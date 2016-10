Kveldens travtips: Tre bankerkandidater i V65

VGs travekspert, Anders Olsbu, synes Looking Superb, Tivo og Eik Odin skal regnes med meget gode vinnersjanser på Leangen Travbane i dag.

Bankervalget falt til slutt ned på 3-årstalentet Looking Superb.

– Looking Superb er en kapasitetshest som har feilet bort mye penger. Han kvalifiserte seg til Kriteriet, men måtte nøye seg med en åttendeplass fra et veldig vanskelig spor. Og da gikk han i tredjespor snaue sisterunden. Feilfritt tror jeg Blekkan-traveren vinner, men han er aldri helt til å stole på, da galoppen hele tiden ligger på lur. Men feilfritt tror både jeg og kusken at hesten vinner. Men han er først og fremst ute for å få mer fart i beina, sier Olsbu.

Han har også stor tro på Tivo og Eik Odin.

– Begge står i bakspor, men møter overkommelig selskap. Bare de går feilfritt og oppfører seg, bør de vinne. Tivo er veldig lunefull, selv om han har tatt fire strake seirer, har han bremset underveis i løpene, for så å komme lynraskt tilbake. Eik Odin har vunnet seks av åtte løp og har ikke vært dårligere enn annen. 4-åringen er ubeseiret feilfritt, sier Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer tre bankerkandidater i V65-spillet. Foto: Equus Media



V4-1 (2140mv)

7 RØYNS STJERNEN

8 Z.M.'S JERVEN

6 Varg Lyn

9 Rofstad Odin

1 Kashmir

5 Tekno Blondie

-------------------------------------

2 Komnes Omer

4 Gikling O.L.

3 Garli Moe Balder



V4-2 (1640ma)

7 AMAZING NEWS MERCI

12 ALLMYMONEY

1 AL QASR

3 ACTION PIXIE

11 ADAY

2 S.K.'s Titania

9 Tanita's News

8 Olli's Texas

5 Gentle Storm

4 Emilsboy

10 Gjølmes Clerk

6 Strongman Ki

-------------------------------------

V65-1/V4-3 (1640ma)

3 LOOKING SUPERB

-------------------------------------

7 Hot Sugar

1 Educated

9 Wozniacki D.K.

11 Oro Boy

10 Tanita's Juliano

4 Rapido G.T.

12 Bettini

6 C.R.L. Pretty Good

2 Gary's Madonna

8 Andreas Eme

5 Smalltalk

V65-2/V4-4 (1640ma)

2 ONLY POWER

5 BRASIL

-------------------------------------

11 Cornetto Man

8 Marioni D.V.

6 Joe's Banker

12 Staro Kiss Of Fire

1 Orion's Briana

4 Confidence Brandi

3 Seaside Fashion

10 Orion's Oreo

9 Maker



V65-3 (1640ma)

12 TIVO

9 Faste Vilje

-------------------------------------

7 Søyset Fenris

3 Il Olda

2 Agnor

5 Høiby Anders

4 Troll Ess

8 Junemia

10 Høiby Stjernar

11 Voll Prins

6 Alsaker Stjerna

1 Trøa Knekt



V65-4/V5-1 (1640ma)

11 EIK ODIN

3 Helle Spik

5 Rebekka

6 Pave Nora

9 Z.M.'s Felix

-------------------------------------

1 Mia Melis

2 Spang Trym

10 Gjølmes Spika

7 Miådi Ø.K.

4 Alsaker Regent

8 Dosarn

12 Alm Bea



V65-5/V5-2 (1640ma)

6 FRENCH PRIDE

9 MARCO D'ESTINO

8 FREAKY FRIDAY

4 HANDSOME GENT

11 HIDDEN SECRET

1 SANCUS COX

7 POTEMKIN

12 Reventon

-------------------------------------

10 Cadeaux

3 Xpress Bar

2 Balleroy

5 Home Made



V65-6/V5-3 (1640ma)

5 ALPHATRON

8 MASTER KEMP

10 BEATLES B.R.

2 FEMI DELIGHT

3 CHERUBINO

6 YAZMINA

7 TODAY'S SHOTGUN

9 Bakkmo Bosse

12 Synjo Star

-------------------------------------

4 Black Butan

1 Naipins Power

11 J.J. Funkies



V5-4 (2140mv)

1 MR. SHAPE

-------------------------------------

2 Sugar Rags

7 Baloo N.

8 Arild Mølgård

9 Simplistic

11 Kick'n Mac Lad

14 Hot Dancer

10 Bruno Marsh

3 Folsom Force

4 Grandmas Flowerstar

12 Chanto Blue Star

6 Clara Rags

5 Orions Magda

13 Gjølmes April



V5-5 (1640mv)

1 MARVE TINN

5 ELDPEPPI

4 OMER BLESSA

2 KOLNES BRIT

3 MO STJERNA

6 SETER BIRK

-------------------------------------

8 Tangen Tinn

7 Tangen Eld



Dagens banker

Looking Superb (V65) er en av landets bedre 3-åringer. Er ikke helt travsikker, men holder han seg til rett gangart bør han vinne, selv om distansen med fordel kunne vært lenger.

Mr. Shape (V5) kommer ut etter pause. Skal kunne 1.17 på distansen i følge treneren. Om ikke han blir sittende fast kan han bli vanskelig å fange. En sjansebanker.



Dagens luring

French Pride - se DD-1.



DD-1:

French Pride fikk maks fra lederrygg sist, men ble fjerde mot gode hester. Han er rask fra start og vokser en klasse i front. Kommer han dit på sin favorittdistanse, kan det holde helt inn. Men han har et par kjappe på innsiden. Marco d'Estino skuffet litt sist. Satt fast nest sist og avsluttet bra i de foregående startene. Står til for et fint smygløp og på sitt beste er han ikke ueffen.



DD-2:

Alphatron har formen på topp. Tapte kun for gode Dex Dexter sist. Møter riktig lag og kan vinne. Sjansene stiger om han kommer seg foran. Master Kemp er nok feltets beste hest, men han leter litt etter toppformen. Sporet er også sjanseartet. Tilbake i slag kan han runde alle, selv herfra.



DD-1: 6,9,4,8,11,1,7 DD-2: 5,8,10,2,3,6,7 = 49 rekker