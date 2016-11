Kveldens travtips: Tre dobbeltbankere i V65-Jackpot

Igjen ble det veldig favorittpreget og bunnutbetaling på Bergen Travpark. Dermed overføres 370 000 kroner ekstra til kveldens Jackpot-omgang på Jarlsberg Travbane.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller uten alenestreker, men lanserer hele tre dobbeltbankere, som avslutter hans V65-spill.

– Den første dobbeltbankeren er Kaksen og Gyri Gutten i V65-4. Førstnevnte er ikke helt til å stole på, men står innbydende til i førstespor på strek. Forsvarer han sporet og viser seg fra sin beste side, blir han vanskelig å fange. Gyri Gutten har trent veldig fint, men har langt tillegg. Men har favoritten en dårlig dag, er det ikke umulig at han kan rekke frem, sier Olsbu.

I V65-5 i DNTs Unghestserie synes han Needed Time og Puce Tanic E. peker seg ut, mens han lar Gigant Invalley og Saturday Mornings stå alene i V65-finalen. Begge løpene inngår i Dagens Dobbel. Les mer utførlig om hestene under DD-tipsene nederst i teksten.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 288 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1344 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 72 kr

Stort V5-forslag (over streken): 280 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten alenestreker i Jackpot-omgangen på Jarlsberg Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V65-1 (2100ma)

1 VESTPOL DRONNINGA

5 FIANN

12 JUNIORPRINSEN

7 VIKTOR K.

6 TORI HULDRA

10 ALM KIWI

11 Tojo Prinsen

-----------------------------------

4 Millionolga

3 Gjøndin

2 Gangtrøtt

9 Henrik

8 Storm Eld



V65-2 (2609ma)

3 JOBAMA

7 COLONEL CANTAB

1 Phantom K.D.

9 Restless Explosion

-----------------------------------

5 Aragorn Wibb

6 Trust Boom Bay

4 Yentl

10 T.M. First On Photo

11 Mr Cantab

8 Boggymaker

2 Zantana Transs R.

12 Flying Credit S.S.

V65-3 (2100mv)

2 MOE FRYGG

7 STENSVIK MAJA

5 ÅNEI

8 Valle Fryd

3 Stjerne Bo

9 Holt Gnist

-----------------------------------

10 Haugestad Storm

4 Heimly Odin

6 Bork Odina

1 Bjørnemyr Faksen



V65-4/V5-1 (2100mv)

1 KAKSEN

11 GYRI GUTTEN

-----------------------------------

9 Kvalitet

10 Kagge Lina

5 Berteviking

8 Myklejenta Karin

3 Lonfaks

2 Valle Viking

6 Gyldenlinn

12 Lyseng Balder

7 Høiby Kåre

4 Rem Odin

13 Storler Guten



V65-5/V5-2 (2100mv)

6 NEEDED TIME

7 PUCE TANIC E.

-----------------------------------

2 Rapide Frecel

3 Prince Tanic

8 Zandra Invalley

9 Dream Bilder

4 Lins Tanic

1 Backgammon



V65-6/V5-3 (1609ma)

1 GIGANT INVALLEY

5 SATURDAY MORNINGS

-----------------------------------

7 Ronato

2 Supernova T.Y.

9 Oscar Ribb

3 Ramos Boy

10 Real Child

6 I'm Ken

4 Nones

8 Standup And Fight

12 Rolin



V5-4 (2100mv)

5 T.H. MAGIC

10 CLASSIC PHOTO

3 MISTER ADISAK

11 Creek's Commander

1 C. Rex

-----------------------------------

4 Rich Urban Mistress

2 Nohardfeelings

7 Nothingbuttaillights

12 Miss Speedy Dillon

6 Jet's Dillon

9 From Zero To Hero



V5-5 (2100mv)

9 TEM JAHN

13 STUVE YR

11 KRINGLERS VILJA

2 Lier Lykka

6 Brage Jerven

5 Hønn Spik

7 Bleikli Odin

-----------------------------------

3 S.G. Jerv Blesa

10 Ju

12 Brevik Juli

1 Vinn Erle

4 Karolita

8 Hafell Odin



Dagens banker

Ingen, men vi avslutter V65-veddemålet med tre dobbeltbankere.



Dagens luring

Fiann har vært forfulgt av utur og er milevis bedre enn raden. Møter helt riktig selskap. Feilfritt og med klaff kan Mjølnerød-traveren ta en etterlengtet seier.



DD-1:

Needed Time vant enkelt etter å ha overtatt etter 400 meter sist. Står fint til i springspor. Feilfritt skal hun regnes igjen. Puce Tanic E tapte kun for Cokstile og Fernandinho B.R. i en Kriterie-kvalifisering nest sist og gikk radige 1.13,5 full vei. Kunne naturlig nok ikke hevde seg fra køen i finalen, men gikk en ny 1.13-tid. Har vært sliten etterpå, men kommer nå ut i Høitomt-regi. En stor outsider.



DD-2:

Gigant Invalley har vært meget bra til to strake seirer. Han er bra fra start, men har noen raske på utsiden. Forsvarer han sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan han holde unna igjen. Saturday Mornings avsluttet strålende til fjerde etter startgalopp i Klein-løpet sist. Er kjapp ut og kan utfordre om føringen sammen med Supernova T.Y. og Ronato. En seier er like om hjørnet.



DD-1: 6,7 DD-2: 1,5 = 4 rekker