Kveldens travtips: V76-bankeren har vunnet fem av seks

Det er Biri Travbane som arrangerer V76-løpene i kveld, og VGs traveksepert, Anders Olsbu, lar hjemmebanens egen Quite Pepper stå ugardert.

Quite Pepper var ubeseiret på sine fire starter som 4-åring for et par år siden, men dro på seg et par hovbeinsbrudd. Men nå er han tilbake i toppslag.

– Quite Pepper gikk litt på det jevne i sitt comeback nest sist, men var tilbake for fullt sist. Da vant han helenkelt fra tet. Jeg håper og tror han får overta fra Income. Da skal løpet være kjørt. Flaskerud-traveren har vunnet fem av seks løp hittil i karrieren og skal ha en god sjanse igjen, mener Olsbu.

Han synes også at Gigant Invalley kan være et bankeralternativ.

– Gigant Invalley har vunnet tre av sine fire siste starter og kan gjøre grovjobben selv. Har et par spesialsprintere på innsiden, men skal uansett regnes med en bra mulighet, sier traveksperten.



Dagens banker:

Quite Pepper (V76-6) var tilbake i toppslag sist. Med samme innsats tror vi 6-åringen vinner igjen.



Dagens luring:

Lightning Beauty (V76-3) kommer ut i Hamre-regi og kan være klart forbedret. Er strøket inn ett spor, og fra tet stiger sjansene.

Alt fra Biri kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1920 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Quite Pepper stå ugardert i kveldens V76-omgang som går av stabelen på Biri Travbane. Foto: Equus Media

V76-1 (1609ma)



9 EXCLUSIVE G.T.

10 DAHIR TARIEL

12 MC VET

4 Royal Rebellion

--------------------------

6 Brightasabutton

11 Egon B.R.

3 Bruno Marsh

8 Afrodisiac

7 N.Y. Grande Terre

2 Rocket Queen

1 Norva Young

5 Jam Star O.

Løpet:

Tre-fire hester kan rekke i dette løpet for norskfødte varmblodshester.



Favoritten:

Exclusive G.T. gikk en bra langspurt til annen bak gode Madelen L.T.C. i V76 sist. Balanseendringer slo positivt ut da. Med samme innsats er hun absolutt seiersaktuell her.



Outsiderne:

Dahir Tariel har feilet mye i det siste. Nest sist kom han flott tilbake, etter å ha feilet på siste bortre, selv om det ikke ble premie. Sist Midtfjeld-traveren gikk feilfritt, fjerde sist, vant han enkelt. Har kapasitet for en topplassering om han går feilfritt og fungerer som best.



Luringen:

Mc Vet gikk uten sko sist og feilet i første sving. Kommer ut med sko igjen nå. Nest sist feilet han i siste sving, men kom styggfort tilbake i kulissene og røpet form. 7-åringen er mer enn god nok på sitt beste, men er både variabel og usikker. En evig outsider inntil videre.



Startsiden:

Royal Rebellion og Brightasabutton kjører trolig om føringen. Norva Young er kjapp, men skal trolig ha ryggløp. Bruno Marsh er heller ingen sinke om han blir laddet med.

V76-2 (2100ma)



6 FLØYA

5 ALM NAGANO

3 GOMNES HANS T.

11 BLEKE GNISTEN

9 RA TORE

--------------------------

12 Nordens Lys

1 Il Sokken

2 Briljant

7 Stjerne Åsa

4 Vangli Lykke

10 Nito Faxa

8 Hønn Spik

Løpet:

Fem hester kan rekke i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Fløya feilet stort fra start sist, men kom sterkt tilbake til fjerde i et løp Boen Odin vant foran Ra Tore. Gangen før vant hun enkelt foran Frøyu Petter etter et fint smygløp. Feilfritt og på sitt beste kan hun vinne igjen.



Outsiderne:

Alm Nagano ble hindret innledningsvis sist, men kom bra tilbake via drøye spor i siste sving. Var suveren fra tet både nest og fjerde sist. Sjansene stiger om han kommer foran.



