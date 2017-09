Kveldens travtips: To Jackpot-bankere i V76

Det ble en favorittparade under Derby-kvalifiseringene forrige onsdag og ingen utbetaling for seks rette. Dermed er det Jackpot med over 1,3 millioner kroner ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar både Orlando Knick og Impressive Choice stå ugardert.

– Både Orlando Knick og Impressive Choice gjorde det bra i sine respektive klasseløpskvalifiseringer uten å kvalifisere seg til finalene. Motstanden er langt enklere nå, og forutsetningene perfekte. Jeg tror begge vinner, sier Olsbu.

Dagens banker:

Orlando Knick (V76-5) avsluttet fort etter sen åpning til fjerde i en Derby-kvalifiseringen Cokstile vant sist.

Dagens luring:

Migration (V76-3) er kjapp fra start og kan muligens overraske om han skulle komme seg foran.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner

BANKERKUSK: Hans Chr. Holm tror han kan lede fra start til mål med Impressive Choice som var bra i en hoppe-Kriterie-kvalifisering sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-1 (2100ma)

1 IMPRESSIVE CHOICE

--------------------------------

9 Great Manzi

10 Lightning McQueen

4 Restless By The Sea

11 Black Jewel

2 Bajazzo H.R.

5 J.T.'s Moneypenny

6 Queen's Victory

3 Marcello

12 Nothingbuttaillights

8 Elena B.R.

7 Chanto Blue Star

Løpet:

Jeg lar Impressive Choice stå alene i V76-innledningen.

Favoritten:

Impressive Choice vant i debuten og har siden vært matchet mot de beste i årgangen. I sin andre start tapte hun kun for den senere hoppeavdelingsvinneren av Märtha-løpet, Grace B.R. Impressive Choice var litt under pari i den finalen, men sto på fint til fjerde i kvalifiseringen, hvor Thai Sarahya vant foran Let's Take A Selfie. I Brekke-løpet nest manglet hun rom som femtehest i mål. Sist i en Hoppe-Kriteriekvalifiseringen sto hun på fint til femte etter å ha innledet i køen. Denne gang møter 3-åringen langt enklere lag. Hoppa er kjapp fra start. Åpnet etter 1.11,9 i tet i Märtha-kvalifiseringen. Forsvarer hun sporet, tror jeg hun leder hele veien.

Outsiderne:

Great Manzi ble overflydd sist og feilet siden i en trang situasjon i første sving. Kom bra tilbake, selv om han endte uplassert. Nest sist vant han enkelt etter siste 800 meter i dødens, dog i billig lag. Tredje sist tapte 5-åringen kun for Dicentra Dream A.T., dog klart. Blir kuskeforsterket med Tengsareid igjen nå og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Lightning McQueen fullførte godkjent fra dødens sist. Gikk med sko bak da. Nå blir det trolig uten, noe som er en fordel. Med løp på vent kan han speede fort.

Startsiden:

Impressive Choice har en fin sjanse til å forsvare sporet. Utforedres av de tre utvendige og kanskje Queen's Victory.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to Jackpot-bankere. Foto: Equus Media

V76-2 (2140mv)

3 MOLLYN

6 REM ODIN

9 Torderud Stjernen

5 Stee Raua

2 H.G. Mode

8 Egge Edel

--------------------------------

7 Jerveld

1 Heggetulla

4 Lannem Frøyd

10 Drill Rosa

11 Vangs Odin

Løpet:

En duo peker seg litt ut i dette travrittet, men jeg sper på med et par garderinger.

Favoritten:

Mollyn gikk et flott montéprøveløp på 1.29,8 og hadde mer inne. Har ikke startet på over ett år, men er godt forberedt. Romtveit-traveren står fint til på strek og kan fort være en vinner.

Outsiderne:

Torderud Stjernen travet utvendig leder til han overtok etter 500 meter sist. Kunne ikke svare Seter Birk til slutt, men fullførte bra. Er normalt travsikker og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Rem Odin tapte kun for gode Strikkeprinsen i et travritt sist og var helt nede på 1.27-tallet. Sviktet med galopp i startene før. Holder han seg til rett gangart, kan han muligens yppe seg.

Startsiden:

Alle tre på strek kan løse fint. H.G. Mode er kjapp, men usikker.

EN VINNERKANDIDAT: Starfish And Coffee, her med sin trener Hans W. Storås. I kveld blir hesten kusket av landschampion Eirik Høitomt, som har vunnet med henne før. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-3 (2100ma)

1 NOVA YAMOZ

2 STARFISH AND COFFEE

9 HAWKING

5 MIGRATION

--------------------------------

7 Gary Hoist

6 Mc Dreamy

8 Tayno Dream

4 Stardust Lady

3 Bar Story

Løpet:

Jeg tror det rekker med fire hester.

Favoritten:

Nova Yamoz satt fast i lederrygg sist. Er bra fra start. Klarer svenskegjesten å forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan hun kanskje holde unna.

Outsiderne:

Starfish And Coffee har vært litt variabel, men er bra på sitt beste. Hun er klart best i tet og vil nok bli satset med fra start. Kommer hun foran stiger sjansene betraktelig.

Hawking er mer enn god nok på sitt beste og har nå fått ett løp i kroppen. Stakk til tet da, men ble passert på siste bortre og fikk aldri skikkelig fritt frem innvendig til slutt, selv om lederen brøt ut litt. Jeg tror han er klart forbedret nå. Og blir det tøff kjøring i front, kan det gå veien.

