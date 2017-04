Kveldens travtips: To mill. ekstra i V76-potten

Det er SuperJackpot på Bjerke Travbane i kveld. Jackpot og Bonuspott fordeles på alle med syv rette. Hele 2 073 334 ekstra venter i potten.

Både Kjempen og Nice Eleven L. har solide vinnersjanser. VGs travekspert, Anders Olsbu, lar begge stå ugarderte:

– Kjempen har radet opp fem strake seirer og er i sitt livs form. Hesten går opp en liten klasse nå, men er absolutt god nok til å vinne igjen, mener Olsbu.

Nice Eleven L. årsdebuter, men traveksperten tror hun vinner på direkten.

– Nice Eleven L., som er en av Norges beste 4-årshopper, gjør en veldig spennende årsdebut. Geir V. Gundersen-traveren har helt perfekte forutsetninger, og jeg tror hun leder hele veien på direkten, sier Olsbu.

Gundersen jr. skal også ut med en av Norges bedre 4-åringer.

– Thai Donato gjorde flere sterke løp i fjor for Magnus Teien Gundersen. Han tapte kun for Moni Viking i Kriterie-kvalifiseringen. I finalen avsluttet de bra til femte etter sen åpning. Han kan absolutt yppe seg mot Dillon K.W., som trolig blir klart mer betrodd, sier Olsbu.



Dagens banker:

Kjempen (V76-7) jakter sin sjette strake seier. Den sterke Kihle-traveren har en god vinnersjanse igjen.



Dagens luring:

Prærie Glimt (V76-2) har vunnet to av fire løp. Kommer ut etter pause, men skal være seiersklar på direkten.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 256 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1890 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to bankere denne superonsdagen.





V76-1 (2140mv)



10 NORDBY FRØY

11 TEM JAHN

9 BOKLI STJERNEN

2 IDFAXEN

----------------------------

1 T.B.'s Minar

3 Pelle Prins

4 Rolf Martin

5 Spiktrollet

6 Gardin Trappa

12 Børke Sindy

8 Nebbenes Friggi

Løpet:

Jeg prøver fire hester i V76-innledningen.



Favoritten:

Nordby Frøy tok en råsterk seier første gang ut etter lang pause. Mjølnerød-traveren er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og kan runde alle feilfritt.



Outsiderne:

Tem Jahn var med på tøffe passeringer til han overtok drøye runden igjen sist. Feilet som slått ut av siste sving, men fullførte bra til fjerde. Gangen før tapte han kun for Troll Svenn, som sto på langt tillegg. Tredje sist vant han lett fra tet. Uten galopp er han en av dem som kan vinne.



Luringen:

Bokli Stjernen kommer ut etter pause og er blitt behandlet. Flåten-traveren har vunnet 5 av 13 løp og har aldri tapt feilfritt. Skulle han holde seg til rett gangart, blir han seiersfarlig igjen.



Startsiden:

T.B.'s Minar og Pelle Prins kan begge løse bra.

V76-2 (2140mv)



11 FRØYU PETTER

7 ALM NAGANO

6 PRÆRIE GLIMT

4 FLØYA

3 Tekno Teddy

----------------------------

15 Goroso Sjarmen

13 Haugestad Gabrielle

9 Gomnes Hans T.

12 Il Sokken

2 Lørdagsgodt

5 Kringlers Vilja

10 H.M. Norne Rose

1 Brevik Juli

8 Hønn Spik

14 Åsrud Rappa

Løpet:

Flere som kan vinne. Jeg satser på fire-fem hester.



Favoritten:

Frøyu Petter har vunnet fire av sine starter hittil i karrieren. Har ikke startet på over ett år. Fungerer han som best, kan han runde alle selv fra tillegg.



Outsiderne:

Alm Nagano var overlegen fra tet sist. Er flink fra start og skulle han få teten igjen, stiger sjansene

Fløya feilet bort en topplassering på siste bortre sist, uten at galoppen står notert i programmet. Kommmer 7-åringen seg feilfritt ut fra det trange fjerdesporet skal hun ikke avskrives.



Luringen:

Prærie Glimt har vunnet to av sine fire starter. Sørvik-traveren kan løse bra fra start, er godt forberedt og blir farlig feilfritt.



Startsiden:

Tekno Teddy, Prærie Glimt og Alm Nagano kjører om føringen.

V76-3 (2100ma)



4 NICE ELEVEN L.

----------------------------

8 Chin Chin

7 Yankee Cat

1 Double Dream

5 Be A Mixt Chili B.

6 Synjo Diva

2 Bungee Jumper

3 H.M. You Can Choose

Løpet:

Nice Eleven L. kan ikke få bedre betingelser.



Favoritten:

Nice Eleven L. var en av landets beste 3-årshopper i fjor. Hun avsluttet året med å vinne Norsk Oaks. Tredje sist var hun tapper i hoppe-Kriteriet. Tross en knallhard 1.10-åpning og trykk på siste bortre, forsvarte hun seg til tredje. I kvalifiseringen til hoppe-Kriteritet vant hun overlegent fra tet. Geir V. Gundersen-traveren er godt forberedt, og vi tror hun leder hele veien på direkten etter lang pause.



Outsiderne:

Yankee Cat avsluttet bra fra femte innvendig til annen bak Miss Åslandia sist. Står langt ute på vingen, men feltet er lite og hun bør få en grei posisjon. I så fall er hun trippelaktuell.