Luringen:

Bleke Gnisten feilet i striden på oppløpet sist i løpet Lex Odin vant på 1.28,2. Vant greit foran Frøyu Petter fra tet gangen før. Står dumt til spormessig, men på sitt beste og med litt posisjonsklaff skal han ikke avskrives.



Startsiden:

Il Sokken, Vangli Lykke og Alm Nagano er flinke fra start. Kanskje sistnevnte til tet.





V76-3 (2100ma)



10 SIMA'S STARMAIL

3 COKTAIL CLASSIC

7 LIGHTNING BEAUTY

1 BORN DREAMER

--------------------------

4 Chere

11 Victoria Cheyenne

9 Golden Loom

5 Zassa Crown

2 Tatiana's Surprise

6 Honey P.R.

12 Lily Meister

8 Athena D.

Løpet:

Jeg prøver en kvartett i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Sima's Starmail avsluttet forrykende til annen bak gode Thai Sarahya, en av landets beste norskfødte 3-årshopper, etter sen åpning sist og gikk sitt livs klart beste løp. Gangen før vant hun greit fra tet, men hun var klart forbedret sist. Med samme innsats som sist, kan hun absolutt vinne igjen.



Outsiderne:

Coktail Classic kommer ut etter drøye to måneders pause, men står fint til spormessig og rapporteres fin i trening. Kan kjempe i toppen på direkten.…Born Dreamer feilet direkte i Killingmo-debuten sist, men kom bra tilbake i kulissene, selv om det ikke ble premie. Er usikker, men går hun feilfritt, står hun til for et fint løp og er aktuell blant de tre.



Luringen:

Lightning Beauty skuffet i sine siste starter i Sverige i fjor, men kan være klart forbedret i Hamre-regi nå. Hoppa står langt ute på vingen, men er kjapp fra start og klaffer det med en fin posisjon, kjemper hun trolig helt i fremste rekke.



Startsiden:

Coktail Classic, Chere og Lightning Beauty er alle flinke fra start. Kanskje Coktail Classic eller Lightning Beauty til tet.

BANKERKANDIDAT: Gigant Invalley, her med Gunnar Austevoll, har en fin sjanse i V76-4, selv om han møter et par spesialsprintere. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-4 (1609ma)



4 GIGANT INVALLEY

5 Flirtin Beach

2 Speedy Gon Sali

1 Cantab Jones



10 Jaccaroo

3 Gary Volcano

6 Starfish And Coffee

7 Avalon

8 Hawking

9 Real Cosmic

Løpet:

Jeg streker av for fire hester med Gigant Invalley som klar favoritt.



Favoritten:

Gigant Invalley har vært meget god i sine siste starter, hvor han har vunnet tre av sine fire siste løp. Tredje sist tapte han mye på galopp før bilen slapp, men kan kom sterkt tilbake til fjerde. Sist vant han enkelt fra tet, mens han vant greit tross dødens nest sist. Han har et par raske på innsiden, men tåler uansett å gjøre grovjobben selv.



Outsiderne:

Speedy Gon Sali stakk til tet i V75 sist, men slapp runden igjen og fullførte siden flott til tredje bak gode Coktail Fortuna og Global Republic. Er veldig kjapp fra start, men har raske Cantab Jones på innsiden. Men kommer han seg foran kan han lede lenge, muligens helt inn.



Luringen:

Flirtin Beach er på gang igjen. Sist avsluttet han fint til tredje bak Magiccarpetride og Mymanyyouare. Blir det tøff kjøring i front, samtidig som han får et fint ryggløp, kan han avslutte fort.



Startsiden:

Speedy Gon Sali og Cantab Jones vil trolig kjøre om føringen innledningsvis. Gigant Invalley er heller ingen sinke.





