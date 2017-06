Lørdagens travtips: 3,6 mill. ekstra i V75-potten

Det er dobbel Jackpot i V75-spillet med over 3,6 millioner kroner ekstra i syverpotten. Jackpot-bankeren sparer VGs travekspert, Anders Olsbu, til slutt.

Forus Open har hele 300 000 kroner i førstepremie, men feltet er ikke mye å skryte av.

– De samme hestene hadde nok kommet til start, selv med 100 000 i førstepremie. Den eneste utlendingen som var starterklært, Gigant Slugger, er strøket. Jeg gir uansett et knepent tips til Bruno di Quattro foran Global Republic, men streker også for Brenne-duoen Patricia Hastrup og Punk, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Kleppe Slauren blir manges banker i Gaute Gudmestads æresløp, men Olsbu velger å gardere.

– I Gaute Gudmestads æresløp i V75-innledningen blir Kleppe Slauren stor favoritt. Så får vi se om stallkameraten og halvbroren Kleppe Fanden er i stand til å stå i mot. I samme løp kommer Jærvsørappen ut i Hamre-regi. Sistnevnte kan være klart forbedret, tror traveksperten.

Han sparte for øvrig bankeren til slutt i form av nyimporten Eye Of The Tiger N.L.

– Eye Of The Tiger N.L. har nettopp kommet fra Nederland til Sigbjørn Kolnes. Det er snakk om en kapabel traver som har kapasitet langt utover sitt beskjedne grunnlag. 6-åringen har vunnet halvparten av sine 24 starter hittil i karrieren. Hesten står nydelig til på strek i Forus Maraton og kan vinne om han viser seg fra sin beste side. Åpent bak favoritten, synes Olsbu.

Her er Olsbus V75-tips til Forus Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1728 kroner





Dagens banker

Eye Of The Tiger N.L. (V75-7) norgesdebuterer. Står fint til i førstesporet i Forus Maraton. På sitt beste kan han lede hele veien.



Dagens luring

Patricia Hastrup (V75-6) ble sliten etter en knallhard åpning sist. Denne gang, i Forus Open, blir det ryggløp. Hoppa kan speede veldig fort om det skulle bli hardt tempo underveis.

UTFORDRER: Kleppe Fanden, som vant H.M. Kongens pokal i fjor vinter, skal prøve å utfordre sin halvbror, storfavoritten Kleppe Slauren i Gaute Gudmestads æresløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2040mv)



10 KLEPPE SLAUREN

6 KLEPPE FANDEN

9 Jærvsørappen

------------------------------------

1 Lex Lodney

4 Nyland

11 Alsaker Piril

2 Tin Balder

3 Solør Svarten

8 Vertigo Bjørn

7 Rinde Kvikken

5 Tøffe Toft

Løpet

Djøselands to Kleppe-hester peker seg ut med Slauren som klar favoritt.



Favoritten

Kleppe Slauren har vært solid i sine siste starter. I Alm Svartens æresløp under OGP-dagen sist var han ute av taktene på startsiden, men gikk en råsterk opphenting til fjerde og var ikke langt bak vinneren Månprinsen A.M. Gangen før i Elitkampen på Solvalla avsluttet han sterkt til annen, men kom akkurat for sent til å innhente finske Polara. Skal hente tillegg, men har styrke for å klare det. Blir dessuten kusket av dyktige Magnus Teien Gundersen, som har et meget godt tak på hesten. Feilfritt er det snakk om en solid vinnersjanse.



Outsiderne

Jærvsørappen har skuffet i år. Han har rett og slett viste dårlig vilje, men nå kommer han ut i regi av Frode Hamre, som har vært veldig god til å forbedret kaldblodshester. Kapasiteten er stor, og jeg tør ikke avskrive ham helt. Men han må være milevis forbedret for å kunne utfordre.



Luringen

Kleppe Fanden var overlegen i billig lag sist. Gangen før burde han slått Lille Jerkeld etter et fint løp. 5-åringen står fint til i springspor og skulle han komme seg foran, forsvarer han seg bra. Men Kleppe Slauren må vel galoppere om stallkameraten skal holde unna.



