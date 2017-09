Kveldens travtips: To V76-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar både Lille Ild og Teddy Boy O.K. stå ugarderte i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane. Feilfritt og på sitt beste kan begge gå til topps.

Olsbu mener begge skal regnes med flotte muligheter.

– Lille Ild mistet en sko sist og galopperte, mens Teddy Boy O.K. var syk og unnskyldt sist. Begge tok to strake seirer på imponerende vis i startene før. Med samme innsats skal de regnes med gode vinnersjanser igjen, tror han.

LES OGSÅ: Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Lille Ild (V76-4) mistet en sko og feilet sist. Var god til to strake før det. En fin sjanse feilfritt.

Dagens luring:

Mjølner Spik (V76-6) er klart bedre enn raden. Vant hele 8 av 16 løp i fjor. På sitt beste er han god nok.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1920 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar både Lille Ild og Teddy Boy O.K. stå ugardert på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)

8 LAUVÅS CREON

10 RA TORE

7 IDFAXEN

2 Væskinge Anna

3 Jo Blessen

---------------------------

4 Tyri Troll

13 Tingel Spretten

11 Gyldenlinn

6 Dæmro Svarten

12 Haugestad Lina

1 Valle Teo

9 Kor Vita

Løpet:

Jeg prøver meg med seks hester i V76-innledningen.

Favoritten:

Lauvås Creon var syk i Sverige sist. Hadde feber etter løpet. Var god i startene før. Nest, fjerde og femte sist tapte han kun for gode hester som henholdsvis Alm Nagano, Eldhusodin og Smedpål. Tredje sist presset han på i dødens, men holdt bra til fjerde i et løp Rofstad Odin vant. Gikk 1.25,9 da. Kommer han seg feilfritt ut fra et trangt fjerdespor, kan han ta en etterlengtet seier. Søyseth-traveren har kun vunnet en gang på sine 35 starter og fortjener virkelig en triumf nå.

Outsiderne:

Ra Tore er veldig usikker, men kjemper som regel alltid i toppen om han holder seg til rett gangart. Bør komme seg greit av gårde fra et fint springspor på tillegg.

Luringen:

Idfaxen avsluttet bra etter sen åpning sist til tredje bak Spang Express og Mjølner Brun. Feilfritt og på sitt beste kan han kjempe om seieren.

Startsiden:

Væskinge Anna kan få overta fra Valle Teo. Hvatt Birk kan være kjapt i gang fra tillegg.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)





4 BELLO DANTE

11 HAZIL BOKO

12 GENTILE F. BOKO

9 COOL CANADIAN

---------------------------

10 Graceland E.P.

7 Restless By The Sea

3 Maksi Royal

2 Coktail's Hangover

1 Queen's Victory

6 Broadway

5 Balotelli

8 J.T.'s Moneypenny

Løpet:

Jeg prøver en kvartett i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Bello Dante har vunnet hele seks av ni løp. Har hatt mageproblemer i sine to siste starter og har vært unnskyldt. Rapporteres fin i trening, og tilbake i slag er han god nok til å vinne.

Outsiderne:

Gentile F. Boko skuffet litt sist ved ikke å kunne svare stallkameraten Gunny Princess E. som fikk lifte med i rygg. Tok to strake seirer før det. Blir det litt tempo, kan Kolnes-traveren runde alle.

Luringen:

Hazil Boko gikk en bra langspurt til annen bak meget gode Goeie Gozer sist. Blir det litt kjøring innledningsvis i front, ser jeg ikke bort i fra at han kan runde alle til karrierens første seier.

Startsiden:

De fem innerste, samt Restless By The Sea kan alle løse fort. Noe åpen startside.

V76-3 (2100ma)

6 ULLA DEL RONCO

5 WHITNEY BRODDA

12 ARTEMIS

10 Gunny Princess E.

4 Witty

8 E. Street

9 Capri Sun

2 Wakanda

---------------------------

1 Hip Hop d'Estino

3 Lady Zagara

7 Olympic Ouzo

11 W.J. Fanny Lady

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet. Jeg garderer.

Favoritten:

Ulla del Ronco skuffet sist, selv om hun havnet i dødens. Tok en sterk seier med galopp nest sist og tapte kun for Puce Tanic E. tredje sist. Feilfritt og på sitt beste er hun god nok.

Outsiderne:

Artemis skuffet fra tet sist. Er behandlet etterpå og har trent fint. Står sjanseartet til i spor tolv, men er kanskje uansett best bakfra. Nest sist avsluttet hun fort etter sen åpning. Med overpace stiger sjansene.

Luringen:

Whitney Brodda var klart forbedret sist, hvor hun tok en sterk seier i et dameløp. Kom ut med nytt utstyr da og kommer ut med det samme nå. Kvasnes er stor optimist og tror på seier.

Startsiden:

Hip Hop d'Estino vil forsøke å holde Wakanda ute. Wiity og Whitney Brodda vil nok også prøve seg innledningsvis.

