Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller med to bankere i V75-omgangen på Bjerke Travbane, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.

Troll Svenn blir hans hovedbanker.

– Troll Svenn har vunnet lett i tre av sine fire siste starter og skal ha en solid sjanse feilfritt. Løvdal-traveren var unnskyldt nest sist. Da møtte han årgangseliten og slo på en galopp etter en snau runde. Likevel gikk han bra i kulissene, selv om han endte uplassert. Sporet skal ikke ha noe å si for den sterke 5-åringen, mener Olsbu.



Traveksperten lar også Porsche Commercial stå ugardert.

– Robert Bergh-traveren Porsche Commercial imponerte stort i seiersløpet fra dødens på Jarlsberg sist. Fikk gå skoløs bak da, noe som er en klar fordel og noe han sannsynligvis kan gjøre igjen. Står fint til, er kjapp ut og skal regnes med en god sjanse feilfritt, sier Olsbu.



Ellers skal Kongepokalvinneren Kleppe Fanden (bildet) forsøke å kvalifisere til de to kaldblodsløpene på Vincennes i Paris i februar.

– Kamp kan han imidlertid få av Wik Emil, Mino og Vertigo Bjørn. De tre første i mål er kvalifisert til en Frankrike-tur, informerer Olsbu.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert

V75-1 (2100ma)



3 KLEPPE FANDEN

10 WIK EMIL

12 MINO

6 Vertigo Bjørn

1 Finnskog Fokus

2 Vassbø Fakse

5 Tojo Prinsen

9 Tomdin Ø.K.

11 Art Haaken

7 Frøken Fakse

4 Tallas

8 Millionolga

Favoritten

Kleppe Fanden var solid toer bak B.B. Terje T. som sto 20 meter foran sist. Feilet i en trang situasjon i første sving mot elitehester i Thor Østbys minneløp nest sist. Gangen før feilet han på oppløpet og hadde ikke vært mye slått av årgangstoppen Ingbest ellers. Djøseland-traveren har vunnet sportrekningen og kan ta en etterlengtet seier feilfritt.



Outsiderne

Mino har en veldig bra speed på lager om han får ligge på rulle til siste sving. Grunnlagsmessig står han perfekt inne i løpet grunnlagsmessig, men det må løse seg med posisjonene fra spor tolv.



Vertigo Bjørn går gode løp hver gang. Også han står perfekt inne grunnlagsmessig og skal ikke avskrives. Men det kreves litt tur for den amatørkjørte traveren.



Luringen

Wik Emil viste igjen sist at han ikke er så glad i tetposisjonen, selv om han holdt godkjent til tredje. Han er klart bedre når han får angripe bakfra som nå. Blir det tempo skal han ikke avskrives, men han må ha litt klaff fra sitt bakspor.



Startsiden

Vassbø Fakse er kjappest innledningsvis. Først og fremst Tojo Prinsen i mot.

V75-2 (2100ma)



2 PORSCHE COMMERCIAL

1 Don Vince

6 Ultra Modern Hanke

9 Prince Tanic

4 Fairyman

3 Noir Sun

10 Photo Frecel

5 Tornado Lavec

11 Bestbyarsenal

8 S.M.K. Shocking

12 Allmymoney

Favoritten

Porsche Commercial imponerte stort på Jarlsberg sist. Gikk skoløs bak da, noe som er en klar fordel for ham. Tross en tøff reise utvendig for leder, vant han lett. Er kjapp fra start og står perfekt til. Feilfritt tror vi han vinner igjen.



Outsiderne

Ultra Modern Hanke vant lett sist etter å ha vekslet mellom tet og lederrygg. Reddet av streken fra tet gangen før. Er kjapp ut og er trippelaktuell om han unngår dødens.



Luringen

Don Vince vant enkelt fra tet sist. Møter skjerpet lag, men skal regnes blant de tre fra et fint spor.



Startsiden

Don Vince, Porsche Commercial, Fairyman og Ultra Modern Hanke kjører om føringen.

