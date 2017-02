Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Tradisjonsrike Lars Laumbs løp er rosinen i pølsen i V75-omgangen på Bjerke Travbane i morgen, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller med tre hester i hovedløpet.

– Jeg tror det rekker med Teddy Gutten Støen, Kleppe Slauren og Tekno Odin i Lars Laumbs løp, som kun er for kårede hingster og premierte hopper og som kun kan vinnes en gang. I tillegg til en førstepremie på 150 000 kroner venter et flott sølvfat, sier Olsbu.

Men han gleder seg like mye til Johan Widdings minneløp.

– I Widding-løpet får vi gjensyn med ett av tidenes største talenter her hjemme, Ferrari B.R. 4-åringen, som nå kommer ut i regi av Per Oleg Midtfjeld, er imidlertid ikke satt opp for løpet og kan få kamp av Fabian B.R. og Farouk B.R. som alle kommer fra Bjørn Rishaugs kvalitetsoppdrett, informerer Olsbu.

Traveksperten tror det rekker med tre hester i det siste storløpet.

– I Sigvart Petersens minneløp setter jeg den solide Goop-traveren Candor Hall først, men jeg garderer med Nolessthanperfect og Valokaja Hindø, sier han.

Olsbu spiller for øvrig uten alenestreker i denne gulljackpot-omgangen på Bjerke Travbane.

– Det nærmeste jeg kommer en V75-banker er Remkvikk, sier han.



Dagens luring

Fabian B.R. (V75-1) er ubeseiret, kjapp fra start og kan lede lenge, muligens helt inn.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1728 kroner

STORTALENT: Ferrari B.R. gjør comeback i løpsbanen i Johan Widdings minneløp. Etter de formidable innsatsene i fjor, er han en av tidenes største talenter på norsk jord. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-1 (2140mv)



13 FERRARI B.R.

5 FABIAN B.R.

8 FAROUK B.R.

-------------------------------

11 Derby d'Estino

14 Allaway G.T.

9 Hurricane Field

12 Cantab Genius

7 Whisky Voice

10 Russel Street

2 Athletic Division

15 N.Y. Doubleoseven

1 Income

6 Odd Supergirl

Favoritten

Ferrari B.R. var helt rå i fjor som 3-åring. Han tapte kun en gang på sine fem starter. I sin annen start travet han fantastiske 1.13,5 over full distanse. I Kriteriekvalifiseringen var han helt enorm. Tross stor startgalopp kom han råsterkt tilbake til seier. I selve finalen feilet han seg bort etter 500 meter. Nå kommer han ut etter fem måneders pause og i Midtfjeld-regi. Er ikke satt opp for løpet, men er god nok til å runde alle på direkten.



Outsiderne

Farouk B.R. var overlegen fra tet i debuten. Måtte dele seieren sist. Står sjanseartet til i annen rekke, men kan være seiersaktuell om det løser seg.



Luringen

Fabian B.R. er ubeseiret på sine tre starter og har vunnet lett hver gang. Er rask ut og har mer inne.



Startsiden

Fabian B.R. er rask fra start og kan ta føringen.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten bankere i denne V75-omgangen på Bjerke Travbane. Foto: Equus Media

V75-2 (1609ma)



3 LUCILLE BOURBON

5 INVICTA

-------------------------------

2 Maksi Amour

1 Jacobine Y.

11 Threetimesaldady

9 Around The World

6 Rydens Maya

10 Divided Dream

12 Shanaia

7 Mira Star M.

4 Veggie Hanover

8 Amazing News Merci

Favoritten

Lucille Bourbon er meget bra på sitt beste og har vunnet halvparten av sine tolv starter. Vant veldig lett fra tet sist. Holder hun seg til rett gangart, tror vi hun kjemper om seieren igjen, selv om hun må trave utvendig for leder.



Outsiderne

Maksi Amour skuffet litt sist, men har vært bra ellers. Skulle hun komme foran, stiger sjansene. Vant overlegent fra tet etter en 1.12-åpning tredje sist.



Jacobine Y. vant lett fra tet sist. Er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff skal hun regnes blant de tre.



Luringen

Invicta dro unna i tøft tempo i V75 på Leangen sist og ble innhentet av V75-spesialisten Diana Dixi kort før mål. Hoppa er god nok om hun viser seg fra sin beste side og det klaffer med posisjonene.



Startsiden

Jacobine Y. kan kanskje forsvare sporet, men alle i første rekke utenom Mira Star M. er raske ut. Det kan bli en tøff åpning.

