Lørdagens travtips: Ferrari i storløpsbonanza

Den norske verdensrekordholderen Ferrari B.R. blir holdepunktet i H.K.H. Kronprins Haakons pokalløp, i en V75-omgang tapetsert med storløp.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer ikke i mot verdensrekordholderen.

– Ferrari B.R. var helt utrolig da han dro unna i front tredje sist og landet på 1.09,9 over full distanse til ny verdensrekord. Midtfjeld-traveren står sjanseartet til langt ute på vingen, men skal uansett regnes med en stor sjanse. Hittil i karrieren har han vunnet ti av tolv løp, sier Olsbu.



Han mener også at Oriola kan være en bankerkandidat i DNTs 5-årsløp for hopper som har en kvart million til vinneren.

– En eller mange er spørsmålet. Hun radet opp tre strake V75-seirer i vinter og vår og er god nok feilfritt og på sitt beste. Det er åpent bak henne. I DNTs 5-årsløp åpen klasse gjør fem hester, med Galileo i spissen, opp om seierssjekken på en halv million kroner, mener Olsbu.



Traveksperten synes en trio peker seg ut både i Benn Orres minneløp og Guttorm Brekkes pokalløp, mens han streker av for fire hester i Nils Brekkes pokalløp.

– En kvartett kan rekke i St. Halvardpokalen, et eliteløp for kaldblodshester. Her setter jeg Odd Herakles foran Jærvsørappen, Lome Brage og Kleppe Slauren, sier han.



Dagens banker

Ferrari B.R. (V75-4) har vært helt fantastisk. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, tar verdensrekordholderen sin syvende strake seirer.



Dagens luring

Møller Jerka (V75-3) kan ventes klart forbedret i forhold til årsdebuten sist. Hun var blant de beste hoppene i årgangen i fjor og skal regnes.

Her er Olsbus V75-tips til Drammen Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Ferrari B.R. stå ugardert i H.K.H. Kronprins Haakons pokalløp. Foto: Equus Media

V75-1 (2100mv)



15 ORIOLA

2 Stuve Yr

12 Villmira

10 Homme Hera

11 Sylv Svarta

7 Voje Diva

6 Krusina

3 Truså Ø.K.

14 Kolnes Siv

13 Hovs Frøya

9 Torpa Oda

5 Teddy Jenta

4 Kuven Tøtto

8 Vesle Moi

1 Engje Frida

Løpet

En eller mange er spørsmålet i DNTs 5-årsløp for hopper som har en kvart million i førstepremie.



Favoritten

Oriola presset på i dødens i et løp Lykkje Borka vant sist og trakk seg. Men hun var unnskyldt på grunn av halsproblemer i tillegg til den tunge reisen. Feilet direkte gangen før. Radet opp tre strake V75-seirer i vinter/vår og er mer enn god nok om hun viser seg fra sin beste side og om det klaffer med reisen fra dobbelt tillegg.



Outsiderne

Stuve Yr viste seg fra sin beste side sist og var overlegen fra tet. Aktuell blant de tre med samme innsats.



Luringen

Villmira var god til seier sist og ble femte i V75 gangen før etter en solid avslutning fra køen.



Startsiden

Kanskje Voje Dina eller Krusina.

V75-2 (2100ma)



9 CALINA

10 LET'S TAKE A SELFIE

1 S.M.K. SILVOUSPLAIT

6 Aida Mae

8 Easy Creation

5 Call Me Superb

3 C.C. Robber

4 Juliana Rags

2 My Cool Mama

7 Impressive Choice

11 Coktail's Hangover

Løpet

Tre hester peker seg litt ut i Benn Orres minneløp.



Favoritten

Calina har vært meget bra i det siste. I Prinsesse Märte Louises pokalløp for hopper sist fikk hun et fint løp i lederrygg på stallvenninnen Thai Sarahya. Hun gikk ut et spor i siste sving, men var ute av det. Kom flott tilbake og var kun ytterst knepent slått av Grace B.R. I kvalifiseringen vant hun lett fra tet foran sistnevnte. Hamre-traveren gikk en solid avslutning tredje sist også og knep seg foran Let's Take A Selfie. Står ok til i bakspor, og ligger hun på skuddhold på siste bortre, kan hun meget vel vinne igjen.



