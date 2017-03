Lørdagens travtips: 90 mill. i V75-potten

En meget spennende internasjonal V75-omgang med Jackpot og store penger i luften er i vente på Momarken Travbane.

Det ligger over 21 millioner kroner ekstra i syverpotten. Cirka 60 millioner kroner vil tilfalle en eventuell norsk alenebong. I kampen om millionene spiller VGs travekspert, Anders Olsbu, med to bankere i form av Mosaique Face og Gematria.

– Mosaique Face og B.B.S. Sugarlight gjør begge spennende årsdebuter i Steinlagers æresløp. Begge har trukket bakspor, men jeg tror klart mest på førstnevnte. Kolgjini-traveren rapporteres meget bra i trening og har fine rygger fra start. Viser han seg fra sin beste side, kan han bli tung å stå i mot, tror Olsbu.

Han lar også Hamre-traveren Gematria stå ugardert.

– Gematria jakter sin tredje strake, men det må klaffe litt fra tillegg i hoppeløpet. Gjør det først det, kan hun meget vel runde til en ny seier, selv om hun møter noen gode, sier Olsbu.



I Østfoldpokalen, et løp for kaldblodseliten, tror Olsbu trioen Myhreng Jerker, Teddy Gutten Støen og den ferske Laumb-vinneren Smedheim Solan gjør opp.



Dagens banker

Mosaique Face (V75-6) kommer ut med sterke treningsrapporter. Hesten, som har tjent over 12 millioner kroner, kan absolutt vinne på direkten.



Dagens luring

Tonicetobetrue (V75-3) går gode løp hver gang. Står fint til spormessig og kan være farlig å avskrive.





Her er Olsbus V75-tips til Momarken Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1944 kroner





ÅRSDEBUTERER: Fjorårets EM-treer og Kriterie-toer, Moni Viking, gjør en spennende årsdebut. Men han har trukket et dårlig spor, og det varsles et forsiktig løpsopplegg. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2640ma)



10 FRANKIE BRODDE

1 CLEMENZA AM

7 Moni Viking

5 Thengill

6 Västerbo Exact

8 Amour du Coglais

4 Flirtin Beach

11 Emir la Brousse

9 Pathos Om

--------------------------------------

12 Västerbo Hard Cash

2 Conrads Wilhelm

3 Sugarboy Petoj

Løpet

To hester peker seg litt ut i bronsedivisjonen. Åpent bak.



Favoritten

Frankie Brodde avslutter solid hver gang og var god til seier fra en tilsvarende utgangsposisjon sist. Blir det litt kjøring i front, har Untersteiner-traveren en god sjanse til å runde alle.



Outsiderne

Moni Viking tapte kun knepent i Kriteriet i fjor, hvor han travet radige 1.12,7. Ble treer i EM for 3-åringer i Frankrike gangen etterpå. Skal få et fint løp første gang ut etter pause og må ha mye tur fra et sjanseartet spor. En outsider.



Luringen

Clemenza Am feilet direkte i årsdebuten nest sist. Sist satt han i tet etter 400 meter og vant lett. Om han ikke blir overflydd og sittende fast, kan han vinne igjen.



Startsiden

Clemenza Am, Sugarboy Petoj, Thengill, Västerbo Exact og Amour du Coglais kan alle løse meget bra.

TILBAKE I NORGE: Nelson Nora har konkurrert i knallharde løp i Frankrike i vinter og har gått flere sterke løp. Nå er hun tilbake for en start i Norge for sin danske trener Marc Bæk Nielsen. Hun kan muligens utfordre favoritten om hun kommer greit ut fra et trangt fjerdespor på tillegg. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-2 (2140mv)



12 GEMATRIA

--------------------------------------

1 Pandora Face

11 Nelson Nora

8 Jetset

13 Jumble Ås

15 Indoor Voices

3 Donatella Center

10 Caviar Sisu

6 Starfish And Coffee

7 S.J.'s Victoria

2 West Coast

4 Elles W.Linnea

5 Debbie B.R.

14 Lady Lee

9 Seronera

Løpet

Vi sjanser på Gematria i dette hoppeløpet.



