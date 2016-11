Kveldens travtips: – Ubeseiret feilfritt

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere til kveldens V65-omgang på Forus Travbane.

Tjomsland-traveren Trons Vilje blir hans hovedbanker.

– Trons Vilje er en meget bra traver som møter helt riktig selskap. Vallaken har vunnet halvparten av sine tolv starter og er ubeseiret feilfritt. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene. Uten galopp tror jeg han vinner igjen, sier Olsbu.

Han lar også Miss Italiano T.Y. stå ugardert.

– Miss Itaiano T.Y. har veldig fine forutsetninger. Hoppa er kjapp fra start og kan lede hele veien, om åpningen ikke blir for tøff. Hun blir kusket av toppkusken Lars Anvar Kolles sønn, Lars Fredrik, som er et stort talent. Hittil i år har han vunnet ti løp på 68 forsøk, sier Olsbu som også synes Sejr Gammelsbæk kan være et bankeralternativ.

– Sejr Gammelsbæk har vunnet tre av sine fire siste starter og har vært bra. Skal hente tillegg på to-tre gode, men bare det ikke blir helt feil med posisjonene, skal Mikkelsen-traveren regnes med en fin sjanse på ny, mener Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 168 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1260 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 336 kr

Stort V5-forslag (over streken): 2160 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert



V65-1 (2040mv)

2 KLEPPE SNIGEN

9 TIN TVEITEN

8 VERTIGO PRINS

3 SPIK

10 NESLANDS LOKE

4 SPIK MOLLYN

5 Pågangsmot

------------------------------

6 Arnblessen

1 Åspe Viktor

7 Komnes Judo



V65-2 (2040ma)

3 MISS ITALIANO T.Y.

------------------------------

7 Coktail Joe

2 Nicky Me

9 Lady Toy Star

6 New Talisman

5 Alo Venue

1 Belle Titan

8 Hez My Pride

10 Golda Ballerina

11 Skyliner

4 Shocking Kid

V65-3 (2040mv)

5 TRONS VILJE

------------------------------

8 Nesvik Rapp

12 Tinn Jerker

3 Gam Jarl

7 Art Miklagard

11 Odins Høvding

2 Prinsesse Sølv

10 Vertigo Lotta

9 Valle Indianna

15 Årsvoll Prinsen

1 Torijerka

14 Modina

13 Baytor

4 Tina Elken

6 Gjerde Tora



V65-4/V5-1 (2040ma)

9 CALL THE JUDGE

1 JOHN'S BOY

2 XANTE

12 HERVEY

5 ZOLITA R.S.

10 PRETTY SCOTT

11 MASIVE REBELLION

7 Wayne Brogård

8 Baronesse Hooves

------------------------------

4 Neverloose Volcano

6 Candelia Hooves

3 iron Lion Zion



V65-5/V5-2 (2040mv)

11 SEJR GAMMELSBÆK

2 I Am The Tiger

1 Twain Bi

3 Silas Hovmand

------------------------------

12 Per Amore Gual

15 King Creole E.P.

9 Dreaming Princess

7 Trust Boom Bay

10 Relight My Fire

13 Gary Hoist

4 Lucky Princess

6 Summerside

14 Conquestador B.R.

5 Red Hot Firestorm

8 Global Nansen



V65-6/V5-3 (2040ma)

4 IMPERIUM BO

1 JOE FRAZIER

12 KATHY HOOVES

5 BROTHERMAN NIBS

11 Lady Frecel

------------------------------

7 Kramer Ås

9 Trouville

10 Grandes Look

2 Grace Classic

3 See U. Soon D.K.

8 Lucky Run

6 Cox Pomona Grim



V5-4 (2040mv)

3 NEVERENDING L.

5 MADISON FONT

2 HIGHLAND BREEZE

------------------------------

1 Thai M. Share

6 Løb Jr.

4 Miss Vacation



V5-5 (2040mv)

4 BARKA BLESEN

11 SEDNA G.L.

3 STENSVIK ADELE

1 RIDDER ROSA

------------------------------

5 Pøylefanten

7 Tysvær Odin

15 S.K.'s Karsk

14 Robust

8 Erga Rauen

6 Beck Odin

2 Tysvær Silvia

13 Frøya Lill

12 Kolnes Knerten

10 Hadland Jerkson

9 Motveit Koså



Dagens banker

Trons Vilje har vunnet halvparten av sine tolv starter hittil i karrieren og har ikke tapt feilfritt. Er ikke helt travsikker, men feilfritt skal han regnes med en god sjanse igjen.



Dagens luring

Highland Breeze vant lett etter å ha overtatt føringen etter 500 meter i debuten. Gangen etter feilet han fra start, men kom bra tilbake til annen bak Løb Jr. som denne gangen står 20 m dårligere til. Sist feilet han bort en topplassering på oppløpet. Feilfritt kan han true favorittene.



DD-1:

Sejr Gammelsbæk har vært bra til seier i tre av sine fire siste løp. Har tillegg, men er kjapp i vei. Om han ikke blir hengende for lenge i sporene, skal han ha en god sjanse igjen.



DD-2:

Imperium Bo går gode løp hele tiden. I år har han vært på trippelen i hele 13 av 16 starter. Skal regnes igjen. Tapte kun for gode Lucky Vegas sist. Joe Frazier er klart best i tet. Forsvarer han sporet, kan han lede hele veien.



DD-1: 11 DD-2: 4,1,12,5 = 4 rekker