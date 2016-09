Kveldens travtips: Tre bankerkandidater

Det kan bli en favorittpreget kveld på Forus Travbane i kveld. Sejr Gammelsbæk, Speedy Gon Sali og Whitney Brodda peker seg alle ut som klare bankerkandidater. Samlebonger kan være løsningen.

VGs travekspert, Anders Olsbu, tror alle tre kan lede fra start til mål.

– Alle tre har perfekte forutsetninger, men Sejr Gammelsbæk er nok den sikreste av dem. Sist mot eliten i Kristen T. Gundersens æresløp ble det feil da han havnet utvendig for leder. Mikkelsen-traveren var overlegen i de to foregående startene og skal regnes med en god sjanse igjen, bare han ikke blir overflydd fra start. Skulle det mot formodning skje, bakker nok Mikkelsen seg ut direkte. Han bør uansett vinne mot enkel motstand, mener Olsbu.

Speedy Gon Sali og Whitney Brodda har også solide sjanser.

– Speedy Gon Sali er lynrask ut og leder fra start til mål i et normalt løp. Whitney Brodda har gått to gode løp etter pause. Hun har den klart beste kusken i den ferske NM-vinneren Kristine Kvasnes og tar trolig en velfortjent seier i dette dameløpet. Skulle hun mot formodning svikte, er det vidåpent, synes Olsbu.

V65-1 (1600ma)

1 LUCKY VEGAS

4 VERTIGO UNIQUE

----------------------------

9 Spenda Muscle

8 Karon Beach

2 Lovers Lane

10 Lionheart O.

6 Cox Pomona Grim

7 Grace Classic

5 Aqua Impression

3 Red Hot Firestorm



V65-2 (1600ma)

2 WHITNEY BRODDA

11 Oro Pepper

6 Rubin Ravin

4 Spenda Helmax

8 Call The Judge

5 Neverloose Volcano

3 Loreal J.

7 Iron Lion Zion

----------------------------

10 Candelia Hooves

9 Amber Mile

1 Ina's Ballerina

V65-3 (2060mv)

5 NESVIK RAPP

6 ÅSPE MIX

3 PØYLEFANTEN

7 MANNI KVIKKA

4 SALTE FAKSA

1 Hadland Jerkson

----------------------------

2 Verdals Faxå

8 Kringelandester

9 Valle Indianna



V65-4/V5-1 (2040mv)

3 TINN JERKER

6 KLEPPE SNIGEN

4 Tyri Mai

5 Rødmyrsfakså

----------------------------

1 Dana Vigdis

7 Baytor

2 Årsvoll Prinsen



V65-5/V5-2 (1600ma)

2 SPEEDY GON SALI

10 Last Tsambika

3 Lucky Princess

----------------------------

1 Gin'n Tanic

5 Lady Vegas

4 Mieux di Quattro

6 Thai Cartier

8 Lucky Coral

7 The Special One U.S.

9 Maldini di Quattro



V65-6/V5-3 (1600ma)

1 SEJR GAMMELSBÆK

----------------------------

6 Apollo Hornline

7 Sno Long Boys

8 Dreaming Princess

2 She's My Dream

3 Berlusconi

4 F.P. Asset

5 Nonstop SAS



V5-4 (2040mv)

3 S.K.'S KARSK

11 STENSVIK ADELE

10 RIDDER ROSA

5 SÆRHEIMS LONA

6 SOL ODIN

8 ROBUST

1 SPYDÅ Ø.K.

9 Kolnes Trine

4 Kolnes Beth

----------------------------

7 Tysvær Silvia

2 Elias



V5-5 (2040mv)

6 MISS ITALIANO T.Y.

1 THAI M. SHARE

3 LADY REVENUE

2 MADISON FONT

5 RIHANNA A.T.

10 LUCKY BLACK PEARL

12 ANNA K.B.

4 CARLJETJAGER

----------------------------

7 Born Dreamer

9 Skyliner

8 Somebodylikesyou

11 Lewisia



Dagens banker

Sejr Gammelsbæk - se DD-2.



Dagens luring

Tinn Jerker feilet bort en topplassering etter lang pause sist. Møter gode Kleppe Snigen, men har den klart beste kusken og skal regnes med en god sjanse.



DD-1:

Speedy Gon Sali har helt perfekte forutsetninger. Nest sist i V75 tapte han kun for Tip Esterel og Valokaja Hindø. Lura-traveren er kjapp fra start og leder normalt hele veien. Et klart bankeralternativ.



DD-2:

Sejr Gammelsbæk ble det helt feil for sist i dødens mot eliten i Kristen T. Gundersens æresløp. I de to foregående startene vant han lett fra tet. Er bra fra start og kan forsvare sporet. Bare han ikke blir sittende fast vinner han normalt dette eliteløpet.



DD-1: 2 DD-2: 1 = 1 rekke