Lørdagens travtips: Balder i V75

Ramstad Balder har vært god i sine to starter i år og er trolig det sikreste holdepunktet i V75-spillet.

Det er langt mellom de sikre holdepunktene i V75-omgangen på Biri Travbane i morgen, men Ramstad Balder peker seg relativt klart ut. Det mener i alle fall VGs travekspert, Anders Olsbu.

– Ramstad Balder vant lett fra tet sist og tapte kun for gode Nordby Frøy gangen før. 5-åringen står perfekt til spormessig og skal regnes med en god sjanse igjen. Bak ham er det vidåpent, synes Olsbu.



Ellers tror han det rekker med to hester i DNTs hoppechampionat. Der møttes Nice Eleven L. og Come Vacation til revansjeoppgjør.

– Nice Elven L. vant Oaks fra lederrygg i fjor da Come Vacation brøt ut fra dødens på oppløpet. Sistnevnte hadde vunnet ellers. Come Vacation vant for øvrig både Prinsesse Märtha Louises pokalløp og Benn Orres minneløp i fjor. Nice Eleven L. ble tredje i hoppe-Kriteriet, sier traveksperten.



Dagens banker

Ramstad Balder (V75-5) har fine forutsetninger og skal regnes med en god sjanse fra et perfekt førstespor.



Dagens luring

Lucky Bullet (V75-3) står perfekt inne grunnlagsmessig sist. Møter helt riktig lag og avslutter fort med rett ryggløp.

Her er Olsbus V75-tips til Biri Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2352 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, bankertipper Ramstad Balder. Foto: Equus Media

V75-1 (1600mv)



5 HVATT RONJA

7 BJØRNEMYR TEXA

14 TRONS TORILA

3 OPERA

2 VESLE MAIA

8 VILDELI

6 BORE STJERNA

------------------------------

4 Petrine

15 Finnskog Oda

12 Kjappe Tinna

13 Pave Jerkila

9 Valle Fryd

10 Lynlinn

1 Bol Perla

11 Hovsjerka

Løpet

Flere med vinnersjanse i sprintløpet i hoppecupen.



Favoritten

Hvatt Ronja innfridde som VG-luring sist. Var overlegen fra tet da. Var syk nest sist og unnskyldt. Husk at denne damen vant Oaks-bonusen og ble toer i både Guttorm Brekkes pokalløp og Vinvaras æresløp i fjor. Kan lede hele veien.



Outsiderne

Trons Torila feilet i striden i et tøft hoppeløp sist. Langt enklere lag nå, men det må uansett klaffe fra tillegg på sprint.



Luringen

Bjørnemyr Texa tapte kun for hester som Helle Spik, Villas Cato og Førlands Pil Fax i en V75-finale sist. Langt enklere i mot nå.



Startsiden

Hvatt Ronja er kjapp og kan ta føringen. Nr. 3,6 og 7 i mot.

V75-2 (2100ma)



2 DELICIOUS DREAM

9 OBRIGADO BRAZZ

------------------------------

6 Hurricane Field

7 Viking Nosto

3 Tommycin

4 Kick Off Classic

1 Bitossi

12 Enjoythestar S.C.

10 That's Good Chip

8 Skylander Hill

5 Victory Hill

11 Broken Contract

Løpet

To hester peker seg ut i grunndivisjonen.



Favoritten

Delicious Dream feilet seg bort nest sist, men har vært bra ellers. Sist tok hun en råsterk seier etter snaue siste 1500 meter i dødens. Står fint til spormessig og bør få et fint løp. Hun utvikler seg stadig og kan vinne igjen.



Outsiderne

Hurricane Field avsluttet bra til annen bak Delicious Dream etter to måneders pause og i Stenberg-regi sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Med posisjonsklaff kan han ende på trippelen igjen.



Luringen

Obrigado Brazz kommer også ut i Stenberg-regi. Hesten var syk sist og unnskyldt. Har imponert stort i løpene før. Står til for et greit løp når han først har fått bakspor. På sitt beste er han mer enn god nok til å runde til seier. 5-åringen har vunnet fem av åtte løp hittil i karrieren.



Startsiden

Bitossi kan forsvare sporet. Victory Hill og Hurriance Field vil nok prøve seg.

V75-3 (2100ma)



1 THAI BAKERY

2 LUCKY BULLET

7 Vertigo Unique

12 Moviestile

------------------------------

5 Maksi Amour

3 N.Y. Zesty

8 Ebba B.R.

6 Tiffany T.G.

10 Madonna Rags

11 Be A Mixt Chili B.

4 Vici Sun

9 Key To Candy

Løpet

Jeg tror fire hester rekker i dette hoppeløpet.



Favoritten

Thai Bakery vant lett fra tredje utvendig sist. Står fint til spormessig og kan muligens forsvare sporet. Klarer Gundersen-traveren det uten at åpningen blir morderisk, kan hun lede hele veien. Hun står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig.



Outsiderne

Vertigo Unique avsluttet flott etter et perfekt smygløp og sen åpning sist til annen bak ledende Cantab Genius. Står litt langt ute på vingen, men med posisjonsklaff er det ikke helt umulig.



