Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Det er fantastiske løp sportslig sett på Jarlsberg Travbane i morgen, og når Norsk Rikstoto i tillegg dobler syverpotten, er V75-omgangen ekstra interessant.

Hovedløpet, Hans Petter Tholfsens minneløp, med hele 300 000 kroner i førstepremie, får Hamre-traveren Vainqueur R.P. som klar favoritt.

– Vainqueur R.P. har kun tapt en gang på sine syv starter hittil i karrieren. Det var som 2-åring på Solvalla i fjor høst, hvor han travet radige 1.13,4. Han utfordres først og fremst av Exquisite Sisu, Quality Fighter og Zelov, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Meget spennende blir det også i DNTs 4-årsløp, hvor nesten alle kan vinne.

– Born In The U.S.A. møter blant annet Ferrari B.R., Cockstile og fjorårets Kriterievinner Shocking Superman, som gjør en spennede årsebut. Feltet teller kun seks hester, men det er fantastisk kvalitet over dem, og nesten ingen kan avskrives helt, sier Olsbu.



Som alenestreker landet han til slutt på Ness Tjo Stjerna som fortjener en seier etter flere solide løp i det siste og Heartbreaker V.S. som var solid treer i et langløp på Olympiatravdagen på Åby sist. Escada B.R. og Torben er også klare bankeralternativer.



Dagens banker

Ness Tjo Stjerna (V75-3) møter billigere lag enn vanlig. Uten uhell har hun en god sjanse til å runde alle tross dobbelt tillegg.



Dagens luring

Galileo (V75-5) har naturlig nok ikke kunnet hevde seg mot eliten. Langt enklere i mot nå, men han står litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 35 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1344 kroner

UTFORDRER: Her på Jarlsberg for to år siden vant Hamre-traveren Saturday Mornings og Bjørn Goop hoppeavdelingen av Ulf Thoresens minneløp. Lørdag skal hun forsøke å utfordre storfavoritten Escada B.R., som har gjort det solid i sine tre siste starter i nettopp Goop-regi. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (1600mv)



1 ESCADA B.R.

3 Saturday Mornings

7 Tarragona Ås

9 Fika

--------------------------------

11 S.J.'s Victoria

4 Starfish And Coffee

6 Be A Mixt Chili B.

10 Dream On Plush

8 C.C. Queen

12 Windy Ammik

2 Real Child

5 Rose Garden

Løpet

Escada B.R. blir klar favoritt i hoppeeliten.



Favoritten

Escada B.R. har vært god i Goop-regi. Var solid som fjerde i et hoppeløp på Olympiatravdagen på Åby sist, hvor hun travet radige 1.10,9, ny pers. Angrep fra tredje utvendig på siste bortre da og fullførte helt inn. Tok to strake seirer fra bakspor før det. Fikk imidlertid et smørløp i lederrygg og annet utvendig da. 5-åringen er bra fra start, men det er en viss fare for at hun kan bli overflydd. Forsvarer hun sporet, er løpet kjørt. Om hun ikke blir sittende fast, skal hun uansett ha en god sjanse.



Outsiderne

Saturday Mornings kunne ikke stå i mot Gigant Invalley og Eddie fra tet sist, men holdt til tredje. Er ute på en bedre distanse nå, men er ikke like kjapp med volte som med bilstart.



Luringen

Tarragona Ås har vært bra i hennes to starter i Magnus Jakobssons regi. Sist satt hun fast med alt igjen. Første gang ut fikk hun et fint smygløp og åpning i siste sving. Tapte kun knepent da. Står fint til i springspor. Blir det feil for favoritten, kan hun slå til med posisjonsklaff.



Startsiden

Escada B.R. er bra fra start, men får Be A Mixt Chili B. over seg. Saturday Mornings og Tarragona Ås er heller ingen sinker.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, endte til slutt opp med to V75-bankere, men har hele fire å velge mellom. Foto: Equus Media

V75-2 (1600ma)



5 TORBEN

3 Norsjø Kongen

10 Holene Odin

11 Mjølner Fokus

--------------------------------

12 Charm Elden

4 Førlands Pil Fax

6 Maks Mollyn

9 Nito Nicklas

8 Myhreng Brage

7 Rampelars

2 Kjappe Tinna

1 Søndre Lynet

Løpet

Torben blir klar favoritt i kaldblodscupen.



