Kveldens travtips: To V76-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V76-bankere til kjøringen på Bjerke Travbane i kveld, en solid og en sjansebanker.

Hickothepooh blir hans hovedbanker.

– Hickothepooh var god til seier fra tet etter pause sist. Det kan fort bli reprise, selv om selskapet er klart skjerpet, sier Olsbu.

Traveksperten lar også Venezia stå ugardert, men hun er mer en sjansebanker.

– Venezia var uheldig sist. Ble sjenert til galopp og gikk trolig glipp av en trippelplass. Møter rett lag og kan vinne om hun viser seg fra sin beste side, mener Olsbu.

Dagens banker



Hickothepooh (V76-6) er en av landets bedre 5-åringer. Kan lede hele veien som sist.

Dagens luring



Gomnes Hans T. (V76-2) ble tredje og rekordforbedret seg sist. Feilet bort en trippelplass nest sist.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 432 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V76-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



1 FARAH DIBA RIVER

5 TOMMYCIN

7 ANGELINA HALL

6 LORD IVI

8 WATCH ME BOY

9 GLOBAL TALK

2 Choco Fan Am

-----------------------------------

3 Quite Oliver

4 Golden's Pride

10 From A Key

11 Romellut Bonanza

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V76-innledningen.



Favoritten:

Farah Diba River har spart opp til en seier nå. Helgestad-traveren har manglet rom eller blitt sittende fast i det lengste i alle sine tre starter i Norge. Nå tror jeg det satses mot tet. Klarer hun å forsvare sporet, kan hun ta en etterlengtet og fortjent seier.



Outsiderne:

Tommycin var god til seier sist etter å ha vært borte i 19 måneder. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og skal regnes igjen om det klaffer med posisjonene.



Luringen:

Global Talk har ikke startet siden i fjor høst, men rapporteres fin i trening. Står til for et fint løp og skulle det bli litt kjøring i front, stiger sjansene. Kan ende blant de tre om formen er på plass.



Startsiden:

Farah Diba River er kjapp ut. Utfordres av Quite Oliver, Lord Ivi og Angelina Hall.

V76-2 (2140mv)



5 RIGA VIKTORIA

1 ALM NAGANO

13 GOMNES HANS T.

15 Rapid

7 Hof Blesen

2 Fjeld Gutten

10 Victoria Solbacka

12 Tekno Lykka

-----------------------------------

11 Il Sokken

8 Valle Teo

6 H.M. Urd

14 Skjeggejomi

9 Truså Ø.K.

4 Brødsjø Brisa

3 Turbo Tantra

Løpet:

Nok et åpent løp. Jeg garderer igjen.



Favoritten:

Riga Viktoria har ikke startet siden i fjor sommer. Var god i seiersløpet i slutten av mai i fjor. Travet i dødens til hun overtok runden igjen da og vant siden enkelt foran Hadland Uri som sto 20 meter bak. Hun er ikke helt travsikker, men er formen intakt, samtidig som hun holder seg til rett gangart, skal hun ha en fin sjanse igjen. Men det er alltid litt usikkert etter pause.



Outsiderne:

Alm Nagano har fått ett løp i rkoppen etter litt hvile. Feilet snaue 500 meter igjen da. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen og står fint til i førstespor på strek. På sitt beste er han aktuell.



Luringen:

Gomnes Hans T. feilet et par ganger i årsdebuten nest sist og hadde vært på trippelen uten den siste. Sist sto han på flott til tredje bak gode Prins C.K. og Gonagas Rebell. Rekordforbedret seg med snaue to sekunder da. Står litt sjanseartet til i bakspor på tillegg, men feilfritt og om det løser seg, er han ikke ueffen.



Startsiden:

Alm Nagano og Brødsjø Brisa kjemper trolig om føringen. Sistnevnte er dog noe usikker.





V76-3 (2100ma)



7 VENEZIA

-----------------------------------

10 Ms. Quaker Force

1 Janske

6 Around The World

2 Lovely Cash

3 Animali

4 Amore Alexis

9 Rocket Queen

11 C.C. Lucky

Løpet:

Jeg lar Venezia stå ugardert i dette hoppeløpet for de stallansatte.



Favoritten:

Venezia har fått et par løp i kroppen etter pause. Sist fikk hun et tungt løp i dødens før hun ble påkjørt i siste sving og feilet. Hadde trolig vært på trippelen ellers. Gangen før var det vanskelig å hente allverden i en kjapp avslutning. I fjor var hun på trippelen i 10 av 15 starter, hvorav fire seirer og fire annenplasser. Er blitt strøket inn ett spor, og kusken er optimistisk og tror på seier om det klaffer litt med posisjonene.



Outsiderne:

Ms. Quaker Force var veldig god til seier sist. Overtok 500 meter igjen og vant enkelt. Med samme innsats kjemper hun helt i toppen igjen.



Luringen:

Janske ble overflydd og satt fast i lederrygg sist. Er normalt bra fra start, men har noen raske på utsiden og kan bli overflydd igjen. Løser det seg kan hun fort ende på trippelen.



Startsiden:

Animali er veldig kjapp og kan muligens ta føringen i første omgang.