BANKERKUSK: Erland Holm skal regnes med en fin sjanse bak en feilfri Lille Ild. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-4 (2140mv)

2 LILLE ILD

---------------------------

7 Valle Oda

3 Stjerne Jenta

1 Særheims Jerka

4 Pepp Jerka

5 Lykke Ida

6 Hanse Terna

9 Sagen Frøya

11 Alm Vinta

12 Tekno Blondie

14 Spang Kosila

10 Romhus Gulle

13 Theoprinsessa

8 Torivinna

Løpet:

En eller mange er spørsmålet i dette kaldblodshoppeløpet.

Favoritten:

Lille Ild mistet en sko og feilet seg bort sist. Var god til to strake seirer før det, fra henholdsvis dødens og tet. Feilfritt tror jeg hun har en god sjanse til å vinne igjen.

Outsiderne:

Valle Oda har vunnet tre av sine fire siste starter. Tapte kun knepent for Lille Ild nest sist, men står 20 meter dårligere til kontra henne nå.

Luringen:

Særheims Jerka viste fin fart mellom galoppene sist og er klart bedre enn raden. Men hoppa er veldig usikker og er en typisk outsider inntil videre.

Startsiden:

Feilfritt kan alle de fem innerste strekhestene løse bra. Muligens Lille Ild tidlig til tet.

V76-5 (2100ma)

4 TEDDY BOY O.K.

---------------------------

7 Ricochet Face

5 Prince Tanic

1 Lins Tanic

11 Calypso H.

2 Ms. Quaker Force

9 Doctor Joe

6 Lighthouse West

8 Joe Comet

3 Kosmos Dream

10 Chamsiin

Løpet:

Jeg tar sjansen på å la Teddy Boy O.K. stå ugardert, men skulle gjerne hatt råd til å ha med Ricochet Face.

Favoritten:

Teddy Boy O.K. var syk i sin siste start og var unnskyldt. Kommer nå ut etter pause. Er behandlet og rapporteres fin i trening. Rennesvik-traveren var god til to strake seirer før det. Tredje sist var han kanongod til seier fra dødens.

Outsiderne:

Prince Tanic kunne ikke hevde seg fra køen i sin Derby-kvalifisering. Gangen før ledet han i det lengste, men kunne ikke stå i mot Above From de Hess oppunder mål. 4-åringen er kjapp ut, og skulle han komme seg foran i første omgang, kan han være trippelaktuell.

Luringen:

Ricochet Face gikk bra etter galopp sist. Tok to strake før det. Er kjapp fra start. Skulle han komme seg til tet, kan han muligens yppe seg mot favoritten.

Startsiden:

Hestene i spor tre til syv kjemper trolig om føringen. Teddy Boy O.K. eller Ricochet Face kan muligens sitte tidlig i tet om de blir offensivt kjørt.

V76-6 (1609ma)

2 JÆRVINN S.K.

1 VALLE FRYD

9 MJØLNER SPIK

4 Søyset Kaiser

---------------------------

10 Sikvelands Svarten

6 Strikkeprinsen

3 Rakkerfanten

7 Faks Mollyn

5 N.S. Viras Lykke

8 Myrviks Anton

12 Finnskog Oda

11 Stolt Odin

Løpet:

Jeg sjanser på fire hester i et åpent løp.

Favoritten:

Jærvinn S.K. var tapper toer fra dødens sist. Tapte kun for medsmygende Stensvik Martin. Han er best om han får det mer servert. Står fint til spormessig og skal regnes i striden om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne:

Valle Fryd var helt rå sist. Den tidligere usikre hoppa overtok føringen i første sving, fikk trykk, men holdt glimrende helt inn til seier på radige 1.22,7. Med samme innsats må hun regnes igjen, men hun kan bli overflydd som sist, og galoppen ligger fortsatt på lur.

Luringen:

Mjølner Spik avsluttet bra sist og feilet som mulig trippelaktuell bak gode Ingbest og Pydin nest sist. I fjor vant han halvparten av sine 16 starter. Står til for et fint løp og er aktuell med klaff.

Startsiden:

Jærvinn S.K. og Søyset Kaiser er kjappe. Myrviks Anton åpnet i 1.19-fart sist og er ikke ueffen selv fra spor åtte. Valle Fryd kan bli overflydd.

V76-7 (1609ma)

3 REVELEER

2 HICKOTHEPOOH

5 MOVESLIKEJAGGER

7 JET BUG

10 DA VINCI B.R.

4 Commander Nosto

---------------------------

9 Expo B.R.

8 Thai Bakery

1 Tayno Dream

Løpet:

Kun ni hester i avslutningsløpet, men minst seks av dem kan vinne.

Favoritten:

Reveleer var overlegen fra tet tredje sist. Er meget bra fra start. Høitomt-traveren har en god sjanse, om han kommer foran og er like god som i seiersløpet. Sist tapte han kun knepent for en god Moveslikejagger.

Outsiderne:

Hickothepooh ble nedkjørt i første sving sist og på oppløpet nest sist, da som trippelaktuell. Tredje sist var han god til en enkel seier foran Gukko Raw. Fjerde sist tapte han imidlertid klart for en meget god Reveleer.

Luringen:

Da Vinci B.R. var stri sist og kunne ikke hevde seg fra køen. Avsluttet solid til annen bak W.J. Eminent Bergen nest sist. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan han runde mange, muligens alle.

Startsiden:

Reveleer kan ta føringen.