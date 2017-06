Kveldens travtips: V76-banker i flott utvikling

Bore Stjerna har forbedret seg klart i Kolnes-regi og tok en velfortjent seier sist. Feilfritt har hun en fin sjanse igjen.

Bore Stjerna er ingen stor vinnerhest og har kun vunnet tre ganger på 33 forsøk. Men VGs travekspert, Anders Olsbu, tar likevel sjansen på å la henne stå alene.

– I sine siste starter i Kolnes-regi har hun vært veldig bra. Nest sist tapte hun kun knepent for Bjørnemyr Texa i V75, men står 20 m bedre til kontra henne nå. Sist var hun flink til seier foran Hovs Frøya. Uten galopp kan hun lede hele veien, tror Olsbu.

Dagens banker

Bore Stjerna (V76-4) var god til seier på ny rekord sist. Feilfritt kan hun vinne igjen.



Dagens luring

Nine Mack Nine (V76-3) årsdebuterer i Killingmo-regi. Er kjapp ut og er ikke ueffen fra tet.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Bore Stjerna stå alene i V76-4. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



5 KVIKK TOJO

7 EOS MARINKA

--------------------------

1 Lex Storm

2 Stee Raua

8 Opera

4 Hvalstad Ronja

12 H.M. Hird Balder

11 Turbin

9 Torvald

6 Oddvar

10 Tarzan

3 Fintore

Løpet:

To hester peker seg klart ut i dette travrittet.



Favoritten:

Kvikk Tojo rakettspurtet inn til seier sist og viste klar fremgang. Gikk et flott montéprøveløp før det også og skal kunne 1.27 på distansen. Med landschampionen på ryggen kan hun fort speede inn til seier i sin montédebut.



Outsiderne:

Lex Storm har rotet seg bort med galopp i sine to siste starter. Det blir vrient å yppe seg mot de to beste, men feilfritt kan hun kanskje snuse på den siste trippelplassen.



Luringen:

Eos Marinka var god til seier foran Oriola i et travritt sist og har stabilisert seg mye. Tapte kun for gode Tomeld Ø.K. og Super Gullet gangen før. Feilfritt er hun med i striden.



Startsiden:

Lex Storm og Stee Raua kjemper om føringen.

V76-2 (2100ma)



12 GAIA B.R.

10 THEBIGBANGTHEORY

3 ADYTON FLAME

1 Nico Lane

2 Vicky Invalley

--------------------------

4 Magic In Mind

11 Mikkel H.R.

9 Cato Klokkedal

6 Bellatrix Victory

7 Divine Salt

5 Tanita's Magic

Løpet:

Jeg prøver meg med fem hester.

Favoritten:

Gaia B.R. går stadig fremover. Sist i Hans Petter Tholfsens minneløp travet hun det hun kunne til femte, men gikk radige 1.14,6 over full distanse i løpet årgangstoppen Vainquer R.P. vant. Gangen før fikk hun maks fra lederrygg bak gode Thai Sarahya som er en av årgangens beste hopper. Står dumt til i spor tolv, men bare det blir litt tempo over forestillingen, kan hun muligens runde alle.



Outsiderne:

Thebigbangtheory vant tross snaue sisterunden i dødens nest sist. Var enda bedre på Solvalla sist. Da gikk han et flott oppløp og tapte kun knepent tross tredje. Gikk 1.15 full vei da. Uten uhell kjemper svenskegjesten trolig i toppen igjen.



Luringen:

Adyton Flame gjør en spennende start i Kolnes-regi. Danskeimporten har vært bra på sitt beste og skal regnes som en stor outsider i sin norgesdebut.



Startsiden:

En feilfri Vicky Invalley kan muligens ta føringen.



V76-3 (2100ma)



2 OBI'S COKTAIL

1 DELICIOUS DREAM

7 NINE MACK NINE

3 Skylander Hill

5 Tuileries

9 Watch Me Boy

10 Global Talk

6 Tommycin

--------------------------

4 Sir Armani

12 Lord Ivi

11 Filippa B.R.

8 Concoler

Løpet:

Flere med vinnersjanse. Jeg garderer bredt.



Favoritten:

Obi's Coktail kommer ut etter pause, men rapporteres å trene veldig fint. Er kjapp fra start og skulle Trond Anderssen-traveren komme seg foran, stiger sjansene.



Outsiderne:

Delicious Dream gikk et bra løp til femte fra køen på en sterk tid i et V76-løp California Estelle vant fra tet sist. Det er en viss fare for at hun bli overflydd. Skulle hun forsvare sporet, blir hun svært vrien å tukte. Ellers blir det sjanseartet.



Luringen:

Nine Mack Nine har ikke startet på et snaut år og gjør en veldig spennende start i Killingmo-regi. 5-åringen står imidlertid sjanseartet til langt ute på vingen, men skal uansett ikke avskrives. Vallaken var på trippelen i åtte av ti starter i fjor med tre seirer som fasit.



Startsiden:

Obi's Coktail kan muligens overfly Delicous Dream. Nine Mack Nine er heller ingen sinke.

