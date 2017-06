Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Storløpene står i kø under Leangens midtsommertrav, hvor også NM for travkusker går av stabelen. Og med dobbel syverpott er V75-omgangen spesielt interessant.

Garli Moe Garlin blir hovedbankeren til VGs travekspert, Anders Olsbu.

– Garli Moe Garlin har vært helt fantastisk etter at han kom tilbake til sin oppdretter Tor-Martin Moe, som har leid hesten. Moe har tidligere hatt stor suksess med blant annet travmillionærene Moe Odin og Moe Brage med henholdsvis 10 og 7,3 millioner kroner innkjørt. Nå har en ny stjerne sett dagens lys. Med samme innsats som i det siste, vinner han finalen av Veikle Balder Cup, Erik Garbergs æresløp, mener Olsbu.



I tillegg bankertipper han svenskekongen Månprinsen A.M.

– Månprinsen A.M. vant Alm Svartens æresløp på OGP-dagen sist og skal regnes med en flott sjanse igjen. Men han kan få kamp av Hamre-duoen Jærvsørappen og Smedheim Solan, samt Tekno Jerken, i Trøndelagspokalen, Bork Rigel æresløp. Blir det litt kjøring i front, stiger sjansene, sier traveksperten.

Ubeseirede Black Talisman blir storfavoritt.

– I Tamin Sandys æresløp blir Black Talisman stor favoritt, men jeg velger å gardere på grunn av et sjanseartet spor. I Leangens 5-årselite har jeg mest tro på Flemming Jensen-traveren Photo Lavec og Malkin, men velger å spe på med noen garderinger, sier Olsbu.



NM for travkusker innledes med fire løp i kveld og avsluttes med fire løp på lørdag, to av dem inngår i V75-spillet.



Dagens banker:

Garli Moe Garlin (V75-6) har vært overlegen i sine fire starter i Moe-regi. Vinner igjen med samme innsats.



Dagens luring:

Noss Jetta (V75-5) vant en hoppe-Derby-kvalifisering og ble nummer fire i finalen i fjor. Nå har hun fått et løp i kroppen.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 144 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2000 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar både Garli Moe Garlin og Månprinsen A.M. stå ugardert i V75-omgangen på Leangen Travbane ved Trondheim. Foto: Equus Media

V75-1 (2140ma)



8 BLACK TALISMAN

1 GHAZI B.R.

2 Amazing Dream

3 Robin G.T.

---------------------------------

4 Roxy Lady

7 Flying On Line

6 Contagious Hangover

9 Chef Superb

5 S.K.'s Spartacus

Løpet

Black Talisman blir stor favoritt i Tamin Sandys æresløp. Men han står litt sjanseartet til ytterst på vingen, så jeg velger å gardere.



Favoritten

Black Talisman har vært fantastisk i alle sine tre starter hittil i karrieren, hvor han har vunnet suverent etter tidlig tetkjenning hver gang. Gundersen-traveren står langt ute bak vingen igjen, men er rask fra start, om man ladder. Og skulle han klare å komme seg foran, er løpet kjørt. Men skulle han bli holdt ute, blir det mer sjanseartet. Men jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne selv, fra dødens.



Outsiderne

Amazing Dream var overlegen fra tet i billig lag sist. Gangen før var han ikke langt bak Ghazi B.R. tross fjerde. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.



Robin G.T. var ute på Momarken tirsdag. Med tanke på dette løpet slapp han føringen godvillig til Kamperhaugs Dina og ble siden sittende fast med alt igjen. Ble tredje bak Black Talisman nest sist. Fikk et tungt løp i dødens da. Tredje sist ble han tredje i Hans Petter Tholfsens minneløp.



Luringen

Ghazi B.R. fikk et tungt løp sist med siste 1300 meter utvendig for ledenede Outstanding O., som vant enkelt. Men Cantab Hall-sønnen var solid toer på raske 1.14,8. Har vunnet sportrekningen nå, er bra fra start og trener og kusk, Tom Erik Solberg, ønsker å sitte foran. Klarer han å forsvare sporet med storfavoritten utvendig, er det ikke helt umulig.



Startsiden

Ghazi B.R. kan forsvare sporet, selv om Lundstrøm Wolden-duoen Amazing Dream og Robin G.T. er raske. Black Talisman er også kjapp om han blir laddet med.

