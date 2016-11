Kveldens travtips: – Ubeseiret feilfritt

Det er ikke så mange vinnerkandidater i hvert løp, men det er langt mellom de sikre holdepunktene.

Odins Faks kan muligens være et dristig alternativ.

– Odin Faks er kapasitetsmessig overlegen disse hestene, men han feiler for et godt ord. Denne gang får mangeårig landschampion Eirik Høitomt prøve seg på den usikre Tjomsland-traveren, som har vunnet fire av elleve løp og er ubeseiret feilfritt. Nå skal han ut med bilstart for første gang. Det kan kanskje være en fordel, da han har vært veldig usikker innledningsvis, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Ellers synes han to hester peker seg ut V65-3.

– Sidsel og Xantippe bør gjøre opp om seieren, en klar dobbeltbanker. Begge holder flott form. Førstnevnte vant tross galopp sist, mens Xantippe jakter sin tredje strake seier, sier Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 432 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1728 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 144 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1152 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert

V65-1 (1640mv)

6 VASSBØ FAKSE

8 STJERNE ASK

1 WILLBLESEN

----------------------------

2 Haugestad Strom

4 H.M. Hird Balder

5 Skogly Prinsen

7 Baiasen

3 Tidemand Pål

9 Rigel Elden



V65-2 (2140ma)

5 DAISY VA BENE

6 FANNY B.R.

3 RIO SUN

1 MAKSI LADY

----------------------------

4 Andalucia

2 Royal Banker E.



V65-3/V5-1 (2140ma)

2 SIDSEL

6 XANTIPPE

----------------------------

5 Lucky Follows Me

4 Nones

1 Bleeding Heart

3 Hot Spot Power

8 Home Front

V65-4/V5-2 (1609ma)

2 ODIN FAKS

6 Will Teddy

4 Hommes Ferrari

11 Eilert

----------------------------

1 Ejo Tina

9 Ngyårds Viking

5 Nebbenes Friggi

3 Hornnes Josefine

12 Hera Jenta

10 Eldvina

8 Dæmro Svarten



V65-5/V5-3 (2140mv)

4 ENJOYTHESTAR S.C.

1 BODY VA BENE

2 BROKEN CONTRACT

----------------------------

10 Oro Pepper

6 A Million To One

3 K.K. Alligator

5 Miss Mirchi

7 Flying Credit S.S.

11 Riverside Olimer

14 Texas Bonheur

12 Alpha Strong

8 Marte

13 Pineboy Star

9 Joyride Lini



V65-6/V5-4 (1609ma)

6 DELEC HANOVER

11 NOGARA

9 SHOWME D'LIGHT

12 JET BUG

3 LAST HOORAY

7 CRISP LOOK

----------------------------

5 Diana Hill

1 Lionheart O.

8 Ebba B.R.

4 P.P.'s Perfect

2 Valletta

10 Underthesurface



V5-5 (2140mv)

6 TANGEN ELVIRA

3 NORHEIM JERKA

8 KAGGE LUNA

7 KANEL

2 Lille Ole

1 Horgen Svint

4 Ingemann

5 Hornnes Karamell

----------------------------

Dagens banker

Ingen, men usikre Odin Faks kan være et dristig alternativ. Han har høy kapasitet, men feiler lett. Landschampion Høitomt får prøve seg nå.



Dagens luring

Showme d'Light - se DD-2.



DD-1:

Enjoythestar S.C. mistet en sko og feilet seg bort sist. Tok to strake seirer fra tet før det. Feilfritt kan han vinne igjen. Body Va Bene vant greit fra tet i billig lag sist. Aktuell igjen. Broken Contract kommer ut etter pause. Er trolig den beste, men holder usikker form. En stor outsider.



DD-2:

Delec Hanover vant lett fra tillegg i enkelt selskap i Bergen sist. Er kjapp ut og skulle hun komme foran, kan hun bli vrien å tukte. Nogara ble femte i årets Hoppe-Derby. Har hatt mye utur. Med tempo kan hun runde alle, muligens alle. Showme d'Light feilet seg bort sist. Var god tredje på en sterk tid i V75 gangen før. Står til for et fint løp og skulle det bli tøff kjøring i front, kan han bli farlig til slutt.



DD-1: 4,1,2 DD-2: 6,11,9,12,3,7 = rekker