V76-5 (1609ma)



10 HORGEN LYNET

1 FRØYU PETTER

9 SPANG EMBLAN

6 TORDERUD STJERNEN



8 Kossar

5 Z.M.'s Jerven

7 T.B.'s Minar

4 Komnes Martin

12 Jarli Sota

11 Spikrappa

2 Alm Bea

3 Lister

Løpet:

Fire hester peker seg litt ut.



Favoritten:

Horgen Lynet er milevis bedre enn raden, og en seier er like om hjørnet. Sist feilet han ut av siste sving, men ble likevel femte på raske 1.26,4 over full distanse. Garli Moe Garling vant. Gikk solid etter galopp i 4-årsstjernen gangen før, mens han ble sittende fast i Telemarksløpet tredje sist. Feilfritt kan han få sin velfortjente seier.



Outsiderne:

Frøyu Petter har gått tre løp etter pause og blir bedre for hver gang. Hesten har aldri vært utenfor trippelen på åtte starter, hvorav fem seirer og to annen. Står fint til spormessig, og klarer han å forsvare sporet, stiger sjansene.



Luringen:

Spang Emblan feilet direkte sist, men kjørte på opphenting drøye runden igjen. Overtok 500 meter igjen, men ble sliten og ga blaffen på oppløpet. Gangen før gikk han pigg i mål som toer bak Brenne Major etter sen luke. Feilfritt og på sitt beste er han god nok til å kjempe i toppen.



Startsiden:

Frøyu Petter kan muligens forsvare sporet. Torderud Stjernen i mot.



V76-6 (2100ma)



3 QUITE PEPPER

--------------------------

2 Income

9 Thai Profit

1 Venezia

4 Ultimo Tango

10 Sao Paulo

12 Always On Time

5 N.Y. Zesty

7 Royaldoodle

6 Little Red Corvette

8 Bettini

11 Super Rina

Løpet:

Quite Pepper vinner om han kommer foran.



Favoritten:

Quite Pepper gikk litt på det jevne i sitt comeback nest sist, men var klart forbedret sist med det løpet i kroppen. Da skvatt han til tet og var siden uten konkurranse. Flaskerud-traveren har kun tapt en gang på sine seks starter. Har raske Income på innsiden, men blir han sluppet til tet, er vinner trolig nevnt. Uansett en fin vinnersjanse.



Outsiderne:

Income hadde fått det litt forsiktig før løpet sist, men sto på godkjent til tredje bak Fabian B.R. Kan ventes ytterligere forbedret nå. Er kjapp fra start. Slipper han til favoritten, blir han toer. Blir det tetkjenning, kan han lede lenge, muligens helt inn, om han skulle få dirigere litt.



Luringen:

Thai Profit har vært meget bra i år. Sist ble hun hindret fra start, men avsluttet bra til annen bak Red Bolt via fjerdespor i siste sving. Står til for et fint smygløp, og skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene.



Startsiden:

Income er kjapp fra start, men vil bli utfordret av Quite Pepper.





V76-7 (2100ma)



11 VETLE PETTER

1 TROLL SOLEN

9 STRIKKEPRINSEN

--------------------------

4 Søndre Lynet

10 Rakkerfanten

2 Hvatt Ronja

3 Best Ruggen

5 Alsaker Elfax

6 Lome Gant

12 Sigmunn

8 Førlands Knerten

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester i dette vidåpne løpet.



Favoritten:

Vetle Petter har radet opp seirer i år. Tok en råsterk og enkel seier fra dødens sist. Møter stadig tøffere lag, men skal regnes i striden igjen.



Outsiderne:

Strikkeprinsen holdt seg endelig til rett gangart sist, og han vant greit foran Rakkerfanten. Magnus Teien Gundersen får prøve seg i sulkyen på ny.



Luringen:

Troll Solen tapte kun for Garli Moe Garlin i V75 sist. Kan vinne feilfritt og om han ikke blir sittende fast.



Startsiden:

Hvatt Ronja er kjappest bak bilen.