Startsiden

Lex Lodney ønsker tet, men blir utfordret av Solør Svarten og Kleppe Fanden. Kanskje kan sistnevnte få overta tidlig.

V75-2 (2040ma)



7 DARLING NIKKI

6 ATHENA P.

10 LUCILLE BOURBON

11 Farah Diba River

------------------------------------

8 Enjoy My Hooves

1 Baronesse Hooves

4 Trusty Sassy

3 Dream Princess

2 Showmethevictory

5 Eck Black Attack

9 Anastacia Dust

12 Flying Credit S.S.

Løpet

Jeg prøver fire hester i hoppedivisjonen.



Favoritten

Darling Nikki sto iskaldt til i spor tolv i V75-omgangen på lørdagen under OGP-helgen sist og kunne naturlig nok ikke gjøre seg gjeldende. Gangen før var hun tapper tredje fra dødens bak Red Bolt og Thai Profit. Gikk et solid løp i V75 tredje sist, nettopp på Forus, og tapte kun knepent for stallvenninnen My Carisma etter en tung reise. Fjerde sist var hun overlegen fra tet. Krogh-Hanssen-traveren vokser en klasse i front, og kommer hun først dit, blir hun vrien å tukte.



Outsiderne

Athena P. gikk et sterkt løp til fjerde fra spor tolv under OGP-helgen sist. Møter enklere lag nå og var god i seiersløpene i vår. Hun er sterk, går til mål og skal regnes i striden.



Farah Diba River avsluttet sterkt fra køen etter en kort galopp sist. Satt fast i de to foregående startene.

Luringen

Lucille Bourbon var forkjølet og var unnskyldt sist. Gangen før holdt hun unna for Enjoy My Hooves. Tapte kun for Income tredje sist, dog klart. Blir det tøft tempo, runder hun de fleste, muligens alle.



Startsiden

Darling Nikki er rask, men har kjappe Baronesse Hoves og Trusty Sassy innenfor. Får trolig overta.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, sparte bankeren til slutt. Foto: Equus Media

V75-3 (1600ma)



9 HOLENE ODIN

4 CHARM ELDEN

10 B.B. TERJE T.

2 SPIK MOLLYN

5 Spik

3 Lille Jerkeld

------------------------------------

8 Lille Jim

12 Elegant

6 Pågangsmot

1 Ty Tinn

7 Kleppe Skranten

11 Rødmyrsfakså

Løpet

Jeg streker for halve feltet i kaldblodscupen.



Favoritten

Holene Odin var knallgod til en overlegen seier i Tjomsland-debuten nest sist. Var ikke like god sist og måtte nøye seg med annen bak Charm Elden. Står fint til for smygreise og skulle det blitt kjøring i front, kan han runde alle, i hvert fall om han er like god som nest sist.



Outsiderne

Charm Elden var suveren fra tet sist. Skulle han komme foran, kan han lede hele veien igjen. Men han har raske Spik Mollyn på innsiden.



Luringen

Spik Mollyn firte fra tet sist, men da var det full distanse. Har nok fordel av sprint og skulle han klare å holde Charm Elden uten, kan han lede lenge, muligens helt inn om toppformen er på plass. Tredje sist i en V75-finale ledet han i det lengste og tapte kun for Ossmann.



Startsiden

Nr. 2 og 4 kjører om føringen.

V75-4 (2040ma)



9 INTO THE SUN

7 FABIAN B.R.

5 CANTAB GENIUS

------------------------------------

10 Dillon K.W.

6 Muscleman O.

2 Jag Photo

1 Skyfall

11 Brotherman Nibs

8 Spenda Muscle

4 Karon Beach

3 Grace Classic

12 Halti H.

Løpet

Tre-fire hester peker seg ut i bronsedivisjonen.



Favoritten

Into The Sun har vært kannlgod i sine to starter i år, begge fra spor ti bak bilen. Første gang ut avsluttet han styggfort etter sen åpning og knep seieren. Sist i V75 mot betydelig tøffere lag avsluttet han solid fra køen og vant helenkelt foran Gukko Raw. Det lukter kjøring i front, og da skal Djøseland-traveren ha en god sjanse til å runde alle igjen.



