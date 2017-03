Lørdagens travtips: En sikker V75-vinner

Ulsrud Tea har et gaveløp på papiret og skal lett til seier tross 60 meter tillegg i Brisas æresløp.

Ulsrud Tea er landets beste kaldblodshoppe, og VGs travekspert, Anders Olsbu, er sikker på at hun vinner.

– Sist fra langt tillegg i Drammen tok Ulsrud Tea greit ned Ness Tjo Stjerna til slutt. Gangen før i Tollef Fjermestads minneløp tapte hun kun for Kleppe Slauren og Moe Svarten. Den gode 10-årshoppa møter hester hun pleier å slå hver gang. Hun taper ikke dette i et regelrett løp, mener Olsbu.

Han lar også Seaside Illusion stå ugardert.

– Hamre-traveren var overlegen fra tet i de to første startene på norsk jord, men var helt vill bak bilen og feilet seg bort sist. Jeg håper det kun var et engangstilfelle. Feilfritt skal hun regnes med en god sjanse igjen, selv om hun møter et par bra, sier traveksperten.



Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-3) møter veldig enkelt selskap og runder til seier tross 60 meter tillegg.



Dagens luring

Eigelands Spretten (V75-5) avsluttet fort etter sen åpning sist og tapte kun knepent for Kolbu Jonatan. Står til for et fint løp og skal ikke avskrives.

Alt fra Sørlandet kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandets Travpark:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 144 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1470 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V75-bankere. Foto: Equus Media

V75-1 (1640mv)



10 PHILIP LYN

5 Mjølner Fokus

6 Ossmann

1 Myhreng Brage

7 Super Gullet

2 Charm Elden

4 Prins Philip

--------------------------------------

12 Viktor K.

15 Eigelands Jokeren

13 Ty Tinn

3 Willblesen

9 Nume Balder

14 Seile Perla

8 Åspe Viktor

11 Rigel Stjernen

Løpet

Philip Lyn vinner kaldblodscupen om han viser seg fra sin beste side.



Favoritten

Philip Lyn var helt rå sist og tredje sist. Sist tok han en solid seier fra dødens. Tross knallhardt press i tet og tøffe passeringer var han overlegen tredje sist. Gikk litt på det jevne i mellom. Han er best når han er med der fremme, og Kai Johansen klemmer nok til direkte. Skal ha en god sjanse om han kommer tidlig ned i dødens.



Outsiderne

Ossmann gikk mange gode løp i fjor, men Tjomsland tror han trenger løp i kroppen etter lang pause før han er på topp.



Luringen

Mjølner Fokus tapte kun knepent for Silke Chasmina og ble disket som V75-vinner gangen før. Kjemper i toppen feilfritt.



Startsiden

Myhreng Brage og Charm Elden er begge kjappe ut.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2140ma)



4 FABIAN B.R.

2 FENDER BOKO

--------------------------------------

9 Scotch Whisky

1 Donna Donna S.E.

7 Beauregard

8 Lins Tanic

6 Puce Tanic E.

11 Anthony Downs

3 Norse Ideal

10 Noir Sun

12 Some Kind Of Monster

5 Flying Credit S.S.

Løpet

To hester peker seg klart ut i åpen klasse.



Favoritten

Fabian B.R. har vært meget bra og er ubeseiret på sine fire starter hittil i karrieren. Var solid i årsdebuten i Widding-løpet sist, hvor han kontret ut meget gode Ferrari B.R. til slutt. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Aagre-traveren er kjapp fra start og kan muligens stikke til tet. I så fall skal han bli meget vrien å tukte.



Outsiderne

Scotch Whisky ble sittende fast bak Always On Time sist. Står til for et fint løp, og skulle det bli tøff kjøring mellom de to forgrunnsfigurene, er han ikke ueffen. Kolnes-hesten var god i begge seiersløpene i februar og har vist at han har mye inne.



Donna Donna S.E. feilet direkte sist. Står til for et fint løp og kan muligens ende på trippelen.



Luringen

Fender Boko er tilbake i form. Vant greit fra dødens sist. Trond Anderssen-traveren er flink fra start, men må nok holde favoritten ute på startsiden om han skal vinne dette løpet. I årsdebuten nest sist ble han overflydd og dratt sist, men avsluttet fint på oppløpet.



Startsiden

Fabian B.R. er kjapp ut og kan muligens ta en lengde på Fender Boko.

STJERNEKUSK: Svein Ove Wassberg taper neppe med Ulsrud Tea, som er Norges beste kaldblodshoppe for tiden. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2140mv)



13 ULSRUD TEA

--------------------------------------

6 Nadine U.N.

7 Gunda

8 Lill Ronja

3 Solberg Jela

10 Frøken Fakse

1 Rødmyrsfakså

11 Tori Huldra

2 Valle Fryd

4 Karmøy Juni

12 Mjølner Oda

5 Tundra

9 Millionolga

Løpet

Ulsrud Tea vinner Brisas æresløp. Vidåpent bak storfavoritten. Alle kan være trippelaktuelle.



