Kveldens travtips: Tre klare bankerkandidater

Patricia Hastrup er i sitt livs form og er den sikreste av bankerkandidatene. VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la henne stå ugardert.

Patricia Hastrup har perfekte forutsetninger i V65-innledningen.

– Patricia Hastrup har aldri vært bedre og jakter nå sin fjerde strake seier. Sist slapp hun føringen til Oslo Grand Prix-vinneren B.B.S. Sugarlight, men klarte å ta denne ned oppunder mål. Møter ingen som er i nærheten av hans klasse her. Hoppa er lynrask fra start og på favorittdistansen, sprint, bør hun lede hele veien. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall, sier Olsbu.

Han lar også Nolessthanperfect stå ugardert.

– Nolessthanperfect var knallgod etter pause i V76 sist. Tross dødens siste 1300 meter tapte han kun for gode Chief Orlando og W.J. Eminent Bergen. Møter ingen av deres kaliber her og kan vinne igjen, selv om han må gå utvendig for leder, mener Olsbu.

Traveksperten tror også Åls Faksen vinner feilfritt.

– Åls Faksen er urutinert. Han vant i debuten, men feilet fra start da. Er ikke helt travsikker, men går han feilfritt og ikke blir sittede fast, skal det en meget god hest til å slå ham. 4-åringen skal ha gått 1.28 i rutineløp. Det er det ingen av konkurrentene som matcher, sier han.

V65-1 (1609ma)

1 PATRICIA HASTRUP

------------------------------

6 Pebbe Simoni

3 Trinitro

5 Triple Crown

2 Goldomaster

4 Beak's News

8 Burmas Yankee

7 Special Ås



V65-2 (2100ma)

1 IDFAXEN

11 IDLILLY

2 Skjegge Balder

10 Ty Lita

6 Heimstad Lomen

5 Jarli Sota

------------------------------

8 Mørtvedt Ragna

9 Il Sokken

7 Valle My

3 Nito Fina

4 Vangs Seira

V65-3 (2100mv)

1 ÅLS FAKSEN

13 Alm Nagano

7 Skjeggejomi

------------------------------

6 Lier Lykka

11 Stjerne Åsa

8 Spang Edel

9 Lillemor Frøya

4 Mai Blomst

5 S.K.'s Spikmi

3 Allerbest

2 Komnes Juni

12 Sagen Frøya

10 Sagen Idunn

14 Grindstad Elden



V65-4/V5-1 (2100ma)

9 VETLE PETTER

5 MAILUND JERVA

1 RIMTUSSE

10 NITO FAXA

7 LYKKJE ERNA

8 Bauers Annabella

11 Valle Teo

2 Valseth Fanten

3 Tuxi Thelma

6 Turbo Martin

4 Liheim Prins

------------------------------

V65-5/V5-2 (2100ma)

6 STRIKKEPRINSEN

7 TROLL JÆRVEN

10 NATTENS FYRSTE

2 HOVS FRØYA

8 TY LINN

5 Tarzan

4 Skogs Balder

------------------------------

1 Skrei Odina

9 Sundsvik

3 Vangs Odin



V65-6/V5-3 (2100ma)

6 NOLESSTHANPERFECT

------------------------------

1 Giant Star

9 P.O. Super Star

4 Hot Gun

8 Twilight D.

7 Hallo Again

11 Shiraz J.C.

10 Scarlet Magic

3 Tayno Dream

2 Giant News

5 Darcy Classic



V5-4 (2100ma)

5 PRETTY TATIIYA

9 REVENGE

4 MIMI'S REGATTA

3 ST. FLORENT DECOY

------------------------------

6 Extreme Hangover

8 Sima's Starmail

1 Gjølmes April

2 Lady Burlesque

7 Mon Cheri Somolli



V5-5 (2100ma)

8 KOLBU JONATAN

2 LILLE AMARE

6 SANDESOKKEN

4 SPIKLASSE

3 Z.M.'s Felix

5 Ty Venn

------------------------------

7 Røyns Nora

1 Komnes Martin

9 Rebella



Dagens banker

Patricia Hastrup (V65) tok ned gode B.B.S. Sugarlight fra lederrygg i V75 sist. Leder normalt hele veien til sin fjerde strake seier.

Nolessthanperfect (V5) - se DD-2.



Dagens luring

Vetle Petter kom bra tilbake etter galopp sist og tapte kun for Spang Emblan og Bråtnesfaks gangen før. Står til for et fint løp. Kan vinne feilfritt og på sitt beste.



Øvrige løp:

1. løp: (2100mv) Kick Of Classic (1) - Spicy Cuddle (5) - Creek's Commander (4) Outs.: Be My Pokerface (3)



DD-1:

Strikkeprinsen måtte gå med pigger sist og måtte nøye seg med tredje. Er klart bedre uten. Feilfritt og på sitt beste er han mer enn god nok. Nest sist avsluttet han bra etter hinder og sen åpning. Gangen før var han helt overlegen. Troll Jærven feilet bort en god premie i et løp Kjempen vant på 1.27 sist. Blir kuskeforsterket med landschampion Høitomt nå.



DD-2:

Nolessthanperfect var meget bra til tredje bak Chief Orlando og W.J. Eminent Bergen etter pause sist. Travet i dødens siste 1300 meter da og fullførte sterkt. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Med tanke på at Giant Star skal ha et fint løp før en V75-finale, tror vi Brinch-hesten tar seg av dette.



DD-1: 6,7,10,2,8 DD-2: 6 = 5 rekker