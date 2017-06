Kveldens travtips: V76-bankeren har vunnet 8 av 10 i år

Vetle Petter har radet opp seirer i år og jakter i kveld sin syvende strake seier, på denne superonsdagen, som har 800 000 kroner ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper den seiersvante traveren, selv om han aldri har vært ute på så lang distanse før.

– Amatøren Arnt-Sverre Røren har fått frem en traver langt over gjennomsnittet. Får hesten holde seg hele frisk, kan han nå riktig langt. På sine siste elleve starter har H.G. Balder-sønnen vunnet hele ni løp. I de to siste nederlagene hadde han kjempet helt i toppen uten galoppene. Hesten er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Først og fremst en feilfri Bråtnesfaks i mot, synes Olsbu.

Han mener også at Bajasso H.R. kan være et bankeralternativ.

– Bajasso H.R. har vunnet to av tre løp, begge fra tet. Er kjapp fra start og sikter trolig inn føringen igjen. Jeg garderer kun med kapable, men usikre C.C. Nosto, sier traveksperten.



Dagens banker:

Vetle Petter (V76-7) har vært helt fantastisk. Har tatt seks strake seirer nå. Først og fremst Bråtnesfaks i mot.



Dagens luring:

Tin Balder (V76-3) var ute mot elitehester og kunne naturlig nok ikke gjøre seg gjeldende sist. Enklere i mot nå.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, sparte bankeren til slutt i form av Vetle Petter. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)



3 BAJASSO H.R.

2 C.C. Nosto

----------------------------

7 J.T.'s Moneypenny

1 Easy Power M.E.

11 S.M.K. Smashing

10 Balotelli

8 Restless By The Sea

5 Donna Lisa

6 Challenge Me T.T.

12 Tayno Longlegs

4 Suspicious Star

Løpet:

Bajasso H.R. blir trolig klar favoritt i DNTs 4-årsserie. Jeg garderer kun med C.C. Nosto som kommer ut etter pause.



Favoritten:

Bajasso H.R. har vunnet to av sine tre starter hittil i karrieren, begge fra tet. I mellom feilet han som trippelaktuell i siste sving. Norvelous Hanover-sønnen er veldig kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å ta føringen. Kommer han først dit, blir han vrien å tukte. Et mulig bankeralternativ.



Outsiderne:

J.T.'s Moneyponey feilet direkte fra start sist. Gangen før vant hun etter et perfekt smygløp og luke på oppløpet. Gikk raske 1.16,2 full vei da. Ble tredje bak gode Let's Take A Selfie tredje sist. Står litt sjanseartet til langt ute på vingen, men med posisjonsklaff kan hun absolutt være trippelaktuell.



Luringen:

C.C. Nosto har rotet seg bort med galopp i tre av sine fire starter så langt i karrieren, men tapte kun knepent for gode Babycat i sitt eneste feilfrie løp. Kommer ut etter fem måneders pause nå, men rapporteres fin i trening. Feilfritt kan Steinar Holm-traveren yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Bajosso H.R. skal ha en fin sjanse til å ta føringen, selv om en feilfri Restless By The Sea kan løse fort. Challenge Me T.T. er heller ingen sinke.

SATT FAST: Cadabra Tooma sjokkvant her på Olympiatravdagen for to år siden. På Leangen fredag satt han fast i ryggen på vinneren Valley Ivan. På Bjerke i kveld er han strøket inn ett spor og skal ikke avskrives. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-2 (1609ma)



1 SPECIAL ENVOY

6 ATTORNEY HANOVER

9 REMEE LA MARC

2 PHOTO VA BENE

5 PEBBE SIMONI

4 Ready Eddie

3 Victory Lap

7 Cadabra Tooma

----------------------------

8 General Ideal

Løpet:

Et åpent eliteløp, hvor kun General Ideal er helt sjanseløs.



Favoritten:

Special Envoy avsluttet bra til femte fra køen sist og viste klar fremgang. Har også fungert veldig bra i et hurtigarbeid og kommer ut skoløs fremme nå. Hamre-traveren pleier å løse bra fra førstesporet, og forsvarer han først det, kan han bli veldig vrien å tukte.