Favoritten

Torben har vært fantastisk i år, hvor han er ubeseiret på sine seks starter. Rogalendingen er kjapp fra start, men har raske Norsjø Kongen på innsiden. Men kommer han seg greit til tet, tror jeg løpet er kjørt. Skulle han havne utvendig blir det mer sjanseartet. Uansett et klart bankeralternativ.



Outsiderne

Norsjø Kongen var god til seier fra tet på ny pers sist. Travet raske 1.24,0 med voltestart da og holdt unna for Tinn Jerker. Er kjapp fra start, men også noe usikker. Men feilfritt og med samme innsats som sist, kan han muligens yppe seg.



Luringen

Holene Odin gjør en spennende start i Tjomsland-regi. 6-åringen har gått fine løp i det siste og kan være ytterligere forbedret nå. Har han funnet et ekstra gir, kan han kjempe helt i fremste rekke.



Startsiden

Torben er veldig kjapp fra start, men en feilfri Norsjø Kongen vil muligens prøve seg en bit.

BANKER: Ness Tjo Stjerna fortjener virkelig en seier etter tre strake annenplasser. Hun møter enklere lag enn i det siste og skal ha en solid sjanse uten uhell. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2100mv)



15 NESS TJO STJERNA

--------------------------------

10 Silke Chasmina

13 Brenne Rødi

11 Lykkje Borka

1 Stjernetira

7 Rødmyrsfakså

8 Arvesølv

12 Trons Torila

4 Trø Hera

6 Valle Fryd

14 Nadine U.N.

3 Smedtora

2 Stenvik Maja

5 Mjølner Oda

9 Areta Mollyn

Løpet

Ness Tjo Stjerna vinner trolig i hoppecupen.



Favoritten

Ness Tjo Stjerna har tre annenplasser på rad, men det er absolutt ikke snakk om noen antivinner. Hun har gått solide løp hver gang i tøffe lag. Fjerde sist var hun helt overlegen. Møter helt riktig mostand og bør vinne.



Outsiderne

Brenne Rødi avsluttet fort etter trafikkproblemer og sen åpning sist og viste klar fremgang. Trippelaktuell.



Luringen

Silke Chasmina har trent veldig bra og kan bli toer bak favoritten feilfritt.



Startsiden

Stjernetira forsvarer trolig sporet. Trø Hera i mot.

EN RACER: Ferrari B.R. er ett av tidenes største talenter i Norge. I et lite, men sterkt felt i DNTs 4-årsløp, er han en av de heteste favorittene. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2100ma)



1 BORN IN THE U.S.A.

5 FERRARI B.R.

3 COKSTILE

2 CHIEF ORLANDO

4 SHOCKING SUPERB

6 N.Y. Coeur de Soleil

--------------------------------

Løpet

Kun seks hester stiller til start i DNTs 4-årsløp, men hvilket felt det har blitt likevel.



Favoritten

Born In The U.S.A. var den beste i årgangen inntil han ble alvorlig skadet i Märtha-løpet i fjor sommer. Han var overlegen i Hans Petter Tholfsens minneløp etter å ha travet i tredjespor gjennom første sving, før han overtok teten etter 600 meter. Siden var han uten konkurranse. Før det var han suveren foran den senere Kriterie-vinneren Shocking Superman i 3-årsstjernen. I kvalifiseringen til Märtha-løpet vant han helenkelt fra tet foran Chief Orlando. I sitt comeback nest sist fikk han en fin gjennomkjøring innvendig, før han vant Habibs minneløp fra dødens sist. Denne gang blir det trolig skoløs, og det satses alt mot tet. Klarer han å forsvare sporet, noe han fort kan gjøre, leder han trolig hele veien, om åpningen ikke blir morderisk.



Outsiderne

Ferrari B.R. har vært strålende med syv seirer og en annen på ni starter hittil i karrieren. Sist i 4-årsstjernen vant han enkelt fra tet etter å ha fått dirigere underveis. I de to foreågende startene har han vunnet lett fra tet på sterke tider. I årsdebuten i Widding-løpet ble han kontret ut av gode Fabian B.R. som sto 20 meter foran. Midtfjeld-traveren er kjapp fra start, men det blir uansett vrient å ta en lengde på Born In The U.S.A. Klaffer det med posisjonene kan han muligens yppe seg mot favoritten. Husk at han var helt enorm til seier på 1.14,4 i Kriterie-kvalifiseringen tross stor startgalopp. I finalen ble det dessverre galopp og game over.