Favoritten

Ulsrud Tea er flere klasser bedre enn konkurrentene. Er belastet med 60 meter tillegg, men det spiller normalt ingen rolle. Hun er sterk, går til mål og skal runde denne gjengen her. Sist i Drammen vant hun greit foran Ness Tjo Stjerna som sto 20 meter foran. Gangen før ble hun tredje bak elitehestene Kleppe Slauren og Moe Svarten i Tollef Fjermestads minneløp, sterkt med tankte på at det var første gang ut etter pause. Langt enklere i mot nå. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.



Outsiderne

Gunda har vært god i vinter. Viser hun seg fra sin beste side, samtidig som hun får et fint ryggløp, kan hun speede inn til en trippelplass.



Luringen

Nadina U.N. sto på fint til sjette etter hinder i løpet Ulsrud Tea vant sist. Gikk litt på det jevne nest sist, men var bra til tre annenplasser på rad før det igjen. Er en av mange som kan ende på trippelen.



Startsiden

Karmøy Juni og Solberg Jela kan løse bra. Førstnevnte slipper nok.

BANKERKUSK: Frode Hamre har god tro på seier med Sea Illusion. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (1609ma)



7 SEASIDE ILLUSION

--------------------------------------

6 Tiffany T.G.

11 Ebba B.R.

9 Licensee

1 Mira Star M.

12 Above From de Hess

3 Enjoy My Hooves

8 Trusty Sassy

10 Amazing News Merci

5 Lady Toy Star

2 Valletta

4 Zantana Transs R.

Løpet

Jeg tror Seaside Illusion vinner dette hoppedivisjonsløpet.



Favoritten

Seaside Illusion sviktet som storfavoritt sist. Var helt vill bak bilen da, feilet seg bort direkte og ble disket. Vant lett fra tet i de to foregående startene. Hamre-traveren er kjapp fra start, og kusken klemmer nok til direkte. Går hun bare feilfritt og kommer seg foran uten at åpningen blir for tøff, skal hun regnes med en god vinnersjanse.



Outsiderne

Tiffany T.G. har vært strøket en gang siden siste start. Avsluttet solid til tredje i et V75-løp Diana Dixi vant foran Invicta nest sist. Gundersen-traveren er kjapp fra start, så får vi se om kusken vil forsøke å holde favoritten ute. Er uansett trippelaktuell. Kan også vinne om favoritten skulle ha en dårlig dag.

Licensee kommer ut etter lang pause og trenger nok et løp før hun er i toppform. Står uansett til for et fint smygløp og kan være trippelaktuell.



Luringen

Ebba B.R. har trent veldig fint og er satt opp for løpet. Trener Killingmo mener hun skal kunne ned på 1.12-tallet. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan hun speede ned mange til slutt, muligens alle.



Startsiden

Tiffany T.G. og Seaside Illusion kjører trolig om føringen.

V75-5 (1609ma)



11 ARNSPIK

7 VALLE TIRIL

10 STRIKKEPRINSEN

9 EIGELANDS SPRETTEN

5 BJØRKEVIKING

8 FØRLANDS PIL FAX

4 Grude Jerkeld

--------------------------------------

2 Jerkla O.K.

1 Dæmro Svarten

6 Kolnes Faksen

3 Fintore

Løpet

Flere med vinnersjanse i grunncupen. Jeg garderer.



Favoritten

Arnspik skuffet sist, selv om han ble tredje. Men hadde han vunnet det løpet hadde han ikke kommet med i dette løpet med langt høyere førstepremie. Jeg forventer 8-åringen klart forbedret, men han er ikke til å stole på. Viser han seg fra sin beste side, er han god nok til å runde til seier.



Outsiderne

Valle Tiril var ikke mye slått av Oriola i V75 sist. Satt fast gangen før. Huket hjul i V75 tredje sist og hadde vært med i striden ellers. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men hun kan løse bra fra start og møter enklere lag enn vanlig.



Luringen

Eigelands Spretten har vært flink i sine to starter etter pause. Første gang ut sto han på fint til femte fra tillegg i V75, hvor Bol Odin vant. Sist avsluttet han bra etter sen åpning og tapte kun knepent for Kolbu Jonatan. Står til for et fint løp og liker distansen. Tapte kun for Troll Svenn og Neslands Tron sist han var ute i langløp.



Startsiden

Bjørkeviking eller Valle Tiril kan ta føringen.

V75-6 (2609ma)



4 BRIXTON U.S.

9 TIP ESTEREL

12 ALWAYSINBLACKPEDIA

--------------------------------------

6 Millroyce

5 Urakas Gilbak

2 Sonador

11 Tom Tom des Agets

7 Republique

10 Jaccaroo

8 Gary Hoist

3 Next Photo Diamant

1 O.M.X. Twenty

Løpet

Jeg synes tre hester peker seg litt ut i sølvdivisjonen.



