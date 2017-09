Lørdagens travtips: 60 mill. i V75-potten

Det kan bli Björn Goop-show i den internasjonale V75-omgangen som har 60 millioner i potten. Stjernekusken trener og styrer begge VG-bankerne.

Stevnet går av stabelen lørdag på Färjestad Travbane ved Karlstad. V75-start er for øvrig kl. 16.20.

VGs traveksepert, Anders Olsbu, bankertipper begge Goop-traverne, Västerbo Hard Cash og Your Highness.

– Västerbo Hard Cash blir min hovedbanker. 5-åringen var overlegen i et langløp sist, etter å ha fått ett løp i kroppen i forkant. Kommer muligens ut skoløs bak nå, noe som vil gi ham ytterligere en veksel. Det er en hest som skal ned til Frankrike i vinter, og jeg tror han tar seg av Unionsstayeren i kveldens siste V75-løp, sier Olsbu.

Olsbu tror også at Your Highness kan ta en etterlengtet seier.

– Halvt norskeide Your Highness var først i mål foran Nuncio i Oslo Grand Prix i fjor, men ble senere fratatt seieren på grunn av doping. Hesten ble siden flyttet fra Fabrice Souloy-stallen til Goop. I år har suksessen uteblitt, med unntak av annenplassen bak norske Lionel i Olympiatravet i vår. Nå skal hun ut i et veldig billig gulldivisjonsløp. Er formen noenlunde på plass, bør hun vinne. Sist etter pause i EM for hopper ble hun naturlig nok sliten etter en knallhard 1.07-åpning, informerer traveksperten.

Han setter også Goop-traverne, norskeide Heartbreaker V.S. og Obi Degato først på tipslinjen. Mens han tror norskeide Flashing Boko kan være et friskt bankeralternativ i Klass I-løpet. Hesten feilet som vinner etter en tøff innledning sist og står perfekt til i annetspor nå.

Dagens banker:

Västerbo Hard Cash (V75-7) var overlegen sist. Muligens skoløs bak nå. Skal regnes med en god sjanse igjen.

Dagens luring:

Love Voice (V75-1) har vært meget bra til to strake i Lundstrøm Wolden-regi. Kan få en perfekt reise og skal regnes igjen.

Alt fra Färjestad kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Färjestad Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1512 kroner

BEDRE FORUTSETNINGER: Global Republic har fått bedre betingelser etter at en av forgrunnsfigurene, T.Rex. D.K., er blitt strøket. Her blir hesten kjørt av Thor Borg, som la opp etter Klasseløpshelgen. Hesten kan lede hele veien om han kommer foran. Per Oleg Midtfjeld kusker og trener hesten. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2140ma)

4 HEARTBREAKER V.S.

1 T.REX D.K.

9 LOVE VOICE

7 GLOBAL REPUBLIC

10 SUPER NICE

2 SPEEDY FOXY VICANE

3 King City

8 Officer C.D.

------------------------------------

5 Valokaja Hindø

11 Ultimate Photo

12 Strong Forte

6 Wy Fi

Løpet

Flere med vinnersjanse i sølvdivisjonen.

Favoritten

Heartbreaker V.S. kommer ut etter pause, men er bra forberedt. Den råsterke, norskfødte og -eide hesten er god nok til å vinne på direkten. 7-åringen har imponert og får et knepent tips.

Outsiderne

T.Rex D.K. var solid til seier i den finske gulldivisjonen sist. Vallaken er bra fra start, men det er en viss fare for at han kan bli overflydd. Om han ikke blir sittende fast, har han sjansen igjen.

Luringen

Love Voice har vært klart forbedret i Lundstrøm Wolden-regi og er ubeseiret i to starter for ham. Står til for et perfekt smygløp. Med tøff kjøring i front, kan det gå veien.

Startsiden

T.Rex D.K. kan bli utfordret av både Wy Fi og Global Republic om de ladder.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to Goop-bankere i den internasjonale V75-omgangen på Färjestad. Foto: Equus Media

V75-2 (2140ma)

9 GLOBAL TRACKMASTER

5 ORLANDO KNICK

1 UNCLE DI POGGIO

3 LEONARDO VICI

11 KID VACATION

2 Västerbo Cheers

4 Frankel D.E.

6 Puce Tanic E.

12 Noir Noir

------------------------------------

10 Enjoy The Life

7 Bravivivicimo

Løpet

Åpent i Klass II-løpet. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

Global Trackmaster har vunnet greit fra tet etter tidlig tetkjenning i sine to siste starter. Står til for en fin reise. Blir det litt fart over forestillingen, kan han runde inn til seier.

Outsiderne

Orlando Knick har hevet seg minst ett hakk i Hamre-regi. Sist vant han veldig lett etter å ha overtatt runden igjen. Nest sist avsluttet flott etter sen åpning til fjerde i en Derby-kvalifisering den senere Derby-vinneren Cokstile vant.

Luringen

Uncle di Poggio var tapper toer etter å ha presset på i dødens sist. Tapte kun for en smygkjørt da. Gangen før vant han etter et perfekt løp i lederrygg. Om han ikke blir sittende fast, kan han vinne.