V76-4 (2140mv)



7 VEELS NETTA

3 VESTPOL HEBE

9 MARUSTAD MINA

12 TORPA MAI

14 Torpa Oda

15 Tellus Vilja

-----------------------------------

13 Lille Anne

11 Skeie Blesa

4 Skrei Odina

5 Kjølbergjenta

10 Egge Edel

8 Gyldenlinn

2 Virvel

6 Nebbenes Friggi

Løpet:

Jeg prøver seks hester i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Veels Netta var uheldig og feilet i Sverige sist. Da feilet hun 500 meter igjen, men kom sterkt tilbake og hadde vunnet uten galoppen. Gangen før kontret hun ut Torpa Mai til en knepen seier. Overtok 1200 meter igjen da. Har et trangt fjerdespor, men kommer hun seg greit ut fra start, har hun vinnersjanse igjen.



Outsiderne:

Maurstad Mina har vært uheldig og er bedre enn raden. Sist feilet hun i stengt posisjon 400 m igjen. Må ha det servert, men med klaff er hun ikke ueffen.



Luringen:

Vestpol Hebe er fryktelig usikker, men har klar fordel av voltestart og skulle hun komme foran, forsvarer hun seg bra og galopprisikoen reduseres.



Startsiden:

En feilfri Vestpol Hebe kan overta fra Virvel. Fra tillegg kommer nok Egge Edel og Maurstad Mina fort.





V76-5 (2100ma)



7 KOLBU JONATAN

2 EIGELANDS SPRETTEN

9 IDBORKEN

-----------------------------------

6 Furderud Svarten

3 Trons Piril

11 Finnskog Mira

12 Spikjuni

10 Mintor

1 Alsaker Pumbaa

8 Nattens Fyrste

5 Engli Ilmina

Løpet:

Tre hester prøves i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Kolbu Jonatan feilet i tet 700 meter igjen sist. Ble felt av banen da. Gangen før travet han i tredjespor til han overtok etter 500 meter. Holdt knepent unna for Eigelands Spretten da. Kommer han seg foran, kan han vinne igjen.



Outsiderne:

Idborken ledet i det lengste sist, men måtte se seg slått av Lille Amare. Travet raske 1.27,4 over full distanse da. Feilfritt kan han kjempe i toppen.



Luringen:

Eigelands Spretten nærmer seg en seier. Sist ble han tredje bak Førlands Pil Fax og Strikkeprinsen i V75. Nest sist avsluttet han fort og tapte kun knepent for Kolbu Jonatan. Bør med på alle bonger.



Startsiden:

Alsaker Pumbaa, Engli Ilmina, Furderud Svarten og Kolbu Jonatan kan alle åpne bra. Jeg tror mest på en av de to sistnevnte.

OPTIMIST: Trond Anderssen trener VG-bankeren Hickothepooh. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-6 (2100ma)



2 HICKOTHEPOOH

-----------------------------------

8 Moveslikejagger

1 Commander Nosto

6 Carl Lewis

10 Merles Simone

11 Jaanus Tooma

4 Restless Explosion

7 Sidsel

9 President Ideal

5 Phantom K.D.

3 Hot Vacation H.

12 Ønas Julius

Løpet:

Hickothepooh blir min hovedbanker.



Favoritten:

Hickothepooh var meget bra etter pause sist. Vant helenkelt fra tet i et billig lunsjløp da. Er en av landets bedre 5-åringer og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Kommer han foran, blir han vrien å tukte. Skal uansett regnes.



Outsiderne:

Moveslikejagger har tatt to sterke seirer fra dødens etter pause. Det lukter en tung tur igjen, samtidig som motstanden er skjerpet.



Luringen:

Jaanus Tooma var toer på 1.12,3 i en E3-kvalifisering i fjor sommer. I finalen ble han sjette og fikk maks fra tredje innvendig. Kommer ut etter lang pause, men tar neppe turen fra Sverige uten ambisjoner.



Startsiden:

Hickothepooh er rask ut og kan muligens ta en lengde på Commander Nosto. Restless Explosion vil nok prøve seg på utsiden.

LURING: Lykkerus gjør en spennende start etter pause i regi av dyktige Erik Killingmo. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-7 (1609ma)



1 DAG STØVAR

2 ELEGANT

12 LYKKERUS

9 JÆRVINN S.K.

-----------------------------------

8 Stensvik Martin

7 Valle Mattis

5 Trons Torila

11 Finnskog Oda

6 Gurifax

4 Tundra

10 Haugestad Jon

3 Skogly Prinsen

Løpet:

Fire hester peker seg litt ut i V76-finalen.



Favoritten:

Dag Støvar trøblet i siste sving sist, men kom fint tilbake. Gangen før holdt han bra etter en tøff åpning og tapte kun knepent fort Eikmann. Blir nok overflydd av Elegant, men han pleier å dra unna. Dermed kan åpningen komme.



Outsiderne:

Elegant har vært klart forbedret i sine to siste starter. Er kjapp fra start og kan lede hele veien.



Luringen:

Lykkerus gjør en spennende start i Killingmo-regi. Står vrient til i spor tolv, men kan være klart forbedret.



Startsiden:

Elegant stikker normalt til tet.