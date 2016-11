Kveldens travtips: To V65-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere til kveldens V65-spill på Bergen Travpark, som ser relativt oversiktlig ut.

Samlebonger kan muligens være løsingen. Både Anna K.B. og Lucky Vegas peker seg ihvertfall ut som klare bankere.

– Anna K.B. har vært flink i sine to siste starter, hvor hun har vunnet lett, dog i billig lag. Møter ikke så mange tøffinger her heller og skal ha en fin sjanse igjen. Lucky Vegas er tilbake i toppform og har vunnet fire av sine fem siste starter. Mye tyder på ledelse fra start til mål for Buer-traveren som har vunnet hele 10 av 17 løp. Kun fire ganger har han vært utenfor trippelen, informerer Olsbu.

Neslands Loke blir nok også klar favoritt i V65-innledningen.

– Neslands Loke vant greit fra tet sist. Motstandsmessig er det ikke avskrekkende, men det må alltid klaffe litt fra dobbelt tillegg på sprint. Men viser han seg fra sin beste side, har han en god sjanse til å runde alle, mener Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to bankere i det som ser ut til å bli en favorittpreget V65-omgang på Bergen Travpark. Foto: Equus Media



V65-1 (1600mv)

11 NESLANDS LOKE

6 SOLØR SVARTEN

8 VERTIGO BJØRN

7 ALSAKER TORRES

4 Rigel Scott

5 Magnums Sebastian

1 Bottolf

2 Karmøy Juni

-----------------------------

10 Trygfaks

9 Søndre Prinsen



V65-2 (1600ma)

10 ÅSE ELDEN

4 AILO

6 Gomnes Birk

8 Haukeli Lilla

-----------------------------

3 Jossejerven

2 Tun Tora

5 B.B. Odin

9 Miramill

1 Super Lisa

7 Alm Hedda

V65-3 (2100mv)

1 VESTPOL IL

10 ERAGON

9 VERTIGO PRINSESSO

8 RANO HILDA

7 DAG JO

2 Spang Kosila

6 Vimse Sindre

5 Lustra Ida

-----------------------------

V65-4/V5-1 (1600ma)

3 ANNA K.B.

-----------------------------

5 Vanessa K.

4 Anders Jade

8 W.J. Fanny Lady

10 Miss Chanel

9 Electra Queen

2 Brenda Sisu

1 Fairytale Princess

11 Inga Princess

6 Megalomaniac



V65-5/V5-2 (1600ma)

1 LUCKY VEGAS

-----------------------------

10 Roberto D.K.

11 Elegance Fanatic

9 Shogun Bahama

7 Lucky Coral

3 Wikipeaks

5 Riana Cross

2 Revoir

4 Pearl Harbour D.

6 Benny B.R.

8 Runday's Power



V65-6/V5-3 (1600ma)

4 MAKSI AMOUR

10 SCHULZE FAIR

7 THE EXTERMINATOR

-----------------------------

3 Fastmoney

2 Scioto Downs

5 Louise Nosto

8 Restless Evita

9 Camillo Neo

11 See Me Brogård

6 Stone Muscles

1 Swinging Face



V5-4 (2100ma)

1 BJØRKEVIKING

8 ODINS HØVDING

7 TØMMERPRINS

4 Tana Faxen

5 Mo Ronja

3 Vertigo Drøm

9 Askevold Stjerna

2 Ulsrud Perla

6 Terna Gutten

-----------------------------

V5-5 (1600ma)

5 DREAM PRINCESS

2 LOOKH THUNDER

1 TYSON HASTRUP

4 LADINA D.E.

8 SHOWMETHEVICTORY

11 Sailor Girl

7 K.L.M. Rouge

6 Loving Likeness

3 Tristan Dalimo

9 Asta S.E.

10 New Order

-----------------------------

Dagens banker

Anna K.B. har vært god til to strake seirer. Møter overkommelig selskap og skal normalt ha en god sjanse igjen.



Dagens luring

Vestpol Il har ikke overbevist, men han er travsikker og har vært ute mot langt tøffere lag enn dette. Skulle han være litt forbedret kan han holde unna.



DD-1:

Lucky Vegas er en vinnerhest av rang. Har vunnet fire av sine fem siste starter, fra tet hver gang med full kontroll til slutt. Er kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å lede hele veien igjen.



DD-2:

Maksi Amour fullførte sterkt etter et tungt løp etter startgalopp sist. Var overlegen fra tet gangen før. Blir kuskeforsterket og skal ha en god sjanse feilfritt. Husk at hun kun tapte for Charisma K.W. i en hoppe-Derby-kvalifisering, dog klart. I finalen ble det startgalopp og game over. Schulze Fair speedet ned The Exterminator fra lederrygg sist. Står til for et fint løp igjen og kjemper i toppen feilfritt.



DD-1: 1 DD-2: 4,10,7 = 3 rekker