Outsiderne:

Attorney Hanover var veldig god til seier etter ikke å ha startet på godt over ett år sist. Speedet inn til seier fra fjerde utvendig da. Det er tøffere i mot nå, men med løpet sist i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Killingmo-traveren, som har slitt med Rhino-virus, kan løse bra om han blir laddet med, noe som trolig gjøres nå. Og skulle han klare å komme seg foran, stiger sjansene.



Luringen:

Remee la Marc hadde litt trafikkproblemer i Forus Open sist og fikk sen luke, men kunne ikke hente noe da åpningen først kom. Søvik-traveren har slitt med mye dårlige spor. 9-åringen er best i tet, men står uansett til for et fint ryggløp på favoritten. Og skulle luken komme på oppløpet, er det ikke helt umulig.



Startsiden:

Special Envoy kan forsvare sporet. Først og fremst Attorney Hanover og muligens Victory Lap i mot.

FREKK FAVORITT: Vertigo Bjørn blir kuskeforsterket med Tom Erik Solberg og står spennende til i V76-3. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-3 (2100ma)



3 VERTIGO BJØRN

8 KOLNES KJELL

9 TIN BALDER

6 WIK EMIL

7 MJØLNER KOMET

2 GANDOLF

----------------------------

5 Tojo Prinsen

1 Vesle Sjur

4 Rinde Kvikken

Løpet:

Nok et åpent løp, her et kaldblodsløp for hester med høyere grunnlag.



Favoritten:

Vertigo Bjørn likte ikke den løse banen sist og feilet seg bort. Ble sjette i et langløp under OGP-helgen gangen før. Kommer ut med ny skoning nå, noe som vil gjøre at han vil takle en eventuell løs Bjerkebane. Dessuten blir han kraftig kuskeforsterket med Tom Erik Solberg. Feilfritt og med klaff kan han ta en etterlengtet seier.



Outsiderne:

Kolnes Kjell vant lett som VG-luring sist, første gang ut skoløs. Dirigerte alt i front da og vant lett foran Wik Emil. Thygesen-traveren er kjapp ut og kan muligens sitte tidlig i tet selv fra et spor ytterst på vingen. Og kommer han først dit, kan han absolutt vinne igjen. Noe sjanseartet ellers.



Luringen:

Tin Balder travet det han kunne mot Kleppe Slauren & co. i Gaute Gudmestads æresløp sist. Endte uten for premierekken da, men kan være forbedret med det løpet i kroppen. Møter dessuten enklere motstand her. På sitt beste er det ikke umulig.



Startsiden:

Kolnes Kjell er kanskje den kjappeste. Står ytterst på vingen bak bilen, men det er likevel ikke helt umulig at han kan sitte tidlig i tet.

V76-4 (2140mv)



4 KIRO BIA BALDERINA

9 HOMME HERA

8 JERVLØVA

12 Lille Anne

11 Maurstad Mina

2 Hage Loma

----------------------------

6 Stee Raua

7 Bjøre Lydia

5 Skeie Blesa

3 Gyldenlinn

10 Kjølbergjenta

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet. Jeg prøver seks hester.



Favoritten:

Kiro Bia Balderina var god toer bak formsterke Sol Faksa sist og gikk sterke 1.25,8. Steinseth-traveren er ikke av de raskeste fra start og står litt sjanseartet til innerst på tillegg. Men feilfritt og om det løser seg, er hun god nok.



Outsiderne:

Jervløva var solid toer sist og tapte kun knepent for Komnes Viking tross siste 1200 m i dødens. Det tyder på toppform. Hun er aller best når hun får det litt servert.



Luringen:

Homme Hera feilet i striden med Sylv Svarta på oppløpet sist og hadde travet en 1.26,2-tid ellers. En seier er like om hjørnet, vel og merke feilfritt.



Startsiden:

Hage Loma kan forsvare sporet, men har Gyldenlinn en god dag kan hun utfordre.





