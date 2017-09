Kveldens travtips: To klare V76-bankere i bonusomgang

Både U.S. Male E.P. og Gentile F. Boko skal ha solide vinnersjanser denne superonsdagen, hvor bonuspotten på snaue 900 000 kroner venter ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke ved å la dem begge stå ugarderte.

– U.S. Male E.P. var helt rå til en overlegen seier sist tross en tøff tur i sporene. Med samme innsats spør han neppe noen om seieren. Gentile F. Boko innledet med to strake seirer i Norge, men har måttet nøye seg med to annenplasser på slutten. Jeg tror Kolnes-traveren er tilbake i seierssirkelen igjen nå, sier Olsbu.

Dagens banker

U.S. Male E.P. (V76-6) var helt fantastisk til en suveren seier sist. Normalt vinner han igjen.

Dagens luring

Kolnes Kjell (V76-7) tapte kun for Tekno Jerken og Odd Herakles sist. Møter ingen av deres kaliber her.

EN VINNERKANDIDAT: Viking Arrow er en av flere seiersaktuelle i V76-innledningen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-1 (2140mv)

11 KICK OFF CLASSIC

9 DOUBLE SPIN

3 DARCO

10 VIKING ARROW

2 BLACK JACK RICH

6 Sandsjøns Igor

4 Arnie Dream

--------------------------------

8 J.C. Royale

5 Cantab Genius

12 Don di Quattro

7 Sunrise Yankee

1 Comeback

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V76-innledningen.

Favoritten:

Kick Off Classic sviktet som storfavoritt i en V75-finale sist. Måtte tåle en tøff åpning før han satt i tet i annen sving og kunne ikke svare Highland Breeze til slutt. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og står fint til i springspor på tillegg. Kan få en fin posisjon direkte med litt klaff. Er god nok til å vinne på sitt beste.

Outsiderne:

Double Spin vant lett da Merles Simone feilet ut av siste sving i hans nest siste start. Sist i et langløp under klasseløpshelgen avsluttet han fort til tredje etter trafikkproblemer. Var kun slått av sterke Valley Ivan og Massive Attack da. Feilfritt kjemper han normalt i toppen.

Viking Arrow var med på en tøff innledning sist og ble naturlig nok sliten til slutt. Var suveren nest sist da Allaway G.T. feilet. Viser han seg fra sin beste side, kan han kjempe i toppen.

Luringen:

Darco feilet et par ganger sist i langløpet Valley Ivan vant sist. Hadde kjempet i toppen uten galoppene. Tredje sist feilet han som vinner på siste bortre. Kom strålende tilbake da. Har kapasitet, men feiler lett. En evig outsider.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Fra tillegg kan Kick Off Classic komme fort.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to V76-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-2 (1609ma)

5 TYRI LOKE

3 Høvding Jaros

9 Brenne Viking

--------------------------------

12 Bjørnemyr Texa

10 Nume Elden

6 Kagge Lina

4 Alsaker Pumbaa

8 Blessomen

11 Lykkje Tveiten

7 Sørtroll

2 Aaby Knekten

1 Eos Marinka

Løpet:

Tyri Loke blir min klare favoritt.

Favoritten:

Tyri Loke var flink til seier fra tet sist og tredje sist. Kunne ikke hevde seg i en tøff Derby-kvalifisering i mellom. Flåten-traveren er flink fra start, og skulle han komme seg foran, skal han ha en god sjanse. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Brenne Viking kommer ut etter pause. Er kastrert, noe som kan slå positivt ut. Står til for et fint smygløp og skulle han vise seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Luringen:

Høvding Jaros tapte kun for meget gode Kaksen i en V75-finale sist, dog klart. Tapte også for sistnevnte og Nordby Frøy i V75 gangen før, etter en flott spurt. 5-åringen fortjener snart en seier igjen etter mange gode løp, men han er kanskje ikke så lett å lure først.

