Lørdagens travtips: Alternativ V75-banker i monté-NM

Norgesmesterskapet for travryttere arrangeres på Drammen Travbane lørdag. Ett av løpene inngår i V75, hvor Quality Q.C. blir stor favoritt.

15 ryttere er kvalifisert til NM i monté, hvor alle skal ri tre løp hver før vinneren kan kåres.

– Det siste og avgjørende NM-løpet inngår som V75-2, hvor Quailty Q.C., ridd av Louise V. Trudvang, blir storfavoritt, men jeg velger å gardere med Lavec va Bene og Comecatchme C.J., sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Siv Emilie Løvvold og Kristine Kvasnes har vært de beste rytterne i en årrekke, men ingen av dem har klart å vinne NM. Begge har tatt to annenplasser i mesterskapet og er nok sugne på NM-tittelen. Både Liv Pedersen og Johanne Ulrica Øveraasen har tre NM-triumfer hver.

Traveksperten lar Tangen Bjørn stå alene.

– Som alenestrek endte jeg opp med Tangen Bjørn, som var god til seier i V75 på en sterk tid på Forus sist. Tjomsland-traveren er bra fra start, men har noen raske på utsiden. Men skulle han bli overflydd, tror jeg han får overta, om han bare kommer seg tidlig løs. Om han ikke blir sittende fast, skal han ha en fin sjanse, mener Olsbu.



– Ellers ser jeg frem til V75-avlsutningen, hvor Quite Pepper og Kick Off Classic møtes til dyst. De har vunnet henholdsvis seks av syv og syv av ni løp.



Dagens banker

Tangen Bjørn (V75-1) var god til V75-seier sist og kan vinne igjen, om han ikke blir sittende fast.



Dagens luring

Athena A.P. (V75-5) møter enklere lag enn vanlig, liker distansen og er sterk nok til å runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Drammen Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner

BANKERKUSK: Øystein Tjomsland har en god sjanse med Tangen Bjørn, som vant et V75-løp fra tet sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2100mv)



1 TANGEN BJØRN

---------------------------

15 Tripsson Ø.K.

6 Brenne Major

13 Arnspik

9 Langlands Odin

5 Kossar

11 Lyn Victor

8 Sol Faksa

3 Trø Flax

2 Hvalstad Odin

14 Theodor

4 Lykkje Pål

10 Løvland Spøken

12 Stensvik Maja

7 Haake Ole

Løpet

Jeg lar Tangen Bjørn stå alene i grunncupen.



Favoritten

Tangen Bjørn vant enkelt fra tet da Solkongen feilet sist. Gikk 1.26 da. Er rask ut, men har noen raske på innsiden. Bare han ikke blir sittende fast, har han en god sjanse igjen.



Outsiderne

Tripsson Ø.K. ble tredje bak Tangen Bjørn sist og står igjen i annen rekke på tillegg. Trippelaktuell påny.



Luringen

Brenne Major speedet forrykende til seier foran Tyri Loke etter smygløp sist. Er kjapp ut, men skal nok ha rygg over full vei.



Startsiden

Tangen Bjørn er kjapp, men vil nok få Brenne Major over seg.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte. Foto: Equus Media

V75-2 (2100ma)



3 QUALITY Q.C.

7 Lavec Va Bene

4 Comecatchme C.J.

---------------------------

1 Recommendational

2 Pokerface Pellini

5 Tarzan Simoni

6 O.M.X. Twenty

9 Jacuzzi O.

10 Super Taifon

8 Starson S.E.

Løpet

Quality Q.C. blir stor favoritt her i det siste NM-løpet for montéryttere.



Favoritten

Quality Q.C. har vært fantastisk i monté og har passert mållinjen først i fem av seks løp, men i montédebuten ble han disket for å ha brutt seg ut. Nest sist under Oslo Grand Prix-dagen på Bjerke ble hun tredje bak Nantucket og Tosca Victory på radige 1.12,0. Møter ingen av deres kaliber her. Eneste usikkerhetsmomentet er ny rytter. En klar alternativ banker.