V75-2 (2140ma)



4 VARG KONGEN

3 GJERV PRINSESSA

9 HOVSTEN EXPRESS

12 ALSAKER REGENT

11 Vertigo Kongen

---------------------------------

10 Marve Tinn

6 Rebekka

5 Perle Lisa

7 Askehaug Kongen

2 Torsby Odin

1 Alm Bea

8 Holst Pil

Løpet

Jeg prøver fem i nest siste NM-løp for travkusker.



Favoritten

Varg Kongen var uheldig sist i Sverige, da en sko løsnet og hang og slang en stund. Varmet veldig fint før det løpet. Nest sist på Biri ble han sjette med to galopper. Fjerde sist tok han en sterk seier fra dødens på en sterk tid. Får landschampion Eirik Høitomt i sulkyen. Klarer han å få hesten feilfritt rundt, kan det være en vinner.



Outsiderne

Hovsten Express er i klar fremgang. Ledet i det aller lengste sist, men ble innhentet av Leistad Terna. Kraftig kuskeforsterket med Blekkan.



Luringen

Gjerv Prinsessa fikk maks fra lederrygg sist. Tapte kun for meget gode Bokli Teddy nest sist, dog klart, men travet radige 1.26,0. Er variabel, men på en god dag kan hun vinne.



Startsiden

Gjerv Prinsessa kan sitte tidlig i tet.

V75-3 (2140ma)



6 U.S. MALE E.P.

2 ALWAYSINBLACKPEDIA

5 GIGANT INVALLEY

1 Baritron

9 Longcat Hanover

---------------------------------

8 No Limit L.A.

7 Hawking

4 Tobrosboy Augustinu

10 Black Butan

3 Crimson Pirate

Løpet

Fem hester bør rekke i sølvdivisjonen.



Favoritten

U.S. Male E.P. feilet seg bort i Harper Hanovers lopp nest sist, da han ble for hissig etter flere omstarter. Gangen før fikk han et perfekt løp i lederrygg i et langløp i på Olympiatrav-dagen på Åby og var helt suveren etter å ha rundet til tet inn i siste sving. Sist blåste han til tet runden igjen og var siden helt overlegen foran Malkin. Har tjent mye penger på kort tid, men feilfritt skal Lundstrøm Wolden-traveren regnes med en fin sjanse på ny. Men han får bare et knepent tips av meg.



Outsiderne

Gigant Invalley har vært veldig god i det siste og har vunnet fire av sine fem siste starter. Skal overnatte borte for første gang i forbindelse med løp, i tillegg til lang reise, gjør det noe usikkert. Desserud-traveren er uansett en stor outsider.



Luringen

Alwaysinblackpedia står alltid perfekt inne i disse sølvdivisjonsløpene som er åpne for hopper med høyere grunnlag. Sist i et hoppeeliteløp på Oslo Grand Prix-dagen tapte hun kun for Shadow Gar og Indoor Voices. Tok to strake seirer fra vriene utgangsposisjoner i startene før. Nå har Hamre-traveren endelig fått en perfekt utgangsposisjon og skal regnes i striden.



Startsiden

Baritron er bra fra start, men både Gigant Invalley og Alwaysinblackpedia vil prøve seg.

FORVANDLINGSNUMMER: Den svenske og norske Derby-vinneren Jærvsørappen har vært inne i en downperiode. Men i Frode Hamres regi var 6-åringen milevis forbedret i Gaute Gudmestads æresløp sist. Da avsluttet han forrykende i kulissene, til tross for at han gikk med punktert sulkyhjul og i tillegg ble dratt sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2140ma)



9 MÅNPRINSEN A.M.

---------------------------------

3 Jærvsørappen

4 Smedheim Solan

8 Tekno Jerken

2 Odd Herakles

7 Galileo

6 Alsaker Piril

5 Lex Lodney

1 Storm Odd

Løpet

Jeg tror Månprinsen A.M. vinner Trøndelagspokalen, Bork Rigels æresløp.



Favoritten

Månprinsen A.M. har vist flott formstigning. I Alm Svartens æresløp på Oslo Grand Prix-dagen vant han kontrollert foran Polara og Odin Tabac, etter en strålende avslutning fra køen. Gangen før i Elitkampen, Jim Fricks lopp, på Elitloppssøndagen, var han god som tredje bak Polara og Kleppe Slauren. Han satt da angriperne kom og fikk sen åpning på oppløpet. Står i bakspor nå, men bare det blir litt kjøring i front, skal den svenske kaldblodskongen ha en god sjanse til å runde til seier.