Startsiden:

Aaby Knekten, Høvding Jaros, Alsaker Pumbaa, Tyri Loke, Sørtroll og Blessomen kan alle løse fort om det laddes. Kanskje kan Tyri Loke sitte tidlig i tet om han blir offensivt kjørt.

V76-3 (1609ma)

8 RED BOLT

2 WALLNER

9 PADDINGTON FACE

1 GARFIELDZ PRINCE

6 NORVA YOUNG

7 AMON TOMAZ

5 ARN BRODDE

4 Chasing Gold

--------------------------------

10 Bella Noark

3 Pearl Harbour D.

Løpet:

Flere vinnerkandidater i dette travrittet. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Red Bolt gjør en spennende montédebut. Har gitt seg i sine to siste starter og holder litt usikker form. Måtte dog tåle en tøff åpning sist. Var god til seier på 1.12-tallet både tredje og femte sist. Gikk også et flott montéprøveløp og har landschampion Kristine Kvasnes på rygg. Står langt ute på vingen, men er normalt bra fra start og skal regnes på direkten.

Outsiderne:

Paddington Face vant i sin montédebut i Bergen sist. Slo Ramona's Fighter tross galopp da. Møter noen gode igjen, men feilfritt kan han kjempe helt i toppen.

Luringen:

Wallner gikk fort i sitt montéprøveløp. Landet på 1.17,4 og blir spennende i sin montédebut her. Har også dyktige Siv Emilie Løvvold på ryggen og kan kjempe om seieren direkte fra en flott utgangsposisjon.

Startsiden:

Flere startraske. Garfiledz Prinze, Wallner, Arn Brodde, Norva Young, Amon Tomaz, Red Bolt og muligens Bella Noark kan alle være med i tetstriden om det laddes.

PÅ TRIPPELEN: Amatøren Nils-Erik kusker familiehesten Frøyu Petter som aldri har vært utenfor trippelen på sine ti starter. Seks av dem har endt med seier. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-4 (2100ma)

12 ELDHUSODIN

11 ALM NAGANO

9 FRØYU PETTER

6 Tusse Storm

8 Spydomann Ø.K.

--------------------------------

4 Mjølner Brun

3 Idfaxen

2 Tangen Trym

7 Z.M.'s Jerven

10 Spang Express

5 Brenne Balder

1 Teknologika

Løpet:

Jeg satser på fem hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Eldhusodin innfridde enkelt som storfavoritt tross en tur i sporene sist. Er råsterk og kan runde alle igjen, bare han holder seg til rett gangart. Og han har stabilisert seg mye.

Outsiderne:

Alm Nagano åpnet knallhardt etter 1.120 og 1.23 sist. Likevel holdt han mesterlig til annen bak seiersmaskinen El Viktor. Må gå bakfra nå, men bare det klaffer litt på veien, er det ikke umulig.

Luringen:

Tusse Storm hang ute i sporene hele veien sist og fullførte mesterlig til sjette. Blir kuskeforsterket med landschampion Eirik Høitomt nå og kan vinne igjen, som han gjorde det nest sist, da Nebbenes Friggi noe hardt ble flyttet ned.

Startsiden:

Tangen Trym, Brenne Balder og Z.M.'s Jerven kjører trolig om føringen.

HOLDEPUNKT: Åsbjørn Tengsareid har en god vinnersjanse med Gentile F. Boko som ikke har vært dårligere enn annen på sine fire starter i Norge. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-5 (2100ma)

4 GENTILE F. BOKO

--------------------------------

3 Lightning McQueen

10 I'll Be Back

5 Siberian Photo

9 Star Frecel

2 Emmet Bonanza

8 Black Jewel

11 Restless By The Sea

12 S.M.K. Smashing

6 L.V. Mr. Bite It

1 Cochise

7 Balotelli

Løpet:

Jeg tror Gentile F. Boko vinner dette varmblodsløpet for 4- og 5-åringer.

