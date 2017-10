Kveldens travtips: To V76-bankere igjen

Både Outstanding O. og Alm Nagano har fine forutsetninger i sine respektive løp og skal ha gode vinnermuligheter om det ikke blir helt feil med posisjonene.

Outstanding O. blir VGs travekspert, Anders Olsbu, sin hovedbanker, men han lar også Alm Nagano stå alene.

– Outstanding O. var helt overlegen som VG-banker i V75 sist. Kommer han seg tidlig til tet igjen, blir han vrien å tukte. Alm Nagano har vært god over lengre tid. Møter overkommelig lag og kan absolutt runde til en ny triumf. Bak ham er det vidåpent, synes Olsbu.

LES OGSÅ: Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Outstanding O. (V76-1) var helt suveren i V75 på Forus sist. Fra tet vinner han trolig på ny.

Dagens luring:

Vik Pilen (V76-2) gikk et flott montéprøveløp og kan muligens by på en stor overraskelse.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1920 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to V76-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2600ma)

6 OUTSTANDING O.

----------------------------

9 Goeie Gozer

4 Anthony Downs

7 Rainbow Bonanza

5 Global Tess

1 Calzolari

2 Zeen Av Ekbacka

12 Kind Of Magic

3 Bolette Tinghøj

10 Wara Laylock

11 C.C. Lucky

8 Piero

Løpet:

Outstanding O. innfridde som VG-banker sist og prøves igjen i dette stayerløpet.

Favoritten:

Outstanding O. satt i tet etter snaue 500 meter og stakk lett unna til slutt i V75'en på Forus sist. Var ute i Kriteriet etter å ha blitt tredje bak Goldstile og Black Talisman i kvalifiseringen. Men han kunne ikke hevde seg i finalen. Var litt tynt jobbet før de løpene. Hamre-traveren er bra fra start og kommer han seg greit foran, uten å bruke for mye krutt, skal han regnes med en veldig god sjanse igjen.

Outsiderne:

Anthony Downs fikk en fortjent seier sist etter to fine løp etter pause. Er bra fra start og kan utfordre om føringen. Men muligens blir det rygg på storfavoritten. I så fall har han en veldig god trippelsjanse.

Luringen:

Goeie Gozer har vært bra til tre strake seirer. Fikk litt kamp av St. Raphael Decoy sist, men svarte opp. Gikk et rått løp til seier etter stor galopp nest sist. Skulle Outstanding O. bli hengt opp i dødens, er han en av dem som kan vinne.

Startsiden:

Alle de fire innerste kan løse fort. Muligens kan Outstanding O. få overta om han bli offensivt kjørt.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100mv)





6 LILLE AMARE

11 LOME GANT

10 TORVALD

3 VIK PILEN

7 Stee Raua

1 Mollyn

13 Mjølner Oda

12 Turbin

----------------------------

4 Frons Faksen

8 Marve Tinn

2 Heggetulla

5 Måleng Elden

14 Tangen Tinn

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette travrittet.

Favoritten:

Lille Amare var god til seier over full distanse sist og er i form. Er litt variabel, men gikk fint i montéprøveløpet. Med landschampion Kvasnes på ryggen, kan det bli seier på direkten.

Outsiderne:

Lome Gant avsluttet bra til tredje i montédebuten sist. Har en dyktig rytter. Kan runde alle og ta en etterlengtet seier.

Luringen:

Vik Pilen var helt nede på 1.31,1 i sitt montéprøveløp. Har ikke vist noe ellers på lenge, men kan muligens by på en stor overraskelse.

Startsiden:

Mollyn kan forsvare sporet, men både Heggetulla og Måleng Elden kan løse bra. De to sistnevnte skal trolig ha rygg.

V76-3 (2100ma)

6 STRIKKEPRINSEN

1 N.S. VIRAS LYKKE

8 MAKS MOLLYN

3 Myrviks Anton

----------------------------

4 Lustra Loke

2 Prins Philip

7 Faks Mollyn

9 Søyset Kaiser

5 Stolt Odin

Løpet:

Et åpent løp, hvor nesten ingen kan avskrives. Jeg sjanser på fire hester.

Favoritten:

Strikkeprinsen møter enklere lag enn vanlig. Ble sjette i et løp Troll Solen vant sist. Er ikke helt travsikker, men har vært relativt stabil i det siste. Holder han seg bare til rett gangart, er han god nok til å vinne.

Outsiderne:

N.S. Viras Lykke ble sittende fast bak gode Tyri Loke sist. Ble sliten fra tet nest sist etter veldig tøft tempo. Holdt knepent unna for Myrviks Anton nest sist. Er aller best med ryggløp. Kan avslutte fort da. Kommer åpningen, er hun ikke ufarlig.

Luringen:

Maks Mollyn kommer trolig ut skoløs og med amerikanervogn for første gang. Er bra fra start om det blir laddet. Og skulle han komme foran, stiger sjansene. Bjerring-traveren fortjener snart en seier etter mange gode løp.

Startsiden:

N.S. Viras Lykke og Myrviks Anton er begge kjappe, men slipper normalt. Dermed kan kanskje Maks Mollyn eller Strikkeprinsen få overta.