Outsiderne

S.M.K. Silvousplait avsluttet bra til fjerde etter sen åpning i finalen av Märtha-løpet sist. I kvalifiseringen var hun tapper tredje bak Gaia B.R. og Kamperhaugs Dina, dog klart slått. Skulle hun klare å forsvare sporet, er hun ikke ufarlig.



Luringen

Let's Take A Selfie var uheldig i finalen av Märtha-løpet for hopper sist, da hun feilet utvendig for lederparet innledningsvis. Siden sto hun på flott til sjette. I kvalifiseringen fikk hun en tung reise til hun kom ned i rygg på vinneren Thai Sarahya på siste bortre. Derfra var hun god og klar toer. Tredje sist overtok hun føringen etter en snau runde, men ble innhentet kort før mål av Calina. Kolnes-traveren har kapasitet til å kjempe om seieren bare det klaffer litt fra baksporet.



Startsiden

S.M.K. Silvousplait kan muligens forsvare sporet. Men My Cool Mama åpnet i 1.10-fart nest sist.

V75-3 (1700ma)



9 BRENNE BLISSI

7 TEKNO LOTTA

4 MØLLER JERKA

11 Teknologika

6 Alve Frøkna

12 Lygna Lotte

2 Makita

8 Komnes Molla

1 Haugestad Lina

3 Lykkje Erna

5 Vertigo Prinsesso

10 Jillborka

Løpet

Tre hester peker seg ut i Guttorm Brekkes pokalløp.



Favoritten

Brenne Blissi overtok føringen i det svenske hoppe-Derby etter 650 meter sist og var siden helt overlegen. Med samme innsats blir hun tung å stå i mot her. Men i DNTs hoppechampionat, nettopp på Drammen tredje sist, måtte hun se seg slått av både Tekno Lotta og Viggjerva. Da trykket hun på i dødens til hun fikk overta etter 600 meter. Stakk i siste sving, men ble innhentet. Fjerde sist, i Vinvaras æresløp, var imidlertid hun den beste. Fra køen avsluttet hun solid via fjerdespor i siste sving til seier foran Aine G.L. og Tekno Lotta. Sistnevnte sto imidlertid 20 meter bak Brenne Blissi da.



Outsiderne

Tekno Lotta travet det hun kunne, men kunne ikke hevde seg mot flere av de beste hingstene i årgangen i Sverige sist, men perset på 1.24,8. Slo Brenne Blissi nest sist og kan utfordre igjen om hun viser seg fra sin beste side.



Luringen

Møller Jerka var klart slått av både Tekno Lotta og Brenne Blissi i DNTs hoppechampionat sist. Men hun kan ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. Er dessuten skjerpet i trening. I fjor viste hun at hun er vel så god som de to nevnte.



Startsiden

Møller Jerka eller Tekno Lotta.

EN STORTRAVER: Verdensrekordholderen Ferrari B.R. er en av tidenes største talenter. I H.K.H. Kronprins Haakons pokalløp kan han ta sin syvende strake seier. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2100ma)



7 FERRARI B.R.

5 Evil Enok M.E.

10 Cokstile

2 N.Y. Coeur de Soleil

1 Shocking Superman

6 Kick Off Classic

9 Always On Time

4 Looking Superb

3 Prince Tanic

8 Joe Comet

Løpet

Verdensrekordholderen Ferrari B.R. blir storfavoritt i H.K.H. Kronprins Haakons pokalløp.



Favoritten

Ferrari B.R. har gjort nesten alt riktig hittil i karrieren med ti seirer på tolv forsøk. Tredje sist i DNTs 4-årsløp på Jarlsberg dundret han unna i tet og vant på utrolige 1.09,9 over full distanse, ny verdensrekord. Midtfjeld-traveren har igjen fått et sjanseartet syvendespor, men han satt i tet etter 250 meter fra samme spor under Jarlsberg Grand Prix-helgen sist og vant lett. Det satses trolig fra start igjen, så får vi se om noen vil eller klarer å ta i mot. Jeg tror han tar sin syvende strake seier, men det er alltid litt sjanseartet herfra.



Outsiderne

Cokstile var solid toer bak Phantasm Soa fra tet i Jarlsberg Grand Prix sist etter en 1.07,9-åpning. I kvalifiseringen vant han lett fra tet foran sistnevnte. Står i bakspor nå, men med tempo kan han runde til en trippelplass.



