Lørdagens travtips: 80 mill. i potten i Elitlopps-vorspiel

To bankere, i form av Sauveur og Wild Honey, peker seg ut i V75-omgangen på Solvalla lørdag.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Sauveur som hovedbanker. Hesten starter i Harper Hanovers lopp som har en halv million svenske kroner i førstepremie.

– Sauveur ble toer bak Bird Parker i fjorårets utgave av det tradisjonsrike langløpet Harper Hanovers lopp. Denne gang blir han klar favoritt tross dobbelt tillegg. Den sterke Goop-traveren, som vant Ulf Thoresen Grand National i fjor, skal ha en god sjanse til å runde alle. Norske U.S. Male E.P. er faktisk en av de verste i mot. Lundstrøm Wolden-traveren som blir kjørt av fremadstormende Erland Rennesvik innfridde enkelt som VG-luring i et langløp på Olympiatravdagen sist, sier Olsbu.

Han nøler heller ikke med å la Wild Honey stå alene i Lady Snärts lopp.

– Wild Honey var sist kun et hode fra å kvalifisere seg til selve Elitloppet, som går av stabelen på søndag med Bold Eagle og Nuncio i spissen i hvert sitt kvalifiseringsheat. Tre millioner svenske kroner venter vinneren av Elitloppet. Men Wild Honey må i stedet belage seg på å ta seg av hoppeeliteløpet, Lady Snärts lopp. Fra sin fine utgangsposisjon tror jeg hun er en vinner, sier traveksperten.

B.B.S. Sugarlight i Sweden Cup



Kvalifiseringene i Sweden Cup er satt utenfor V75-rammen, men inngår i V4-spillet. Der finner vi en del norske deltakere med B.B.S. Sugarlight i spissen. Finalen har 600 000 svenske kroner i førstepremie.

Dagens banker

Sauveur (V75-7) kan runde alle i Harpers lopp. Goop-traveren møter ikke avskrekkende selskap.



Dagens luring

Rushmore Face (V75-2) rapporteres meget bra i trening. Kan vinne feilfritt og med klaff.

Her er Olsbus V75-tips til Solvalla Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner

V75-1 (1640ma)



3 WILD HONEY

------------------------------

2 Patricia Hastrup

10 Shadow Gar

6 Treasure Kronos

7 Galactica

4 Ranch Kelly

9 Indoor Voices

5 Jeepster

8 Gematria

1 Stella di Azzurra

Løpet

Wild Honey blir klar favoritt i Lady Snärts lopp.



Favoritten

Wild Honey var kun et hode fra en Elitloppsbillett i Gävle sist. Var solid til to strake seirer før. Vinner normalt dette eliteløpet for hopper. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.



Outsiderne

Patricia Hastrup var god til seier på Copenhagen Cup-dagen sist. Er kjapp fra start og kan ende på trippelen.



Luringen

Shadow Gar var solid i Frankrike i vinter. Feilfritt, med klaff og på sitt beste kan hun fort være blant de tre.



Startsiden

Patricia Hastrup og Jeepster er trolig best i gang. Wild Honey er heller ingen sinke og kan muligens få overta.

V75-2 (2140ma)



6 NATIONAL PRINCE

5 RUSHMORE FACE

1 UPSTREAM

3 FLOYD P.BOKO

9 QUIZ TÖLL

------------------------------

11 Uppohoppa

10 Friend Of Nature

7 Way To Go Chief

8 Now Or Never Flair

4 Can Lane

2 Fidagu U.R.

12 Dino Baggio

Løpet

Jeg tror det rekker med fem i Klass II-finalen.



Favoritten

National Prince feilet i Kongepokalfinalen sist. Har vært solid ellers og kan vinne feilfritt og med klaff.



Outsiderne

Upstream har vært god i sine tre starter i år og står til for et fint løp.



Luringen

Rushmore Face snublet i galopp sist. Lysende i trening.



Startsiden

Nr. 6 og 1 er mest tetaktuelle.

V75-3 (2140ma)



3 IAGO ZON

9 MAKING LOVE

4 RAFIKI FRI

2 HAVBERGS KNIGHT

8 MALKIN

7 ORDER BY HEAVEN

6 GREAT KING WINGE

1 NIAGARA BROLINE

11 STAND BAYOU

10 Anything For You

5 Flirt Fortuna

12 Nonstop Cheri

------------------------------

Løpet

Vidåpent i Klass I-løpet. Jeg helgarderer.