V76-5 (2100ma)



7 FOREVER PEACE

12 FLASHING BOKO

----------------------------

9 Allaway G.T.

4 Ingemar Palema

6 Threetimesalady

11 Væsterbo Loire

5 Solid Neo

10 American Paco

3 Live In Peace

2 Lost Genius

1 J.C. France Dream

8 Drew Thunder

Løpet:

Jeg prøver med med to hester i dette ungdomsløpet.



Favoritten:

Forever Peace avsluttet bra til annen bak Kick Off Classic sist. 4-åringen var blant de beste i årgangen i fjor, før han ble skadet. Nå har han fått tre løp i kroppen. Denne gang blir det amerikanervogn og trolig full ladding. Kommer han seg først foran, kan han bli vrien å tukte.



Outsiderne:

Allaway G.T. feilet i første sving i et langløp under OGP-helgen sist, første gang ut etter pause. Med den gjennomkjøringen i kroppen kan han ventes forbedret. Feilfritt er han absolutt god nok til å ende på trippelen.



Luringen:

Flashing Boko er en kapasitetstraver, som kan vinne selv fra spor tolv. Uten galoppen nest sist hadde han trolig stått med tre strake seirer. I de to andre seiersløpene var han helt suveren. Bør med på alle bonger.



Startsiden:

Ingemar Palema er kjapp. Forever Peace kan kanskje få overta.





V76-6 (2100ma)



6 FRANKEL D.E.

4 BULLDOZER

3 SIMA'S STARMAIL

8 CONCON W.

----------------------------

2 Pilot Joe

5 My Golden Rene

7 Lonely Warrior

10 Revenge

11 Rainbow Bonanza

9 Nearmiss

1 Victoria May

12 Alabama D.K.

Løpet:

En kvartett peker seg litt ut.



Favoritten:

Frankel D.E. har vært helt overlegen i sine to siste starter foran henholdsvis Zuccarello og Bulldozer. Står litt langt ute bak bilen, men bare det klaffer med posisjonene kan han vinne igjen. Har stått på Tengsareid-stallen etter det siste løpet og er trolig ytterligere skjerpet.



Outsiderne:

Sima's Starmail avsluttet bra sist og tapte kun på foto for Chere. Gangen før avsluttet hun fort etter sen åpning og tapte kun for gode Thai Sarahya, som er en av landets beste 3-årshopper.



Luringen:

Bulldozer sto vrient til i spor tolv sist, men avsluttet bra til annen bak Frankel D.E. Har bedre forutsetninger denne gang og kan muligens yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Sima's Starmail kan muligens ta føringen.





V76-7 (2600ma)



5 VETLE PETTER

----------------------------

11 Bråtnesfaks

4 Tyri Loke

2 Steinrig

7 Best Ruggen

6 Idborken

10 Søndre Lynet

8 Blessomen

1 Kagge Lina

9 Troll Jærven

12 Missingmyr Stjernen

3 Dæmro Svarten

Løpet:

Jeg prøver Vetle Petter i V76-finalen.



Favoritten:

Vetle Petter er en hest utenom det vanlige. Røren-traveren har vært knallgod i hele år og har vunnet ni av sine elleve siste starter. Og flere ganger har han gjort grovjobben selv. Går den amatørkjørte hesten like godt som han har gjort, skal han regnes med en fin vinnersjanse igjen.



Outsiderne:

Tyri Loke dro unna i hardt tempo sist, men ble innhentet av medsmygende Brenne Major som avsluttet styggfort etter sen luke. Flåten-traveren er trippelaktuell igjen.



Luringen:

Bråtnesfaks har vært solid i det siste og kan muligens true favoritten feilfritt. Sist fullførte han sterkt til fjerde bak Garli Moe Garlin i Kong Olavs æresløp. Da sto han dessuten 20 m bak Garli Moe Garlin.



Startsiden:

Tyri Loke og Idborken er bra ut, men vi tror Vetle Petter kan sitte tidlig i tet om han blir offensivt kjørt.