Outsiderne

Fabian B.R. har vunnet hele syv av åtte starter, men han er litt tråkk og gjør ikke mer enn han må. Men Aagre-traveren pleier å svare for maning. Kusken, Geir Vegard Gundersen, mener 4-åringen er lynrask fra start. Står sjanseartet til langt ute på vingen og har mange raske på innsiden. Men klaffer det bare litt med posisjonene, samtidig som han viser seg fra sin beste side, kan årets Widding-vinner være med i striden igjen.



Luringen

Cantab Genius slapp føringen etter 600 meter sist og fikk siden maks i et løp Colonel Cantab vant foran Dillon K.W. Da gikk han i vanlig sulky. Nå blir det amerikanervogn igjen, som da han vant i V75 på Forus nest sist. Da ledet Hamre-traveren fra start til mål. Kan lede lenge igjen, om han først kommer foran.



Startsiden

Jag Photo, Karon Beach, Cantab Genius, Muscleman O. og Fabian B.R. er alle lynraske fra start. Her kan det bli en luftig startside.

V75-5 (2040mv)



14 TRIPSSON Ø.K.

4 TANGEN BJØRN

2 Solkongen

8 Langlands Odin

------------------------------------

7 Olu Lykkjar

6 Arnspik

3 Godtepåsen

9 Valle Tiril

10 Art Miklagard

13 Troll T.

15 Bjørkeviking

1 Trø Flax

5 Lykkje Tveiten

12 Alsaker Pumbaa

11 Åspe Mix

Løpet

Fire hester kan rekke i grunncupen.



Favoritten

Tripsson Ø.K. var meget bra til en råsterk og overlegen seier etter drøye sisterunden i dødens sist, men står litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg nå.



Outsiderne

Tangen Bjørn holdt til tredje bak tilleggshestene Garli Moe Garlin og Troll Solen i Kong Olavs æreløp sist. Tapte kun for førstnevnte gangen før. Kan lede lenge.



Luringen

Langlands Odin feilet bort en klar tredjeplass og en 1.25-tid bak Garli Moe Garlin og Ådne Odin i Veikle Balder Cup sist.



Startsiden

Nr. 3 og 4 er tetaktuelle.

FORUS OPEN-FAVORITT: Spillerne har foreløpig gjort Global Republic til stor favoritt i Forus Open, som har 300 000 kroner i førstepremie. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1600ma)



3 BRUNO DI QUATTRO

1 GLOBAL REPUBLIC

6 PATRICIA HASTRUP

5 PUNK

------------------------------------

4 Coktail Fortuna

10 Sejr Gammelsbæk

2 Deep Sea Dream

9 Twain Bi

8 Remee la Marc

Løpet

Fire hester kan vinne Forus Open, som har hele 300 000 kroner i førstepremie.



Favoritten

Bruno di Quattro måtte nøye seg med fjerde sist, men slet med en hovsprekk da. Med tanke på det gikk han et sterkt løp. Gangen før ble han tredje bak Oasis Bi og Thai Broadway i Klosterskogen Grand Prix. Hamre-traveren står fint til spormessig, selv om han gjerne skulle sett distansen lenger. Han er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Dessuten lukter det tøft tempo innledningsvis.



Outsiderne

Global Republic travet i tredjespor til han overtok etter 600 meter sist, men kunne ikke svare medsmygende Coktail Fortuna til slutt. Er kjapp fra start, men innersporet på sprint bak bilen på Forus er ikke det beste. Dessuten har han raske Punk på utsiden. Men skulle han klare å forsvare sporet, kan det holde helt inn. Kan også vinne om han skulle få luken til slutt, om han skulle bli overflydd.



Punk er lynrask fra start og pleier sjelden å misse føringen. Jeg ser ikke bort i fra at han kan overfly Global Republic. Har klar fordel av sprint og kan lede lenge, om hun skulle komme foran, muligens helt inn. Har vært strøket en gang grunnet halsproblemer.



Luringen

Patricia Hastrup var med på en knallhard 1.09-åpning før hun fikk overta etter 400 meter i hoppeeliten på Solvalla sist og fikk svi for det til slutt. Hun er nok aller best med ryggløp. Skal tas opp fra start, og kan speede ned alle med tempo.



