perfekte forutsetninger, er klare bankerkandidater og fortjener å vinne.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Vikson stå ugardert på alle sine forslag.

– Vikson har gått tre flotte løp etter pause til en annen og to tredje. I sine to siste starter har han vært veldig bra. Nest sist i Kaare Krosbys minneløp hadde han hele 60 meter tillegg, men avsluttet flott til tredje. Det gjorde han sist også etter hinder og tapte kun for gode Villas Cato og Philip Rex. Møter ingen av deres kaliber nå. Jeg tror det kan være duket for en fortjent seier, sier Olsbu.

Han mener også at Denise F. Boko er et klart bankeralternativ.

– Denise F. Boko har også gjort solide løp i det siste og kan ta en etterlengtet seier. Hun står ypperlig til grunnlagsmessig i sølvdivisjonen og kan ikke få et bedre løp. Ofte har hun vært ute mot eliten. Nå ser jeg kun Emir la Brousse i mot for den store favoritten, sier traveksperten.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1800 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Vikson stå ugardert i V75-spillet på Klosterskogen lørdag. Foto: Equus Media

V75-1 (2100mv)



9 SILKE CHASMINA

8 OSEN PRINSESSA

----------------------------

11 Trø Hera

4 Will Lita

7 Lynlinn

14 Valle Fryd

13 Kjappe Tinna

6 Areta Mollyn

12 N.S. Viras Lykke

5 Anima

15 Finnskog Oda

2 Neseldi

1 Kjølbergjenta

3 Prinsesse Sølv

10 Tjøtta Mari

Favoritten

Silke Chasmina har vært veldig god i sine siste starter og skal ha en meget god sjanse feilfritt. Har et trangt spor og vil tape litt terreng fra start. Men hun er sterk og går til mål. Om hun ikke får alt for langt frem, skal hun ha en fin sjanse til å runde til seier.



Outsiderne

Trø Hera feilet seg bort sist. Speedet inn til en enkel seier etter et perfekt smygløp i et relativt billig V75-løp nest sist. Gangen før tapte hun kun for Lille Jim, som sto 20 meter bak. Feilfritt og på sitt beste er hun trippelaktuell.



Luringen

Osen Prinsessa feilet bort en mulig trippelplass på oppløpet sist i løpet Silke Chasmina vant. Var tapper som tredje i et løp Mjølner Tore vant gangen før. Feilfritt har hun kapasitet til å vinne. Hun er motbudet til Silke Chasmina.



Startsiden

Ingen startraketter på strek. Åpent.

V75-2 (2100ma)



9 THREETIMESALADY

6 TRADES BEAUTY FACE

7 ST. FLORENT DECOY

8 UBET

12 Around The World

----------------------------

10 Scarlet Creation

5 Not Over You

2 Hip Hop d'Estino

4 Norva Jacase

3 Olympic Ouzo

11 Siberian Lady

1 Ina's Ballerina

Favoritten

Threetimesalady har vært veldig bra i sine to siste starter, hvor hun har vært helt overlegen. Står til for et fint ryggløp og kan vinne igjen.



Outsiderne

Trades Beauty Face vant lett fra tet sist. Er bra fra start, men har noen raske på innsiden. Men kommer hun seg foran stiger sjansene.



Luringen

Ubet kunne ikke stå i mot St. Florent Decoy fra tet sist, men hadde litt vondt i et bein da. Med tanke på det holdt hun bra. Kan ventes forbedret nå og skal ikke avskrives om det klaffer fra et sjanseartet spor. Husk at hun kun tapte for N.Y. Diamond In The Sky i kvalifiseringen til hoppe-Kriteriet i fjor. I finalen ble hun naturlig nok sliten etter å ha travet utvendig for leder den første runden.



Startsiden

Nesten alle i første rekke kan løse bra. Kanskje kan Trades Beauty Face eller Ubet sitte tidlig i tet, men de står langt ute på vingen og må ha litt tur.

BANKERKUSK: Lars Anvar Kolle har en god sjanse med Vikson i V75-3. FOTO: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-3 (2100ma)



3 VIKSON

----------------------------

6 Mjølner Allvinn

2 Thess Prinsen

7 Brenne Blissi

10 Pøylefanten

4 Pensjonen

9 Sundby Søss

12 Trø Flax

11 Sjarmørviktor

5 Nume Vinn

1 Dæmro Svarten

Favoritten

Vikson fortjener en seier etter tre gode løp på rad. Første gang ut sto han på fint til annen bak Bol Odin. Gangen etter i Kaare Krosbys minneløp hadde han langt tillegg, men avsluttet flott til tredje bak Solkongen og Frivoll Borken. Avsluttet sterkt etter hinder sist også og tapte kun for Villas Cato og Philip Rex. Møter ingen av deres kaliber her og kan ta etterlengtet seier.