Chief Orlando har vært meget bra i Hamre-regi og går gode løp hver gang. Hesten er meget startrask, men det signaliseres ryggløp bak Born In The U.S.A. Derfra kan han haike med til en trippelplass. Og byr åpningen seg til slutt, er han heller ikke ufarlig på speed. Han gikk helpigg i mål etter sen åpning i løpet Ferrari B.R. vant sist.



Luringen

Cokstile har avsluttet fort i sine to starter etter pause i år etter fine ryggløp. Første gang ut i Habibs minneløp avsluttet han solid som toer bak Born In The U.S.A. Sist kom han fort til slutt som treer bak Ferrari B.R. og medsmygende Chief Orlando. Klaffer det med løpsopplegget er han ikke stort dårligere enn de andre. Cokstile vant DNTs høstfinale i fjor og ble fjerde i Kriteriet etter dødens i tøft tempo.



Startsiden

Born In The U.S.A. kan forsvare sporet. Utfordres først og fremst av Ferrari B.R., i og med at startraske Chief Orlando ønsker rygg på førstnevnte.

LURING: Galileo, vinner av det svenske Kriteriet og treer i det norske Derby, har slitt med å hevde seg mot eliten. Nå går han imidlertid ned minst en klasse, men han har vært uheldig i sportrekningen og står i annen rekke på tillegg. Flåten-traveren er uansett ikke ueffen om det løser seg. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2120mv)



14 OSSMANN

15 GALILEO

6 PAVE ODIN

4 ASK ELD

12 WIK EMIL

2 SOLØR SVARTEN

3 BACCHUS Ø.K.

--------------------------------

7 Spang Kinge

8 Vesle Sjur

5 Viking Faks

11 Finnskog Fokus

10 Tojo Prinsen

1 Tallas

9 Ty Tinn

13 Dag Støvar

Løpet

Jeg streker for halvparten i dette tidsløpet.



Favoritten

Ossmann ble sittende fast med alt igjen sist i et V75-løp Kleppe Fanden vant. Tok to strake før det. Ligger han på skuddhold i siste sving, kan ingen føle seg trygge.



Outsiderne

Pave Odin skuffet etter pause sist, men kan være klart forbedret med det løpet i kroppen.



Luringen

Galileo har møtt elitehester i det siste. Langt enklere i mot nå, men det må klaffe fra annen rekke på tillegg.



Startsiden

Solør Svarten, Viking Faks og Pave Odin kan løse bra.

SUKSESSTRENER: Frode Hamre trener og kusker Vainqueur R.P. som er favoritt til å vinne Hans Petter Tholfsens minneløp og 300 000 kroner. Hesten har kun tapt en gang på sine syv starter og er ubeseiret på fire starter i Hamre-regi. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2100ma)



6 VAINQUEUR R.P.

7 EXQUISITE SISU

2 Zelov

8 Quality Fighter

--------------------------------

10 Gaia B.R.

1 Draco Braz Minto

3 Robin G.T.

5 S.M.K. Silvousplait

4 Classic Thompson

9 Scar

Løpet

Fire hester bør rekke i Hans Petter Tholfsens minneløp.



Favoritten

Vainqueur R.P. har vunnet seks av sine syv starter hittil i karrieren og er ubeseiret på sine fire starter i Hamre-regi i år. Gikk 1.13,5 som 2-åring på Solvalla, da han ble fjerde i fjor høst. Fikk litt kamp av Quality Fighter nest sist, men hadde vært litt forkjølet før det løpet. Sist på Åby vant han lett fra tet. Er kjapp fra start og kommer han seg foran, er nok løpet kjørt. Fra dødens blir det mer sjanseartet, men han kan vinne selv derfra.



Outsiderne

Zelov måtte nøye seg med lederrygg og annen bak Nonstop Rascal etter en 1.10-åpning sist. Kommer ut med amerikanervogn, ny skoning og nytt utstyr nå. Er kjapp ut og vil muligens prøve å ta i mot favoritten. Om ikke åpningen blir før tøff og han får føringen, kan han lede lenge. Men det er langt tøffere i mot nå.