Startsiden

Punk og Global Republic kjører om føringen. Patricia Hastrup er også kjapp, men skal tas opp fra start.

SUKSESSTRENER: Sigbjørn Kolnes kommer ut med en ny spennende import i form av Eye Of The Tiger N.L., som har vunnet halvparten av sine 24 starter. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2990mv)

1 EYE OF THE TIGER N.L.

------------------------------------

13 Urakas Gilbak

2 Achilles

11 Jet Bug

15 Valokaja Hindø

9 Carl Lewis

10 Whatsoflying S.S.

6 I Am The Tiger

5 Tender Love

4 Intrepid Ibex

12 Ridolini Park

7 Trust Boom Bay

8 Waikiki Man

3 Ironlady

14 King Of Friday

Løpet

Jeg prøver Eye Of The Tiger N.L. i Forus maraton.



Favoritten

Eye Of The Tiger N.L. er en ny spennende import i Kolnes-regi. Har vunnet 12 av 24 løp, står fint til og kan vinne på direkten.



Outsiderne

Achilles var overlegen nest sist. Aktuell blant de tre feilfritt.



Luringen

Urakas Gilbak avsluttet sterkt etter hinder sist. Liker distansen.



Startsiden

Eye Of The Tiger N.L. kan forsvare sporet.

NØKKELKUSK: Kjetil Djøseland, her med Kleppe Slauren, velger selv å kjøre halvbroren Kleppe Fanden i samme løp, da han er litt spesiell. Sistnevnte ble skremt under oppvarming på Bjerke Travbane i vinter og sparket til Djøseland som fikk flere beinbrudd. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Kjetil Djøseland

Alder: 44 år

Antatt seirer i år: 13

Antall seirer totalt: 374

Djøselands favoritter

Kleppe Slauren har vært strålende for Kjetil Djøseland de siste gangene. Det samme har Into The Sun. Begge to favoritter i hvert sitt V75-løp på trenerens hjemmebane Forus lørdag.

V75-1 : - Han har gått to flotte løp på rad mot eliten i tøffe lag på Solvalla og Bjerke, Kleppe Slauren. Jeg setter på Magnus T. Gundersen som kusk nå. Han har en fin sjanse her. Hesten å slå er Jærvsørappen som debuterer i ny regi. Selv kjører jeg Kleppe Fanden, som jeg tror tar tet og som vil lede lenge.

V75-2: - Hun har gått fine løp bakfra tre ganger på rad, Darling Nikki. Er så rask fra start at hun fort sitter i tet, selv fra et spor litt langt ute. Logisk favoritt foran Athena A.P. som alltid har tunge avslutninger å by på. Lucille Bourbon har kapasitet som duger langt og strekes sammen med Dream Princess som gjorde et bra løp sist og som står spennende til.

V75-3: - Holene Odin har gått to sterke løp i regi i regi stall Tjomsland. Får tipset foran tetbudet Spik Mollyn, som kan lede veldig lenge. Selv kjører jeg Spik, som ikke har fordel av sprint, men som alltid går til mål. Samme gjelder for Lille Jerkeld, som er i toppform.

V75-4: - To hester skiller seg ut. Fabian B.R. har vunnet fire av fem løp i år og kan bli vond å slå. Men jeg skal prøve med Into The Sun, som vant lett mot gode hester sist. Kjemper om seieren igjen.

V75-5: - Får Tangen Bjørn tet, kan mye være gjort. Olu Lykkjar har vunnet fire strake og kjemper trolig om seieren igjen. Garderinger til kapasitetshestene Trippson Ø.K. og Solkongen, som begge er på gang.

V75-6: - Tet er det som gjelder for Global Republic. Derfra blir han vond å slå. En alternativ banker. Blir han overflydd, kan formsterke konkurrenter som Coktail Fortuna, Bruno Di Quattro og Patricia Hastrup dukke opp.

V75-7 : - Bankeren kommer til slutt. Eye Of The Tiger N.L. debuterer i regi Sigbjørn Kolnes med sterke resultater fra Holland i bagasjen. Jeg tror han leder fra start til mål.