Outsiderne

Comecatchme C.J. montédebuterer. Gikk et flott prøveløp på 1.17,8 og gikk solid i vanlige travløp før det også. Tapte kun for Jet Voice i sin siste start og for Punk fjerde sist. Sistnevnte ledet i det aller lengste i Forus Open sist, men ble innhentet av Bruno di Quattro. 6-åringen har dessuten fått en dyktig rytter.



Luringen

Lavec Va Bene hadde vært overlegen uten galoppen snaue 500 meter igjen sist. Tapte kun for seiersmaskinen Rapido i sitt forrige travritt. Har Quality Q.C. sin faste rytter, Christina A. Hande, på ryggen og kan muligens yppe seg.



Startsiden

Quality Q.C. er kjapp fra start. Kan bli utfordret av Comecatchme C.J. og kanskje Jacuzzi O.

V75-3 (2100ma)



9 MOVESLIKEJAGGER

10 CARL LEWIS

3 HICKOTHEPOOH

8 Jet Bug

4 Cantab G.T.

---------------------------

6 Beatles B.R.

11 Likable Heldia

5 Be A Mixt Chili B.

2 Sugarbaby

7 Black Butan

1 Fay

12 Tayno Dream

Løpet

Fem hester bør rekke i V75-3.



Favoritten

Moveslikejagger har vært meget bra i år med tre seirer og en annen og en tredje på fem starter. Var overlegen fra tet sist. Gikk i dødens i tre av de fire forrige løpene og var knallgod derfra. Står i bakspor nå og er litt sprutredd, men bare han ikke blir for hissig kjemper han om seieren igjen.



Outsiderne

Carl Lewis har vært ute i fire langløp i V75 og har avsluttet solid hver gang til trippelplasser. Fortjener virkelig en seier. Med tempo stiger sjansene.



Luringen

Hickothepooh klinket til runden igjen sist, men feilet i kamp om føringen i nest siste sving. Så bøs ut da. Var syk nest sist og unnskyldt. Vant lett de to foregående løpene, begge etter tidlig tetkjenning. Slo blant annet Moveslikejagger tredje sist. Har ikke like god kusk nå, men med klaff er det ikke umulig.



Startsiden

Alle de seks innerste er meget bra fra start, spesielt Be A Mixt Chili B. Muligens kan Hickothepooh få overta. Cantab G.T. er også hissig på teten.

V75-4 (2100ma)



4 TEKNO LOTTA

2 BRENNE BLISSI

1 MØLLER JERKA

6 AINE G.L.

---------------------------

7 Viggjerva

3 Lygna Lotta

5 Mailund Jerven

Løpet

Fire hester peker seg ut i DNTs hoppechampionat som kun har syv hester til start.



Favoritten

Tekno Lotta måtte nøye seg med tredje bak Brenne Blissi og Aine G.L. i Vinvaras æresløp, men står 20 meter bedre til kontra dem nå og 40 meter bedre til kontra Viggjerva. Gangen før tapte hun kun for to av årgangstoppene blant hingstene, Garli Moe Garlin og Ådne Odin, dog klart. Tredje sist i Oaks-bonusen ble hun toer bak stallvenninnen Eigelands Helga som sto 20 meter foran. Flåten-traveren gikk flere flotte løp i fjor med seieren i Norsk Trav Oaks som høydepunktet. Da speedet hun inn til seier foran Alve Frøkna, Eigelands Helga og Møller Jerka. Hun vant også en kvalifisering til hoppe-Kriteriet, men måtte nøye seg med tredje bak Uggla I Mossen og Eigelands Helga i finalen. Med rett løp kan hun vinne DNTs hoppechampionat.



