Kveldens travtips: To V76-bankere

4-årsstjernen teller kun seks hester, men det er høy kvalitet over feltet. Løpet er satt utenfor V76-rebusen.

Ferrari B.R. og Cokstile er hester langt over snittet og skal møtes til dyst i 4-årsstjernen i dagens aller første løp.

– Ferrari B.R. og Cokstile har imponert stort hittil i karrieren, og jeg gleder meg stort til å følge dem i fortsettelsen. Hester som Chief Orlando, Evil Enok M.E. og Looking Superb holder også meget høy klasse. Selv med kun seks hester i feltet, kan det bli et spennende og severdig oppgjør, tror Anders Olsbu, VGs travekspert.

I V76-spillet lanserer han to bankere som er bedre enn de siste resultatene skulle tilsi.

– Som hovedbanker satser jeg på Malkin som feilet seg bort sist, men som satt fast på Solvalla gangen før. Fra et perfekt spor kan han lede hele veien. Dette er en meget bra 5-åring som ikke har fått full klaff i de store oppgjørene. Waaler-traveren kvalifiserte seg både til Kriteriet og Derby, men måtte nøye seg med henholdsvis femte- og åttendeplass etter tunge reiser, informerer Olsbu.

Han tar også sjansen på Lykkje Borka som alenestrek.

– Hun har sittet fast med mye krefter igjen i sine to siste starter og har spart opp til en seier igjen. Først og fremst Silke Chasmina i mot, mener traveksperten.



Dagens banker:

Malkin (V76-3) har fine forutsetninger og møter overkommelig lag. Kan lede hele veien.



Dagens luring:

Dahir Tariel (V76-6) er ikke noe dårligere enn konkurrentene om han viser seg fra sin beste side.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to bankere til V76-løpene på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)



2 MJØLNER ZORRO

1 FRØYU PELLE

7 FLØRA

10 M.H. HERKULES

8 Mjølner Brun

6 Jo Blessen

5 Væskinge Anna

-----------------------------

4 Sørli Odin

3 Komnes Jerka

9 Thess Prinsessa

Løpet:

Et åpent løp i DNTs 4-årsserie for kaldblodshester. Jeg prøver syv hester.



Favoritten:

Mjølner Zorro feilet seg bort i årsdebuten sist, men er sikkert forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Var bra til seier etter å ha overtatt 1400 meter igjen tredje sist. Viser han tilsvarende skal han ha en god sjanse her, men Mjølnerød-traveren er ikke til å stole på.



Outsiderne:

Fløra har ikke startet siden i fjor sommer og trenger kanskje løp i kroppen før hun er på topp. Skal uansett ikke avskrives. Hun er kjapp fra start og er tetaktuell selv fra spor syv. Kommer hun seg foran kan det muligens holde helt inn.…M.H. Herkules er ubeseiret i sine to løp hittil i karrieren og viser stadig fremgang. Første gang ut vant han enkelt etter å ha overtatt drøye 1200 meter igjen. Sist sto han i annen rekke på tillegg, men kom frem i et tilbaketrukket dødens runden igjen. Derfra knep han seieren fra Vatnorm til slutt. Skal regnes blant de tre igjen.…Mjølner Brun var bra til seier på Magnor fra dobbelt tillegg på mandag. Har kapasitet for en topplassering, men han er usikker og sporet er sjanseartet. En garderingshest.…Jo Blesen feilet bort en god premie i løpet M.H. Herkules vant sist. Gangen før feilet han i striden med Grinder Gutten fra tet. Feilfritt og på sitt beste er han aktuell blant de tre.



Luringen:

Frøyu Pelle ledet hele veien sist. Tapte kun for gode Tintin gangen før, dog klart. Står fint til spormessig og skal regnes i striden.



Startsiden:

Fløra, Frøyu Pelle og Jo Blessen kan alle løse bra.

V76-2 (2100ma)



6 VICTORIA MAY

7 DAISY VA BENE

3 L.J.'S MOVIESTAR

1 Lightning Tile

-----------------------------

8 Donna Lisa

4 Tatiana's Surprise

5 Daily News

2 Clara Clarissima

Løpet:

Fire hester peker seg ut i DNTs 4-åringsserie for varmblodshopper.