Favoritten:

Gentile F. Boko har ikke vært dårligere enn annen på sine fire starter i Norge. Kolnes-traveren måtte nøye seg med annen bak en meget opplagt Hazil Boko sist og ble speedet ned av stallvenninnen Gunny Princess E. gangen før. Var god til to strake før det. Står fint til spormessig og skal regnes med en bra sjanse igjen.

Outsiderne:

I'll Be Back skuffet litt sist, men var flink toer gangen før på en flott 1.15-tid over full distanse. Har sett fin ut i jobb og skal regnes blant de tre om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Lightning McQueen satt fast med vinnerkrefter bak Impressive Choice sist, tross galopp i første sving. 4-åringen har ennå ikke vunnet på sine 16 starter, men fortjener virkelig en seier nå.

Startsiden:

Emmet Bonanza er bra ut, men Gentile F. Boko vil nok kjøres for tet.

V76-6 (2100ma)

9 U.S. MALE E.P.

--------------------------------

4 Malkin

6 Rocknroll Fi

1 Flirtin Beach

5 Apollo Hornline

7 Ewald F. Boko

8 Divided By Zero

10 Jet Voice

3 Saturday Mornings

2 N.Y. Diamond In The Sky

11 Victory Lap

Løpet:

U.S. Male E.P. blir storfavoritt.

Favoritten:

U.S. Male E.P. var knallgod til seier i en sølvdivisjonsfinale sist tross en tøff tur i sporene. Gangen før i Sverige ble det helt feil. Glem det løpet. Var også solid til seier tredje sist og vinner normalt igjen uten uhell.

Outsiderne:

Rocknroll Fi skuffet nest sist, men har gjort fine løp ellers. Viser han seg fra sin beste side, samtidig som det klaffer med posisjonene, er han trippelaktuell.

Luringen:

Malkin var uheldig i Sverige sist da kusken bommet starten. Hesten fikk ikke premie, men så fin ut i kulissene. Kan muligens sitte tidlig i tet og lede lenge. Har en god trippelsjanse.

Startsiden:

Saturday Mornings er kjapp, men skal ha rygg. Muligens kan Malkin sitte tidlig i tet. Rocknroll Fi, Edwald F. Boko, Divided By Zero og Flirtin Beach er heller ingen sinker om det laddes.

AKTUELL: Nyland er en av dem som kan gå til topps i V76-finalen. Han vant lett fra tet sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-7 (2100ma)

7 GANDOLF

9 ROLI ELD

10 NYLAND

11 KOLNES KJELL

3 POLAR NORTHUG

--------------------------------

6 Torpa Nicklas

1 Villas Cato

8 Wik Emil

12 Will Prinsen

2 Super Gullet

4 Snonsøy Elda

5 Tangen Piril

Løpet:

Fem hester kan muligens rekke i V76-avslutingen.

Favoritten:

Gandolf var overlegen i Sverige sist og god til seier i V75 på Klosterskogen gangen før. Blir han sluppet til tet, kan han bli vrien å fange.

Outsiderne:

Roli Eld fosset til tet fra spor åtte i en V75-finale sist og holdt siden knepent unna for en meget tapper B.B. Terje T. Står greit til spormessig nå. Feilfritt og på sitt beste er han trolig med i striden igjen.

Nyland viste seg endelig fra sin beste side igjen sist. Vant lett fra tet. Må gå bakfra nå, men feilfritt og på sitt beste er det ikke umulig.…

Luringen:

Kolnes Kjell avsuttet fort til tredje bak tilleggshestene Tekno Jerken og Odd Herakles sist. Møter ingen av deres kaliber og med samme innsats kan han overraske.

Startsiden:

Torpa Nicklas og Gandolf er begge kjappe fra start. Muligens kan sistnevnte få overta. I så fall kan han bli veldig skummel.