Outsiderne

Møller Jerka avsluttet fjoråret med å bli toer bak Uggla I Mossen i hoppeavdelingen av Biri Oppdretningsløp, foran Aine G.L. og Tekno Lotta som ble henholdsvis tredje og fjerde. Hun slo også Tekno Lotta i kvalifiseringen til Oaks, men måtte nøye seg med fjerde fra tet i finalen. Også i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp vant hun foran Tekno Lotta. Men nå kommer Tjomsland-traveren ut etter åtte måneders pause og er ikke satt opp for løpet. Hun skal uansett ikke avskrives fra sitt fine innerspor.



Aine G.L. går gode løp hver gang og fortjener snart en seier igjen. Ble tredje i Biri Oppdretningsløp for hopper i fjor. Den som får det beste løpet her, kan vinne, Mjølnerød-traveren Aine G.L. er en av dem.



Viggjerva var solid som fjerde i Vinvaras æresløp sist, men står 40 m dårligere til kontra Tekno Lotta og 20 m verre til i forhold til Brenne Blissi og Aine G.L. Først og fremst trippelaktuell.



Luringen

Brenne Blissi var tilbake for fullt sist etter et par skuffende innsatser fra tet, selv om hun møtte tøffe, eldre hester. Sist fikk hun et perfekt smygløp og speedet inn til en enkel seier i Vinvaras æresløp, hennes største triumf hittil. Står 20 meter dårligere til enn Tekno Lotta, men kan likevel vinne igjen. Jens Kristian Brenne-traveren var veldig spenstig og fin sist.



Startsiden

Møller Jerka og Brenne Blissi kjører trolig om føringen.

V75-5 (2500ma)



3 DEJARAZE

9 ATHENA A.P.

8 UENDY Z.S.

5 PLEASETELLMEWHATTODO

6 GLOBAL TALK

---------------------------

7 Aladyforyou

10 Ironlady

11 Brightasabutton

2 Mountain Yankee

4 Scarlet Creation

1 Amibuckaroonews O.S.

12 Caipirinha

Løpet

Jeg prøver fem i stayerløpet i hoppedivisjonen.



Favoritten

Dejaraze er en USA-import fra Hamre-stallen. 3-åringen skal kunne løse bra fra start og skal takle distansen. Kan vinne på direkten.



Outsiderne

Uendy Z.S. har hatt lang pause og trenger kanskje løp før hun er på topp. Har kapasitet, men står sjanseartet til ytterst på vingen.



Luringen

Athena A.P. avsluttet fort fra køen sist. Møter enklere lag enn vanlig og står greit til spormessig. Kan absolutt vinne.



Startsiden

Muligens Dejaraze til tet. Scarlet Creation kan også løse bra. Åpent.

FAVORITT: Holene Odin, her med Landbruks- og Matminister, Jon Georg Dale, kan vinne V76-6. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2100ma)



9 HOLENE ODIN

11 LYKKERUS

7 B.B. TERJE T.

6 MJØLNER FOKUS

8 CHARM ELDEN

4 Røster

---------------------------

10 Elegant

3 Silke Chasmina

2 Nordby Sleipner

12 Valle Mattis

1 Søyset Kaiser

5 Kleppe Skranten

Løpet

Fem hester kan rekke i kaldblodscupen.



Favoritten

Holene Odin feilet som frisk i angrep på siste bortre sist og hadde nok kjempet helt i toppen ellers. Var flink toer bak Charm Elden som gikk i tet nest sist. Gangen før blåste han forbi konkurrentene fra fjerde utvendig til en overlegen seier. Går han som da, kan han bli vond å stå i mot.



Outsiderne

Lykkerus har vært meget bra i sine to siste starter i Killingmo-regi. Har tatt sterke seirer begge gangene. Står sjanseartet til spormessig og må ha litt posisjonsklaff for å nå frem.



Luringen

Mjølner Fokus fortjener virkelig en seier. Har blitt annen i fire av sine fem siste starter og i syv av femten i år Har kun vunnet en gang i år, men nå kan det kanskje være dags. Han står i alle fall 20 m bedre til kontra Lykkerus da de møttes nest sist.



