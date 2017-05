Kveldens V76-tips: Åpent i 4-årsstjernen

Årets utgave av 4-årsstjernen er en åpen affære. VGs travekspert, Anders Olsbu, mener ni av elleve hester kan vinne.

Olsbu synes 4-årsstjernen er kveldens mest åpne løp og garderer bredt.

– Jeg ser hele ni hester med vinnersjanse i 4-årsstjernen for kaldblodshester, men må nøye meg med syv av dem. Jeg setter Ådne Odin som knepen favoritt etter seiersløpet i Telemarkløpet sist, sier traveksperten.

Som banker landet han til slutt på Zuccarello.

– Zuccarello har vunnet lett i sine to siste starter. Uten galoppen tredje sist kunne han stått med tre strake triumfer. 4-åringen står langt ute på vingen, men bare det ikke blir helt feil med posisjonene, kan han vinne igjen, tror Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte i form av Zuccarello. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)



7 ZUCCARELLO

--------------------------

2 Capocannoniere Am

6 Luxury Tile

9 Pilot Joe

11 Figaro B.R.

10 Black Jack Rich

4 Millers Well

1 Scandolara

8 Photoshoot O.S.

5 Rainbow Bonanza

12 Pay Back H.R.

3 Nearmiss

Løpet:

Jeg klemmer til med banker direkte på Zuccarello.



Favoritten:

Zuccarello har vært bra i alle sine tre starter. I debuten var han imidlertid uheldig og feilet som seiersfarlig på siste bortre. Ellers kunne han stått med tre strake seirer. I sine to siste starter har han vunnet veldig lett. Rogalendingen står litt langt ute på vingen, men bare han ikke blir hengende i sporene innledningsvis, tror jeg han kan vinne igjen. Men det blir litt sjanseartet herfra.



Outsiderne:

Luxury Tile har vært god fra dødens i sine to starter i år. Første gang ut vant hun lett, mens hun måtte se seg knepent slått av Ste Eponia sist. Burde vel vunnet for å få fullt godkjent da. Men nå kommer hun ut skoløs og med amerikanervogn som i seiersløpet nest sist. På sitt beste kan hun yppe seg mot favoritten.



Luringen:

Capocannoniere Am går fine løp hver gang. Har tatt tre annen på sine fire siste starter. To av dem har han tapt knepent, så det er ikke snakk om noen antivinner. Får Kolnes ham til å fungere som best, skal han ikke avskrives, selv i seierssammenheng.



Startsiden:

En åpen startside. Alle i første rekke, kanskje utenom Nearmiss, kan løse bra om de blir laddet med.

V76-2 (2140mv)



11 QUALITY Q.C.

9 Willgo

--------------------------

4 Arn Brodde

1 Tinghøj Shadow

10 Nones

3 Exit River

5 Nora Noark

8 Calle Cheven

7 Chasing Gold

2 Arion Augustinu

6 La Paloma

Løpet:

To hester gjør opp i dette montéløpet som får Quality Q.C. som klar favoritt.



Favoritten:

Quality Q.C. har vært meget bra i sine to travritt hittil i karrieren. Første gang ut var hun først i mål, men ble disket for å ha brøytet seg ut på oppløpet. Hadde hun blitt med i angrep i siste sving hadde hun vunnet lett foran Rapido og Willgo. Sist var hun helt overlegen etter å ha innledet i baktroppen, før hun ble sendt i angrep snaue runden igjen.



Outsiderne:

Arn Brodde var uheldig sist, hvor han ble tatt helt bort. Avsluttet fint i kulissene og viste at han er på gang igjen etter halsoperasjonen. Har landschampion Kvasnes på ryggen. Fungerer han som best, kan han muligens ende på trippelen.



Luringen:

Willgo vant lett i relativt billig lag på Magnor sist. Gangen før fikk han overta fra Quality Q.C. på første bortre, etter å ha trykket på i en 1.12-åpning. Til slutt kunne han ikke stå i mot Quality Q.C. og Rapido, men førstnevnte ble disket. Får han en billigere reise enn favoritten, kan han muligens yppe seg.



Startsiden:

Arn Brodde og Nora Noark ris om føringen.



V76-3 (2100ma)



3 MAKS MOLLYN

9 HELLE SPIK

4 FAKS MOLLYN

--------------------------

1 Herr Jao

11 Alm Sander

5 Nova Mollyn

2 Stjerne Kvikken

10 Nito Nicklas

8 Wikvinni

7 Løvland Spøken

6 Moe Braga

Løpet:

Jeg synes tre hester peker seg ut i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Maks Mollyn gikk en strålende opphenting til annen bak Lustra Loke etter å ha feilet på startsiden i Drammen sist. Bjerring-traveren er kjapp fra start og får normalt overta fra Stjerne Kvikken. Kommer han seg først foran, forsvarer han seg bra og kan lede helt inn.



Outsiderne:

Helle Spik ble det for oppjaget for etter alle omstartene i et travritt sist. Han feilet håpløst og ble disket. Gangen før imponerte han med en sterk seier i V75. 7-åringen er usikker, og det er som regel vinn eller forsvinn. Klarer Blekkan å få ham feilfritt rundt, er en ny seier innen rekkevidde.



Luringen:

Faks Mollyn skuffet litt sist, men rapporteres fin i trening. Gangen før gikk han en fin langspurt og holdt knepent unna for en smygkjørt Stjerne Kvikken. Tredje sist avsluttet han flott til annen bak gode Kjempen som har radet opp seirer. Viser han seg fra sin beste side, er han ikke noe dårligere enn de to andre nevnte.



Startsiden:

Stjerne Kvikken er raskest, men skal ha rygg over full distanse. Muligens kan Maks Mollyn overta. Moe Braga er også kjapp ut, men skal nok uansett ha rygg.