Luringen

Lucky Bullet går stadig gode løp. Sist var hun hardt ute, men sto på bra til femte i et V75-løp Tooltime vant. Gangen før gikk kusken litt for sent ut i angrep på siste bortre og ble disket fra seieren. Delec Hanover vant det løpet. Morten A. Pedersen-traveren kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig. Med rett ryggløp speeder hun alltid fort.



Startsiden

Thai Bakery er kjapp. Utfordres av N.Y. Zesty, Vici Sun, Maksi Amour og muligens Vertigo Unique.

V75-4 (2100ma)



1 COME VACATION

4 NICE ELEVEN L.

------------------------------

3 Chin Chin

5 Licensee

2 Needed Time

8 Clementine F.F.

7 Ms. Quaker Force

6 Sweet Hangover

Løpet

To hester gjør normalt opp om DNTs hoppechampionat.



Favoritten

Come Vacation har vært fantastisk og har vunnet hele 8 av 11 løp hittil i karrieren. Kun en gang har Buer-traveren vært utenfor trippelen. I årsdebuten sist ble hun gitt et fint løp, men speedet enkelt ned Comecatchme C.J. til slutt til en helenkel seier. Normalt er hun ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter et halvt års pause. 4-åringen kan sikkert løse bedre enn vist og Pål Buer vil nok gjøre et forsøk på å forsvare sporet. Klarer hun først det blir hun vrien å tukte. Blir hun overflydd er hun sikret et fint løp, men er avhengig av å få luken. I fjor tok hun seg blant annet av hoppeavdelingen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp etter en flott spurt og Benn Orres minneløp. I Oaks brøt hun ut fra dødens på oppløpet og ble speedet ned av lederryggens Nice Eleven L. Hadde vunnet ellers. Dream Vacation-datteren er nok hissig på revansje.



Outsiderne

Chin Chin var en av våre bedre hopper i fjor. Hun ble blant annet toer i DNTs auksjonsløp, dog klart slått av gode Phantasm Soa. Dessuten ble hun tredje bak Come Vacation og N.Y. Diamond In The Sky i Märtha-løpet. Hun vant lett fra tet i en hoppe-Kriterie-kvalifisering, men måtte nøye seg med sjette i finalen. I Gottling-debuten etter pause sist avsluttet hun bra til tredje bak Nice Elven L. Hun er kjapp fra start og skal ikke avskrives helt fra tet.



Licensee var solid til seier foran gode Seaside Illusion i en V75-finale sist. Kan snuse på en trippelplass med posisjonsklaff.



Luringen

Nice Eleven L. så lekker ut i årsdebuten sist. Hun fikk overta relativt tidlig og stakk i fra til en enkel seier foran Be A Mixt Chili B. og Chin Chin. Kan ventes ytterligere skjerpet nå. I sin siste start i fjor vant hun Oaks etter å ha fått heldig åpning på oppløpet da utvendige Come Vacation brøt ut. I hoppekriteriet ble hun tredje bak Clementine F.F. og N.Y. Diamond In The Sky etter en knallhard 1.10-åpning før hun satt i tet etter 400 meter. Gundersen-traveren er kjapp ut og vil nok prøve å utfordre om føringen. Skulle hun komme seg dit stiger sjansene. Uansett skal hun regnes.



Startsiden

Come Vacation, Chin Chin og Nice Elven L. kjemper normalt om føringen. Licensee er heller ingen sinke fra start.

V75-5 (2100mv)



1 RAMSTAD BALDER

------------------------------

4 Eldhusodin

5 Idfaxen

8 Hvalstad Odin

7 Høvding Jaros

2 Lauvås Creon

6 Alm Elden

12 Strikkeprinsen

13 Stjernetira

10 Lykkje Pål

3 Jarli Sota

9 Maurstad Mina

11 Trø Flax

14 Sigmunn

15 Smedtora

Løpet

Ramstad Balder i grunncupen blir V75-banker.



Favoritten

Ramstad Balder har vært god i sine to starter hittil i år. Første gang ut ledet han i det lengste, men kunne ikke stå i mot Nordby Frøy til slutt. Sist vant han enkelt fra tet foran Eldhusodin. En god vinnersjanse.



Outsiderne

Eldhusodin var god toer bak Ramstad Balder sist etter halve løpet i dødens. Trippelaktuell feilfritt.



Luringen

Lauvås Creon feilet som vinner nest sist og er bedre enn raden. Får landschampion Høitomt bak nå og kan muligens være en trippelluring.



Startsiden

Ramstad Balder utfordres av Jarli Sota. Sistnevnte skal nok ha rygg.