V75-3 (2100ma)



10 S.J.'S VICTORIA

7 TOOLTIME

12 PRINCESS ENDURANCE

9 WINDY AMMIK

6 Kirin de Zeun

8 Starfish And Coffee

11 Escada B.R.

2 Delec Hanover

1 Alberte Merci

5 Nova Yamoz

4 Sugarbaby

3 Lucky Bullet

Favoritten

S.J.'s Victoria går gode løp hver gang og fortjener snart en seier igjen etter flere sterke innsatser. Ble fjerde bak Alwaysinblackpedia og Gematria sist. Møter ingen av deres kaliber her og kan krysse målsnøret først.



Outsiderne

Princess Endurance mener hestens trener, Frode Hamre, er feltets beste hest. Men hun er ikke like god bakfra. Galoppen ligger på lur. Men feilfritt og om det blir litt tempo, ser vi ikke bort i fra at hun kan runde alle.



Luringen

Tooltime er tilbake etter pause og skade og trenger kanskje løp i kroppen, men kapasiteten er såpass bra at hun er god nok til å vinne om hun fungerer som best. En stor outsider.



Startsiden

Delec Hanover tar trolig føringen.

V75-4 (1609ma)



3 BALE M.B.

5 MOVIESTILE

6 FRASCATI B.R.

9 MUSCLE SALT

10 LUCKY VEGAS

4 SUPPORT KINDNESS

11 L.J.'s Dreamcatcher

12 Marino D.V.

8 Trade Man

7 Restless Explosion

1 Lord Bexley

2 Cita Baggi

Favoritten

Bale M.B. var overlegen etter å ha overtatt føringen etter en snau runde i V75 på Klosterskogen sist. Er bra fra start, men har et par startraske utvendig. Feilfritt og med posisjonsklaff kan han vinne igjen.



Outsiderne

Moviestile sto iskaldt til i sport tolv sist, men avsluttet forrykende til tredje. Hun er meget kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Skulle hun komme foran stiger sjansene.



Muscle Salt gikk godkjent som toer bak Thunder Lins på en tung bane sist. Gangen før avsluttet han sterkt etter sen åpning og var kun knepent slått av stallkameraten Frascati B.R. Står fint til for et smygløp og blir det tøff kjøring i front, øker mulighetene.



Lucky Vegas har vunnet hele 11 av 19 løp. Ikke umulig om det blir fart over forestillingen, noe det fort kan bli.



Luringen

Frascati B.R. går gode løp hver gang. Var god toer bak Among Hastrup og er tilbake i amerikanervogn nå, som i seiersløpet nest sist. Skulle han falle ned i en fin utvendig posisjon, skal han regnes i striden.



Startsiden

Support Kindness, Moviestile og muligens Bale M.B. kjører om føringen.

BANKERKUSK: Gunnar Austevoll vinner normalt med en feilfri Troll Svenn. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2100ma)



8 TROLL SVENN

7 Skogli Viktor

1 Strikkeprinsen

10 Søndre Lynet

4 Emil

6 Mintor

9 Å. Gnisten

5 Blåstrupemoen

2 Missingmyr Stjernen

3 Oddvar

Favoritten

Troll Svenn har vært meget bra i sine siste starter og har vunnet tre av fire løp på enkleste vis, alle på Bjerke. Løvdal-traveren møtte årgangstoppen i Nils Østbys minneløp i nederlaget nest sist, men han gjorde uansett ikke noe dårlig løp. Han travet i dødens til han feilet etter en snau runde. Men han kom bra tilbake, selv om han endte uplassert. 5-åringen tåler å gjøre grovjobben selv og skal regnes med en god vinnersjanse feilfritt. Vi frykter faktisk galoppen mer enn konkurrentene, men han har vært relativt stabil i det siste og har dessuten fungert veldig fint i trening. Vi spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.



Outsiderne

Skogli Viktor var tilbake i seierssirkelen sist etter et par skuffende innsatser.Travet i tet da, en posisjon han nok trives aller best i. De to forrige seiersløpene kom også fra den posisjonen. Denne gang står han langt ute bak vingen, men vi ser ikke bort i fra at han kan prikke føringen selv derfra. Og kommer han først foran skal han ha en god sjanse til å ende blant de tre.



