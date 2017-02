Kveldens travtips: Tre bankerkandidater i V76

Luzifer, Bren Derlin Am og U.S. Male E.P. er alle aktuelle bankerkandidater i V76-omgangen som har 670 000 kroner ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar de to førstnevnte stå ugardert.

– Luzifer har vunnet tre av sine fire siste starter og står til for å lede hele veien. Svenskegjesten Bren Derlin Am blir bankertippet av hans kusk Erlend Rennesvik og er mer enn god nok feilfritt, mener Olsbu.

Norgesdebutanten U.S. Male E.P. kan også være en vinner, vel og merke om han forsvarer sporet.

– U.S. Male E.P. norgesdebuterer i Lundstrøm Wolden-regi. Hesten har vunnet hele åtte av ni løp og tatt en annen. Om han ikke blir sittende fast, har han en god sjanse igjen, sier Olsbu.

Dagens banker:



Luzifer (V76-7) har perfekte forutsetninger. Har en god sjanse til å lede hele veien om ikke åpningen blir for tøff.

Dagens luring:



Emil Jerven (V76-1) kommer ut i regi av Ronnie Hansen som vant med Steinfaks etter pause i helgen. Har trent fint og kan slå til på direkten.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 202,50 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1440 kroner





Her er Olsbus V76-tips:





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V76-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



2 LYSENG BALDER

12 FAKS MOLLYN

7 NESLANDS TRON

6 OGNØY EMIIL

9 TY LEA

1 EMIL JERVEN

10 SNURTEN

5 FRYD OG GAMMEN

4 MJØLNER TULLA

3 Førlands Knerten

------------------------------

13 Mira

11 Løvland Spøken

8 Fiks

Favoritten:

Lyseng Balder er tilbake i toppform og jakter sin tredje strake seier. Sist vant han lett fra tet. Gangen før knep han seieren fra Mjølner Allvinn fra lederrygg. Er kjapp fra start og kan muligens lede hele veien, om han legger godviljen til helt inn.



Outsiderne:

Faks Mollyn har avsluttet bra i sine to siste starter. Hadde langt frem sist, men fullførte flott fjerde i et løp gode Kjempen vant. Står i annen rekke på tillegg, men har en dyktig kusk i Magnus Teien Gundersen som er tredjemann på landsstatistikken hittil i år.



Luringen:

Emil Jerven kommer ut i regi av Ronnie Hansen som presenterte en V75-vinner på direkten i form av Steinfaks. Emil Jerven rapporteres også fin i trening, og vi ser ikke bort i fra at han kan være en vinner på direkten.



Startsiden:

Lyseng Balder kan muligens ta en lengde på Emil Jerven.

V76-2 (2100ma)



11 DEN OF WARLOCK

3 EXPO B.R.

9 DON DI QUATTRO

------------------------------

10 Astoria Brick

2 Yankee Frevel

6 Likable Heldia

8 Savanna Bee

7 Phantom K.D.

1 G. Man Tooma

4 Luckyline Cesar

5 Cita Baggi

Favoritten:

Den Of Warlock har travet dårlig, men vant veldig lett på en sterk tid i sin siste start på Charlottenlund. Marcus Lindgren-traveren rapporteres fin i trening og er godt forberedt etter pause. Feilfritt og på sitt beste tror vi han er i stand til å runde alle.



Outsiderne:

Expo B.R. har blitt annen i tre av sine fire siste starter, men er ingen antivinner. Har tapt for Double Spin to ganger og for Support Kindness som alltid er farlig på speed. Hamre-traveren har trukket et fint spor og klaffer det bare litt med posisjonene skal den travsikre Credit Winner-sønnen regnes blant de tre igjen.



Luringen:

Don di Quattro har stått en drøy uke på stallen til dyktige Anders Lundstrøm Wolden. Tysklands-importen er god på sitt beste. I sin nest siste start vant han lett fra tet, mens han ga seg fra samme posisjon sist. Står til for et fint løp og fungerer han som best, venter en fremskutt plassering. En stor outsider.



Startsiden:

Savanna Bee er raskest, men hun blir kanskje tatt opp fra start. Uansett kan Expo B.R. sitte tidlig i tet om han blir offensivt kjørt.





V76-3 (2140mv)



2 GARDIN TRAPPA

5 VALBORG

3 STJERNE ÅSA

9 Kopi

1 Haugestad Lina

6 Børke Bertine

7 Drill Rosa

12 Tellus Vilja

------------------------------

8 Mollystjerna

11 Kjølbergjenta

4 Virvel

10 Lill Tea

Favoritten:

Gardin Trappa har vært uheldig og feilet bort flere topplasseringer på rad. Hun fortjener virkelig en seier. Denne gang står hun dessuten 20 meter bedre til kontra blant annet Kopi og Mollystjerna. Kan meget vel vinne om hun holder seg til rett gangart.



Outsiderne:

Stjerne Åsa avslutter som regel bra hver gang. Om ikke Sveen-traveren taper for mye innledningsvis, kan hun dukke opp først på foto. Sist var hun ute av taktene på siste bortre og kunne ikke gjøre seg gjeldende. Gangen før tapte hun kun for Horgen Lynet og Idlilly. Var god til seier foran Hadland Uri gangen før.



Luringen:

Valborg satt fast med alt igjen sist og hadde vunnet om hun hadde blitt styrt ut i angrep fra annet utvendig på siste bortre. Hoppa er milevis bedre enn raden og kan slå til om det klaffer for en urutinert kusk og om hesten holder seg til rett gangart.