Outsiderne

Smedheim Solan rotet seg bort med galopper på Solvalla sist og ble strøket fra Alm Svartens æresløp sist. Har gått 1.23 full vei i trening og rapporteres i flott form. Skal ha fordel av distansen og kan muligens yppe seg på sitt beste.



Luringen

Jærvsørappen var som en ny hest i Hamre-regi sist. I de foregående startene slet han med viljen. I Gaute Gudmestads æresløp ble egentlig alt feil med punktert sulkyhjul i tillegg til at han ble dratt sist. Likevel avsluttet han fortest av alle i kulissene. Hesten, som vant både det norske og svenske Derby for to år siden, skal regnes blant de tre. 6-åringen er milevis bedre enn hva resultatraden viser nå.



Startsiden

Odd Herakles kjører mot de to Hamre-traverne, Jærvsørappen og Smedheim Solan, om føringen.

LURING: Her vinner Noss Jetta enkelt sin hoppe-Derby-kvalifisering foran Thai Goodwill. I finalen ble hun fjerde. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2140ma)



5 THAI BAKERY

10 SAVONA VA BENE

2 NOSS JETTA

4 MADONNA RAGS

8 ALBERTE MERCI

7 SMASHING LIND

1 Thai Freedom

6 Tania N.L.

---------------------------------

3 Frances Marita

11 Femi Delight

12 Sentry Holmsminde

9 C.C. Queen Weber

Løpet

Her skal NM for travkusker avgjøres. Åpent.



Favoritten

Thai Bakery var det ikke noe drag i sist. Gangen før vant hun lett foran J.C. Superstar. Er litt variabel i prestasjonene, men viser hun seg fra sin beste side, er hun mer enn god nok.



Outsiderne

Savona Va Bene er i toppform. Ble toer bak Seabreeze Ås fra samme utgangsposisjon sist. Hun er nok aller best i tet, men bare det blir litt kjøring i front, kan det gå veien, vel og merke med posisjonsklaff. Hun har i alle fall en kjapp hest foran seg, og det kan løse seg fint.Luringen



Luringen

Noss Jenta har fått et løp i kroppen etter lang pause. Hun gikk noen sterke løp i fjor høst. Hun sjokkvant i en kvalifisering til hoppe-Derby, foran Thai Goodwill, og ble fjerde i selve finalen. Fra en fin utgangsposisjon kan hun slå til om formen er på plass.



Startsiden

Nr. 1,3,5,6,7 og 8 kan alle løse bra om det laddes.

UTFORDRER: Ådne Odin står 20 meter bedre til enn storfavoritten Garli Moe Garlin kontra sist. Uansett blir det tøft å innhente Moe-traveren. Tom Erik Solberg, som her kusker Ådne Odin, er fast kusk på Garli Moe Garlin. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140mv)



11 GARLI MOE GARLIN

---------------------------------

15 Ådne Odin

13 Vill Solen

10 Bokli Teddy

14 Troll Solen

12 Bold Odin

6 Horgen Lynet

7 Emil Mollyn

9 Will Prinsen

1 Mietor

8 Lex Odin

2 Prærie Glimt

3 Rofstad Odin

5 Røyns Stjernen

4 Søllmin

Løpet

Garli Moe Garlin vinner trolig Erik Garbergs æresløp, finalen i Veikle Balder Cup.



Favoritten

Garli Moe Garlin har vært helt rå etter at han kom tilbake til sin oppdretter Tor-Martin Moe og er ubeseiret på fire starter i hans regi. Hesten har vært helt overlegen på råsterke tider. Med samme innsats vinner han igjen.



Outsiderne

Vill Solen avsluttet solid etter galopp sist. Tapte kun for B.B. Terje T. nest sist.



Luringen

Ådne Odin ble toer bak Garli Moe Garlin sist. Står 20 m bedre til nå.



Startsiden

Mietor kan kanskje forsvare sporet.

