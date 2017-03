Kveldens travtips: To pausebankere i V76

VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på to V76-bankere, som begge gjør spennende årsdebuter. En av dem er veldig usikker og er en sjansebanker, men gjør en interessant start i ny regi.

Valle Storm blir Olsbus hovedbanker.

– Helgestad-traveren var solid til seier i DNTs høstfinale i fjor og rapporteres vel forberedt. Forhåpentligvis stormer han i fra konkurrentene til slutt, sier traveksperten.

Han tar også sjansen på Tem Jahn.

– Tem Jahn er høykapabel, men fryktelig usikker. Nå kommer han ut i regi av dyktige Frode Hamre. Feilfritt kan det dreie seg om en vinner på direkten, tror Olsbu.

Dagens banker:

Valle Storm (V76-3) vant fire av åtte løp og imponerte i fjor. Kan vinne direkte etter pause.



Dagens luring:

Mjølner Fokus (V76-5) var uheldig og ble disket som V75-vinner sist. Står fint til og skal regnes.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V76-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Begge kommer ut etter pause.

V76-1 (2140mv)

5 TEM JAHN

-------------------------------------

11 Emil Mollyn

7 Kringeland Enok

8 Horgen Lynet

13 Smedpål

12 Battimo

1 Valle Even

4 Schuvard

10 Spydomann Ø.K.

3 Hvatt Birk

2 Bjørnemyr Dennis

9 Art Ægir

6 Smiths Iver

14 Min Kuling

Løpet:

Vi sjanser på Tem Jahn i Veikle Balder Cup.



Favoritten:

Tem Jahn gjør en meget spennende start i regi av Frode Hamre som også er blitt rene kaldblodseksperten. Nå skal han forsøke å lage gull av kapable, men usikre Tem Jahn. Det har stort sett vært vinn eller forsvinn for 4-åringen. Hesten har vunnet tre av syv løp, men har kun gått feilfritt i ett løp, i debuten, hvor han travet radige 1.31,3. Finner Hamre denne rette balansen, tror vi det dreier seg om en vinner på direkten. Men det er snakk om en sjansebanker.



Outsiderne:

Kringeland Enok vant lett fra tet sist og jager sin sjette strake seier. Men han står sjanseartet til innerst i annen rekke og er avhengig av å komme løs. Klaffer det med posisjonene kan han ende blant de tre igjen.



Luringen:

Emil Mollyn har vært god i sine to siste starter. Sist vant han enkelt, mens han var helt nede på 1.28-tallet nest sist. Glittum-traveren er flink fra start og kan med litt hell få en fin posisjon direkte. Skal regnes blant de tre.



Startsiden:

Alle de fem innerste kan løse bra om de går ut i trav. De fleste slipper nok til Tem Jahn om han kommer seg feilfritt avgårde og blir offensivt kjørt.

V76-2 (2100ma)



6 MONACO ROYAL CURSE

3 AIR SPEED

8 ULLA DEL RONCO

9 LORD IVI

1 DANTE KIEVITSHOF

2 Norvelous Fairytale

4 Revenge

5 Quite Oiver

7 Athletic Division

-------------------------------------

10 Enjoythestar S.C.

11 Real Superb

12 Sunny Cru

Løpet:

Et åpent varmblodsløp. Vi garderer bredt.



Favoritten:

Monaco Royal Curse satt i tet etter 400 meter sist. Stakk i fra, men ble gående å vente på de andre og ble innhentet til slutt av Mr. Sopranos, som viste seg fra sin beste side. Monaco Royal Curse gikk uansett sterke 1.16,3 over full distanse etter pause og kan ventes forbedret nå. Men han er kanskje alle best med ryggløp. Skal uansett regnes.



Outsiderne:

Air Speed avsluttet flott sist og tapte kun knepent for Filippa B.R. og Concon W. tross tredje. Gangen før vant han lett tross sisterunden i dødens, dog i billig lag. Kolnes-traveren er kjapp ut og er aktuell blant de tre.



