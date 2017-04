Lørdagens travtips: 75 mill. i V75-potten

Prestisjefylte Olympiatravet går av stabelen under den internasjonale V75-omgangen på Åby Travbane i Gøteborg i morgen med travstjernen Nuncio som storfavoritt. 1,5 mill. svenske kroner venter vinneren.

Nuncio er et unikum av en traver. Kun to ganger har han vært dårligere enn nummer to på hele 54 starter. Stefan Melander-traveren har tjent hele 28 millioner svenske kroner. Og Andover Hall-sønnen er kun seks år gammel. VGs travekspert mener han er en klar banker.

– I fjor vant Nuncio blant annet Elitloppet, Oslo Grand Prix og UET Trotting Masters finale. Jeg ser ingen grunn til å gardere, selv om han gikk på et overraskende tap sist. Norske Lionel har vært et eventyr i Frankrike og vil prøve å utfordre den svenske stjernen. Eier Gøran Antonsen skal kjøre selv. Med full klaff kan han muligens bli annen, men det er maks, tror Olsbu.

Han lar i tillegg norske Fabian B.R. stå ugardert.

– Årets Widding-vinner, Fabian B.R., er ubeseiret på sine fem starter hittil i karrieren og har mer inne. Pisk er trolig bare en fordel for stortaltentet som skal ut i et Klass II-løp. Jeg tar sjansen og bankertipper ham, sier Olsbu.



Det er Jackpot med 7,4 millioner kroner ekstra i syverpotten. V75-innlevering er kl. 16.20.



Dagens banker

Nuncio (V75-7) er en vinnerhest av rang. Tar seg normalt av Olympiatravet.



Dagens luring

U.S. Male E.P. (V75-3) slo seg frem til annen etter startgalopp i et langløp i påsken. Jeg ser ikke bort i fra at det norsktrente hesten vinner Olympiastayern.

Her er Olsbus V75-tips til Åby Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 168 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2058 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V75-bankere til den store Jackpot-omgangen på Åby Travbane. Foto: Equus Media

V75-1 (2140ma)



5 STARZINNER

3 BARKEVIOUS MINGO

6 ELDRICK BOKO

1 Hades Håleryd

12 Victory Kåsgård

9 Aron Palema

4 Say That Again

---------------------------------

11 Donato E.

2 Önas Ida

10 Republique

7 Imperator

8 Let It Happen

Løpet

Flere med vinnersjanse i bronsedivisjonen.



Favoritten

Starzinner er ubeseiret på sine fire starter i regi av Peter Untersteiner etter han ble flyttet fra Hamre-stallen. Er kjapp fra start, og sjansene stiger om han kommer foran.



Outsiderne

Barkevigious Mingo var unnskyldt sist. Galopperte og gikk med punktert sulkyhjul da. Er bra fra start og vil utfordre favoritten om føringen. Uansett har han sjansen via siste indre.



Luringen

Eldrick Boko satt fast med mye spart sist. Radet opp tre seirer før det.



Startsiden

Barkevious Mingo og Starzinner gjør muligens opp om føringen.

BANKERKUSK: Geir Vegard Gundersen, her med Support Justice, kan vinne igjen med den ubeseirede Grimstad-traveren Fabian B.R. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-2 (2140ma)



6 FABIAN B.R.

---------------------------------

2 Trevi Dilli

4 Fidagu U.R.

5 Coeur de Lion

10 Smevikens Cruiser

1 Rex Lane

3 Farmer Jack

9 Seethestar

11 Can Lane

7 Leonas Sami

8 Quiz Töll

12 Titlemania

Løpet

Jeg tror på norsk seier i Klass II-løpet.



Favoritten

Fabian B.R. er en traver utenom det vanlige. Aagre-traveren er ubeseiret på sine fem starter hittil i karrieren. Vant Widding-løpet nest sist.



Outsiderne

Figadu U.R. går gode løp hver gang. Kan ende blant de tre igjen.



Luringen

Trevi Dilli vant lett i årsdebuten sist. Er kjapp ut og kan ta føringen. Kan lede lenge, muligens helt inn.



Startsiden

Trevi Dilli og Fabian B.R. er raske.

V75-3 (3140mv)



3 TROT KRONOS

2 U.S. MALE E.P.

7 M.T.King Of Cash

10 Bravo Navarone

9 Bottnas Command.

13 Heartbreaker V.S.

---------------------------------

8 Valentino Strix

6 Mellby Duke

5 Part Nan Angelen

14 AL's Winnermede

12 Nougat Ås

1 Liza With A Z.

15 Alamo Boko

11 Mymanyyouare

4 Return To Sweden

Løpet

Jeg prøver seks hester i Olympiastayern.



Favoritten

Trot Kronos viste fart mellom galoppene sist. Mektig toer etter et tungt løp i sporene nest sist.



Outsiderne

M.T. King Of Cash var god til seier sist. Debuterer på 3160 meter nå.



Luringen

U.S. Male E.P. var solid toer etter startgalopp sist. Står spennende til på strek.



Startsiden

Kanskje nr. 2 eller 3 til tet.

