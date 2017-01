Lørdagens travtips: Eier og trener begge V75-bankerne

Kristine Støen Kivle tar den lange turen fra Telemark med to mulige V75-vinnere, som hun både eier og trener.

TO GODE VINNERSJANSER: Dyktige Kristine Støen Kivle kan vinne med både Teddy Gutten Støen og Whisky Voice i V75-løpene på Leangen Travbane lørdag. Foto: Instagram

Støen Kivle har hatt stor suksess med elitetraveren Teddy Gutten Støen og millionhoppa Vesle Frøken Støen. Nå kan det også bli V75-seier på Whisky Voice, som VGs travekspert, Anders Olsbu, lar stå ugardert sammen med førstnevnte.



– Teddy Gutten Støen er en av de aller beste kaldblodshestene bak Tekno Odin. 6-åringen var solid til seier sist og er skikkelig på gang igjen. Horgen Tore-sønnen er sterk og kan gjøre mye selv. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene har vi god tro på at han kan runde til seier i Troll Jahns æresløp. Først og fremst Tekno Jerken i mot. Han var solid som tredje bak Teddy Gutten Støen etter startgalopp sist, sier Olsbu.

Han har også god tro på Teddy Gutten Støens stallkamerat, Whisky Voice.

– Whisky Voice imponerte i sommer som tredje bak to av årgangens beste, Forever Peace og Moni Viking. Han avsluttet bra til tredje etter litt hinder da og fikk veldig langt frem til de to nevnte. Thai Tanic-sønnen skuffet i sitt første løp etter pause etterpå, men var tilbake i slag igjen sist, hvor han ble sittende fast i et V75-løp Needed Time vant. 4-åringen er kjapp fra start og kan lede hele veien, om han klarer å holde startraske Federal Crown ute, tror traveksperten



Begge V75-bankere er for øvrig oppdrettet av Team Øverdal som Støen Kivle har et tett samarbeid med. Team Øverdal med Jan Kristian Øverdal i spissen har med to andre vinnerkandidater i form av brødrene Jet Voice (bildet) og The Voice. Sistnevnte skal prøve å utfordre Whisky Voice.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 96 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1404 kroner

V75-1 (2140mv)



13 MAKS MOLLYN

14 LYKKJE BORKA

5 ALSAKER ELFAX

10 Stensvik Maja

3 Lauvås Dina

4 Veels Balo

2 Modin

15 Pave Jerkila

6 Theodor

1 Kjærs Emil

9 Vildeli

12 Sindor X.

7 Krokstad Juvita

---------------------------

Favoritten

Maks Mollyn er i sitt livs form. Vant lett fra tet på Bjerke sist. Gangen før satt han fast med alt igjen. Gikk strålende etter galopp til fjerde tredje sist. God til seier fra tet i de to foregående startene. Er kjapp fra start og kan få en fin posisjon på direkten. På sitt beste er han god nok til å vinne igjen.



Outsiderne

Alsaker Elfax vant direkte etter pause sist og vant lett foran Kjærs Emil og Theodor. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og skal ikke avskrives.



Luringen

Lykkje Borka var solid etter tre måneders pause sist. Tross galopp rundet hun likevel til seier. Står litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men er god nok feilfritt og med klaff.



Startsiden

Lauvås Dina stikker trolig til tet.

V75-2 (2140ma)



1 WHISKY VOICE

---------------------------

3 Federal Crown

8 The Voice

11 Perfect Stent

10 Red Hot Fire I.V.

7 Bruno Marsh

5 Baltic Hall

6 Danny Delight

9 Xandria

4 Emile B.R.

2 Aday

12 Emilsboy

Favoritten

Whisky Voice var positiv sist. Ble sittende fast med krefter spart i V75 da etter et fint løp i lederrygg, i et løp Needed Time vant foran Lins Tanic. Nest sist, etter pause, skuffet han stort fra tet. Gangen før under Jarlsberg Grand Prix-helgen i sommer avsluttet han meget bra til tredje etter litt hinder, travet 1.15,1 full vei og tapte kun for gode Forever Peace og Moni Viking, dog klart. Er rask ut. Kan lede hele veien om han ikke blir overflydd.



Outsiderne

The Voice avsluttet bra og tapte kun for gode Don Vince og Puce Tanic E. i V75 sist. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men skal ikke avskrives med full klaff.



Luringen

Federal Crown har tatt tre strake seirer og vant uten å være helt frisk sist. Kommer nå ut etter forkjølelse. Man har siktet inn dette løpet. Er kjapp ut og skulle han ta en lengde på favoritten, stiger sjansene.