Startsiden

Charm Elden kan muligens ta teten.

V75-7 (2100ma)



7 QUITE PEPPER

11 KICK OFF CLASSIC

---------------------------

10 Gukko Raw

9 Skyfall

6 Income

3 Expo B.R.

1 Kicking Classic

4 St. Michel Decoy

5 Lighthouse West

2 Etna B.R.

12 Tiffany T.G.

8 Support Kindness

Løpet

Quite Pepper hadde vært en banker fra et bedre spor. Jeg velger å gardere med Kick Off Classic.



Favoritten

Quite Pepper har vært meget bra og har kun tapt en gang på sine syv starter i karrieren. Trengte løpet første gang ut etter langt skadeavbrekk, men har vært knallgod ellers. Er meget bra fra start, men har en del raske på innsiden. Men bare han ikke blir hengende for lenge i sporene, før han kommer seg foran, kan han vinne igjen.



Outsiderne

Gukko Raw gikk drøye sisterunden i dødens i V75 sist. Kunne ikke stå i mot Into The Sun da, men fullførte solid til annen. Trippelaktuell.



Luringen

Kick Off Classic har vunnet syv av ni løp og jakter nå sin sjette strake triumf. Etter å ha hatt fine spor hver gang, står han denne gang sjanseartet til i spor elleve. Men skulle det bli feil for favoritten ved at han blir hengende ute i sporene, noe som betyr knalltøff kjøring i front, stiger sjansene for Trond Anderssen-traveren.



Startsiden

Quite Pepper er rask, men nr. 2,4,5,6 og 8 er også kjappe ut.

NØKKELKUSK: Øystein Tjomsland, her med mangemillionæren Tekno Odin. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Øystein Tjomsland

Alder: 46 år

Antatt seirer i år: 22

Antall seirer totalt: 1613

Sabeltann-dominans?

Travsportens Kaptein Sabeltann tar turen fra Sørlandet med fire vinnermuligheter i lørdagens V75-runde i Drammen. Øystein Tjomsland tror mest på Tangen Bjørn og Holene Odin.

V75-1 : - Startsiden kan avgjøre mye. Får jeg teten med Tangen Bjørn, tror jeg vi vinner. Blir vi overflydd blir det mer sjanseartet. Da kan hester som Brenne Major, Trippson Ø.K. og stallens Langlands Odin fort dukke opp i seierskampen.

V75-2: - Her skal det normalt ikke være snakk om saken. Quality Q.C. har imponert stort i monté og slår disse. Banker!

V75-3: - Moveslikejagger er en topphest i toppform. Jeg har likevel seiersambisjoner med Carl Lewis, som har vært strålende i sine siste starter. Hardt tempo foran er det samme som at vi kjemper om seieren.

V75-4: - Flere kan vinne i et hoppeløp med få hester til start. Tekno Lotta blir naturlig favoritt, nå som hun står likt med flere hun har hatt tillegg på før. Men det er mange i utvikling med. Brenne Blissi og Aine G.L. har begge stor kapasitet og er i form. Min egen Møller Jerka, mangler noe på toppformen, men har fine betingelser.

V75-5: - Nok et åpent hoppeløp. Denne gang for varmblodshester. Global Talk er kanskje den med best dokumentert form. Athena A.P. har fullført sterkt to ganger på rad og regnes sammen med Hamre-debutanten Dejaraze, som kommer ut etter lang pause med positive rapporter.

V75-6: - Klaffer det bare litt bakfra, tror jeg på seier med Holene Odin. Sist galopperte han vekk en mulig topplassering i angrep. Er normalt travsikker og god nok med klaff. Hestene å slå blir trolig B.B. Terje T., Lykkerus og Mjølner Fokus.

V75-7 : - Han har imponert stort i det siste, Quite Pepper. Klar favoritt tross sjanseartet spor. Bakfra vil seiersmaskinen Kick Off Classic og formsterke Skyfall sette inn støtet på siste bortre. Jeg tror en av disse tre vinner.