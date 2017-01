Kveldens travtips: V76-vinner fra tet

Det er superonsdag på Bjerke Travbane i dag og over en million kroner ekstra skal fordeles på de som klarer syv rette.

VGs travekspert, Anders Olsbu, tar sjansen på at Special Envoy forsvarer sporet og leder hele veien.

– Special Envoy var uheldig og galopperte fra start sist, men avsluttet fort etter sen åpning og beviste at formen er intakt. Klarer han å forsvare sitt innerspor tror jeg løpet er kjørt. Ellers blir det sjanseartet, sier Olsbu.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1944 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Special Envoy stå ugardert i V76-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (1640mv)



9 BRENNE MAJOR

7 LILLETROLL

--------------------------

1 T.B.'s Minar

10 Jarli Sota

12 Kopi

3 Hauglid Storm

2 Valseth Fanten

6 Høiby Kåre

5 Perfekt

8 Nebbenes Friggi

11 Stolt Elina

4 Sør Rigo

Favoritten:

Brenne Major skuffet nest sist, men var tilbake i toppslag sist. Ble overflydd fra start og fikk siden tredje innvendig. Men etter perfekt åpning i siste sving, speedet han inn til en enkel seier. Står litt sjanseartet til i annen rekke og kan havne litt på etterskudd fra start. Men får han de rette ryggene og ikke får for langt frem, kan han rekke til seier igjen.



Outsiderne:

T.B.'s Minar gikk uten sko på en upassende sist og ga seg. Feilet bort en mulig trippelplass i et løp Berteviking vant foran Lilletroll nest sist. Var bra i høst og viser han seg fra sin beste side, kan han ende blant de tre. Skal heller ikke avskrives helt i seierssammenheng.



Luringen:

Lilletroll har feilet innledningsvis i sine tre siste starter. Nå blir han kuskeforsterket med Cato Antonsen og står perfekt til i springspor. Hesten kan løse bra fra start. Skulle han komme foran, kan han lede lenge, muligens helt inn.



Startsiden:

Vi tror Lilletroll sitter tidlig i tet.

V76-2 (1609ma)



2 BORK JUNI

8 HELLE TONE

9 BOL PERLA

1 Kolnes Karen

4 Frøken Fryd

3 Hovhaaga

5 Veels Shanti

6 Finnskog Mira

7 Ingerø Mari

Favoritten:

Bork Juni feilet direkte sist og fikk løpet spolert. Gangen før var hun bra til seier fra tet. Tapte kun knepent fra samme posisjon for Aarbakks Spidi gangen før. Er kjapp fra start og skulle hun komme foran, kan hun lede lenge, muligens helt inn om hun viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Bol Perla gikk bra til fjerde bak Veels Shanti og Hovhaaga etter å ha galoppert på startsiden sist. Står til for et fint løp og skulle det bli tempo, stiger sjansene. Men i likhet med mange andre i dette feltet, er hun ikke så lett å lure først.



Kolnes Karen valgte å sitte i tet sist. Fikk press på siste bortre og kunne ikke stå i mot Lille Amare til slutt. Får trolig tet eller lederrygg nå og kan ende blant de tre igjen. Hun har kun vunnet to ganger på 66 starter og er ikke lett å få inn på bestilling.



Luringen:

Helle Tone kommer ut etter pause og trenger kanskje løp. Men man tar vel neppe den lange turen fra Trøndelag uten litt ambisjoner. Hun var veldig bra i de to seiersløpene i høst, for øvrig karrierens eneste. Med samme innsats blir hun seiersfarlig igjen.



Startsiden:

Bork Juni er kjapp og får kanskje overta fra Kolnes Karen. Men utvendig vil nok Frøken Fryd prøve seg. Vi tror en av de to sistnevnte sitter i tet.

UTFORDRER: Winmecredit, stallkameraten til Special Envoy, kan vinne om storfavoritten mot formodning skulle bli overflydd. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-3 (1609ma)



1 SPECIAL ENVOY

--------------------------

5 Winmecredit

6 Pebbe Simoni

4 Triple Crown

7 I'm The Answer U.S.

2 Baldini

3 Trinitro

9 Orion Hindø

Favoritten:

Special Envoy var uheldig og feilet fra start som storfavoritt i V75 da sulkyene klinket sammen sist. Men han beviste at formen var på plass, da han avsluttet fort etter sen åpning. Gangen før ble 6-åringen sittende fast med alt igjen. Tredje sist var han helt overlegen fra tet. Gikk radige 1.12,9 over full distanse da. Hamre-traveren har et par raske på utsiden, men klarer han å forsvare sporet, blir han meget vrien å tukte. Vi sjanser på at Høitomt vinner startsiden. Ellers blir det sjanseartet.



Outsiderne:

Winmecredit er en hedershest som nærmer seg fem millioner kroner innkjørt. Hamre-traveren er nesten aldri utenfor trippelen. Han avsluttet bra til tredje bak Patricia Hastrup og Denise F. Boko sist og tapte kun for førstnevnte gangen før. Skulle stallkameraten bli overflydd kan han ta en etterlengtet seier.



Luringen:

Pebbe Simoni har fortsatt formen på topp. Sist avsluttet han sterkt til tredje bak Patrica Hastrup og Winmecredit etter å ha angrepet fra fjerde utvendig på siste bortre. Gangen før ble han sittende fast med alt igjen i Special Envoy seiersløp. Var solid til to strake seirer før det. Blir favoritten overflydd, kan han absolutt vinne.



Startsiden:

Special Envoy er kjapp, men har tre raske hester på utsiden, spesielt Baldini. Men førstnevnte har klar fordel av at de står hest mot hest.