V75-4 (1640ma)



2 RUN CEASAR RUN

6 SAMBUCA KNIGHT

1 WINSTON LASER

7 TRECCIADORO REX

5 R.K.KING

4 HOCHTHEREITIS SOX

3 OSCAR RHODE

---------------------------------

11 Making Love

9 Flirt Fortuna

10 Xanthis Amazing

8 Explosive River

12 Flashing Victory

Løpet

Åpent i Klass I-løpet. Jeg garderer.



Favoritten

Run Ceasar Run har vært god til to strake seirer. Er klart best i tet, kjøres for den posisjonen og skal regnes i striden igjen.



Outsiderne

Winston Laser skuffet sist. Var god til tre strake seirer før det. Kan få tet eller lederrygg. Kan få sjansen via siste indre.



Luringen

Sambuca Knight feilet direkte sist. Er ikke helt travsikker, men sprintet ned på 1.12-tallet i seiersløpet tredje sist. Denne gang kommer Bergh-traveren ut med amerikanervogn. Det kan gi ham et ekstra gir.



Startsiden

Winston Laser, Run Ceasar Run, Hochthereitis Sox og R.K.King er alle kjappe fra start.

V75-5 (2140ma)



3 WILD HONEY

9 TREASURE KRONOS

---------------------------------

4 Gematria

8 Pasithea Face

2 Otrobanda

10 Darling Hornline

1 Ilona Håleryd

6 Angel Rain

5 Caddie Kasandra

12 Valla d'Estino

7 Amalie Bork

11 Qourtney Cox

Løpet

To hester peker seg litt ut i Godivas minne.



Favoritten

Wild Honey var solid til seier direkte etter sitt Frankrike-opphold nå på Mantorp sist. Med det løpet i kroppen skal Redén-traveren ventes ytterligere forbedret. Feilfritt skal hoppa med nesten 13 millioner svenske kroner innkjørt, regnes med en god sjanse igjen.



Outsiderne

Gematria avsluttet bra etter sen åpning på Bjerke sist til annen bak Emir la Brousse. På sitt beste kan Hamre-traveren ende blant de tre her.



Luringen

Treasure Kronos har vært strøket en gang på grunn av at hun fikk ei flis i et bein. Skulle gjerne hatt ett løp i kroppen, men vi tør ikke avskrive Riordan-traveren som var helt nede på 1.09,7 i sin siste start.



Startsiden

Wild Honey kan kanskje overta tidlig fra Otrobanda. Caddie Kasandra er heller ingen sinke.

V75-6 (1640ma)



2 SLIDE SO EASY

10 KING CITY

1 VICTOR A.U.

7 DJALI BOKO

9 Breidabliks Nubbe

6 Tjacli Zaz

5 Indoor Voice

---------------------------------

8 Re Doc

3 Tango Vang

4 Officer C.D.

12 Sugarmakesmecrazy

11 Petter Rags

Løpet

Flere med vinnersjanse i sølvdivisjonen.



Favoritten

Slide So Easy vant direkte etter pause sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Flemming Jensen-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien.



Outsiderne

Victor A.U. var tapper fra dødens sist. Står til for et fint løp nå og skal ikke avskrives via siste indre.



Luringen

King City ble sittende fast med krefter spart sist. Står i bakspor, men bare det blir litt tempo, kan han runde alle.



Startsiden

Slide So Easy er kjapp. Kan bli utfordret av blant annet Tjacko Zaz.

NORSK UTFORDRER: Lionel skal prøve å utfordre Nuncio for sin eier og kusk Gøran Antonsen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-7 (2140ma)



6 NUNCIO

---------------------------------

7 Lionel N.O.

9 On Track Piraten

2 Oasis Bi

5 Nadal Broline

4 Voltigeur de Myrt

1 Spring Erom

3 Black d'Avril

8 Your Highness

10 Kadett C.D.

Løpet

Nuncio vinner normalt Olympiatravet og 1,5 millioner svenske kroner. Norske Lionel kjemper om plassen bak.



Favoritten

Nuncio tapte overraskende for Kadett C.D. på Solvalla sist, men hedershesten har lov å ha en dårlig dag. Melander-traveren radet opp 15 strake seirer før det. Ble toer før det igjen, før han radet opp nye seks seirer i forkant. 6-åringen har faktisk aldri vært utenfor trippelen på sine 54 starter hittil i karrieren. Hele 39 seirer og 13 annenplasser kan han skilte med. Kun to ganger har han blitt tredje. Selv om han skuffet sist, spiller vi ikke mot en slik hest. Normalt bør han vinne dette.



Outsiderne

On Track Piraten hadde halsproblemer sist og var unnskyldt. Står til for et fint løp og tilbake i slag kan han absolutt ende blant de tre.



Luringen

Lionel har vist flott form i Frankrike i sine siste starter. Eieren, Gøran Antonsen, kjører selv denne gangen. 7-åringen står sjanseartet til langt ute på vingen, men skulle det klaffe maksimalt, samtidig som han viser seg fra sin beste side, kan han vinne.



Startsiden

Spring Erom og Oasis Bi er begge kjappe, men slipper nok til Nuncio.