Luringen:

Migration er også kjapp fra start, om det blir laddet. Også han er god om han kommer foran. 6-åringen har lett litt etter toppformen, men har nå fått tre løp i kroppen. Kan overraske fra tet.

Startsiden:

De tre innerste, samt Migration ladder nok direkte. Bar Story slipper uansett. Gary Hoist har åpnet i 1.10-fart tidligere, men står langt ute.

V76-4 (1640mv)

4 ÅLS FAKSEN

2 VATNORM

12 FRØYU PELLE

9 SPIKTROLLET

--------------------------------

5 Hellestvedt Trym

7 Reinfaks

6 Brevil Juli

8 Børke Sindy

3 Troll Ess

10 Lill Tea

1 Sør Rigo

11 Agnor

Løpet:

En kvartett peker seg litt ut igjen.

Favoritten:

Åls Faksen kommer ut etter lang pause, men har gått 1.29 full vei i trening. Har vunnet fire ganger på ni starter. Kun to ganger har han vært utenfor trippelen. Men det er er en viss galoppfare fra det trange fjerdesporet. Men kommer han seg først feilfritt avgårde, kan han bli tung å stå i mot.

Outsiderne:

Frøyu Pelle tok en fortjent og etterlengtet, men knepen seier sist. Er kanskje best når han er med der fremme og står således noe sjanseartet til.

Luringen:

Vatnorm sto på fint til fjerde i et løp Tivo vant foran Jærvsø Troll sist. Nest sist feilet han med trippelsjanse i et løp Alm Nagano vant på 1.27,6. Tok tre strake seirer før det. Kommer han seg greit ut fra et trangt spor, kan han vinne igjen.

Startsiden:

En veldig åpen startside. En feilfri Åls Faksen kan ta føringen, men sporet er trangt.

V76-5 (2600ma)

9 ORLANDO KNICK

--------------------------------

1 Lins Tanic

6 Tuileries

2 Mc Vet

12 Dahir Tariel

3 Umido Petral

8 Pharkphumchai

5 Lonely Vacation

10 Idol

4 Aday

11 Simoni's Kaj

7 Andova

Løpet:

Orlando Knick blir kveldens hovedbanker.

Favoritten:

Orlando Knick avsluttet fort etter sen åpning fra femte innvendig i en Derby-kvalifisering sist, men måtte nøye seg med fjerde i et løp meget gode Cokstile vant. Hamre-traveren møter langt enklere lag nå. Tok en sterk seier fra dødens gangen før. Skal regnes med en flott sjanse.

Outsiderne:

Tuileries har det blitt feil for i hans siste starter. Var god til seier fjerde sist. Har fordel av distansen. Feilfritt og med litt fart over forestillingen kan han fort ende på trippelen.

Luringen:

Lins Tanic avsluttet fort til tredje via fjerdespor ut mot oppløpet og tapte kun for Rapide Frecel og Puce Tanic E. sist. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre.

Startsiden:

Lins Tanic kan muligens forsvare sporet. Umido Petrel er trolig verst i mot.

V76-6 (2100ma)

6 GOING TRANSS R.

10 GHANDI B.R.

2 ADYTON FLAME

7 WATCH ME BOY

1 WRITING QUEEN

9 Spicy Boss

5 Concon W.

--------------------------------

11 Capri Sun

3 Down And Dirty

4 Centurion

8 Piero

Løpet:

Flere med vinnersjanse.

Favoritten:

Going Transs R. var overlegen etter et smørløp i billig lag i norgesdebuten. Skuffet sist og har vært strøket en gang siden. Kolnes-traveren rapporteres fin i trening og er god nok på sitt beste.

Outsiderne:

Ghandi B.R. var flink som fjerde i en Kriteriekvalifisering etter innvendig reise sist. Goldstile knep seieren fra Black Talisman der. Gangen før sto han på fint til annen bak gode Robin G.T. Skal regnes blant de tre om det klaffer fra baksporet.

Luringen:

Spicy Boss har kapasitet for en topplassering, men er fryktelig usikker. Men med samme innsats som tredje sist, er det ikke umulig.

Startsiden:

En feilfri Writing Queen eller Centurion kan muligens ta føringen. Concon W. kan også løse bra. Noe åpent.

V76-7 (2140mv)

8 KUVEN TØTTO

1 STUVE YR

5 HAMMARS CINA

13 Eldmia

11 Vestpol Hebe

2 Valborg

--------------------------------

3 Søstra Støen

9 Torpa Mai

10 Flammen Julie

15 Fjord Jerka

7 Røyns Olise

14 Bjøre Lydia

6 Tellus Vilja

12 Nebbenes Friggi

4 Hornnes Josefine

Løpet:

Et åpent hoppeløp, hvor jeg må gå inn på seks hester.

Favoritten:

Kuven Tøtto var milevis forbedret skoløs i DNTs 5-årsløp for hopper sist. Tapte terreng fra start, men avsluttet best av alle til femte, i løpet Voje Diva vant foran Oriola. Står sjanseartet til innerst i annen rekke, men om det løser seg og hun viser samme takter som sist, kan hun vinne.

Outsiderne:

Hammars Cina holdt knepent unna for Pelle Prins fra tet sist. Feilfritt og med posisjonsklaff er hun aktuell igjen.

Luringen:

Stuve Yr ble fjerde i DNTs 5-årsløp for hopper sist. Gangen før vant hun enkelt etter å ha overtatt etter 400 meter. Skulle hun forsvare sporet, stiger sjansene.

Startsiden:

Stuve Yr kan muligens forsvare sporet. Nr. 2,3,5 og 7 kan alle yppe seg litt.