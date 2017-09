Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Donatomite innfridde som VG-banker i V76 sist. VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver ham igjen som alenestrek i denne V75-omgangen, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.

På sitt beste tror Olsbu at Hamre-traveren vinner på ny.

– Donatomite har imponert og har travet 1.10-tider ved et par anledninger. I eliteløpet kan han sitte tidlig i tet. Og om han ikke får for mye press, kan han meget vel lede helt inn igjen. Sist dro hesten unna i hardt tempo, men svarte likevel fint opp til slutt til en knepen seier. Jeg tror han vinner på ny om åpningen ikke blir for tøff, sier Olsbu.

Han mener også Luxury Tile kan være et bankeralternativ.

– I følge kusken, Kristian Malmin, er Luxury Tile lynrask fra start. Men hun har noen raske på utsiden. Skulle hun forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn, tror traveksperten.

Ellers prøver Olsbu med en duo i hoppecupen, i form av Lykkje Borka og NM-vinneren Brenne Rødi, og i bronsedivisjonen, hvor han streker for hoppe-Derby-treeren Lady Lane og Derby-sekseren C.C. Nosto.

LES OGSÅ:

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Donatomite (V75-6) var flink til seier sist. Er bra fra start og kan lede hele veien igjen.

Dagens luring

Jærvinn S.K. (V75-7) står til for et fint smygløp og kan overraske om han får rygg i det lengste.

Alt fra Jarlsberg kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2560 kroner

LURING: NM- og Kriterievinneren for hopper, Brenne Rødi, kan runde alle i V75-innledningen, om hun viser seg fra sin beste side. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2100mv)

11 LYKKJE BORKA

12 BRENNE RØDI

-----------------------------

3 Valle Fryd

2 Trons Torila

14 Tante Ragnhild

4 Oriola

7 Kap Tilla

10 Brenne Blissi

13 Arvesølv

6 Bork Odina

1 Trø Hera

8 Finnskog Oda

5 Tangen Tia

15 Rødmyrsfakså

9 Alm Rodina

Løpet

To hester peker seg ut i hoppecupen. Vidåpent bak.

Favoritten

Lykkje Borka gikk et strålende løp til annen etter å ha feilet i angrep i annen sving. Tapte kun for medsmygende og en opplagt Bork Odina da. Feilfritt tror jeg hun runder de fleste, muligens alle.

Outsiderne

Valle Fryd har vært knallbra etter pause. Første gang ut holdt hun mesterlig til seier fra tet og landet på radige 1.22,7. Sist satt hun fast som sjette etter galopp, men var disket. Er fryktelig usikker, men er ikke ueffen feilfritt.

Luringen

Brenne Rødi løp seg stiv og var under pari sist. Var solid til en overlegen seier nest sist og til NM-seier femte sist. På sitt beste kan hun meget vel vinne igjen.

Startsiden

Bork Odina og Kap Tilly kjører nok om teten innledningsvis.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer Donatomite som V75-banker. Foto: Equus Media

V75-2 (2100ma)

4 A BRAVE HEART

1 RED SHANKLY R.S.

9 DRACO BRAZ MINTO

6 GHANDI B.R.

7 ROCKET MAN

11 GILBERT B.R.

3 LASER TILE

10 Whatacatch H.M.

-----------------------------

8 From Zero To Hero

5 Chere

12 Enjoythespirit S.C.

2 Gjølmes Caviar

Løpet

Et åpent grunndivisjonsløp med mange gode 3-åringer på farten. Jeg garderer bredt.

Favoritten

A Brave Heart har utviklet seg veldig i det siste og har vært overlegen fra tet i sine to siste starter. Møter klart skjerpet motstand nå, men kommer han seg foran, kan han lede lenge, muligens inn.

Outsiderne

Red Shankly R.S. gikk en flott langspurt til fjerde i et V75-løp Outstanding O. vant. Sto vanskelig til i spor elleve da. Er flink fra start og om han ikke blir sittende fast, skal han regnes i striden. Nest sist i en Kritiere-kvalifisering fullførte han sterkt til femte etter galopp i første sving. Goldstile vant det løpet foran Black Talisman.

Luringen

Draco Braz Minto er klart bedre enn hva raden viser, men har rotet mye med galopp. Nest sist feilet han bort annen bak gode Black Talisman i DNTs auksjonsløp, Support Justice æresløp.

Startsiden

A Breave Heart er rask og kan muligens overfly Red Shankly R.S. og Laser Tale. Rocket Man er heller ingen sinke.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (1609ma)

1 LUXURY TILE

9 Dreamy Queen

11 Dream Princess

5 Boulevard

-----------------------------

7 Delicious Dream

8 Enjoy My Hooves

12 Scarlet Creation

4 Not Over You

10 O.M. Corpentino

6 I'm On Fire

2 Beak's Tamara

3 Lightning

Løpet

Luxury Tile kan vinne hoppedivisjonen fra tet.