Favoritten

Gematria har vært meget bra til seier i tre av sine fire siste starter. Det er alltid litt sjanseartet fra tillegg, men med posisjonsklaff skal det en god hest til å stå i mot Hamre-traveren til slutt.



Outsiderne

Nelson Nora har gjort det bra i tøffe lag i Frankrike i vinter. Kommer hun seg feilfritt ut fra et trangt fjerdespor, kan hun ende på trippelen.



Luringen

Pandora Face er flink fra start. Forsvarer hun sporet, kan hun lede lenge, muligens helt inn.



Startsiden

Pandora Face kan forsvare sporet.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to bankere i Jackpot-omgangen på Momarken Travbane. Foto: Equus Media

V75-3 (2140ma)



6 ALVENA TAKE IT

5 THAI NAVIGATOR

2 TONICETOBETRUE

4 BRITISH STEEL

8 ZENIT BRICK

1 TANGO VANG

--------------------------------------

7 Beppe Am

10 Alwaysinblackpedia

9 Quirire

11 Ni Talar Bra Latin

12 Deep Sea Dream

Løpet

Vi streker av for halve feltet i sølvdivisjonen.



Favoritten

Alvena Take It vant lett etter å ha angrepet fra tredje utvendig i årsdebuten sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Husk at hun gikk 1.10,5 i seiersløpet på Åby i fjor høst, da hun vant lett foran Georgie Mae og Diadora B.R., dog over sprintdistanse. Hun er bra fra start og skulle hun komme foran stiger sjansene. Har dog noen raske på innsiden.



Outsiderne

Thai Navigator ledet i det aller lengste på Solvalla sist, men ble innhentet på streken. Gangen før holdt han unna på Färjestad. Er kjapp fra start og på sitt beste er han med i striden igjen. Debuterer for Marc Bæk Nielsen som nylig har fått hesten i trening.



British Steel har vært på trippelen i alle sine starter i år. Er blitt strøket inn ett spor og skal ikke avkrives med posisjonsklaff.



Luringen

Tonicetobetrue var god toer bak Barkevious Mingo på Åby sist. Vant greit fra tet gangen før. Står fint til spormessig og fungerer han som best, er det ikke umulig.



Startsiden

Tango Vang, Tonicetobetrue, Thai Navigator og Alvena Take It er raske ut. Førstnevnte skal trolig ha rygg.

FERSK LAUMB-VINNER: Smedheim Solan var god til seier i Lars Laumbs løp sist. Denne gangen skal han prøve å hente dobbelt tillegg i Østfoldpokalen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2140mv)



2 MYHRENG JERKER

12 TEDDY GUTTEN STØEN

13 SMEDHEIM SOLAN

--------------------------------------

10 Tekno Jerken

11 Moe Svarten

8 Solør Stegg

6 Alsaker Piril

7 Steinfaks

1 Kolnes Kjell

3 Bokli Vind

5 Galileo

9 Fetter'n T.G.

4 Mofaksan

Løpet

Jeg synes en trio peker seg ut i Østfoldpokalen.



Favoritten

Myhreng Jerker står innbydende til på strek. Har vunnet lett i sine to siste starter, dog i langt enklere lag enn dette. Tredje sist måtte han se seg slått av Steinfaks, men står 20 m bedre til kontra ham nå. Kommer han seg greit av gårde fra start, kan han bli vrien å fange.



Outsiderne

Smedheim Solan var god til seier i Laumb-løpet sist og jakter sin tredje strake. Får han rett ryggløp, kan han speede fort til slutt.



Luringen

Teddy Gutten Støen går gode løp hver gang. Har fått tunge reiser i det siste, men har fullført solid. Må kanskje gjøre grovjobben igjen. Skal uansett regnes.



Startsiden

Myhreng Jerker overtar kanskje.

STORTALENT: Ferrari B.R. var strålende som toer i Widding-løpet i årsdebuten sist. Midtfjeld-traveren er normalt ytterligere forbedret nå. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2140ma)



6 FERRARI B.R.

2 ULISSE KRONOS

4 Trot Kronos

5 Don Vince

--------------------------------------

1 Revenue Lavec

9 Gateway Fortuna

3 Mellby Exotic

8 Ulk Delle Selve

7 Symphonic Lennox

11 Cantab Genius

10 Clint Classic

12 Bestbyarsenal

Løpet

En kvartett bør rekke i Klass II-løpet.