Luringen

Evil Enok M.E. kjørte oppi og galopperte da han var i ferd med å angripe drøye runden igjen i NM sist. Kunne vært på trippelen bak Lionel ellers. Med klaff kan han ende nærmest storfavoritten.



Startsiden

Evil Enok M.E. og Kick Off Classic kjøres fra start. Førstnevnte vil ha ryggen til Ferrari B.R., mens sistnevnte vil sitte foran. Ferrari B.R. får muligens overta uansett om kusken klemmer skikkelig til.

UHELDIG: Fjorårsvinneren av hoppeavdelingen av Märtha Louises pokalløp, Come Vacation, har vært uheldig med sporene i det siste. Hun blir en outsider i Nils Brekkes pokalløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (1700ma)



3 N.Y. DIAMOND IN THE SKY

11 NICE ELEVEN L.

7 COME VACATION

9 LICENSEE

2 Boulevard

6 Clementine F.F.

4 Rebella Mystic L.

10 Exclusive G.T.

1 C.C. Side

8 Lady Lane

5 Freia Bonanza

Løpet

Fire-fem hester peker seg ut i Nils Brekkes pokalløp.



Favoritten

N.Y. Diamond In The Sky skuffet i NM for hopper tross en knallhard 1.08,6-åpning. Men hun var unnskyldt grunnet høye muskeverdier og et snev av krysslammelse. Gangen før i Hamre-debuten i Jarlsberg Grand Prix for hopper vant hun lett foran Licensee. Med samme innsats som nest sist, og hun får overta fra Boulevard, har hun en fin sjanse til å lede hele veien.



Outsiderne

Nice Eleven L. har radet opp seirer, men fikk seiersrekken brutt i finalen av Jarlsberg Grand Prix for hopper sist, men hun var syk da og unnskyldt. Står sjanseartet til spormessig, men blir det tøff kjøring i front stiger sjansene. Og på sitt beste er hun i stand til å runde alle.



Luringen

Licensee har hatt utur i sine to siste starter. Sist i NM for hopper fikk hun N.Y. Diamond In The Sky i fleisen da denne ga seg og ble dratt helt sist. Gangen før i JPG-finalen var Jan Morten Hansen-traveren god toer bak sistnevnte til tross for at hun mistet en sko. Står til for et perfekt smygløp og kan avsluttet fort om det blir kjøring i front.



Startsiden

Boulevard og N.Y. Diamond In The Sky gjør opp om føringen. Sistnevnte får muligens overta.

EN HALV MILLION: Det venter vinneren av DNTs 5-årsløp. Geir Flåtens Galileo blir favoritt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2900mv)



12 GALILEO

7 BRÅTNESFAKS

13 KLEPPE FANDEN

15 SJØ KONGEN

9 TRIPSSON Ø.K.



14 Tangen Piril

4 Sikvelands Svarten

10 Bjørkeviking

3 Lex Storm

1 Tin Gnist

5 Mellem Viktor

2 Eilert

6 Nume Vinn

8 Modin

Løpet

Fem hester peker seg klart ut i DNTs 5-årsløp med en halv million kroner i førstepremie.



Favoritten

Galileo var god til seier fra tet i Uttisrud-løpet sist og er i toppform. Kan runde alle tross 60 meter tillegg.



Outsiderne

Bråtnesfaks er sterk og god og kan ha fordel av distansen. Har et trangt spor, men Mellem Viktor er noe usikkert startende. Blir sistnevnte strøket, reduseres galoppfaren. Feilfritt er det ikke umulig.



Luringen

Tripsson Ø.K. snappet seieren etter en flott spurt sist. Var overlegen i V75 sist han gjestet Drammen. Uten baksko nå.



Startsiden

Tin Gnist kan forsvare sporet.

FAVORITT: Odd Herakles og Adrian Solberg Akselsen, her ved seieren i Trygve Diskeruds minneløp, blir favoritter i St. Hallvardpokalen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (1700ma)



4 ODD HERAKLES

9 JÆRVSØRAPPEN

5 LOME BRAGE

7 KLEPPE SLAUREN

----------------------------------

1 Ulsrud Tea

10 Smedheim Solan

8 Ingbest

3 Brenne Rødi

2 Lex Lodney

Løpet

Jeg synes fire hester skiller seg litt ut i St. Hallvardpokalen.