Luringen:

Lord Ivi gjør en spennende start etter pause. Brene-traveren er behandlet og står fint til for smygreise. Er litt variabel i prestasjonene, men er bra på sitt beste.



Startsiden: De tre innerste samt Monaco Royal Curse kjører om føringen.





V76-3 (2100ma)



3 VALLE STORM

-------------------------------------

6 Kolbu Jonatan

1 Eigelands Spretten

8 Mintor

9 Spikjuni

7 Hovs Viktor

5 Stjerne Ball

12 Førlands Knerten

4 Anima

10 Vangs Odin

2 Storler Guten

11 Ingerø Mari

Løpet:

Valle Storm blir vår hovedbanker i V76-spillet.



Favoritten:

Valle Storm hadde en flott debutsesong i fjor med fire seirer på åtte starter. Han avsluttet året med å ta seg av DNTs høstfinale for 3-åringer og slo gode hester der. Gangen før ble han sjette i pengestinne Biri oppdretningsløp etter hinder og sen åpning. Helgestad-traveren gjør en spennende årsdebut nå. Tekno Odin-sønnen rapporteres fin i trening og kan være en vinner på direkten.



Outsiderne:

Eigelands Spretten sto på fint til femte fra tillegg i et V75-løp kapable Bol Odin vant fra strek sist. Med det løpet i kroppen etter to måneders pause er han normalt ytterligere forbedret. Blir trolig overflydd, men skal uansett ha en fin trippelsjanse.



Luringen:

Kolbu Jonatan kom bra tilbake etter galopp sist og fullførte sterkt til fjerde etter snaue sisterunden i dødens i V75 gangen før. På sitt beste kan han yppe seg.



Startsiden:

Mintor og Hovs Viktor er raske. Valle Storm og Kolbu Jonatan er heller ingen sinker.

SUKSESSDUO: Trener Trond Anderssen (t.v.) og hesteeier Jan-Erik Andresen har feiret mange triumfer med Yarrah Boko som tjente over ti millioner kroner. I kveld kan duoen vinne med Fender Boko som har vunnet fire av 14 løp hittil i karrieren. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-4 (1609ma)



3 FENDER BOKO

2 FAIRYMAN

11 Euroncandidcamera

-------------------------------------

6 Al B. Back Zet

8 Mixed Zone

4 Bolette Tinghøj

12 Callias Va Bene

9 Perfect Stent

7 Miss Mirchi

1 Zanetti

5 Lovely Cash

10 Rocket Queen

Løpet:

To-tre hester kan rekke i dette sprintløpet.



Favoritten:

Fender Boko ble det helt feil for i årsdebuten sist. Trond Anderssen-traveren ble overflydd og siden dratt sist. Avsluttet bra på oppløpet, men fikk alt for langt frem. Var solid i flere løp i fjor og kan ventes forbedret med løpet sist i kroppen. Må strekes.



Outsiderne:

Euroncandidcamera gikk med punktert sulkyhjul nesten hele veien sist. Med tanke på det gikk han et sterkt løp til fjerde. Skulle det bli tøff kjøring mellom forgrunnsfigurene stiger sjansene for Hamre-traveren.



Luringen:

Fairyman ville ikke være med bak bilen sist og var unnskyldt. Gangen før var han solid treer bak Don Vince og Bestbyarsenal fra dødens i V75 på Bjerke. Hultman-traveren er veldig kjapp fra start, og jeg ser ikke bort i fra at han kan lede hele veien.



Startsiden:

Fairyman kan ta føringen.

HALVMILLIONÆR: Ådne Odin vant tre storløp i fjor som 3-åring. Nå gjør han årsdebut mot eldre hester, men treningsrapportene er meget sterke. Killingmo-traveren kan vinne på direkten. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-5 (2100ma)



9 ÅDNE ODIN

2 MJØLNER FOKUS

11 HOLENE ODIN

1 VIKING FAKS

7 SILKE CHASMINA

8 STENSVIK IVER

-------------------------------------

6 Kodran

4 Mjølner Tore

5 Alm Rodina

3 Gurifax

10 Skogly Prinsen

Løpet:

Seks hester kan sees med vinnersjanser.