Startsiden

Det spørs om Uncle di Poggio kan svare utvendige Västerbo Cheers.

DOPINGTATT: Your Highness (utvendig) tar ned Nuncio i Oslo Grand Prix i fjor, men ble fratatt seieren på grunn av veldig høye kobolt-verdier. På lørdag kan hun muligens ta en etterlengtet seier for sin nye trener Björn Goop. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2140ma)

4 YOUR HIGHNESS

------------------------------------

7 Mind Your Face

1 Beau Mec

9 Bruno di Quattro

8 Heavy Sound

2 Billy Flynn

10 Quantanamera

3 Pythagoras Face

6 Uzo Josselyn

5 Art On Line

Løpet

Jeg lar halvt norskeide Your Highness stå ugardert i gulldivisjonsløpet, Uno Sweds minneløp.

Favoritten

Your Highness har skuffet litt i sine siste starter, men var litt unnskyldt i EM for hopper på Solvalla etter pause sist, da hun var med på en knallhard 1.07-åpning. I Oslo Grand Prix gangen før kunne hun lite. I vår var hun god toer bak Lionel i Olympiatravet. Billigere løp enn dette kan hun nesten ikke få. Er formen noenlunde på plass, bør hun vinne et slikt løp. I fjor var hun først i mål i Oslo Grand Prix, men ble senere fratatt seieren på grunn av doping. Etter det ble hun flyttet til Goop-stallen. Nå tror jeg hun kan ta en etterlengtet seier. I fjor vant hun hele syv løp og tok to annen på ti forsøk.

Outsiderne

Mind Your Face feilet direkte sist. Var bra til seier i sin siste start i Frankrike. Er bra fra start og kan muligens utfordre om føringen. Og skulle han komme dit, stiger sjansene betraktelig.

Luringen

Bruno di Quattro er på gang igjen etter en downperiorde. Burde kanskje vunnet i Big Noons jubileumsløp sist. Står til for et fint løp og med hardt tempo stiger sjansene. Trippelaktuell.

Startsiden

Your Highness kan sitte tidlig i tet. Mind Your Face vil utfordre. Art On LIne er også kjapp, men skal uansett ha rygg.

I NY REGI: Lome Brage, som her holdt unna for Lannem Silje i Alm Svartens æresløp under Oslo Grand Prix-stevet på Bjerke for to år siden, kommer nå ut i Øystein Tjomsland-regi. Ekvipasjen kan vinne på direkten. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2140ma)

2 JÆRVSØRAPPEN

5 LOME BRAGE

9 ODD HERAKLES

------------------------------------

6 Ingbest

4 Smedheim Solan

8 Odin Tabac

7 Tangen Haap

1 Art Kjarvald

3 Hulte Magnus

Løpet

Jeg synes tre hester peker seg ut i Unionskampen.

Favoritten

Jærvsørappen feilet i flott fart i angrep ut på oppløpet sist og hadde kjempet helt i toppen ellers. Var overlegen på 1.20-tallet i de to foregående startene og er i sitt livs form. Er kjapp fra start, men vil nok få Lome Brage over seg på startsiden. Kan holde unna om han kommer seg til tet, men er vel så god med rett ryggløp. Skal uansett regnes.

Outsiderne

Odd Herakles var meget tapper toer bak Tekno Jerken etter en tøff reise på Bjerke sist. Satt fast med alt igjen etter en passiv styrning nest sist. Står til for et fint løp og skulle det bli litt kjøring i front, er det ikke umulig.

Luringen

Lome Brage gjør en meget spennende start i regi av Øystein Tjomsland, som kan ha forbedret hesten ytterligere. I sin siste start i Jærvsørappens seiersløp i Drammen ble han sittende fast med krefter spart. 10-åringen er lynrask fra start og kan muligens stikke til tet. Forsvarer seg normalt bra derfra, men han er nok aller best på sprint. Men viser han seg fra sin beste side, er heller ikke full distanse noe problem.

Startsiden

Nr. 5 og 2 kjører om føringen.

FREKK BANKER: Hans Chr. Holm styrer kapable Flashing Boko, som var uheldig og feilet som vinner tross en tøff innledning sist. Hesten kan absolutt yppe seg mot favoritten Wellino Avenue. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (1640ma)

2 FLASHING BOKO

1 Wellino Avenue

------------------------------------

4 Balotelli

3 Ingemar Palema

6 Thai Profit

10 Massitj

12 Glenn Boko

9 Santiago Kyu

5 Lukas Bris

7 Sirol Axe

8 Estreet Zon

Løpet

Flashing Boko kan være et Klass I-bankeralternativ.

Favoritten

Flashing Boko var uheldig sist. Feilet som vinner etter en tøff innledning da. Aarskog-traveren har vunnet halvparten av sine ti starter i år og er meget bra. 5-åringen står fint til spormessig og skal regnes med en bra sjanse.

Outsiderne

Balotelli fikk seiersrekken brutt i et langløp sist, men travet solide 1.14,8 over tre kilometer. Danskegjesten skal regnes blant de tre.