Favoritten:

Victoria May var med på en tøff 1.12-åpning før hun slapp etter 600-700 meter sist. Ble sliten til slutt og endte uplassert. Gangen før sto hun på fint til femte i et løp Nonstop Rascal vant. Møter enklere lag nå og blir dessuten kraftig kuskeforsterket med Gunnar Austevoll. Hoppa er kjapp ut og kan lede hele veien, bare hun kommer seg foran. Skal uansett regnes.



Outsiderne:

Daisy Va Bene feilet seg bort i årsdebuten sist. Har feilet i to av sine fire løp hittil i karrieren. Overtok runden igjen og vant greit i sitt eneste feilfrie løp i fjor. I debuten gangen før avsluttet hun bra til tredje etter kortstartgalopp i et løp Fabian B.R. vant. Uten galopp kjemper hun trolig i toppen.…Lightning Tile fikk maks fra lederrygg i et løp gode Luxury Tile vant foran Girl Power sist. Med det løpet i kroppen etter syv måneders pause kan hun ventes ytterligere forbedret. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og står til for et fint løp. Kan ende blant de tre.



Luringen:

L.J.'s Moviestar viste ikke det store i fjor og har vært skadet i vinter. Hun trenger muligens løp i kroppen etter å ha vært borte en stund, men Hamre pleier å hestene godt forberedt. Hoppa er bra fra start og skal ikke avskrives.



Startsiden:

Lightning Tile, L.J.'s Moviestar og Victoria May er alle kjappe. Vi holder en knapp på sistnevnte, som åpnet i 1.12-fart sist.

DERBY- OG KRITERIEDELTAKER: Ledende Malkin kunne ikke her stå i mot Cash Okay og Ultimate Photo etter en 1.09-åpning i Derby-kvalifiseringen i fjor, men fullførte flott til tredje. I kveld er han VG-banker. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-3 (1609ma)



2 MALKIN

-----------------------------

3 Millroyce

4 Riordan Kronos

6 Da Vinci B.R.

7 Facebook N.L.

5 Jacuzzi O.

1 Deloria

8 Treatmenice

9 Liberty V.H.

Løpet:

Malkin blir min hovedbanker i V76.



Favoritten:

Malkin feilet midtveis i Thai Tanics æresløp i V75 på Klosterskogen i påsken. Har ellers konkurrert i tøffe lag i Sverige. Nest sist ble han sittende fast i tredje utvendig. Var solid til seier på Solvalla fjerde sist på radige 1.12,1 og som toer på Gävle gangen etter. Waaler-traveren er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet om det laddes. Skal uansett regnes med en fin sjanse feilfritt.



Outsiderne:

Riordan Kronos holdt godkjent til tredje bak Speedmeister og Da Vinci B.R. sist. Trond Anderssen-traveren vinner ikke så ofte lenger, men kan fort ende på trippelen igjen.



Luringen:

Millroyce gikk mest på det jevne sist. Langli-traveren er nok aller best i tet og vil trolig bli offensivt kjørt fra start. Skulle han komme foran, stiger sjansene. Men formen er noe usikker for tiden.



Startsiden:

Deloria ønsker ryggen til Malkin. Millroyce vil nok trolig prøve seg en bit mot favoritten.

V76-4 (2100mv)



11 DAN VIKING

4 RA TORE

3 H.G. MODE

1 TEKNO TEDDY

8 Tyri Troll

-----------------------------

9 Hvatt Birk

10 Wilkas

2 Brevik Julie

6 Hvalstad Loke

7 Valle Teo

5 Sogns Gutten

12 Jærvsøælva

Løpet:

Fem hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Dan Viking feilet bort en trolig topplass i årsdebuten sist i et løp gode Solstad Stjernen vant. Med det løpet i kroppen etter pause kan han ventes ytterligere forbedret. Feilfritt og om det klaffer fra baksporet, kan han absolutt runde alle. I sin siste start i fjor tapte han kun for sistnevnte tross galopp på startsiden.



Outsiderne:

Ra Tore har kapasitet for seier, men er veldig usikker og det trange fjerdesporet gjør det ikke bedre. Men klarer Mjølnerød å få lirket ham feilfritt rundt, venter trolig en topplassering.



Luringen:

H.G. Mode avsluttet bra til fjerde etter startgalopp i et løp Garli Moe Garlin vant sist. Blir kuskeforsterket nå, men han er veldig usikker. Feilfritt er han ikke noe stort dårligere enn konkurrentene. En evig outsider.