Luringen:

Chin Chin var som Nice Eleven L. en av landets bedre 3-årshopper i fjor. Hun vant enkelt en hoppe-Kriterie-kvalifisering, men måtte nøye seg med sjette i finalen. Samme plasseringen fikk hun fra køen i Oaks. Men hun ble toer bak meget gode Phantasm Soa i DNTs auksjonsløp og fikk 100 000 kroner for den innsatsen. I tillegg ble hun treer i hoppeavdeling av Märtha Louises pokalløp. Som favoritten har hun hatt over et halvt års pause. Hoppa kommer nå ut i regi av Per Gottling. Hun kan fort bli toer bak storfavoritten bare det klaffer litt.



Startsiden:

Nice Eleven L. er lynrask, men utvendige Be A Mixt Chili B. vil nok prøve seg på startsiden. Sistnevnte slipper uansett.





V76-4 (1609ma)



1 LILLE AMARE

4 SJARMØRVIKTOR

8 OPERA

12 LOME FRIKK

6 Aas Balder

7 Furderud Svarten

5 Hovhaaga

3 Vetle Jon

10 Lyseng Balder



9 Hovs Frøya

11 Finnskog Lux

2 Kolnes Karen

Løpet:

Flere kan vinne dette hoppeløpet.



Favoritten:

Lille Amare har vært god til tre strake seirer og hadde nok stått med fire uten galoppen fjerde sist. Han er ikke helt til å stole på, men han er bra fra start og kan lede hele veien om han klarer å forsvare sporet. Men det står et par raske på utsiden. Skal uansett regnes om det løser seg.



Outsiderne:

Opera har vært på trippelen i hele 13 av sine 18 starter hittil i karrieren og viste fremgang igjen sist. Da ble hun tredje fra bakspor på tillegg. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men med full klaff er det ikke helt umulig.



Luringen:

Sjarmørviktor har vært strøket en gang grunnet en liten forkjølelse. I sin siste start var han veldig god til en helenkel seier fra tet. Med samme innsats kjemper han i toppen igjen.



Startsiden:

Lille Amare er kjapp, men de tre utvendige, pluss Aas Balder og Furderud Svarten, er heller ingen sinker.



V76-5 (2100ma)



9 DILLON K.W.

6 THAI DONATO

2 Columbus Sisu

----------------------------

8 Edindy

3 Kemas Starlight

7 Joe Hoo Lee

1 Doctor Joe

10 Jefferson Dotcom

12 Key To Candy

5 Polar Rocky

4 Chezando

11 Chasing Gold

Løpet:

To-tre hester peker seg litt ut i dette ungdomsløpet.



Favoritten:

Dillon K.W. feilet seg bort i første sving som favoritt i langløpet Thai Tanics æresløp i påsken. Var god til to strake seirer før det. Feilfritt skal han regnes i striden igjen.



Outsiderne:

Columbus Sisu var uheldig sist, da han feilet kort før mål i stengt posisjon som tredjehest. Dillon K.W. vant det løpet. Trond Anderssen-traveren står fint til spormessig og kan fort ende blant de tre.



Luringen:

Thai Donato er en av landets bedre 4-åringer. Ble toer bak Moni Viking i en Kriterie-kvalifisering i fjor. I finalen avsluttet han bra etter sen åpning, men måtte nøye seg med femte. Vi ser ikke bort i fra at han kan vinne på direkten i sin årsdebut.



Startsiden:

Columbus Sisu og Kemas Starlight er kjappe. Sistnevnte skal uansett ha rygg. Dermed kan kanskje Thai Donato eller Joe Hoo Lee få overta. Edindy er heller ingen sinke, men står langt ute.





V76-6 (2100ma)



12 DELICIOUS DREAM

4 NONSTOP RASCAL

3 ANGELINA HALL

9 HURRICANE FIELD

2 Pretty Tatiya

1 Pilot Joe

6 Amelie Division

----------------------------

7 That's Good Chip

8 Scandolara

5 Giant Dream's

10 Precious To Me

Løpet:

Flere med vinnersjanser i dette 4- og 5-årsløpet.



Favoritten:

Delicious Dream feilet seg bort sist. Vant tre av fire starter før det, men ble slått av Angelina Hall tredje sist. Står sjanseartet til i spor tolv, men feilfritt og om det blir tempo over forestillingen, stiger sjansene.



Outsiderne:

Angelina Hall feilet seg bort sist, men holdt unna for Delicious Dream tross en tøff 1.12-åpning gangen før. Kommer hun seg foran, kan hun absolutt vinne igjen.



Luringen:

Nonstop Rascal var klart forbedret sist og holdt knepent unna for Fortuna B.R. på en god tid. Med samme innsats er hun ikke ueffen.



Startsiden:

Alle de fem innerste er kjapp ut, muligens Angelina Hall eller Nonstop Rascal til tet.





V76-7 (2100ma)



2 KJEMPEN

----------------------------

8 Moe Garm

6 Dag Støvar

4 Odins Eld

3 H.G. Jerv

5 Mjølner Tore

7 Elegant

1 Jærvinn S.K.

9 Valle Mattis

11 Stensvik Martin

12 Eigelands Jokeren

10 Kodran



Løpet:

Kjempen har en god vinnersjanse igjen.



Favoritten:

Kjempen har radet opp fem strake seirer. Kihle-traveren møter tøffere lag nå, men står så fint til at han uansett skal regnes med en flott sjanse igjen. Jeg spekulerer ikke i favorittfall.



Outsiderne:

Dag Støvar rakk ikke frem til bilen sist. Var siden uheldig og feilet bort en mulig trippelplass. Kan ende blant de tre her.



Luringen:

Moe Garm er en av landets beste 4-åringer. Han tapte kun for B.B. Terje T. i en Derby-kvalifisering i fjor. I finalen ble han sliten etter et tungt løp. Har operert knærne siden og har trent fint. Jeg ser ikke bort i fra at han er på trippelen på direkten.



Startsiden:

Elegant er normalt raskest.