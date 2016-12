Kveldens travtips: Vinnertippes i fire av seks løp

Jomar Blekkan har vunnet 55 prosent mer løp enn nestemann på listen på sin hjemmebane Leangen Travbane i år. Trønderen er på vei mot et nytt klart championat og har flust med vinnersjanser igjen i kveld.

VGs travekspert, Anders Olsbu, vinnertipper Blekkan, som har tatt 42 seirer på Leangen i år, i hele fire av de seks løpene han kjører.

– L.J.'s Andy Hall er muligens hans beste sjanse. Han har sittet fast i sine to siste starter, sist i en V75-finale på Bjerke. Men også Marino D.V. og Red Hot Fire I.V. skal regnes med gode vinnersjanser, spesielt om de skulle komme seg foran. Men de er ikke avhengig av den posisjonen. Jeg vinnertipper også Helle Spik, men her er det veldig jevnt mellom han og Stumne Lyn. Blekkan kan også vinne med outsideren Viborg Prinsen. Legger hesten godviljen til, kan det holde helt inn. Men han er aldri noe sikkert kort. Han kan plutselig gi blaffen på oppløpet, sier Olsbu.

Som alenestrek lanserer han imidlertid Vojes Lurifaks som blir kjørt av flinke Veronika Bugge.

– Vojes Lurifaks var helt overlegen i sitt siste løp. Han imponerte stort da og møter ikke verre selskap nå. 7-åringen er ikke helt stø på beina, men bare han går feilfritt, blir han tung å stå i mot, mener Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 108 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1260 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 48 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1260 kr



EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Vojes Lurifaks stå ugardert på Leangen Travbane 2. juledag. Foto: Equus Media



V65-1 (1640ma)

6 MARINO D.V.

7 HOT SUGAR

4 EDUCATED

9 Rebella Salute

8 Wika Lendalund

3 Disco Queen

1 Allmymoney

----------------------------

11 Kalland Scofield

2 Orion's Oreo

10 Andreas Eme

5 Smalltalk



V65-2 (1640ma)

11 VOJES LURIFAKS

----------------------------

1 Mireldine

10 Lauvås Creon

6 Junemia

5 Røyns Olise

7 Gikling Jerven

3 Gikling Egon

12 Il Oda

9 Frøydis J.R.

8 Holst Pil

4 Theofrøkna

2 Lister

V65-3 (1640ma)

4 BESTBYARSENAL

3 ALVENA URAX

1 K.L.M. GAZAULIN

----------------------------

9 Mr. Unicum

6 Olli's Texas

11 Queen Lythonia

10 Donna B.R.

5 Aday

8 Inzeo

12 Confidence Brandi

7 Gjølmes Lindy

2 Natacha Line



V65-4/V5-1 (1640ma)

5 HELLE SPIK

9 STUMNE LYN

----------------------------

6 Z.M.'s Felix

2 Spang Trym

10 Eidshaugdjerven

8 Gjølmes Spika

12 Gjerde Sindy

4 Mia Melis

11 Nesvik Kasper

7 Hara Baktus

3 H.S. Line

1 Friprins



V65-5/V5-2 (1640ma)

9 L.J.'S ANDY HALL

11 MR. NELSON

8 Marco d'Estino

1 Special Ås

7 Thai Freedom

----------------------------

10 French Pride

2 Diana Dixi

4 Xpress Bar

12 Moni Vic

6 Giant News

5 Excellent News

3 Bettini



V65-6/V5-3 (1640ma)

7 LAUVÅS DINA

12 VILDELI

5 VIBORG PRINSEN

4 Stjernesvarten

6 Myrviks Amor

11 Sindor X.

----------------------------

3 Eidshaugsvarten

10 Hammer Stjernar

2 Kjærs Emil

9 Skogbryn Viktor

1 Heimstad Hippin

8 Lauvås Spretten



V5-4 (2140mv)

7 SUPREME SUGAR

3 L'Orage

6 Littlejack Hanover

----------------------------

4 Juliana Brazz

8 Fux Pride

9 Quarnac de l'Iton

10 Crazy News

5 Smashing Lind

1 Julia Maro

2 Poulidor



V5-5 (1640ma)

5 RED HOT FIRE I.V.

1 HARA PURITAN

2 VICKY POLLARD

10 EMILSBOY

6 Gentle Storm

8 Bera Design

9 N.Y. Grande Terre

----------------------------

4 Al Qasr

3 Chanto Blue Star

7 Karen



Dagens banker

Vojes Lurifaks var helt overlegen sist. Vallaken er usikker, men feilfritt har han en god sjanse til å runde alle igjen.



Dagens luring

K.L.M. Gazaulin avsluttet bra etter sen åpning i et løp Alvena Urax vant sist. Har fått et par løp i kroppen og er i klar fremgang. Løser det seg fra innerspor kan hun vinne.



DD-1:

L.J.'s Andy Hall har sittet fast i sine to siste starter, sist i en V75-finale på Bjerke. Var overlegen foran Marco d'Estino fra tet tredje sist. Står til for et fint løp. Bare han går feilfritt, skal han regnes med en god sjanse. Mr. Nelson kjemper som regel alltid i toppen de gangene han går feilfritt, men galoppen ligger stadig på lur, spesielt på de krappe Leangen-svingene.



DD-2:

Lauvås Dina og Vildeli er de klart beste hestene, men begge holder usikker form etter pause. Men er formen bare noenlunde, bør de kjempe om seieren. Viborg Prinsen er kjapp ut, liker distansen og er aktuell om han legger godviljen til. Det er det ikke alltid han gjør. Vallaken kan gi blaffen på oppløpet.



DD-1: 9,11 DD-2: 7,12,5 = 6 rekker