TILBAKE I MANESJEN: Global Republic imponerte stort i fjor. Lørdag gjør han en spennende årsdebut. Det skal imidlertid klaffe mye fra et spor ytterst bak bilen, men han rapporteres veldig fin i trening. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2100ma)



12 BRUNO DI QUATTRO

2 SPECIAL ENVOY

4 PEBBE SIMONI

6 EMIR LA BROUSSE

1 PUNK

8 GLOBAL REPUBLIC

------------------------------

11 Remee la Marc

9 Photo Va Bene

3 Triple Crown

7 El Toro B.R.

10 Mymanyyouare

5 Deep Sea Dream

Løpet

Halve feltet skal regnes med en viss vinnersjanse i dette eliteløpet.



Favoritten

Bruno di Quattro går solide løp hver gang. Sist avsluttet han flott til tredje bak Oasis Bi og Thai Broadway i Klosterskogen Grand Prix. Har vært uheldig med sportrekningen denne gang og er avhengig av hardt tempo for å rekke helt frem. Men det kan det bli.



Outsiderne

Special Envoy gikk et sterkt montéprøveløp nylig på radige 1.14,1 full vei med voltestart. Skulle han komme seg til tet, stiger sjansene. Han gjør noen pangløp derfra fra tid til annen.



Pebbe Simoni fortjener snart etter fire annen på fem starter i år. Det er ingen antivinner.



Luringen

Punk har gjort to fine løp i Brenne-regi. Han er kjapp ut, men slipper trolig til Special Envoy. Kommer åpningen til slutt, kan han ha en hvass speed å by på.



Startsiden

Punk slipper trolig til Spceial Envoy som kjøres for tet.

LURING: Tomeld Ø.K. her med sin eier og trener Bernt Øksnevad var solid til seier i et travritt på radige 1.23,9 sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2600mv)



2 KJEMPEN

9 STRAM VAIER

3 Villas Cato

13 Tomeld Ø.K.

6 Bacchus Ø.K.

14 Moe Garm

5 Lille Jim

------------------------------

10 Sjø Kongen

15 Ask Eld

1 Søyset Kaiser

12 Lille Jerkeld

7 Dag Støvar

11 Solberg Rasken

4 Jardar

8 Stensvik Martin

Løpet

Flere med vinnersjanse i kaldblodscupen.



Favoritten

Kjempen fikk seiersrekken brutt sist, men gikk et fint løp. Kan sitte tidlig i tet og lede lenge, muligens helt inn.



Outsiderne

Stram Vaier har vært solid i Killingmo-regi. Har stabilisert seg og jakter sin fjerde strake seier. Er kjapp ut og raskt fremme hos strekhestene feilfritt.



Luringen

Tomeld Ø.K. gikk et råsterkt travritt til seier på 1.23,9 sist. Avskrives ei.



Startsiden

Kjempen kan muligens få teten.

SUKSESSDUO: Far Geir Vegard Gundersen og sønn Magnus Teien Gundersen opplever stor suksess. På Biri lørdag vil de trolig innkassere nye seirer. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

NØKKELKUSKEN

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 42 år

Antall seirer i år: 20

Antall seirer totalt: 2 570

GV på hugget

Geir Vegard Gundersen er eneste kusk med to favoritter i lørdagens V75-runde på Biri. En travbane GV alltid hevder seg bra på. Selv tror han på fine muligheter med Nice Eleven L. og Ramstad Balder og mener sønnen Magnus kan lede hele veien med stallhesten Thai Bakery.

V75-1 : - Stikker Hvatt Ronja til tet, kan mye være gjort. Bjørnemyr Texa kan utfordre både fra start og til slutt og er hovedutfordrer. Garderinger til Lynlinn, som har store fartsressurser og Trons Torila, som kunne vunnet uten oppløpsgaloppen sist.

V75-2: - Hun var knallgod til seier etter mye av løpet i dødens sist, Delicious Dream. Jeg tror hun vinner igjen. Banker!

V75-3: - Jeg tror stallhesten vår, Thai Bakery, tar teten og kan lede lenge, forhåpentligvis helt inn, med Magnus i sulkyen. Klar favoritt foran N. Y. Zesty, som har vært veldig bra i det siste og Lucky Bullet, som alltid har tunge avslutninger å by på.

V75-4: - I utgangspunktet et tohestersoppgjør mellom Come Vacation, som er en veldig bra hest og min egen Nice Eleven L., som var strålende i årsdebuten. Min er rask fra start, så jeg kjører til i håp om tet. Så får vi se.

V75-5: - Her kan jeg vinne med Ramstad Balder, som var god til seier fra tet sist og som trolig får teten her også. Jeg setter likevel Eldhusodin først. Han viste solid fremgang sist og har fart i beina. Idfaxen er heller ikke uten muligheter i et feilfritt løp.

V75-6: - Han står vanskeligst til, men er den beste i feltet, Bruno Di Quattro. Knepen favoritt foran Special Envoy, som jeg tror får teten og som kan lede lenge, kanskje helt inn. Emir la Brousse går opp en klasse, men har vært kanongod. Kapasitetshesten Global Republic kommer ut etter pause med gode treningsrapporter.

V75-7 : - Han har vunnet fire av de siste fem, Kjempen. Står gunstig til og blir vond å slå fra tet. De som kan greie det, tror jeg er Stram Vaier, Tomeld Ø.K. og Bacchus Ø.K..