Favoritten

Iago Zon går gode løp hver gang, står fint til og får et knepent tips.



Outsiderne

Making Love står til for et fint ryggløp. Feilfritt og med tempo blir han farlig.



Rafiki Fri er bedre enn raden. Kommer muligens ut med amerikanervogn.



Luringen

Havbergs Knight var bra til seier fra tet sist. Kan bli undervurdert.

V75-4 (2140mv)



11 DARLING HORNLINE

4 LIKE A STAR

9 Dream Line

------------------------------

1 Joy de Castella

7 La Diva Rossi

3 Must Have

2 Elita Memphis

12 Pandora Face

10 Evening Prayer

15 Makera

14 Donatella Center

5 Tanya Gel

8 Fancy Flair

6 Miss Åslandia

13 Dionne Sisu

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i Diamantstofinalen.



Favoritten

Darling Hornline ble forstyrret til galopp sist. Har vært solid. Kan runde alle tross tillegg.



Outsiderne

Dream Line er best der fremme. Sporet er således sjanseartet.



Luringen

Like A Star trener meget bra.



Startsiden

Nr. 1,3 og 7 er raske.

V75-5 (2140ma)



3 RE DOC

1 BRAVO NAVARONE

7 Queer Fish

9 Order To Fly

------------------------------

2 Victor A.U.

6 Nappa Scar

4 Emmett Brown

10 Amazing Man

11 Officer C.D.

5 Da Vinci Boko

12 Sugarmakesmecrazy

8 Bartender In

Løpet

Fire hester kan rekke i sølvdivisjonsfinalen.



Favoritten

Re Doc er i toppform og var god til seier på Copenhagen Cup-dagen sist. Bergh-traveren er kjapp fra start og klarer han å overfly Bravo Navarone, kan han lede hele veien.



Outsiderne

Bravo Navarone kan løse bedre fra start enn vist, og han vil nok gjøre et forsøk på å holde favoritten ute. Uansett står han til for et fint løp og skal regnes feilfritt.



Queer Fish ble litt hissig i front sist, men holdt bra til annen. Står sjanseartet til spormessig, men er ikke ueffen med klaff.



Luringen

Order To Fly står til for et fint smygløp. Skulle det bli tøff kjøring mellom Re Doc og Bravo Navarone stiger sjansene.



Startsiden

Re Doc er kjapp, men Bravo Navarone skal forsøke å forsvare sporet.

V75-6 (2140ma)



5 MONI TO SPARE

1 SAY THAT AGAIN

2 ARON PALEMA

6 DRAGSTER

11 Barkevious Mingo

------------------------------

3 Västerbo Arthur

4 Sheriff Bi

8 Donato E.

12 M.T.King Of Cash

9 Lincoln Lawyer

7 Pokemon Ås

10 And Here I Am

Løpet

Åpent i bronsedivisjonsfinalen. Jeg prøver fem.



Favoritten

Moni To Spare har tatt to seirer og en annen på tre starter i år. Regnes i striden igjen.



Outsiderne

Say That Again står til for et fint løp. Aktuell om det løser seg.



Luringen

Aron Palema skuffet sist, men kan langt bedre.



Startsiden

Say That Again, Sheriff Bi, Moni To Spare og Dragster kan løse bra.

V75-7 (3140mv)



13 SAUVEUR

------------------------------

2 U.S. Male E.P.

6 Aileron

10 Sorbet

15 El Mago Pellini

14 Rod Stewart

3 Linus Boy

8 Face Ribb

7 Bottnas Commandeur

1 Saxoi

5 Bison Spiro

11 Balzac du Chatelet

12 Butler

9 Swing Kronos

4 Fred Cobra

Løpet

Jeg tror Sauveur vinner Harper Hanovers lopp.



Favoritten

Sauveur ble toer i dette løpet i fjor. God sjanse til å runde alle nå.



Outsiderne

Aileron var god toer etter pause sist. Trippelaktuell.



Luringen

U.S. Male E.P. var suveren i et langløp fra lederrygg sist. Nordmannen er verst imot i mot favoritten.



Startsiden

Nr. 1,2,3,6 og 7 er flinke ut.