Luringen

Exquisite Sisu, bror til Dixi Sisu, har vært bra. Holdt bra til annen fra tet i Halmstad sist, mens han vant lett fra samme posisjon på Solvalla nest sist. Per Nordstrøm-traveren traver jevnt 1.14-tid og skulle det klaffe med posisjonene, kan han muligens yppe seg mot favoritten.



Startsiden

Zelov vil muligens prøve å ta i mot Vainqueur R.P. Exquisite Sisu og Quality Fighter er heller ingen sinker.

STAYERBANKER: Heartbreaker V.S., her med sin tidligere trener Bjørn Steinseth, har hele tiden vært god. Og i Goop-regi har han utviklet seg videre. I langløpet i V75-finalen på Jarlsberg Travbane, har han en fin sjanse til å runde alle tross dobbelt tillegg. 7-åringen var solid som treer under Olympiatravdagen på Åby etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (3100mv)



14 HEARTBREAKER V.S.

--------------------------------

5 Ultimo Tango

11 Max Not Sand

13 Valley Ivan

7 Quality Q.C.

10 Speedmeister

15 Nougat Ås

9 Carl Lewis

12 Lasken Palema

4 Don di Quattro

6 Ronny Brandt

3 Above Every One

2 Pingo Spring

8 Adrians Girl

1 Ina's Ballerina

Løpet

Jeg lar Heartbreaker V.S. stå alene i dette langløpet.



Favoritten

Heartbreaker V.S. var strålende treer på 1.13,2 i et langløp på Åby sist. Feilfritt og med samme innsats vinner han normalt.



Outsiderne

Ultimo Tango har vært bra til to strake seirer. Møter klart skjerpet lag, men kan ende blant de tre.



Luringen

Max Not Sand gikk 1.14,1 som fjerde i hardt lag på distansen sist. Trippelaktuell med klaff.



Startsiden

Quality Q.C., Ultimo Tango og muligens Ronny Brandt kjemper om føringen.

Nøkkelkusk: Tom Erik Solberg bankertipper seg selv med Ness Tjo Stjerna. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

NØKKELKUSKEN

Navn: Tom Erik Solberg

Alder: 41 år

Antall seirer i år: 49

Antall seirer totalt: 1 860

Tipper seg selv

Tom Erik Solberg er kjent som en offensiv kusk i løpsbanen. Like offensiv er han når han lanserer seg selv som bankerkusk med Ness Tjo Stjerna i V75-3. Han mener også å ha visse sjanser med Bacchus Ø.K. og Quality QC.

V75-1 : - Tet eller ryggløp med luke til slutt, er det samme som at Escada B.R. vinner. I motsatt fall kan kapasitetshester som Saturday Mornings og Fika kjempe om seieren.

V75-2: - Nok en logisk favoritt på farten. Torben har vært strålende og kan legge på til syv strake her. Tar normalt teten lett og kan lede hele veien. Charm Elden satt bom fast bak favoritten sist og kan kanskje utfordre sammen med Holene Odin som debuterer i ny regi.

V75-3: - Er Ness Tjo Stjerna på samme nivå som sist, skal hun vinne et slikt løp. Jeg tipper meg selv banker!

V75-4: - Han står kanskje vrient til i møte med mange kanonhester. Ferrari B.R. blir uansett min favoritt i et herlig løp. Men det skal ikke gå mye galt underveis før Cokstile, Born In The U.S.A. og Chief Orlando er foran ham mål. Fjorårets Kriterievinner Shocking Superman skal heller ikke regnes bort, selv om det er årsdebut.

V75-5: - Ossman har vært veldig god i det siste. Får tipset foran Galileo, som har form mye bedre enn raden. Finnskog Fokus duger på sitt beste. Det samme gjør Bacchus Ø.K., som jeg selv kjører.

V75-6: - Han imponerte stort sist, Vainqueur R.P. Er han like bra nå vinner han Hans Petter Tholfsens minneløp. Hestene å slå blir trolig Exquisite Sisu og Quality Fighter.

V75-7 : - Normalt et skreddersydd løp for Heartbreaker V.S., en elegant slugger som har fått ett løp i kroppen etter lang pause. Feilfritt tror jeg han vinner. I motsatt fall kan hester som Speedmeister, Valley Ivan og Quality Q.C., som jeg selv kjører, dukke opp.