V76-4 (2100ma)



4 GLOBAL SUNSET

9 SIDSEL

8 WEST COAST

--------------------------

3 Sunrise Yankee

1 Valcyrie Simoni

2 Savanna Bee

7 Double Dream

6 Madonna Rags

5 Buttercup

Favoritten:

Global Sunset får et knepent tips. Hun har vært strøket en gang etter sin siste start, hvor hun gikk godkjent til annen bak Tracy Kosmos. Skårnes-traveren rapporteres fin i trening og kan løse fort fra start, vel og merke om hun går feilfritt. Men 5-åringen har noen kjappe på innsiden, men hun kan få overta om de innvendige blir enige først. På sitt beste er hun god nok.



Outsiderne:

West Coast kommer ut etter lang pause, men er vel forberedt. Hamre-traveren har imidlertid vært uheldig med sporet. Trolig blir hun tatt opp fra start, men det lukter litt kjøring innledningsvis. Og i dette lille feltet kan det bli riktig likevel. Med posisjonsklaff kan hun vinne på direkten.



Luringen:

Sidsel skuffet sist, selv om hun måtte gå utvendig for leder. Gangen før avsluttet hun forrykende til tredje bak Merles Simoni og Delec Hanover. Står til for et perfekt løp, og viser hun seg fra sin beste side, kan hun absolutt speede inn til seier.



Startsiden:

Alle de fire innerste kan åpne fort, og en av dem vil få teten. Valcyrie Simoni vil helst ikke slippe til Savanna Bee, som skal ha rygg over full distanse. Tar sistnevnte en lengde på Valcyrie Simoni kan Global Sunset få overta. Men i mellom dem står også startraske Sunrise Yankee.





V76-5 (1609ma)



3 MJØLNER FOKUS

1 EIKMANN

7 JÆRVINN S.K.

--------------------------

6 Prins Philip

4 Nito Nicklas

9 N.S. Viras Lykke

5 Finnskog Oda

2 Moe Braga

8 Nordli Spik



Favoritten:

Mjølner Fokus slapp føringen til Wik Emil etter drøye 500 meter sist. Siden avsluttet han veldig fort etter sen åpning i løpet Super Gullet vant, og han gikk i mål med alt igjen. Sprint er kanskje ingen fordel, men feilfritt og på sitt beste er han god nok til å vinne.



Outsiderne:

Jærvinn S.K. skuffet etter et fint løp sist, men likte ikke den tunge banen og var unnskyldt. Fløy fort mellom galoppene nest sist. Var bra til seier fra tet gangen før og til annen bak Spang Kinge i starten før. Klaffer det fra et sjanseartet spor, er det ikke helt umulig.



Luringen:

Eikmann var veldig positiv i sitt comeback etter å ha vært borte fra løpsbanen i over 21 måneder. Var kun slått av gode Spang Kinge da og nærmet seg på slutten. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Er kjapp ut, men skal muligens ha ryggløp. Fra tet kan han lede hele veien. Velger man å slippe, blir det mer sjanseartet.



Startsiden:

Eikmann kan forsvare sporet om kusken vil. Moe Braga, Nito Nicklas og Jærvinn S.K. kan alle løse bra. Stensen ønsker neppe ryggen til de to førstnevnte.





V76-6 (2100ma)



2 ELLIOT B.R.

1 DOCTOR JOE

3 Prince Lyon

--------------------------

4 Crisp Look

7 Polar Rocky

5 Chezando

12 Chasing Gold

11 Tarndon

6 Beloved Fortuna

9 Zantana Transs R.

8 Louise Nosto

Favoritten:

Elliot B.R. ble stresset etter omstarter sist og feilet i første sving. Ble tatt vekk ut mot oppløpet nest sist og var unnskyldt. Burde vel vunnet fra tet tredje sist, men kunne ikke stå i mot stallkameraten Muscle Salt til slutt da. Var god i de to seiersløpene i november og er han like god nå, skal det dreie som en fin sjanse.



Outsiderne:

Doctor Joe gikk en flott langspurt sist og nådde akkurat igjen ledende Joe Hoo Lee. Lindbak-traveren er nok aller best med ryggløp, men det blir sjanseartet om han slipper. Kommer åpningen er han uansett god nok.



Luringen:

Prince Lyon avsluttet flott via fjerdespor i siste sving til annen bak Astroia Brick sist og viste klar fremgang. På sitt beste og med klaff kan han muligens ta en etterlengtet seier.



Startsiden:

Elliot B.R. og Prince Lyon kjører trolig om føringen om Doctor Joe skal ha rygg. Crisp Look, Beloved Fortuna og Louise Nosto er også bra ut. De to sistnevnte står imidlertid vanskelig til langt ute.



V76-7 (2140mv)



7 GUNDA

2 SILKE CHASMINA

1 OSEN PRINSESSA

3 Trons Torila

8 Lill Ronja

5 Arvesølv

4 Turbo Marie

9 Ty Li

--------------------------

10 Troll Sindy

6 Millionolga

Favoritten:

Gunda har vært bra i sine to siste starter. Sist løste alt seg på siste bortre etter et innvendig løp og hun speedet ned Silke Chasmina kort før mål. Kan vinne igjen.



Outsiderne:

Osen Prinsessa går gode løp hver gang. Bare hun holder seg til rett gangart, er hun aktuell blant de tre.



Luringen:

Silke Chasmina var Bjerring sikker på seier med sist, og han dro hverken proppene eller hetta. Dermed ble hun slått av Gunda som fikk alt servert. Kan få revansje.



Startsiden:

Osen Prinsessa kan forsvare sporet feilfritt.