Outsiderne

Thess Prinsen viste bra vilje sist og vant greit da utfordrer feilet. Står til for et fint løp, og viser han seg fra sin beste side, kan han ende blant de tre.



Brenne Blissi gikk et sterkt løp sist og tapte kun for smygkjørte Trø Hera. Fikk maks som femte i Kaare Krosbys minneløp og tapte for Vikson da. Sistnevnte står 20 meter bedre til nå. Men hun kan ende på trippelen.



Luringen

Mjølner Allvinn har blitt speedet ned av henholdsvis Bjørnemyr Texa og Lyseng Balder i sine to siste starter. Knep seieren fra Trø Flax etter et perfekt smygløp tredje sist. Er ikke alltid like fightervillig oppunder mål, selv om han nesten alltid kjemper helt der fremme. Viser han skikkelig vilje til slutt, kan han muligens utfordre favoritten, om det klaffer med posisjonene underveis.



Startsiden

Vikson blir utfordret av Pensjonen, men får nok overta av sistnevnte om han ønsker det.

V75-4 (2100ma)



9 DENISE F. BOKO

6 Emir la Brousse

----------------------------

4 Gary Volcano

1 Gary Hoist

3 Jacuzzi O.

11 No Limit L.A.

8 Facebook N.L.

2 C.C. Simon

5 Bar Story

10 Jules

12 Rolin

7 Pondus Bork

Favoritten

Denise F. Boko fikk en dårlig rygg i køen sist og måtte ut i fjerdespor i siste sving. Avsluttet solid, men fikk for langt frem og måtte nøye seg med fjerde. Gangen før tapte hun kun for gode Patricia Hastrup, men slo Winmecredit. Tredje sist ble hun sittede fast. Minuset her er at hun har en dårlig rygg fra start og vil trolig havne et stykke bak. Men hun kan gjøre grovjobben selv og kan slugge seg til seier.



Outsiderne

Gary Volcano er bedre enn raden. Ble sittende fast innvendig i køen sist i et løp No Limit L.A. vant fra tet. Vallaken er en av flere som kan kjempe om den siste trippelplassen.



Luringen

Emir la Brousse tok en sterk seier fra dødens i V76 på Bjerke onsdag og løpene kommer tett. Kolnes-traveren går solide løp hver gang, og skulle han komme seg tidlig foran, er det ikke umulig at han kan holde unna for storfavoritten. Vallaken har kapasitet langt utover grunnlaget.



Startsiden

Gary Hoist åpnet i 1.10-fart sist. Blir utfordret av Jacuzzi O. og Bar Story. Muligens kan Emir la Brousse få overta tidlig, om han blir offensivt kjørt.

V75-5 (2100ma)



6 EXPO B.R.

8 BALE M.B.

10 Muscle Salt

5 Support Kindness



12 Buttercup

4 Spenda Spirit

3 Divided Dream

9 Super Joe

2 Solliedox

7 Super Photo

11 Lord Bexley

1 Nobuddy

Favoritten

Expo B.R. fortjener en seier snart etter flere gode løp fra dårlig spore i det siste. Har hatt denne sporrekken i sine tre siste starter: 12 - 8 - 12. Tapte kun for Double Spin sist og tredje sist. Var helt nede på 1.14,0 full sist. Hamre-traveren har noen raske på innsiden, men skulle han få en fin posisjon kan han ta en etterlengtet og fortjent seier.



Outsiderne

Bale M.B. gikk en fin langspurt til fjerde sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha en del tur med posisjonene herfra. Viste nest sist at han trives på Klosterskogen. Var overlegen fra tet i et V75-løp da.



Muscle Salt går gode løp hver gang og er aktuell blant de tre med posisjonsklaff.



Luringen

Support Kindness stryker trolig til tet, men slipper nok over full distanse. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han muligens ha en pollett igjen til slutt via siste indre.



Startsiden

Support Kindness kan stikke til tet, men slipper nok til en av de bedre om han skulle komme foran.

LURING: Lille Jim kan vinne om han ikke taper for mye innledningsvis. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-6 (2100ma)



9 PHILIP LYN

2 KLEPPE SNIGEN

3 SPIK MOLLYN

4 ASK ELD

1 LILLE JIM

----------------------------

8 Remkvikk

7 Joker C.K.

6 Solberg Rasken

5 Rigel Storm

11 Ulsrud Troll

12 Ty Tinn

10 Gangtrøtt

Favoritten

Philip Lyn var knallgod til seier i V75 sist etter å ha fått press innledningsvis og måtte åpne i 1.21/22-fart. Likevel holdt han skansen helt inn til en suveren seier. Gangen før ledet han i det lengste, men tapte kun for Remkvikk som fikk et smørløp i hans rygg. Philip Lyn må regnes igjen.



