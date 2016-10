Kveldens travtips: Tre klare bankerkandidater i V65

Det ser relativt favorittpreget ut på Bergen Travpark. VGs travekspert, Anders Olsbu, synes Twain Bi, Speedy Gon Sali og Tuxi Frøya alle har solide vinnersjanser.

Men han lar kun Twain Bi stå helt ugardert.

– Twain Bi vant veldig lett fra tet sist og imponerte med en enkel seier foran Sidsel. Hans verste konkurrenter står alle dårlig til spormessig. Buer-traveren er kjapp fra start og leder normalt hele veien. Han er kveldens sikreste V65-banker, tror Olsbu.

Samme oppskrift kan Speedy Gon Sali bruke.

– Speedy Gon Sali vant lett fra tet i et tøft V75-løp sist og var kanskje bedre enn noensinne. Ingen nekter Lura-traveren føringen. Med samme innsats som sist, spør han neppe noen om seieren, mener Olsbu.

Tuxi Frøya jakter sin syvende strake seier.

– Hun kan absolutt vinne igjen, men står litt sjanseartet til innerst på tillegg. Men hoppa er kjapp fra start og kommer hun seg bare løs, skal det være snakk om en god sjanse igjen, sier han.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, har flere bankerkandidater å velge mellom på Bergen Travpark i kveld. Foto: Equus Media

V65-1 (1600ma)

5 SPEEDY GON SALI

7 Apollo Hornline

10 Deep Sea Dream

8 Dreaming Princess

------------------------------

6 Arthurian Hanover

2 Largo Launcher

3 Jegerinnen

9 I.D. Gann Gill

11 Victor Palema

4 Spirit Scot

1 Right On Time S.M.



V65-2 (1600ma)

4 TWAIN BI

------------------------------

8 Roberto D.K.

11 U.S. Sport

7 Shogun Bahama

9 Hopeful Tooma

3 Shocking Day

1 Diego Kievitshof

5 Rich Man D.K.

2 Riana Cross

6 Benny B.R.

10 French Victory

12 Runday's Power

V65-3 (2620mv)

3 OLU LYKKJAR

6 KILERAUEN

7 AILO

4 KARSLIG

1 Jossejerven

------------------------------

5 Vinterfaks

2 Super Lisa



V65-4/V5-1 (2100mv)

5 LILLE JERKELD

4 RAMSJERVEN

8 VERTIGO BJØRN

6 TRYGFAKS

2 Tangen Tia

------------------------------

3 Rigel Scott

7 Seier Kongen

1 Sørengjo



V65-5/V5-2 (1600ma)

8 SVEN

2 SCHULZE FAIR

1 ARN BRODDE

3 THE EXTERMINATOR

10 RESTLESS EVITA

4 VERONICA DERM

------------------------------

5 Camillo Neo

7 See Me Brogård

12 This Is Anfield

6 War Cry Hanover

11 Revoir

9 Aiming For Gold



V65-6/V5-3 (2100mv)

4 TUXI FRØYA

13 Art Miklagard

5 Torpa Njål

------------------------------

9 Vertigo Drøm

2 Bovis Tobias

1 Åse Marit

6 Monarken

7 Tana Faxen

10 B.B. Odin

12 Mos Lomen

8 Kolnes Anne

11 Terna Gutten

3 Ulsrud Perla



V5-4 (2100mv)

1 ERNIS LANE

9 LØB JR.

7 W.J. FANNY LADY

10 SUPER STRONG

3 W.J. FOLLOW ME

5 PLAS TEG

6 Brenda Sisu

8 Star Frecel

4 Glow

2 Grandes Crown

------------------------------

V5-5 (2100mv)

6 ERAGON

------------------------------

11 Narve Viking

10 Lykkens Lillegutt

2 Flyten

1 Tin Spika

12 Alm Bella

4 Per Viking

5 Vie Nina

3 Opseetstjerna

8 Sjeras

7 Søndre Mai

9 W.J. Elvis



Dagens banker

Twain Bi (V65) vant lett fra tet over full distanse sist. Har perfekte forutsetninger og leder normalt fra start til mål.

Eragon (V5) er ubeseiret på sine to starter hittil i karrieren. Møter ikke avskrekkende selskap og skal regnes med en meget bra sjanse igjen.



Dagens luring

Schulze Fair - se DD-1.



Lite V65-forslag (store bokstaver): 96 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1800 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 144 kr

Stort V5-forslag (over streken): 900 kr



DD-1:

Sven avsluttet flott og tok ned ledende The Exterminator til slutt sist. Står ytterst på vingen igjen, men blir det litt kjøring i front, noe det fort kan bli, kan han runde til seier igjen. Men det kreves en del tur herfra. Schulze Fair har gått bra etter galopp i sine to starter etter pause. Er kjapp ut og kommer hun foran, kan hun lede lenge, muligens helt inn om ikke åpningen blir for tøff.



DD-2:

Tuxi Frøya har vært meget bra og har tatt seks strake seirer. Står litt sjanseartet til innerst på tillegg, men bare hun kommer seg løs, skal hun ha en flott mulighet igjen, selv om hun har tjent mye penger på kort tid.



DD-1: 8,2,1,3,10,4 DD-2: 4 = 6 rekker