Favoritten

Ferrari B.R. var helt fantastisk i fjor. Tapte kun en av fem starter, i Kriteriet, hvor han feilet seg bort etter 500 meter. I kvalifiseringen var han enorm til seier etter galopp. I års- og Midtfjeld-debuten sist var han tapper toer fra tillegg i Widding-løpet. Kan ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. Blir han ikke hengende for lenge i sporene, skal han regnes med en god sjanse.



Outsiderne

Ulisse Kosmos har vært bra til seier i tre av sine fire siste starter, enkelt hver gang. Vil muligens savne pisken. Men vil han ta i for fullt, kan han hevde seg igjen fra sin fine utgangsposisjon.



Luringen

Don Vince er kjapp fra start og skulle han komme foran uten at åpningen blir for tøff, kan han lede lenge, muligens helt inn.



Startsiden

Don Vince kan muligens ta føringen.

STORFAVORITT: Mosaique Face, her med sin trener Lutfi Kolgjini, blir klar favoritt i Steinlagers æresløp. Hesten blir kjørt av Kolgjinis sønn, Adrian, i storløpet som har en kvart million i førstepremie. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1640ma)



9 MOSAIQUE FACE

--------------------------------------

4 Bruno di Quattro

10 B.B.S. Sugarlight

1 Gigant Slugger

3 Patricia Hastrup

2 Attack Diblo

6 King City

8 Thai Broadway

5 Allaballakaitoz

7 Winmecredit

Løpet

Jeg prøver Mosaique Face i Steinlagers æresløp.



Favoritten

Mosaique Face gjør en spennende årsdebut. Kolgjini-traveren har trent meget bra og gikk nylig 1.11 over sprintdistanse i trening. Står greit til spormessig med rygg på startraske hester. Skulle han gli fint igjennom kan han muligens få overta. Skal uansett regnes med en god sjanse på direkten, selv om han kun vant ett løp på 15 starter i fjor. Men han har alltid konkurrentert mot de beste og går ned en liten klasse her. Jeg tar sjansen på å la ham stå ugardert.



Outsiderne

B.B.S. Sugarlight kommer også ut etter pause, og det blir spennende å se ham i årsdebuten. Trenger kanskje ett løp i kroppen og skal trolig gå med sko første gang ut. Baksporet er også litt sjanseartet, selv om feltet kun teller ti hester. Kan ende blant de tre med klaff.



Luringen

Bruno di Quattro blir bare bedre og bedre. Vant greit fra dødens i Ludvig Nilsens minneløp sist. Gangen før tapte han kun for gode Nuncio tross sisterunden i dødens. Har ingen fordel av sprint, men skal ikke avskrives.



Startsiden

Gigant Slugger kan forsvare sporet.

V75-7 (2140ma)



2 SHERIFF BI

1 FRASCATI B.R.

4 DOUBLE SPIN

9 MR. CREATION

5 MARIANA

10 XANTHIS AMAZING

--------------------------------------

8 Coffie U.N.G.

3 Carlos Milo

11 Wallaby

12 Astoria Brick

7 Lea Chip

6 Emil Fame

Løpet

Jeg streker for halve feltet i dette Klass I-løpet.



Favoritten

Sheriff Bi fikk seiersrekken brutt sist etter et tungt løp i tredjespor og dødens. Vallaken er kjapp fra start, og klarer han å ta en lengde på Frascati B.R., kan han lede hele veien.



Outsiderne

Double Spin var tapper til tredje etter et tungt løp sist. Radet opp seirer før det. Med posisjonsklaff skal han regnes blant de tre igjen.



Luringen

Frascati B.R. satt fast med alt igjen sist. Kan ventes forbedret fra start. Om han ikke blir sittende fast, kan han ta en etterlengtet seier.



Startsiden

Sheriff Bi og Frascati B.R. er bra. Kan muligens bli utfordret av Lea Chip og Coffie U.N.G.