Favoritten

Odd Herakles ble svart opp av Gylden Balder i en 1.15-åpning i NM sist og måtte nøye seg med dødens. Derfra kjempet han heroisk til fjerde bak Tekno Jerken, Kleppe Slauren og Smedheim Solan. Var overlegen i de to foregående startene. Nest sist i eliteløpet under Jarlsberg Grand Prix-helgen gikk han radige 1.18,8, langt foran Ingbest og Smedheim Solan. Romtveit-traveren er rask ut, men det spørs hva kretsen rundt Lome Brage ønsker. Får Odd Herakles føringen, er det han som sitter med de beste kortene.



Outsiderne

Lome Brage kommer ut etter sykdom, men rapporteres til ikke å være helt i toppform. Og taktikken er heller ikke bestemt. 10-åringen er rask nok til å ta føringen og er nok aller best i front. Men muligens det blir et ryggløp. Er formen bare litt intakt, er han uansett ikke ufarlig. En typisk outsider.



Kleppe Slauren gikk en flott langspurt i NM sist, men måtte se seg knepent slått av Tekno Jerken. Har ingen fordel av sprint, men er i alle fall strøket inn ett spor.



Luringen

Jærvsørappen gikk muligens sitt livs løp sist. Fra tet spant han bare i fra konkurrentene og landet på 1.20,3 på stramme liner. Står til for et fint ryggløp. Blir det kjøring i front kan han meget vel speede inn til seier. Nest sist i avsluttet han sterkt etter galopp til fjerde bak Odd Herakles.



Startsiden

Odd Herakles og Lome Brage kjører trolig om føringen. Muligens kan førstnevnte få overta.

NØKKELKUSK: Geir Flåten. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Geir Flåten

Alder: 50 år

Antatt seirer i år: 38

Antall seirer totalt: 521

Flåten i flyten

Geir Flåten har jobbet på seg en fortjent status som en fremragende travtrener, med unge og talentfulle, eller litt vanskelige kaldblodshester som spesialitet. Lørdag er han favoritt med Tekno Lotta og Galileo i Drammen, sistnevnte i kamp om 500.000 kroner.

V75-1 : - Veldig åpent. Her ville jeg streket alle på V75-bongen.Tre som skiller seg litt ut, er Voje Diva, Villmira og Oriola. Den det klaffer mest for av de tre, kan fort vinne.

V75-2: - Hun tapte ikke med mye sist, Calina. Møter enklere motstand nå. Jeg tror hun får sin revansje. Banker.

V75-3: - Jeg tror på seier med Tekno Lotta. Jeg mener hun er den beste i feltet, med form og fart til å vinne et slikt løp. Møter noen gode i form av Møller Jerka og Brenne Blissi, som begge skal strekes. Så vil jeg advare litt for Alve Frøkna og den andre stallhesten vår, Teknologika. Begge har fart nok i beina til å kunne utfordre.

V75-4: - Her skal det normalt ikke være snakk om saken. Ferrari B.R. har dominert klassen så langt i år og vinner igjen. Banker nummer to.

V75-5: - Gjør N.Y. Diamond In The Sky det hun kan, kan hun fort lede fra start til mål. Utfordres først og fremst av formsterke Licensee og seiersmaskinen Nice Eleven L, som skuffet sist. Luringen er Clementine F.F. som tidligere har vist at hun duger i klassen. Må ikke undervurderes.

V75-6: - Jeg har god tro på seier med Galileo i 5-årsløpet med 500.000 kroner i førstepremie. Han har gjort det veldig bra i tøffe omgivelser i det siste og er en vinner uten uhell. Hestene å slå blir trolig Kleppe Fanden og Sjø Kongen.

V75-7 : - Finalen blir trolig et oppgjør mellom Odd Herakles, som har gått pangløp på pangløp i det siste, og nytente Jærvsørappen, som var utrolig god til seier i tøffe omgivelser i Østersund sist. Luringen er Brenne Rødi, som har funnet tilbake til storformen og som kan spurte veldig fort om hun får et fint ryggløp.