Favoritten

Luxury Tile avsluttet flott fra køen til annen bak Gigo Follo i V75 sist. Trond Anderssen-traveren, skal i følge kusken, være lynrask fra start. Og klarer hun å forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, skal hun regnes med en god sjanse. Men hun har noen raske på utsiden.

Outsiderne

Dream Princess er veldig bra på sitt beste, men står sjanseartet til spormessig og er avhengig av overpace for å rekke frem. Blir det først det, er det ikke umulig.

Boulevard er ikke noe dårligere enn de andre. Avsluttet bra fra køen i en hoppe-Derby-kvalifisering sist og manglet rom i Brekke-løpet nest sist. Skulle hun klare teten, er det kanskje hun som sitter med de beste kortene.

Luringen

Dreamy Queen står til for et fint løp. Avsluttet bra fra køen sist og ble fjerde i en hoppe-Derby-kvalifisering Nice Eleven L. vant gangen før. Blir det tøff kjøring innledningsvis, kan hun ta mange til slutt.

Startsiden

Luxury Tile kan få Boulevard, Not Over You og I'm On Fire over seg.

V75-4 (2100ma)

1 LADY LANE

7 C.C. NOSTO

-----------------------------

2 Jefferson Dotcom

5 Clint Classic

12 Spicy Challenger

4 Quickwin

6 Global Talk

9 Joe Comet

3 Support Kindness

10 Puce Tanic E.

8 Nogara

11 Hez So Perfect

Løpet

Jeg sjanser på to hester i bronsedivisjonen.

Favoritten

Lady Lane har vært knallgod i sine to siste starter. I hoppe-Derby-kvalifiseringen var hun solid toer, kun slått av gode Nice Eleven L. I finalen avsluttet hun flott til tredje bak stallvenninnen Madelen L.T.C. og nevnte Nice Eleven L. Høitomt-traveren har trukket et flott spor. Er kjapp fra start og klarer hun å forsvare det, kan hun lede hele veien, om åpningen ikke blir for tøff.

Outsiderne

Jefferson Dotcom ble sliten etter en 1.10-åpning i en tøff V75-finale sist. Er enklere ute her og kan være på trippelen. Var god i løpene før.

Luringen

C.C. Nosto ble tredje bak Cokstile og Allaway G.T. i en Derby-kvalifisering nest sist og ble sjette i finalen etter en bra avslutning fra tredje innvendig. Står langt ute på vingen, men tåler å gjøre en del selv. Kan yppe seg på sitt beste.

Startsiden

Lady Lane kan forsvare sporet, men alle de fem utvendige kan løse fort.

V75-5 (2100mv)

3 ALESSANDRA

5 BATTIMO

15 BRENNE MAJOR

4 BRILJANT

7 Rolf Martin

-----------------------------

8 Eidshaugdjerven

13 Mollyn

11 Sprett Odin

2 Frier Birk

12 Torvald

9 Kodina

10 Major Stjernen

6 M.H. Sylvia

14 Rem Odin

1 Reinfaks

Løpet

Jeg sjanser på fem hester i grunncupen.

Favoritten

Alessandra er i sitt livs form og har tatt to strake seirer fra tet. Prøver samme oppskrift igjen.

Outsiderne

Brenne Major avsluttet bra etter sen åpning sist. Står litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men kan speede fort med rett ryggløp og om det ikke blir for langt frem.

Luringen

Battimo var bra som tredje bak gode Eldhusodin og Tekno Teddy etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret nå.

Startsiden

Alessandra kan ta føringen igjen.

UTFORDRER: Viking Va Bene er en av dem som kan yppe seg mot Donatomite, om det skulle bli tøff kjøring innledningsvis. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1609ma)

5 DONATOMITE

-----------------------------

12 Viking Va Bene

8 Deep Sea Dream

6 Rafolo

1 Ultimate Photo

2 Perfect Toll

3 Elite B.R.

4 Pingus Vang

9 Cadabra Tooma

7 Strong Forte

10 Riordan Kronos

11 Northern Secret

Løpet

Donatomite kan vinne som VG-banker igjen.

Favoritten

Donatomite dro unna i hardt tempo i tet sist. Fikk kamp av Pebbe Simoni til slutt, men svarte opp til en knepen seier. Skuffet nest sist, men var solid i Sverige både tredje og femte sist. Var helt nede på 1.10-tallet ved de anledningene. Er kjapp fra start og stikker normalt til tet igjen. Om ikke Rafolo ofrer seg helt på startsiden, skal han ha en god sjanse til å lede hele veien på ny.

