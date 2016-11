Kveldens travtips: Vinner fra bakspor

Expo B.R. har vært god i sine siste starter. Hamre-traveren var helt overlegen sist og skal regnes med en bra sjanse igjen.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Expo B.R. stå alene på sine forslag på Jarlsberg Travbane i kveld.

– Expo B.R. var meget bra til en overlegen seier etter store deler av løpet i dødens sist. Gangen før tapte han kun for Teddy Boy O.K. og Millmessi. Hamre-traveren står i bakspor, men har en fin sjanse til å runde alle igjen, spesielt om det blir litt kjøring i front. Uansett skal han regnes, sier Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Expo B.R. stå ugardert på Jarlsberg Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

7 AMONG HASTRUP

5 DOUBLE SPIN

11 MUSCLE SALT

-----------------------------

1 Banker Go's

8 Larry S.E.

10 First Farming

2 Spenda Spirit

9 Solliedox

4 Queen Elice

6 Pablo Carat

3 Wicked

12 Mr. Beach



V65-2 (2100ma)

3 SUPER TAIFON

8 FORICK HALL

9 POKERFACE PELLINI

5 PERHAPS DALIMO

2 SANCIGAR

6 NONES

10 TENDER LOVE

-----------------------------

4 O.M.X. Twenty

7 L.A.'s Harmony

1 Tropican

V65-3 (2100mv)

6 PRETTY TATIYA

9 GOLDIE STREET

7 VIE D'ESTINO

4 AMELIE DIVISION

-----------------------------

1 L.J.'s Moviestar

2 Body Va Bene

3 Easy Tolli T.

8 Lady Macarena

5 Thaia Sund



V65-4/V5-1 (2100mv)

1 BJØNNUM JERKA

8 Børke Bertine

2 Bravissimo

4 Vargbest

-----------------------------

3 H.M. Nordwest

10 Eos Turbo

11 Liv Heidi

5 B.B. Juventus

7 Perfekt

6 Brunteblakken

9 Sør Rigo

12 Linus B.



V65-5/V5-2 (2100ma)

10 EXPO B.R.

-----------------------------

7 Global Rumour

2 Seabreeze Ås

6 Superfly Effe

3 Listas Maraboue

4 Lighthouse West

1 Raki Cub

8 Mira Star M.

11 Candy King

9 Chip Va Bene

5 Red's Chip Chip



V65-6/V5-3 (2100ma)

5 S.J.'S VICTORIA

1 KING ROYAL

11 FACEBOOK N.L.

6 ALONGCAMEASPIDER

3 TIPTOE

10 KENNI ISLAND

-----------------------------

12 Jackhammer

4 Rocky Dun Dee

9 Selmas Classic

8 Mc Dreamy

7 Next Photo Diamant

2 Rolin



V5-4 (2100mv)

8 ENJOYTHESTAR S.C.

2 ATHLETIC DIVISION

9 BENEFITS

1 Loulou

-----------------------------

3 Buckboy

4 Flying Inside

6 Karen



V5-5 (2100mv)

3 NORDSTJÆRNA J.R.

8 MAI BLOMST

4 BORKFLYA

6 STJERNE ÅSA

5 Fridtjof

1 Minelita

7 Knes Falk Jo

2 Krylling Kompis

9 Skiberose

-----------------------------

Dagens banker

Expo B.R. - se DD-1.



Dagens luring

Nordstjærna J.R. er en debutant som rapporteres å kunne ned på 1.30-tallet. I så fall er det fort en klink vinner.



DD-1:

Expo B.R. var overlegen fra dødens sist og tapte kun for Teddy Boy O.K. og Millmessi nest sist. Det står noen bra i første rekke, men blir det bare litt kjøring innledningsvis, skal han ha en god sjanse til å runde alle til slutt.



DD-2:

S.J.'s Victoria er skikkelig på gang. Ble fjerde mot hoppeeliten sist og gikk en 1.12-tid. Har fordel av full distanse. Feilfritt kan hun runde alle. King Royal avsluttet flott etter startgalopp i Høitomt-debuten sist. Står i fare for å bli overflydd fra start, men er aktuell om det løser seg.



DD-1: 10 DD-2: 5,1,11,6,3,10 = rekker