Luringen

Strikkeprinsen er og blir en evig outsider. Humborstad-traveren er en banditt som feiler når som helst. Sist kom han sterkt tilbake etter galopp og ble sittende fast med alt igjen. Gikk feilfritt og tok en flott seier tredje sist. Skulle han gå feilfritt er han mer enn god nok til å ende på trippelen.



Startsiden

Skogli Viktor er kjapp, men også feilfrie utgaver av Missingmyr Stjernen og Strikkeprinsen kan løse bra. Mintor er heller ingen sinke. Troll Svenn kan muligens bli sluppet tidlig til tet om han blir offensivt kjørt innledningsvis.

LURING: Denise F. Boko gikk et sterkt løp til annen bak Patricia Hastrup sist og kan absolutt ta seg av dette sølvdivisjonsløpet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1609ma)



8 GEMATRIA

11 DENISE F. BOKO

5 ALWAYSINBLACKPEDIA

3 Speedy Gon Sali

9 Västerbo Arthur

7 Rocknroll Fi

10 Brixton U.S.

4 Netherlee's Dream

1 Twain Bi

12 Longcat Hanover

6 Mc Dreamy

2 Perfect Tabac

Favoritten

Gematria fikk et fint løp i annet utvendig sist og tok lett ned stallvenninnen Alwaysinblackpedia. Står mer sjanseartet til nå og blir trolig tatt opp litt fra start. Men klaffer det med de rette ryggene, kan hun speede inn til seier igjen.



Outsiderne

Alwaysinblackpedia holdt godkjent fra tet sist, men kunne ikke stå i mot Gematria til slutt. Vant nest sist Magnus T. Gundersen kjørte. Satt i tet etter 600 meter da og vant lett foran sistnevnte. Har et par raske på innsiden, og det blir vrient å komme foran. Men får hun et fint utvendig par, skal hun ikke avskrives.



Luringen

Denise F. Boko gikk et solid løp sist og tapte kun for gode Patricia Hastrup. Står sjanseartet til spormessig og må gjøre grovjobben selv. Men det er hun også i stand til å gjøre i den formen hun er i nå. Nest sist satt hun fast med krefter spart.



Startsiden

Speedy Gon Sali og Netherlee's Dream er de raskeste.

V75-7 (2100ma)



10 ASK ELD

7 PHILIP LYN

4 Kleppe Snigen

6 Lille Jim

5 Mjølner Tore

3 Tangen Faks

1 Lykkerus

9 Stensvik Iver

2 Eigelands Jokeren

8 Bare Mia

11 Gjøndin

Favoritten

Ask Eld vant enkelt foran Kjempen, som sto 20 meter foran, på Sørlandets Travpark sist. Møter skjerpet lag, men skal uansett ha en god sjanse igjen. Nest sist var han uheldig med ryggene og fikk for langt frem, men han avsluttet bra i kulissene i en V75-finale, hvor Remkvikk snappet seieren fra Philip Lyn. Tredje sist feilet han som trolig vinner. Får han ikke for langt frem, kan han runde alle igjen.



Outsiderne

Kleppe Snigen feilet seg bort etter en snau runde sist. Var tapper toer bak B.B. Terje T. fra dødens nest sist. Feilfritt kan han fort ende blant de tre. Skal heller ikke avskrives helt i seierssammenheng, om han viser seg fra sin beste side.



Lille Jim tok en fortjent seier sist etter flere sterke løp. Er ikke av de raskeste fra start og risikerer å bli hengende litt. Men kommer han seg relativt tidlig ned i annetsporet, er det ikke helt umulig for Bjerring-traveren. 8-åringen er råsterk og går alltid til mål.



Luringen

Philip Lyn ledet i det lengste sist, men ble tatt ned på streken av Remkvikk som fikk et smørløp i hans rygg. Var solid til seier med galopp gangen før også. Står langt ute på vingen, men er kjapp ut og skulle han komme foran, kan han holde unna.



Startsiden

Philip Lyn står langt ute, men er såpass rask ut at han muligens kan ta føringen.