V76-4 (1609ma)



6 FAUST BOKO

7 POLYMELES FACE

3 VICTOR HASTRUP

9 Farah Diba River

--------------------------

11 Västerbo Loire

1 T.M. Black Widow

10 Monaco Royal Curse

12 Body Va Bene

8 Fairyman

4 Priscilla E.P.

5 Norva Young

2 Saturn

Løpet:

Tre-fire hester bør rekke i dette varmblodsløpet.



Favoritten:

Faust Boko feilet par ganger i norgesdebuten sist, men fløy fort i mellom og viste kapasitet. Denne gang kommer Kolnes-traveren ut med nytt utstyr. I tillegg kommer han ut skoløs, noe som skal være en klar fordel. Hesten skuffet i Danmark i fjor, men vant flere løp i Sverige i forfjor, blant annet et par på Solvalla. På sitt beste kan han vinne her.



Outsiderne:

Polymeles Face har vært bra i sine to starter etter pause. Første gang ut ble han sittende fast med krefter spart. Sist var han helt overlegen etter et fint løp i annet utvendig. Står langt ute, men med posisjonsklaff kan han kjempe om seieren igjen.



Luringen:

Victor Hastrup gjør en spennende start i Hamre-regi. Hesten er kneoperert og kan ventes forbedret, men han trenger kanskje ett løp i kroppen før han er på topp. Uansett skal vallaken regnes som en stor outsider.



Startsiden:

Victor Hastrup og Faust Boko er trolig mest interessert i føringen.



V76-5 (1609ma)



9 LILLE AMARE

4 KOLBU JONATAN

5 LOME FRIKK

2 Idborken

10 Pensjonen

--------------------------

12 Spikjuni

6 Førlands Knerten

3 Bork Juni

7 Aarbakks Spidi

8 Finnskog Lux

11 Alsaker Pumbaa

1 Heimly Odin

Løpet:

Jeg satser på fem hester i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Lille Amare fikk seiersrekken brutt sist. Ble overfløyet og fikk ikke se dagens lys før det var for sent. Står fint til i annen rekke og ligger hun på skuddhold i siste sving, skal alle og enhver passe seg.



Outsiderne:

Kolbu Jonatan ble utfordret av Alsaker Pumbaa sist, men vant greit da sistnevnte bremset. Lindbak-traveren er flink fra start og er god både fra tet og i dødens. Feilfritt og om han kommer i en av de nevnte posisjonene, kan han vinne igjen.



Luringen:

Lome Frikk sto vanskelig til spormessig sist, men sto på fint til tredje i et løp Opera vant. Fortjener snart en seier igjen etter flere fine innsatser. Kan åpne fort og kommer han foran, stiger sjansene.



Startsiden:

Alle de fem innerste kan åpne fort. Muligens kan Lome Frikk sitte tidlig i tet.





V76-6 (2100ma)



10 HICKOTHEPOOH

2 MOVESLIKEJAGGER

6 N.Y. COEUR DE SOLEIL

1 MARCHETTI

3 Frascati B.R.

--------------------------

4 Cantab G.T.

5 Restless Explosion

9 J.C. Superstar

7 Jules

8 Tayno Dream

Løpet:

Fem hester bør gjør opp i dette løpet for norskfødte hester.



Favoritten:

Hickothepooh har vært god til to strake seirer fra tet i år og blir bedre for hver gang. Står i bakspor nå, men det spiller ikke så stor rolle. Det kan bli litt kjøring i front. Da kan han runde alle til en ny seier.



Outsiderne:

Moveslikejagger tok to sterke seirer fra dødens, før han måtte nøye seg med tredje bak Hickothepooh og Restless Explosion. Sistnevnte fikk lifte med i rygg. Han står bedre til spormessig nå og skal regnes i striden.



Luringen:

N.Y. Coeur de Soleil var en av våre bedre 3-åringer i fjor. Hamre-traveren ble fjerde i et langløp i V75 første gang ut i år og er trolig ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Med posisjonsklaff kan han muligens utfordre favorittene.



Startsiden:

Cantab G.T. og Restless Explosion er meget raske, men både Marchetti og Moveslikejagger vil nok prøve å holde dem ut. Frascati B.R. er heller ingen sinke.



V76-7 (2100ma)



10 ÅDNE ODIN

2 KUVEN STORM

3 B.W. STURE

11 G. JERKEN

7 TROLL SOLEN

1 ALSAKER BLEST

4 EIKFAKSEN

--------------------------

8 Bokli Teddy

9 Bol Odin

5 Tyri Loke

6 Horgen Lynet

Løpet:

Jeg ser hele ni hester med en viss vinnersjanse i 4-årsstjernen, men må nøye meg med syv hester på forslaget.



Favoritten:

Ådne Odin var god til en enkel seier i Telemarksløpet sist. Klaffer det like bra med posisjonene denne gangen, kan Killingmo-traveren absolutt vinne igjen.



Outsiderne:

Kuven Storm trodde løpet var over runden igjen sist og brøt ut. Borgen-traveren er klart best i tet. Kommer han dit kan han lede lenge, muligens helt inn. I H.M. Kongens pokal ledet han i det lengste tross trykk av Ådne Odin underveis, men måtte se seg slått av G. Jerken oppunder mål.



Luringen:

Troll Solen gjør en spennende start for Frode Hamre, som er blitt rene kaldblodseksperten. Hesten rapporteres fin i trening, men står sjanseartet til langt ute på vingen. Men feilfritt og med klaff skal han ikke avskrives.



Startsiden:

Kuven Storm er kjapp fra start. Utfordres først og fremst av Eikfaksen. Alsaker Blest er heller ingen sinke.