Favoritten:

Ådne Odin gjør en spennende årsdebut. Killingmo-traveren var en av landets beste 3-åringer i fjor og tjente over en halv million kroner. Han vant blant annet Spenters, Alm Rau Jos og Nils A. Skjolds æresløp. 100 000 var førstepremien i disse løpene. Bork Odin-sønnen møter eldre konkurrenter nå, men har gått 1.26 full vei i trening og er godt forberedt. Skal regnes på direkten.



Outsiderne:

Holene Odin er kneoperert og har trent fint. Høitomt-traveren har vært variabel, men speeder meget bra på sitt beste. Utgangsposisjonen kunne vært bedre. Likevel er han en outsider.



Luringen:

Mjølner Fokus var uheldig og ble disket fra en V75-seier etter en trang situasjon sist. Viser han seg fra sin beste side, er han god nok til å kjempe helt i toppen.



Startsiden:

Alm Rodina er nok kjappest, men skal normalt ha ryggløp over full distanse.

REVANSJESUGEN: Gigant Invalley var strålende toer bak Ronato etter galopp etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og kan han gå uten brodder, er det en stor fordel. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-6 (2100ma)



3 GIGANT INVALLEY

1 RONATO

2 NO LIMIT L.A.

-------------------------------------

9 Semper Fi

12 Ridolini Park

5 Hawking

6 Facebook N.L.

4 Gary Hoist

8 Saturday Mornings

7 Max Not Sand

11 Jaccaroo

10 Gary Volcano

Løpet:

Jeg tror en av de tre innerste vinner om de ikke kjører hverandre i hjel innledningsvis.



Favoritten:

Gigant Invalley var solid toer bak Ronato med galopp i årsdebuten sist. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen og har en klar fordel om han kan gå uten brodder, som han gikk med sist. På sitt beste blir han tung å stå i mot.



Outsiderne:

Ronato var solid til seier nest sist tross store deler av løpet i dødens. Sist fikk han maks som fjerde fra lederrygg i et løp gode Gematria vant. 6-åringen er kjapp fra start, men kan bli utfordret på startsiden. Om ikke åpningen blir for tøff, er det ikke umulig.



Luringen:

No Limit L.A. avsluttet sterkt fra køen i et V75-løp Pathos Om vant foran Avery sist. Står langt bedre til spormessig enn i det siste, men har raske Ronato på innsiden. Om han ikke havner i dødens, skal han regnes blant de tre.



Startsiden:

De tre innerste gjør normalt opp om føringen.





V76-7 (2100ma)



9 SIDSEL

8 MERLES SIMONI

7 DELEC HANOVER

4 Lucky Bullet

2 Madonna Rags

1 Nova Yamoz

11 Valcyrie Simoni

-------------------------------------

12 Sunrise Yankee

5 K.W. Tigerlady

10 Hausse du Gull

6 Luck Follows Me

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Sidsel fikk endelig sin etterlengtede seier sist etter å ha avsluttet solid ved flere anledninger. Tok en sterk seier da etter store deler av løpet i dødens. Hun er klart best med ryggløp, som hun vil få her. Har ikke den raskeste hesten foran seg, men om hun ikke får for langt frem kan hun speede inn til en ny triumf.



Outsiderne:

Merles Simone fikk et perfekt løp i et utvendig par sist og avgjorde enkelt til slutt. Står mer sjanseartet til nå, selv om hun er strøket inn ett spor. Men klaffer det med posisjonene er hun god nok.



Luringen:

Delec Hanover avsluttet flott til tredje sist og tapte kun for hester som Gematria og Patricia Hastrup. Møter ingen av deres kaliber her. Buer-traveren er kjapp fra start og kan muligens stikke til tet.



Startsiden:

Delec Hanover og K.W. Tigerlady er muligens de kjappeste.