V76-4 (2600ma)

1 PHOTOLICIOUS

6 C.C. SUGAR

2 RUSSEL STREET

11 DARCO

4 Spicy Boss

----------------------------

10 Arnie Dream

3 Super Bandit

9 Looking Flower Shine

8 Speedy Circle

7 Arion Augustinu

5 Aday

Løpet:

Fem hester kan rekke i dette stayerløpet.

Favoritten:

Photolicious var uheldig og feilet i trippelkampen i et V75-løp Highland Breeze vant foran Kick Off Classic sist. Vant tre av fire løp før det, blant annet et V75-løp nest sist. Ble overflydd fra førstesporet da og blir det igjen. Men om alle sluser åpner seg som da, kan han vinne igjen.

Outsiderne:

C.C. Sugar overtok etter 600 meter sist og holdt siden greit unna. Var uheldig og feilet bort en femteplass i en Derby-kvalifisering Ferrari B.R. vant gangen før. Med posisjonsklaff er han en av dem som kan vinne.

Luringen:

Russel Street avsluttet sterkt fra køen til annen bak C.C. Sugar sist. Står fint til spormessig og skal passes.

Startsiden:

C.C. Sugar kan muligens sitte tidlig i tet om kusken klemmer til fra start.

HOLDEPUNKT: Magnus Teien Gundersen kan styre Alm Nagano inn til hestens syvende årsseier. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-5 (1609ma)

9 ALM NAGANO

----------------------------

4 Berteviking

3 Lykkje Pål

12 Maurstad Mina

8 Lykkje Embla

5 Alm Elden

7 Z.M.'s Felix

10 Jerveld

1 Egge Edel

2 Eilert

6 Dæmro Svarten

11 Nebbenes Friggi

Løpet:

En eller mange er spørsmålet. Jeg satser på at det holder med Alm Nagano.

Favoritten:

Alm Nagano ble sendt i angrep fra køen 1200 m igjen sist og fullførte flott til fjerde i et løp Eldhusodin vant foran Spydomann Ø.K. Gangen før var han med på en knallhard 1.20-åpning. Var likevel tapper toer bak vinnerhesten El Viktor. Tok fire strake seirer før det og kan vinne igjen.

Outsiderne:

Lykkje Pål var uheldig og feilet i angrep sist. Hadde blitt seiersfarlig ellers. Var klart slått av Alm Nagano gangen før. Feilfritt kan han ende på trippelen, men galoppen ligger hele tiden på lur.

Luringen:

Berteviking svarte opp Alm Nagano i en knallhard 1.20-åpning nest sist. Med tanke på det holdt han veldig bra til femte. Kan stikke til tet og lede lenge. Skal regnes i trippelsammenheng.

Startsiden:

Berteviking, Egge Edel og Z.M.'s Felix er alle kjappe. Eilert, Alm Elden og Lykkje Embla er heller ingen sinker om det satses fra start.

V76-6 (2140mv)

1 CANTAB GENIUS

6 LIGHTHOUSE WEST

3 MILLMASAI

15 Divided By Zero

----------------------------

7 Westline

13 Dream On Plush

12 S.J.'s Victoria

5 The Secret Light

4 Pingo Spring

11 Avalon

9 Vici Sun

14 Starfish And Coffee

10 Mc Dreamy

8 Sentry Holmsminde

2 Touched By Lindy

Løpet:

Jeg satser på fire hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Cantab Genius viste klar fremgang sist. Avsluttet fort til annen bak J.C. Royal etter perfekt åpning fra tredje innvendig da. Er kjapp fra start og forsvarer han sporet, kan det muligens holde helt inn, om ikke åpningen blir for tøff.

Outsiderne:

Lighthouse West har vært flink i sine siste starter og en seier kan være like om hjørnet. Tapte kun for gode Riccochet Face sist. Er bra fra start og kan utfordre Cantab Genius om føringen. Er det han som kommer seg først til planken, er det han som sitter med de beste kortene.

Luringen:

Millmasai har det blitt feil for i hans to siste starter. Var bra i startene før og er god nok på sitt beste. Treningsrapportene er fine.

Startsiden:

Cantab Genius og Lighthouse West kjører om føringen. En feilfri Westline er heller ingen sinke.

V76-7 (2100ma)

6 XANTHIS AMAZING

4 DELEC HANOVER

7 MOVIESTILE

1 K.W. TIGERLADY

3 MISS ÅSLANDIA

12 Farah Diba River

----------------------------

11 Edindy

10 Tuff Enuff

2 Sugarbaby

5 Talk That Talk

9 Sunrise Yankee

8 Global Sunset

Løpet:

Jeg streker av for halve feltet i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Xanthis Amazing får et knepent tips. Hun avsluttet bra til tredje fra jumboplass sist og vant lett gangen før. Med posisjonsklaff kan svenskegjesten vinne igjen.

Outsiderne:

Moviestile har fått ett løp i kroppen og kommer trolig ut skoløs nå. På sitt beste og med klaff på veien, er hun god nok til å vinne.

Luringen:

Delec Hanover satt i tet etter 400 m sist, men kunne ikke svare en meget opplagt Madonna Rags til slutt. Kommer nå ut i Lundstrøm Wolden-regi og kan være ytterligere forbedret. Skulle hun komme foran stiger sjansene.

Startsiden:

K.W. Tigerlady, Sugarbaby, Delec Hanover og Moviestile kan alle åpne fort.