V75-3 (2140mv)



7 SILKE CHASMINA

4 ARVESØLV

14 NESS TJO STJERNA

9 Gunda

2 Eigelands Helga

3 Lille Eline

10 Brenne Rødi

8 Osen Prinsessa

-------------------------------

12 Frøken Fakse

11 Nadine U.N.

5 Finnskog Oda

1 Trø Hera

13 Tori Huldra

15 Vill Dina

Favoritten

Silke Chasmina har vunnet tre av sine fire siste starter og virker til å ha stabilisert seg. Hun er sterk, går til mål og skal regnes i striden feilfritt og med klaff.



Outsiderne

Arvesølv fikk en velfortjent seier sist etter flere gode løp uten å få klaff. Med samme innsats er hun aktuell igjen.



Luringen

Eigelands Helga er en av landets beste 4-årshopper. Hun står spennende til på strek og skal ikke avskrives tross årsdebut.



Startsiden

Begge strekhestene er flinke ut om de går feilfritt.

FAVORITT: Patricia Hastrup bør gjøre opp seieren sammen med Gematria i DNTs hoppeserie. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-4 (2140mv)



8 PATRICIA HASTRUP

7 GEMATRIA

-------------------------------

2 Tooltime

1 Sidsel

4 S.J.'s Victoria

6 Delec Hanover

3 Fantasy d'Estino

5 Odd Sunshine

Favoritten

Patricia Hastrup var tapper som tredje på Solvalla sist etter sisterunden i dødens. Gangen før vant hun lett foran Denise F. Boko og Winmecredit fra tredje utvendig. Vant foran sistnevnte fra samme posisjon også tredje sist. Brenne-traveren har vunnet fem av sine syv siste starter og speedet ned gode B.B.S. Sugarlight i sin femte siste start. 10-årshoppa er klart best med ryggløp. Da speeder hun alltid fort. Klaffer det med løpsopplegget kan hun vinne igjen.

Outsiderne

Tooltime ble sliten etter galopp i årsdebuten etter pause sist. Skårnes-traveren har feilet i sine tre siste starter og er ikke helt stø på beina. Men hun rapporteres fin i trening og er bra på sitt beste. Feilet i angrep tredje sist i et løp Patricia Hastrup vant og måtte nøye seg med fjerde. Står 20 meter bedre til nå. Femte sist var hun solid toer bak Alwaysinblackpedia tross sisterunden i dødens. Er hun tilbake i toppslag, kan hun muligens yppe seg litt mot de to tilleggshestene.



Sidsel skuffet tredje sist, men har ellers avsluttet flott hver gang. Hun skal kjøres for tet, men uansett er hun sikret et fint løp. Vi ser ikke bort i fra at hun kan snuse på den siste trippelplassen.



S.J.'s Victoria går gode løp hver gang og er en av flere som kan kjempe om den siste trippelplassen.



Luringen

Gematria ble det litt feil for innledningsvis sist, men det løste seg likevel fint uten at det var det helt store trykket til slutt. Men hun travet tross alt en 1.11-tid. Gangen før avsluttet fort til seier foran stallvenninnen Alwaysinblackpedia. Hamre-traveren som tjente over 900 000 kroner i fjor kan gjøre grovjobben selv om hun er på sitt beste, men også hun er nok aller best med ryggløp. Den det klaffer best for av tilleggshestene vinner trolig løpet.



Startsiden

Delec Hanover eller Sidsel kan muligens ta føringen i første omgang. Fantasy d'Estino er heller ingen sinke.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V75-5 (1609ma)



6 REMKVIKK

7 Ask Eld

10 Philip Lyn

3 Stram Vaier

-------------------------------

9 Joker C.K.

5 Alsaker Fantom

2 Ty Tinn

1 Stumne Scott

4 Torpa Niclas

8 Super Gullet

11 Solberg Rasken

12 Løkki Dino

Favoritten

Remkvikk feilet innledningsvis sist, men gikk et flott løp etterpå til femte. Vant tre av fire løp før det. Fikk det servert i de to siste seiersløpene, mens han vant lett fra tet femte sist. Killingmo-traveren er kjapp fra start og klaffer det bare litt med posisjonene, skal han regnes med en fin sjanse.



Outsiderne

Philip Lyn gikk litt på det jevne sist. Var kanongod til en overlegen seier tross knallhardt trykk i tet gangen før. Tredje sist ble han speedet ned av medsmygende Remkvikk på streken. Philip Lyn er kanskje aller best i front, men skal uansett ikke avskrives om han viser seg fra sin beste side.



Luringen

Ask Eld var tapper fra dødens i V75 sist og tapte kun for Lille Jim som fikk et perkfet løp i hans rygg. Sprint er ingen fordel, men han kan gjøre en del selv.



Startsiden

Alle de seks innerste kan åpne fort. En noe åpen startside.

