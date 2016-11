Kveldens travtips: To V65-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller med to V65-bankere på Biri Travbane i kveld.

Among Hastrup er hans banker både i V65 og V5-veddemålet.

– Among Hastrup er ubeseiret på sine to starter hittil i Norge og har imponert. Danskeimporten har vunnet lett hver gang. Danskeimporten møter klart skjerpet motstand, men skal regnes med en god vinnersjanse igjen, bare det klaffer litt med tempo og posisjoner fra et noe sjanseartet bakspor, sier Olsbu.

Dyktige Jan Dahlgaard fra Danmark kommer kun med Chip Tuned One, og hesten tar seg trolig av 3-årsløpet.

– Chip Tuned One var solid toer bak Needed Time sist og til seier i Danmark nest sist. Bare hun går feilfritt er det snakk om en flott sjanse igjen, mener Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 480 kr

Stort V65-forslag (over streken): 864 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 180 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1800 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to V65-bankere på Biri Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (1609ma)

2 TINA SLIDE S.M.

4 KAMPALA

7 MARQUIS DE BOTI

3 PERFECT STENT

----------------------------------

8 Merlin Classic

6 Emma Buitenzorg

11 Bahama Classic

1 King Frecel

5 Roadbroker

9 Creanette

10 Pixie Frecel



V65-2 (2100ma)

11 MON AMIE SUPERB

12 BEAT IT

8 FORADORI

5 REVENGE

6 Russel Street

10 Bricois Way

----------------------------------

7 Crom Lady

2 Nothingbuttaillights

3 Magnetic Hero

1 Nohardfeelings

4 Emmett Von Baron

9 Let Me Love

V65-3 (2100ma)

5 CHIP TUNED ONE

----------------------------------

7 Norwegian Pine

10 Hurricane Field

6 C.C. Sugar

2 Athletic Division

3 Dreamy Queen

4 Extreme Hangover

1 Precious To Me

8 Lonely Warrior

9 Personal Goals



V65-4/V5-1 (2100ma)

2 SKYFALL

4 MUSCLES CLASSIC

1 AMELIE DIVISION

6 INCOME

5 MONIQUE ROYAL

8 Mr. Malando

----------------------------------

10 L.V. Mr. Bite It

3 Fia Pedro

7 Nearmiss



V65-5/V5-2 (2600mv)

12 BEST RUGGEN

8 SMEDTULLA

9 SPIKLASSE

5 KOSSAR

2 LILLE AMARE

13 LYKKJE PÅL

----------------------------------

6 Myklejenta Karin

1 Holst Pil

3 Valseth Fanten

11 Skogs Balder

4 Bjøre Lydia

7 Beritson

10 Spang Lars



V65-6/V5-3 (2100ma)

11 AMONG HASTRUP

----------------------------------

4 Amon Tomaz

3 Superfly Effe

10 Support Kindness

9 Joe Hoo Lee

6 Unbeatable

2 Marjons Cash

7 Super Rina

5 Face The Question

1 Beloved Fortuna

8 Silkepigen



V5-4 (2100mv)

4 LILLE ANNE

2 BAUERS ANNABELLA

3 SKREI ODINA

8 SKEIE BLESA

10 HOVS FRØYA

5 CELOMA

7 Romhus Tiril

1 Jarli Sota

9 Smågodt

6 Drill Rosa

----------------------------------

V5-5 (2100mv)

8 ÅSRUD RAPPA

1 Solør Frøkna

4 Helmen Bausa

12 Stjerne Jenta

11 Fridtjof

----------------------------------

2 Thess Prinsessa

10 Sagen Frøya

3 Krylling Kompis

6 Granly Kuling

5 Alm Gull

7 Liheim Maia



Dagens banker

Among Hastrup - se DD-2.



Dagens luring

Tina Slide S.M. feilet bort annen bak Ms. Quaker Force i norges- og Skårnes-debuten sist. Gikk glipp av en 1.16-tid full vei da. Hoppa har aldri vunnet på 38 starter, men er klart bedre enn raden og den første seieren kan komme her.



DD-1:

Best Ruggen avsluttet flott fra jumboplass til tredje bak gode Troll Svenn sist. Fortjener snart en seier etter tre gode løp på rad. Smedtulla er mer enn god nok feilfritt, men hun er håpløst usikker. En evig outsider.



DD-2:

Among Hastrup har imponert i sine to starter her til lands, hvor han har vunnet lett. Tvedt-traveren står mer sjanseartet til nå, men blir det bare litt kjøring i front, kan han runde alle.



DD-1: 12,8,9,5,2,13 DD-2: 11 = 6 rekker