Outsiderne

Kleppe Snigen avsluttet bra til annen bak Philip Lyn sist. Står fint til spormessig. Feilfritt kan han ende blant de tre.



Ask Eld går gode løp hver gang og skal regnes i toppen feilfritt og med klaff.



Luringen

Lille Jim blir overflydd, men står til for et fint løp og har sjansen på siste indre. Skal ikke avskrives med tempo. Han går til mål.



Startsiden

Spik Mollyn kan stikke til tet.

V75-7 (2500mv)



10 NOLESSTHANPERFECT

5 PANTIN

2 ANTHONY DOWNS

8 BLEEDING HEART

4 WAYNE BROGÅRD

11 KING ROYAL

7 LARGER THEN LIFE

1 AL B. BACK ZET

12 The Secret Light

----------------------------

6 Aragorn Wibb

9 Hot Vacation H.

14 Tayno Dream

13 Rose Garden

3 Anastacia Dust

Favoritten

Nolessthanperfect avsluttet solid sist, men fikk for langt frem til Larger Then Life og Bleeding Heart. Denne gang står han 20 meter bedre til kontra dem og skal ha en fin sjanse. Tapte kun for gode Emir la Brousse i Haneborg-løpet gangen før.



Outsiderne

Anthony Downs var bra til seier fra tet sist. Har fått seg en smell i et kne siden, men rapporteres veldig fin i trening. Takler han svingene og viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.



Luringen

Pantin gikk et solid løp til tredje bak Double Spin og Expo B.R. på Bjerke sist. Morten Juul-traveren skal ikke avskrives feilfritt og med klaff.



Startsiden

Anthony Downs og Al B. Back Zet kjører om føringen. Førstnevnte har et trangt spor.

HAR BANKERTRO: Tom Erik Solberg bankertipper Denise F. Boko, som han selv kjører. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





Nøkkelkusken

Navn: Tom Erik Solberg

Alder: 41 år

Antall seirer i år: 13

Antall seirer totalt: 1824

Solberg har bankeren

Etter et ujevnt fjorår på grunn av noen skadeavbrekk, har Tom Erik Solberg fått en pangstart på 2017. Men på hjemmebanen Klosterskogen mangler fulltrefferen. Den kommer trolig i V75-4 med Denise F. Boko som Solberg selv mener er banker.

V75-1 : - Mye taler for Silke Chasmina om hun ikke taper for mye innledningsvis fra et trangt spor. Utfordres av duoen Osen Prinsessa og Trø Hera som det begge er litt enten eller for. Selv kjører jeg N.S. Viras Lykke som er startrask og har et bra spor. Kan dukke opp med klaff, selv om oppgaven virker litt tøff.

V75-2: - Hun har vært god lenge nå, St. Florent Decoy. Løser det seg fra et sjanseartet spor, skal det være en bra sjanse. Hestene å slå blir trolig Trades Beauty Face som fort kan sitte i tet, og Threetimesalady som har vunnet to strake i overlegen stil.

V75-3: - Småvrient. Vikson går gode løp hver gang, vinner kanskje ikke så ofte, men blir farlig om det løser seg med ryggløp med luker til slutt. Formsterke Mjølner Allvinn er den sannsynlige tethesten. Selv kjører jeg Thess Prinsen som er god nok om han har dagen.

V75-4: - Denise F. Boko gjorde et enormt bra løp sist og har en perfekt oppgave her. Jeg mener vi skal vinne dette. Banker!

V75-5: - Får Expo B.R. tet tror jeg han sitter på de beste mulighetene. Bale M.B. er minst like god, men står vanskeligere til. Luringene i løpet er Muscle Salt om det klaffer bakfra og Support Kindness som er lynrask fra start og som er enklere ute nå.

V75-6: - Han tar turen fra Rogaland med ambisjoner, Spik Mollyn. Er det mest sannsynlige tetbudet og en klar favoritt. Philip Lyn må uansett ikke glemmes. Han var knallgod til seier sist foran en godt avsluttende Kleppe Snigen.

V75-7 : - I en åpen finale tror jeg mest på danskegjesten Pantin som gjorde et bra inntrykk på Bjerke sist. Skal ha fordel av den lange distansen. Nolessthanperfect gjør gode løp hver gang. Anthony Downs er luringen fra strek. Og skulle det klaffe for Bleeding Heart, er heller ikke han ufarlig.