Favoritten

Brixton U.S. har vært strålende i sine siste starter og fortjener en seier igjen. Sist feilet han innledningsvis, men sto på meget bra etterpå og tapte kun for gode Gematria. Var solid toer også gangen før og tapte kun for smygkjørte Twain Bi da. Morten Juul-traveren er kjapp fra start og sikter inn føringen. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han lede hele veien. Men den lange distansen er nok intet pluss.



Outsiderne

Alwaysinblackpedia står perfekt inne grunnlagsmessig i sølvdivisjonen, og vi tør ikke avskrive henne, selv fra spor tolv. Hun er god på sitt beste. Skulle det bli litt tempo underveis, kan hun runde mange.



Luringen

Tip Esterel var god etter fem måneders pause sist. Ledet i det aller lengste da, men måtte se seg ytterst knepent slått av Sejr Gammelsbæk, som sto 20 meter bak. Med det løpet i kroppen venter vi ham ytterligere forbedret. Hesten var helt rå i fjor sommer og kan yppe seg mot favoritten.



Startsiden

Brixton U.S. stikker normalt til tet.

EN STOR OUTSIDER: Vinnerhesten Viking Arrow gjør en spennende start etter lang pause. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2140ma)



11 MASSIVE ATTACK

3 BALE M.B.

12 JET BUG

4 VIKING ARROW

2 MARCHETTI

7 LUCKY VEGAS

10 EXPO B.R.

9 SPENDA SPIRIT

5 Vertigo Unique

6 Larger Then Life

--------------------------------------

8 St. Michel Decoy

1 Bjaa Land

Løpet

Åpent i bronsedivisjonen. Jeg nærmest helgarderer.



Favoritten

Massive Attack vant lett fra tet sist. Står mer sjanseartet til nå i klart skjerpet selskap. Men klaffer det posisjonsmessig for Buer-traveren er det ikke umulig.



Outsiderne

Bale M.B. går gode løp hver gang. Var ikke mye slått av Spenda Spirit sist, men burde vel kanskje holdt unna. Fjerde sist var han overlegen foran St. Michel Decoy, som har trukket et dårlig spor. På sitt beste er han med i striden.



Luringen

Jet Bug mente Frode Hamre han kunne vunnet med med litt mer offensiv styring sist. Kommer optimalt utrustet og kan runde alle tross et sjanseartet spor. 5-åringen er sterk og går til mål.



Startsiden

Marchetti, Viking Arrow og Lucky Vegas kan være med i tetkampen.

SØRLANDSTRENER: Øystein Tjomsland, her med stjernetraveren Tekno Odin, kjører flere outsidere i V75-omgangen på hans hjemmebane. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Øystein Tjomsland

Alder: 45 år

Antall seirer i år: 5

Antall seirer totalt: 1596





Tjoms tror på Tea

Han har kanskje ikke de store favorittene i årets første V75 på hjemmebane, Øystein Tjomsland. Men han mener både Ossmann og Jerkla O.K. er garderingsaktuelle. Og han lanserer, i likhet med de alle fleste, Ulsrud Tea som rundens banker.

V75-1 : - Kommer Philip Lyn seg fint gjennom fra tillegg, er han fort vinneren. Utfordres av Mjølner Fokus som gikk veldig bra sist. Min egen Ossmann fungerer fint i trening etter pause og er en outsider.

V75-2: - Jeg synes Fender Boko og Fabian B.R. skiller seg veldig ut her. Den som kommer best til av de to, vinner løpet.

V75-3: - Det er lenge siden Ulsrud Tea har hatt en finere oppgave enn dette. En soleklar banker! Min egen Gunda kan fort være toer om det klaffer.

V75-4: - Han feilet seg bort like etter start sist, Seaside Illusion. Vant to strake før det og blir stor favoritt her. De som vil gardere, skal streke Tiffany T.G., som var god på Leangen sist og Licensee, som er litt spennende etter pause.

V75-5: - Valle Tiril får tipset i et vidåpent hoppeløp. Hun har vært jevn og god lenge nå. Unngår Strikkeprinsen galoppen, kan han fort utfordre mot mål. Selv har jeg med to stallhester. Både Grude Jerkeld og Jerkla O.K. kan blande seg inn med klaff og bør strekes som garderinger.

V75-6: - Han er den beste hesten i feltet, Brixton U.S. Tar etter alle solemerker tet, og da kan mye være gjort. Det hviler uansett et lite spørsmålstegn ved den lange distansen. Og han støter på to gode konkurrenter i form av Tip Esterel og Alwaysinblackpedia.

V75-7 : - I en åpen finale, setter jeg jevne, flinke Bale M.B. først. Han har gjort mange gode løp i Norge. Utfordres av Jet Bug, som står vanskelig til, men som har stor kapasitet. St. Michel Decoy går gode løp hver gang og Larger Then Life slår til med jevne mellomrom.