Startsiden

Whisky Voice og Federal Crown kjører om føringen.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to V75-bankere på Leangen. Foto: Equus Media



V75-3 (2140mv)



10 HELLE SPIK

7 BRÅTNESFAKS

15 VOJES LURIFAKS

11 BAUS SPIKSØN

12 Krusina

1 Røyns Olise

---------------------------

6 Spang Trym

9 Villmira

2 Kashmir

4 Varg Kongen

14 Rebekka

3 Perle Lisa

8 Frøydis J.R.

5 Gjølmes Spika

13 Il Oda

Favoritten

Helle Spik feilet seg bort like etter start sist. Tok tre strake seirer før det. Står fint til i springspor på tillegg. Går han bare feilfritt kjemper han i toppen igjen. Hesten er sterk nok til å vinne fra dødens.



Outsiderne

Bråtnesfaks måtte nøye seg med en delt seier sist. Var overlegen i de to foregående seiersløpene. Det er galoppfare fra et trangt fjerdespor. Uansett taper han litt fra start.



Luringen

Vojes Lurifaks var ikke som best sist. God i seiersløpene før. Ikke ueffen feilfritt og med Hop, selv fra annen rekke på tillegg.



Startsiden

Røyns Olise kan forsvare sporet.

V75-4 (1640ma)



5 L.J.'S ANDY HALL

10 AMONG HASTRUP

---------------------------

8 Noss Jetta

9 El Muro B.R.

12 Marco d'Estino

6 Thai Freedom

2 Hot Sugar

11 Cherubino

1 Giant News

7 French Pride

4 Hidden Secret

3 Officer Kronos

Favoritten

L.J.'s Andy Hall kunne ikke stå i mot Mr. Nelson sist, men sistnevnte er veldig bra feilfritt og på sitt beste. Har fine forutsetninger nå og kan stikke til tet. Derfra selger han seg dyrt. Femte sist var han overlegen fra den posisjonene. Gangen etter satt han fast. Er god nok på sitt beste.



Outsiderne

Noss Jetta kommer ut etter pause, men pleier å være bra på direkten. Har dog trukket et sjanseartet spor og må ha en del tur. Først og fremst trippelaktuell med klaff.



Luringen

Among Hastrup har gjort det meste riktig i Tvedt-regi. Vallaken har kun tapt en gang på seks starter i deres varetekt. Ble speedet ned på streken av en medsmygende konkurrent nest sist. Har trukket bakspor nå, men det tror vi ikke betyr all verden. Kan runde alle.



Startsiden

L.J.'s Andy Hall kan kanskje få overta, selv om Giant News og Hidden Secret begge kan løse fort. Thai Freedom og French Pride er også raske, men står langt ute.

V75-5 (2140ma)



9 TIFFANY T.G.

12 INVICTA

11 Veggie Hanover

---------------------------

8 Amazing News Merci

6 Diana Dixi

7 Super Rina

2 Educated

3 Alitrix

4 Wozniacki D.K.

1 Ringo Diana

5 Shining Moment

10 Queen Lythonia

Favoritten

Tiffany T.G. var flink til seier fra tet sist og er i klar fremgang. Står fint til i spor ni og har en startrask hest foran. Kan få en fin posisjon direkte. Med maks klaff ser vi ikke bort i fra at hun kan smette igjennom fra annen rekke og sitte tidlig i tet. Yter hun sitt beste, kan hun vinne igjen.



Outsiderne

Veggie Hanover har gått veldig fine løp på Leangen i Blekkan-regi. Kunne ikke stå i mot Ragazzo sist, men vant lett i de to foregående løpene. Blir det tempo og det klaffer litt fra baksporet, er det ikke umulig.



Amazing News Merci fikk maks fra lederrygg sist. Skal helst ha det litt servert og står således sjanseartet til.



Luringen

Invicta skuffet litt nest sist, men har vært flink ellers. Holdt bra fra dødens sist. Står litt sjanseartet til, men blir det fart over forestillingen kan hun rekke frem, vel og merke om hun viser seg fra sin beste side.



Startsiden

Educated, Diana Dixi, Super Rina og Amazing News Merci er alle kjappe ut og kan kjøre om føringen. Vi ser heller ikke bort i fra at Tiffany T.G. kan smette tidlig i mellom og muligens få overta.