Luringen

Wellino Avenue er ubeseiret på sine to starter i år, begge lett fra tet. Vant fire av åtte i fjor. Er flink fra start, men kan bli overflydd. Om han ikke blir sittende fast, skal han regnes.

Startsiden

Alle de fire innerste, samt Thai Profit kan åpne fort om det blir laddet.

V75-6 (2140ma)

5 OBI DEGATO

2 W.J. EMINENT BERGEN

9 VÄSTERBO EXACT

4 SHELBY GLIDE

10 HANDSOME BRAD

8 SOBEL CONWAY

3 Pharaon Face

------------------------------------

7 Starzinner

1 Hickothepooh

6 Bobbery

11 Elite B.R.

Løpet

Jeg streker av for halve feltet i bronsedivisjonen.

Favoritten

Obi Degato får tipset. Bjørn Goop-traveren har vunnet tre av sine fire siste starter. Vant greit fra lederrygg sist og lett gangen før. Klaffer det litt med posisjonene kan Varenne-sønnen meget vel vinne igjen.

Outsiderne

Västerbo Exact var solid toer fra dødens sist. Står til for et fint løp nå og skal regnes blant de tre igjen. Med tempo stiger sjansene.

Luringen

W.J. Eminent Bergen avsluttet sterkt etter sen åpning på Jägersro sist. Radet opp tre strake seirer før det. Står fint til spormessig og er i toppform. Unngår han dødens, kan han kjempe om seieren igjen.

Startsiden

Pharaon Face og Starzinner er kjappe. W.J. Eminent Bergen er heller ingen sinke. Noe åpent.

BANKER: Björn Goop kan avslutte V75-veddemålet med Västerbo Hard Cash som var helt overlegen sist og som trolig kommer ut skoløs bak nå. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (3140mv)

14 VÄSTERBO HARD CASH

------------------------------------

5 Bula Bula Am

13 Västerbo Arthur

6 Bacan Degato

11 Staro Ivy League

2 H.S.No Fooling

1 Aisha Simoni

4 One Mephis

15 Super Zantos

8 Trovatore

7 Peder Mykla

3 Västerbo Realworld

12 Mymanyyouare

10 M.R.Hungry Eyes

9 Tayno Dream

Løpet

Västerbo Hard Cash ugardert i Unionsstayeren.

Favoritten

Västerbo Hard Cash var overlegen i et langløp sist. Jeg tror han vinner.

Outsiderne

Bula Bula Am tok en sterk seier fra dødens på 1.12,9 sist. Trippelakt.

Luringen

Västerbo Arthur var bra toer etter pause sist. Ytterligere forbedret nå.

Startsiden

Ingen startraketter på strek.

SUKSESSTRENER: Frode Hamre skal regnes med et par vinnersjanser på Färjestad Travbane lørdag. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-AKTUELL

Navn: Frode Hamre

Alder: 53 år

Antatt seirer i år: 73

Antall seirer totalt: 1902

V75-kongen

Stall Frode Hamre troner suverent øverst på årets V75-statistikk. Når det kalles inn til Unionstrav i felles V75 med svenskene lørdag, har Hamre seiersambisjoner med stallduoen Orlando Knick og Jærvsørappen.

V75-1 : - Jeg tror mye på den norske duoen Love Voice og Global Republic. Begge holder toppform. Den av dem to som kommer best til underveis, er fort vinneren. Den tredje som kan vinne er Heartbreaker V.S., som har et høyt toppnivå.

V75-2: - Åpent, med Uncle di Poggio som knepen favoritt. Har vunnet tre av sine fem siste og kan vinne både fra tet eller rygg med åpning til slutt. Global Trackmaster holder toppform og kan få det optimale løpet. Min egen Orlando Knick vant lett sist og har det som skal til. Garderinger til Frankel D.E., som går bra løp hele tiden og Västerbo Cheers, som står med tre strake seirer og har fått et optimalt spor.

V75-3: - Jeg sjanser på en litt frisk banker i Beau Mec. Han blir overflydd fra start, men er mer enn god nok til å slå disse om det løser seg.

V75-4: - Jeg tror det står mellom vår egen Jærvsørappen, som galopperte uten grunn sist, men som viste storform før det, og Odd Herakles, som er i toppform og som kan få et optimalt løp herfra.

V75-5: - Han har enorm kapasitet, Flashing Boko. Jeg tror han vinner dette om han holder seg unna galoppen. Banker nummer to.

V75-6: - Sobel Conway står kanskje vanskelig til, men er veldig god på sitt beste. Kan vinne med klaff. Norske W.J. Eminent Bergen har vunnet tre av sine fire siste løp og står perfekt til. Det samme gjør Pharaon Face som har stor kapasitet. Norske Elite B.R. blir det kanskje sjanseartet for, men skulle det løse seg maksimalt, er han ikke sjanseløs.

V75-7 : - Jeg tror to hester gjør opp i finalen, med Västerbo Hard Cash som motivert favoritt etter maktdemonstrasjonen sist. Hesten å slå tror jeg blir Bula Bula Am som også imponerte sist og som står 20 meter foran.