Startsiden:

Tekno Teddy kan forsvare sporet, selv om nr. 5,6 og 7 alle kan løse bra.





V76-5 (2140mv)



1 LYKKJE BORKA

-----------------------------

6 Silke Chasmina

9 Lill Ronja

2 Kjappe Tinna

8 Arvesølv

5 Nadine U.N.

10 Trons Torila

3 Valle Fryd

4 Trø Hera

7 Millionolga

Løpet:

To hester peker seg ut i dette hoppeløpet, men jeg tar sjansen på Lykkje Borka som alenestrek.



Favoritten:

Lykkje Borka har vært uheldig i sine to siste starter, hvor hun har blitt sittende fast, sist etter galopp på startsiden. Tredje sist avsluttet hun bra til annen bak Odins Eld. Var god til seier gangen før og har sjansen feilfritt og om hun ikke blir sittende stengt.



Outsiderne:

Lill Ronja var god treer i et løp Stram Vaier vant sist og som toer bak en smygkjørt Arnblessen nest sist. Med klaff kan hun ende på trippelen igjen.



Luringen:

Silke Chasmina feilet seg bort på startsiden sist. Gikk solide løp før det. Feilfritt og på sitt beste er Bjerring-traveren god nok til å gi favoritten kamp.



Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Muligens kan Lykkje Borka forsvare sporet.

V76-6 (2100ma)



7 FAUST BOKO

11 DAHIR TARIEL

4 REVENUE LAVEC

5 DONNA DONNA S.E.

8 Væsterbo Loire

9 Rydens Maya

-----------------------------

10 Speedy Circle

1 Priscilla E.P.

12 Rocket Queen

6 Brave Girl

3 J.C. France Dream

2 C.C. Siri

Løpet:

Jeg streker av for halve feltet i dette løpet for de stallansatte.



Favoritten:

Faust Boko skuffet i Danmark i fjor, men var bra til fire seirer året før, to av dem på Solvalla. Gjør en spennende start i Sigbjørn Kolnes-regi nå. Har han fått ham tilbake i slag, kan han kjempe om seieren på direkten. Men sporet er sjanseartet.



Outsiderne:

Revenue Lavec feilet inn i første sving sist i en noe trang situasjon. Hamre-traveren er kjapp fra start og fra tet stiger sjansene.



Luringen:

Dahir Tariel feilet seg bort sist. Overtok runden igjen og vant enkelt gangen før. Midtfjeld-traveren er god på sitt beste og kan runde mange om han viser seg fra sin beste side, muligens alle.



Startsiden:

Revenue Lavec kan muligens ta føringen.



V76-7 (1609ma)



11 SJARMØRVIKTOR

8 HØVDING JAROS

6 HAGE JERVEN

5 GRUDE JERKELD

-----------------------------

2 Bore Stjerna

10 Lykkje Tveiten

3 Hvalstad Odin

4 Maurstad Mina

7 Aas Balder

1 Furderud Svarten

12 Lykkje Pål

9 Spang Trym

Løpet:

Et vidåpent løp hvor ingen kan avskrives helt. Jeg har imidlertid kun råd til fire hester.



Favoritten:

Sjarmørviktor kom bra tilbake etter galopp og hjulhekt sist, men feilet igjen og kunne muligens vært på trippelen ellers. Gangen før vant han enkelt fra tet. Står sjanseartet til spormessig, men feilfritt kan han runde alle.



Outsiderne:

Høvding Jaros har vært solid i sine siste starter med to seirer og to annen. Har kun tapt for gode Vetle Petter og Idfaxen i det siste. Det må imidlertid klaffe en del fra et spor ytterst på vingen. Gjør det først det, er han god nok til kjempe om seieren igjen.



Luringen:

Grude Jerkeld har sviktet med galopp i sine to siste starter. Var litt tam etter galoppen sist. Fjerde sist var han imidlertid veldig bra. Da ble han fjerde i tøft V75-lag, hvor han kun tapte for Førlands Pil Fax, Strikkeprinsen og Eigelands Spretten. Sprint er nok ingen fordel for Tjomsland-traveren, da det kan bli litt oppjaget. Men feilfritt og om han viser seg fra sin beste side er han aktuell.



Startsiden:

Aas Balder er muligens kjappest, men de fire innerste, Hage Jerven og Høvding Jaros er heller ingen sinker. Noe åpent.