BANKERKUSK: Åsbjørn Tengsareid har en fin vinnersjanse med Bore Stjerna. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-4 (2140mv)



5 BORE STJERNA

--------------------------

13 Kjappe Tinna

10 Bjørnemyr Texa

3 Engli Ilmina

4 Hovs Frøya

12 Kagge Lina

15 Bleikli Faksa

14 Smedtora

9 Hof Lotta

7 Anima

1 Spik Lotta

2 Ingerø Mari

6 Hammerstjerna

Løpet:

Jeg satser på Bore Stjerna som banker i hoppecupen.



Favoritten:

Bore Stjerna har vært god i sine siste starter i Kolnes-regi. Sist tok hun en sterk seier, knepent foran Hovs Frøya, på ny pers. Gangen før avsluttet hun bra til annen bak Bjørnemyr Texa i V75. Sistnevnte står 20 m dårligere til nå. Bore Stjerna er kjapp fra start og teten er innen rekkevidde. Kommer hun først dit, blir hun vrien å tukte.



Outsiderne:

Bjørnemyr Texa ledet hele veien sist og holdt knepent unna for Bore Stjerna i V75. Men nå står hun 20 m dårligere til. Hun speeder uansett fort med rett ryggløp og skal regnes blant de tre.



Luringen:

Kjappe Tinna kjørte seg opp i stengt posisjon til fjerde bak Bjørnemyr Texa og Bore Stjerna tross galopp på startsiden nest sist. Sist tapte hun kun for Holene Odin og Mjølner Fokus tross to korte galopper, henholdsvis på siste bortre og kort før mål. Gikk radige 1.23,8 da. Begge løp var i V75. Feilfritt og med klaff kan hun muligens yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Bore Stjerna kan få overta fra Engli Ilmina.



V76-5 (2100ma)



1 MOVESLIKEJAGGER

4 ELITE B.R.

5 FRASCATI B.R.

3 Nova Yamoz

10 Sidsel

--------------------------

11 Seven Cru

2 Axel Buitenzorg

8 Alcyone Love

12 Alongcameaspider

7 Wallner

9 Perfect Line

6 Terrestrial

Løpet:

Fem hester kan rekke i løpet for de stallansatte.



Favoritten:

Moveslikejagger har vært solid i alle sine fire starter etter pause, tre av dem fra dødens. Sist ble han kun speedet ned av medsmygende Restless Explosion. Han er flink fra start, men det er en viss fare for at han kan bli overflydd. Skulle han forsvare sporet, er nok løpet kjørt. Sjanseartet ellers.



Outsiderne:

Elite B.R. avsluttet sterkt fra køen sist via fjerdespor i siste sving. Gangen før vant han lett. Høitomt-traveren er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Skulle han komme foran, er det han som sitter med de beste kortene.



Luringen:

Frascati B.R. hadde en halsinfeksjon sist og var unnskyldt for den svake innsatsen fra annet utvendig. Kunne ikke stå i mot Massive Attack i en V75-finale gangen før. Er bra på sitt beste og skal ikke avskrives.



Startsiden:

Moveslikejagger, Nova Yamoz og Elite B.R. kjører om føringen.



V76-6 (1609ma)



3 LADY LANE

1 MADELEN L.T.C.

12 LUCILLE BOURBON

--------------------------

9 Needed Time

10 Exclusive G.T.

5 Bolette Tinghøj

7 Farah Diba River

11 J.T.'s Jet

6 Dream Princess

4 Staro Kiss Of Fire

8 Norva Young

2 C.C. Lucky

Løpet:

Jeg prøver tre hester i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Lady Lane var meget god toer fra lederrygg bak stallkameraten Kick Off Classic sist. Klarer hun å overfly Madelen L.T.C. blir hun vrien å fange. Kusken, Kristian Malmin, bankertipper seg selv.



Outsiderne:

Lucille Bourbon fikk for langt frem sist og feilet seg i tillegg bort i siste sving. Står vrient til spormessig igjen og må ha overpace for å rekke frem.



Luringen:

Madelen L.T.C. gjør en spennende start i Høitomt-regi. Hun er kjapp ut og kan muligens yppe seg mot Lady Lane på startsiden. Forsvarer hun sporet, uten at åpningen blir morderisk, sitter hun med de beste kortene.



Startsiden:

Lady Lane og Madelen L.T.C. kjører om føringen.



V76-7 (2140mv)



13 SOLSTAD STJERNEN

6 FRØYU PELLE

3 VATNORM

--------------------------

11 Lex Odin

10 Mietor

9 Eldhusodin

14 Hommes Ferrari

5 Mjølner Zorro

7 Prærie Glimt

15 Mjølner Brun

12 Z.M.'s Jerven

2 Rofstad Odin

8 Art Ægir

4 Komnes Jerka

1 H.G. Braga

Løpet:

Åpent i Veikle Balder Cup, om favoritten skulle feile seg bort.



Favoritten:

Solstad Stjernen er en meget bra traver som har vunnet fire av seks løp og som aldri har tapt feilfritt. Ble fjerde tross to galopper sist. Vinner trolig feilfritt.



Outsiderne:

Frøyu Pelle går gode løp hver gang og skal regnes blant de tre igjen.



Luringen:

Eldhusodin er veldig usikker, men har kapasitet for en topplassering feilfritt. Tapte kun for Ramstad Balder nest sist.



Startsiden:

Frøyu Pelle kan muligens ta føringen.