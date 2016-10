Kveldens travtips: To V65-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller med to V65-bankere til Bergen Travpark i kveld.

Frøyu Trym blir hans hovedbanker.

– Frøyu Trym var god til seier sist og slo en såpass god hest som Tangen Tia. Møter ingen av hennes kaliber denne gangen og bare det klaffer litt med posisjonene fra en fin utgangsposisjon, skal han regnes med en god sjanse igjen, mener Olsbu.

Han lar også Barka Blesen stå ugardert.

– Barka Blesen tapte kun for gode G. Jerken sist. Gangen før gikk han bra etter galopp til tredje. Hesten har et billig løp på papiret, og feilfritt tror jeg han blir vanskelig å fange. Ove Kenneth Karlsen-traveren tar sannsynligvis karrierens første seier, tror Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 100 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1080 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 135 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1620 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar både Barka Blesen og Frøyu Trym stå ugarderte på Bergen Travpark i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2100mv)

3 SPIK MOLLYN

8 FRØKEN FAKSE

2 SORDO

4 RAMSJERVEN

-------------------------

1 Erdinger

9 Trygfaks

6 Seier Kongen

7 Søndre Prinsen

5 Bottolf



V65-2 (2100mv)

6 RANO HILDA

8 VIMSE SINDRE

7 KARMLAND STILSON

2 SPANG KOSILA

4 DAG TORA

5 Lustra Ida

-------------------------

1 Åse Mai

3 Kleppe Maia

V65-3 (2100mv)

3 BARKA BLESEN

-------------------------

14 Norstine

15 Kuven Tøtto

9 Viljar Janne

4 Vest Odin

12 Lykkens Lillegutt

8 Alm Bella

1 Mo Line

6 Mo Fakso

10 Vertigo Mindi

2 Bjørkekongen

5 Sjeras

13 Kolnes Faksa

11 Søndre Mai



V65-4/V5-1 (2100mv)

1 ERNIS LANE

7 Vanessa K.

6 Bolette Tinghøj

8 Shocking Redbull

4 Glamour Jet M.

9 Caramello P.P.

3 Plas Teg

11 Anders Jade

10 Brenda Sisu

-------------------------

5 Enrico Scott

12 Starlight

2 Talk Of Tinnie



V65-5/V5-2 (2100ma)

7 ARCTIC TANIC

6 INA'S BALLERINA

8 M.L.'S ORLANDO

4 W.J. FOLLOW ME

3 LADINA D.E.

-------------------------

5 Malou Fame

1 Inga Princess

2 Megalomaniac



V65-6/V5-3 (2100ma)

3 FRØYU TRYM

-------------------------

2 Karslig

9 Kamaro

8 Gomnes Birk

6 Frisli Lomi

7 Haukeli Lilla

4 Spik Lotta

10 Unik

5 Super Lisa

1 Jenny May

11 Mjølner Birken



V5-4 (2100mv)

10 RAMONA'S FIGHTER

1 ARN BRODDE

3 CHAD BOKO

8 Timber Mile

-------------------------

2 Pearl Harbour D.

5 Winner Augustinu

6 Right On Time S.M.

4 Revoir

9 French Victory

7 Runday's Power



V5-5 (2100mv)

7 EMIL FAME

8 DON JULIO

2 CAMILLO NEO

3 FANCY MADE MAGIC

5 BENNY B.R.

9 THIS IS ANFIELD

4 DIEGO KIEVITSHOF

6 RIANA CROSS

1 SAILOR GIRL

-------------------------

Dagens banker

Frøyu Trym - se DD-2.



Dagens luring

Sordo satt fast bak Spik Mollyn etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og er ikke ueffen med rett reise.



DD-1:

Arctic Tanic fikk maks som fjerde fra lederrygg sist, men møtte tøffere lag enn dette da. Nest sist vant han lett fra tet foran Ina's Ballerina og M.L.'s Orlando. Førstnevnte har spurtet fort i to av sine tre siste starter og nærmer seg karrierens første seier.



DD-2:

Frøyu Trym var god til seier foran Tangen Tia sist og møter ikke verre selskap nå, tvert om. Bare det klaffer litt med posisjonene, tror vi han vinner igjen.



DD-1: 7,6,8,4,3 DD-2: 3 = 5 rekker