UTFORDRER: Tekno Jerken gikk en råsterk opphenting til tredje bak Teddy Gutten Støen på Bjerke sist og er hans hardeste utfordrer i Troll Jahns æresløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140mv)



14 TEDDY GUTTEN STØEN

---------------------------

13 Tekno Jerken

12 Moe Svarten

11 Solør Stegg

15 Alsaker Piril

4 Lex Lodney

5 Mino

10 Krusse

3 Pave Faks

7 Trippa Undan

2 Snonsøy Elda

9 Tord Viking

6 Tina Blessen

1 Vill Dina

8 Hongslo Gutten

Favoritten

Teddy Gutten Støen innfridde som VG-banker sist og tok ned Smedheim Solan til slutt. Han er i utgangspunktet den beste hesten og kan vinne om han ikke må gjøre all grovjobben, selv om han er i stand til det.



Outsiderne

Moe Svarten var solid til seier i svensk V75 sist og tok en etterlengtet seier. Han er sterk og går til mål. Aktuell blant de tre.



Luringen

Tekno Jerken gikk et formidabelt løp etter startgalopp sist og var ikke langt bak Teddy Gutten Støen. Kan yppe seg mot favoritten.



Startsiden

Vill Dina er trolig best ut.

LURING: Jet Voice avsluttet solid sist og kan overraske i V75-finalen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2140ma)



10 STAN LIBUDA

9 JET VOICE

8 VALOKAJA HINDØ

7 ULTIMATE PHOTO

11 Obi

5 Baritron

---------------------------

3 Master Kemp

4 Chanto Photo

6 Midnight Moon

12 Strong Forte

2 Supreme Sugar

1 Bakkmo Bosse

Favoritten

Stan Libuda har vunnet fire av sine seks starter og har vært bra i seiersløpene. Lundstrøm Wolden-traveren går like bra bakfra. Med litt kjøring i front, noe det fort kan bli, kan han runde alle. I sine to siste starter har holdt unna for Valokaja Hindø og Ultimate Photo. Vant sist han gjestet Leangen.



Outsiderne

Valokaja Hindø var litt under pari sist, men hadde halsproblemer da og var unnskyldt. Kolnes-traveren er meget bra på sitt beste. 6-åringen er sterk, men står sjanseartet til ytterst på vingen og skal være god for å vinne herfra.



Luringen

Jet Voice er litt variabel, men har vært god i to av sine tre siste starter. Avsluttet fort til tredje bak Hamre-duoen Kapow Hanover og Quincy Frontline sist og kan få løpet sitt herfra.



Startsiden

Master Kemp, Baritron og Midnight Moon kan alle løse fort.

NØKKELKUSK: Mangeårig Leangen-champion Jomar Blekkan har flere vinnersjanser på sin hjemmebane i V75. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Jomar Blekkan

Alder: 62 år

Antall seirer i år: 5

Antall seirer totalt: 4.222

Hjemmebanekongen

Av dagens aktive er det bare Eirik Høitomt som har vunnet flere løp enn Jomar Blekkan. Og når V75-sirkuset lander på Leangen, er han som vanlig veldig aktuell. Blekkan mener selv han har fire seierssjanser.

V75-1 : – Vinneren kan komme fra Nord-Norge. Veels Balo vant på 1.27,7 på isbane sist. Det rekker i lange baner her. Alsaker Elfax imponerte etter pause på Leangen sist og Maks Mollyn har formen på topp. Løpets luring er kapable Kjærs Emil som står spennende til.

V75-2: – Han holdt lenge stand fra tet etter noen trykker underveis sist, Perfect Stent. Min knepne favoritt. The Voice er av de bedre i feltet, men står vanskelig til. Min egen Red Hot Fire I.V. er ikke uten sjanser med klaff. Whisky Voice kan fort få et smørløp fra førstesporet. Kommer lukene, kan han speede inn til seier.

V75-3: – Bråtnesfaks har vunnet tre av sine fire siste og får tipset foran Spang Trym som tok en etterlengtet og fortjent seier sist. Selv kjører jeg Helle Spik som er mer enn god nok uten galopp.

V75-4: – Han har imponert i det siste, Among Hastrup. Kan også vinne bakfra. El Muro B.R. har vært bra i Harstad. Min egen L.J.’s Andy Hall står fint til, kan få tet og er en vinner uten galopp.

V75-5: – I et åpent hoppeløp tror jeg mest på Tiffany T.G. som bekreftet form med å vinne sist. Invicta er veldig god på sitt beste, men står vanskelig til. Min egen Veggie Hanover går fine løp hver gang og møter riktig selskap.

V75-6: – Han imponerte sist, Teddy Gutten Støen. Så mye at jeg tror han runder til ny seier her. Banker!

V75-7 : – Mange bra hester på farten i finalen. Ultimate Photo får tipset. Kommer han riktig til, spurter han fort ned alle til slutt. Stan Libuda har vunnet V75 på Leangen før og er i toppform. Valokaja Hindø skuffet noe sist, men slet med halsen da. Tilbake på hugget er han god nok.