SEIERSAKTUELL IGJEN: Kleppe Slauren har imponert og er en het seierskandidat i tradisjonsrike Lars Laumbs løp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V75-6 (2660mv)



7 TEDDY GUTTEN STØEN

5 KLEPPE SLAUREN

13 TEKNO ODIN

-------------------------------

11 Tekno Jerken

12 Smedhiem Solan

9 Alsaker Piril

3 Steinfaks

8 Bokli Vind

10 Odd Herakles

2 Reiug

1 Mjølner Komet

6 Norheim Jærv

4 Nyland

Favoritten

Teddy Gutten Støen hadde vunnet Troll Jahns æresløp på Leangen uten galoppen sist. Gangen før tok han en flott seier som VG-banker. Øverdal-traveren har fordel av den lange distansen og kan vinne feilfritt.



Outsiderne

Tekno Odin skuffet stort på Forus sist etter ti strake seirer. Står 20 meter dårligere til og har ingen enkel oppgave denne gangen. Men Tjomsland-traveren har vært kanongod ellers. Muligens var det bare snakk om en dårlig dag. Tilbake i toppslag er han farlig å avskrive, men det må løse seg en god del fra dobbelt tillegg.



Luringen

Kleppe Slauren var solid til seier foran Moe Svarten sist og har tatt to strake seirer. Står litt sjanseartet til innerst på tillegg, men bare det løser seg med posisjonene og han går feilfritt, er han aktuell igjen.



Startsiden

Ingen startraketter på strek.

V75-7 (2640mv)



14 CANDOR HALL

6 NOLESSTHANPERFECT

12 VALOKAJA HINDØ

-------------------------------

10 King Royal

8 Dancelli

15 Photo Va Bene

1 Urakas Gilbak

5 Cantab G.T.

13 Mymanyyouare

3 King Zeus

9 Jacuzzi O.

2 Scarlet Magic

11 Pine News

Favoritten

Candor Hall ga seg i sine to siste starter i fjor, men møtte blant annet gode On Track Piraten nest sist. Var kanongod i noen langløp i fjor høst. Viser Goop-traveren seg fra sin beste side, kan han meget vel runde til seier.



Outsiderne

Valokaja Hindø gikk på medisiner før løpet sist. Kan ventes forbedret nå etter å ha fått den vanlige oppladningen til løp.



Luringen

Nolessthanperfect går gode løp hver gang. Står fint til i springspor og skal regnes blant de tre.



Startsiden

Urakas Gilbak, Cantab G.T. og Nolessthanperfect kan løse bra.

NØKKELKUSK: Frode Hamre er som vanlig aktuell i V75-spillet. Ingen trente flere V75-vinnere enn ham i fjor. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Frode Hamre

Alder: 53 år

Antall seirer i år: 9

Antall seirer totalt: 1.838

En outsider i Laumb

Han tror på seier med varmblodshoppene Lucille Bourbon og Gematria, og lanserer kaldblodshingsten Smedheim Solan som outsider i prestisjetunge Lars Laumbs Løp. Frode Hamre er seierssulten som aldri før.

V75-1 : - Er Ferrari B.R. i nærheten av det han viste da han vant ett av kvalifiseringsløpene til Kriteriet tross galopp i fjor høst, skal han vinne årets Widding-løp. Banker.

V75-2: - Jeg har en fin vinnersjanse med Lucille Bourbon. Hun er tøft ute, men har høy kapasitet. Jogget inn til seier sist og takler dødens. Hestene å slå blir Invicta, Maksi Amour og Jacobine Y.

V75-3: - To strake seirer på sterkt vis gjør Silke Chasmina til klar favoritt i hoppeløpet, som ellers ser åpent ut. Ness Tjo Stjerna gjør et spennende comeback etter lang pause. Gunda og Arvesølv har begge vinnerform i kroppen.

V75-4: - Her tror jeg tilleggshestene gjør opp. Den det klaffer mest for av Patricia Hastrup og min egen Gematria, er mest sannsynlig vinneren.

V75-5: - Han galopperte på startsiden og ble satt sist på Biri sist, Remkvikk. Imponerte til to strake seirer før det og får tipset. Alsaker Fantom er i form og har riktige forutsetninger. Philip Lyn skuffet sist, men kan bedre. Luringen er Super Gullet om det klaffer fra et dårlig spor.

V75-6: - Trioen Teddy Gutten Støen, Kleppe Slauren og Tekno Odin skiller seg litt ut i Laumb-løpet. Jeg har likevel ambisjoner med Smedheim Solan, som er matchet mot løpet og som trener veldig bra.

V75-7 : - Nolessthanperfect går gode løp hver gang, liker den lange distansen og sitter fort i tet fra et fint spor i volten. Knepen favoritt foran luringen Mymanyyouare, som imponerte sist. Candor Hall er en seiersvant slugger som skal regnes på direkten etter pause.