LØP I KROPPEN: Ultimate Photo fikk maks som femte i Europamatchen på Oslo Grand Prix-dagen sist. Waaler-traveren kan ventes forbedret med det løpet i kroppen etter to måneders pause, men må ha overpace for å rekke frem. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (1640ma)



6 PHOTO LAVEC

3 MALKIN

1 El Toro B.R.

11 Ultimate Photo

2 Elite B.R.

---------------------------------

8 Thai Goodwill

4 W.J. Eminent Bergen

5 L.J.'s Andy Hall

12 Marchetti

10 St. Michel Decoy

9 Diana Dixi

7 Mon Amie Superb

Løpet

Fem hester kan rekke i Leangens 5-årselite.



Favoritten

Photo Lavec ble for lett i balansen sist og feilet seg bort i et V75-løp under OGP-helgen sist, som ble vunnet av Heartbreaker V.S. Gangen før avsluttet han flott til tredje på Copenhagen Cup-dagen og travet radige 1.12,1 over full distanse. Med samme innsats blir han seiersfarlig her.



Outsiderne

El Toro B.R. står med en begredelig rad, men han kommer ut med veldig gode treningsrapporter og kan muligens overraske om det løser seg.



Luringen

Malkin avsluttet forrykende fra køen til annen bak en overlegen Emir la Brousse i Kjell Håkonsens minneløp sist. Tapte kun for U.S. Male E.P. nest sist, dog klart. Står fint til spormessig og med klaff kan han muligens ta en velfortjent seier.



Startsiden

Photo Lavec er rask og kan muligens sitte tidlig i tet, selv om han har raske hester på innsiden.

MANGEÅRIG LEANGENCHAMPION: Jomar Blekkan. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Jomar Blekkan

Alder: 63 år

Antatt seirer i år: 45

Antall seirer totalt: 4 262

Blekkans luringer

Han er inne i sitt beste år i løpsbanen siden 2010, Jomar Blekkan. Leangens ubestridte «konge» har ingen favoritter i lørdagens V75 på hjemmebane, men flere luringer som kan slå til med klaff. De to han tror mest på, er Hovsten Express og Savona va Bene i NM-løpene.

V75-1 : - Han har imponert og gjort alt rett så langt, Black Talisman. Jeg tror han vinner igjen tross et dårlig spor. Banker!

V75-2: - Dette NM-løpet for kusker er vidåpent. Et knepent tips til Rebekka, som har fin fart i beina. Varg Kongen har stor kapasitet, men feiler mye. Selv kjører jeg Hovsten Express, som har møtt bedre hester i det siste og som ledet lenge sist. Han kan vinne med klaff. Det kan også Gjerv Prinsessa. Sjansene stiger om hun får teten.

V75-3: - Alwaysinblackpedia og U.S. Male E.P., skiller seg ut. Den av dem som kommer best til, er fort vinneren. Min egen Longcat Hanover skal likevel ikke glemmes. Han har rygg på startraske hester fra start og kjemper langt fremme feilfritt.

V75-4: - Han imponerte i Alm Svartens Æresløp på Bjerke sist, Månprinsen A.M. Får et klart vinnertips. Men jeg tror Tekno Jerken blir skummel om det løser seg fra et vanskelig startspor. Min egen Jærvsørappen avsluttet fortest av alle etter å ha blitt dratt bakover av sliten konkurrent på Forus sist. Han er aktuell rett bak favorittduoen.

V75-5: - Veldig åpent. Om ikke Thai Bakery bare vinner. Men hun opptrer variabelt, så garderinger må til. Alberte Merci er også god nok, men står vanskelig til. Selv kjører jeg Savona Va Bene som jeg så gjorde et veldig bra løp sist. Et spennende oppsitt. Stallens Tania N.L. har galoppert de to siste gangene, men har kapasitet som rekker langt.

V75-6: - Han har imponert stort i det siste, Garli Moe Garlin. Er han like bra nå, skal han vinne et slikt løp. En alternativ banker. Skal løpet garderes, skal en streke av for Vill Solen, Ådne Odin og Bokli Teddy, som jeg selv kjører. Han var knallgod sist og treningsrapportene er fine.

V75-7 : - Elite B.R. og Malkin har begge dokumentert form og har fått de beste sporene. Jeg tror en av dem vinner. Om ikke Photo Lavec holder seg unna galoppen og gjør det han kan. Han feilet seg bort sist, men er mer enn god nok. Stor outsider.