Startsiden:

Gardin Trappa, Haugestad Lina eller Valborg kan muligens ta føringen.



V76-4 (2100ma)



7 BREN DERLIN AM

------------------------------

8 Noir Sun

11 Walker Jade

12 Thai Profit

4 S.M.K. Shocking

2 Norse Ideal

10 Trophydore

9 Mystic Pepper

3 Solid Neo

6 Jet Z.

Favoritten:

Bren Derlin Am er nok den beste hesten, men galoppen ligger litt på lur. I sitt siste løp var han tapper toer etter sisterunden i dødens. Gangen før feilet han bort en sannsylig topplassering. Tredje sist vant han lett fra tet. 6-åringen har blitt strøket inn to spor og skal regnes med en flott sjanse om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Noir Sun ble femte i et V75-løp Don Vince vant sist. Ble toer bak Interpid Ibex, Clint Classic og Cantab Genius i de foregående startene. Også han har blitt strøket inn et par spor. Med litt posisjonsklaff er han trippelaktuell igjen.



Luringen:

Walker Jade har vært strøket en gang grunnet halsproblemer. Var tapper fra dødens i sin siste start, hvor han ble tredje bak gode Double Spin og Expo B.R. Med tempo kan han rekke frem til en trippelplass.



Startsiden:

S.M.K. Shocking er rask, men slipper muligens til Bren Derlin Am om han blir offensivt kjørt.





V76-5 (2100ma)



1 U.S. MALE E.P.

9 Melvin Palema

------------------------------

6 Muscle Salt

4 President Ideal

5 The Secret Light

3 Restless Explosion

10 Valcyrie Simoni

7 Silent Laser

8 Önas Julius

2 Touch Of Babe

11 Bon Amie S.T.

Favoritten:

U.S. Male E.P. har kun tapt en gang på sine ni starter, hvor han ble annen. Norgesdebuterer i regi av Lundstrøm Wolden nå. Hesten rapporteres meget fin i et hurtigarbeid på onsdag. Treneren tror hesten kan lede fra start til mål. Men det er en fare for at han kan bli overflydd. Løser det seg har han uansett en god sjanse.



Outsiderne:

Muscle Salt trivdes ikke så godt på Klosterskogen sist og feilet i første sving. Gikk godkjent etter hinder etterpå. Går stadig fine løp og er trippelaktuell.



Luringen:

Melvin Palema vant greit fra tet sist. Står til for et fint løp og skulle det bli feil for favoritten, står han klar til å overta. I alle fall om han er like god som sist. Men han er kanskje best i tet.



Startsiden:

U.S. Male E.P. kan åpne bra, men har et par raske hester på utsiden og kan muligens bli overflydd.

V75-VINNER: Lille Jim kommer med en fersk V75-seier fra Biri i bagasjen. I kveld blir han favoritt i V76. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-6 (2100ma)



4 LILLE JIM

1 TANGEN FAKS

9 DAG STØVAR

3 STENSVIK MARTIN

6 VALLE MATTIS

2 Mjølner Tore

------------------------------

11 Kodran

12 Elegant

7 Turbin

8 Løset Elden

10 Skogly Prinsen

5 Ramstad Knerten

Favoritten:

Lille Jim kom veldig fint til i annet utvendig fra sitt tillegg i V75 sist og avgjorde greit til slutt. Bjerring-traveren er sterk og går til mål og skal regnes med en god sjanse igjen.



Outsiderne:

Tangen Faks ble speedet ned av medsmygende Stensvik Martin sist og tapte på streken. Nest sist avsluttet han bra til femte i V75 etter hinder. Gode Philip Lyn vant. Gangen før avsluttet han bra til annen bak Dag Støvar. Står til for tet eller lederrygg og skal regnes blant de tre igjen.



Luringen:

Valle Mattis kunne ikke hevde seg fra langt tillegg etter pause sist, men kan være klart forbedret med det løpet i kroppen. Viser han seg fra sin beste side, er han god nok til å kjempe i toppen.



Startsiden:

Tangen Faks og Stensvik Martin kjører om føringen.

BANKER: Luzifer har perfekte forutsetninger og kan lede hele veien om åpningen ikke blir for tøff. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-7 (1609ma)



1 LUZIFER

------------------------------

9 Merles Simone

7 Conrads Wilhelm

11 Sonador

10 Commander Nosto

3 Lavec Va Bene

2 Tarzan Simoni

12 Princess Of Love

5 K.W. Tigerlady

4 Spirit Brodde

Favoritten:

Luzifer har vunnet tre av sine fire siste starter. Ottersen-traveren er kjapp fra start og forsvarer normalt sporet, selv om han har noen raske utvendig. Om ikke åpningen blir for tøff, skal han ha en god sjanse til å lede hele veien. Treneren er i alle fall stor optimist.



Outsiderne:

Conrads Wilhelm gikk en solid langspurt sist og en sterk opphenting etter startgalopp gangen før. Tredje sist ble han kun slått av Luzifer. Fjerde sist satt han fast. Trippelaktuell med klaff.



Luringen:

Merles Simoe avsluttet sterkt sist. Kan få løpet sitt fra spor ni. Blir det en tøff åpning, kan hun runde de fleste, muligens alle.



Startsiden:

Luzifer er kjapp fra start, men har tre raske hester på utsiden.