Outsiderne

Deep Sea Dream er i sitt livs form og var god til seier foran Bruno di Quattro i nyinnstiftede Big Noons jubileumsløp sist. Avsluttet solid fra køen nest sist. Må uansett ha mye tur fra et veldig sjanseartet og vrient spor.

Luringen

Viking Va Bene firte til femte fra tet etter en 1.10-åpning over full distanse etter pause i Big Noons jubileumsløp sist. Er normalt klart forbedret med det løpet i kroppen etter snaue ni måneders pause. Det må uansett klaffe mye fra spor tolv.

Startsiden

Donatomite tar trolig teten. Rafolo vil nok yppe seg litt.

DERBYSYVER: Moe Tjalve (nr. 7) strakk ikke til etter en tøff tur i Derby sist. Muligens kan han ta revansje i V75-finalen, men sporet er sjanseartet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2100ma)

3 STRAM VAIER

8 MOE TJALVE

9 JÆRVINN S.K.

4 LILLE JIM

6 LYKKERUS

5 SØNDRE JERKELD

1 Stensvik Martin

12 Tyvsær Loke

-----------------------------

10 Vill Solen

11 Kolnes Tom

7 Ulsrud Troll

2 Seile Perla

Løpet

Vidåpent i kaldblodscupen. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Stram Vaier får et ytterst knepent tips. Killingmo-traveren viste fart mellom galoppene sist og var god til seier gangen før. Galoppen ligger hele tiden på lur, men holder vallaken seg til rett gangart, kan han vinne igjen.

Outsiderne

Moe Tjalve fikk en tøff tur i dødens i Derby sist. Ble sliten til slutt og måtte nøye seg med en syvendeplass. I kvalifseringen var han solid til tredje bak stallkameraten Garli Moe Garlin og Tand Kraft etter store deler av løpet utvendig. Står sjanseartet til spormessig, men jeg ser likevel ikke bort i fra at han kan yppe seg i striden om det bare klaffer litt med posisjonene.

Luringen

Jærvinn S.K. har fullført bra etter noe tunge reiser i det siste. Helgestad-traveren skal helst ha det litt servert, noe han kan få herfra. Da kan han speede fort til slutt.

Startsiden

De tre innerste, samt Søndre Jerkeld, er kjappe. De to innerste skal trolig ha ryggløp.

NØKKELKUSK: Marius Høitomt, her med Valla d'Estino, har flere fine sjanser i V75-omgangen på Jarlsberg Travbane. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Marius Høitomt

Alder: 26 år

Antatt seirer i år: 22

Antall seirer totalt: 261

Favoritt i fars fravær

Når pappa Eirik kjører Europaderby på Solvalla, tar Marius Høitomt ansvar på hjemmebane. Og det som stor favoritt i to V75-løp. Marius tror mest på Lady Lane i V75-4.

V75-1 : - Det meste tyder på et oppgjør mellom formsterke Lykkje Borka og vår egen Brenne Rødi, som ble stiv og ga seg sist, men som var veldig bra gangen før. Er hun like bra nå, kan vi vinne.

V75-2: - Han har imponert, A Brave Heart. Sitter trolig i tet og vinner fort igjen. Utfordres av Laser Tile, som går gode løp hver gang, og Gilbert B.R., som vant på lett vis sist. Klaffer det på veien fra bakspor, blir han farlig.

V75-3: - Åpent. Luxury Tile får tipset. Hun laddes for tet og kan vinne derfra. Utfordres både i tet- og seierskampen av kapable Boulevard. Scarlet Creation står sjanseartet til, men har toppform. Delicious Dream går gode løp hver gang.

V75-4: - Jeg tror på seier med Lady Lane, som virkelig var bra i hoppe-Derby. Satser på å lede fra start til mål. Global Talk har alltid en tung avslutning å by på om hun får ryggløp i høyt tempo. Vår egen Puce Tanic E. gikk et strålende løp på Färjestad sist og er verdt en gardering.

V75-5: - I et vidåpent hoppeløp, setter jeg Alessandra først etter to strake seirer. Men det er tøffere imot nå. Hester som Battimo, Brenne Major og Briljant er alle gode nok med flyt på veien.

V75-6: - Donatomite tar teten og leder til mål er passert. Banker!

V75-7 : - Gjør Lykkerus det han kan, tror jeg han vinner. Men han varierer litt og støter på bra konkurrenter i Stensvik Martin og Stram Vaier. Selv kjører jeg Søndre Jerkeld, som vant med krefter spart sist og som er i form.