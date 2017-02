Kveldens travtips: To Høitomt-bankere i V76

VGs travekspert, Anders Olsbu, tror stjernekusken Eirik Høitomt sitter med de beste kortene i kveldens V76-omgang på Bjerke.

Travekpserten spiller med to Høitomt-bankere til V76-kjøringen i kveld.

– Jeg lar Høitomt stå ugardert både med Kjempen og West Coast. Begge står perfekt til spor- og grunnlagsmessig. Dessuten vinnertipper jeg ham med Capocannoniere Am, som kan være et bankeralternativ om han fungerer som best, og Gunda. I tillegg kjører Høitomt dagens luring, Miefaks. Høitomt senior har allerede har tatt en klar ledelse i kampen om årets champion og kan få en ny pangdag, tror Olsbu.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2304 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar både Kjempen og West Coast stå ugardert. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



8 GUNDA

9 ART HAAKEN

1 ARVESØLV

3 TRONS TORILA

7 NADINE U.N.

5 TORI HULDRA

4 Ty Li

2 Mjølner Oda

-----------------------------

6 Troll Sindy

Favoritten:

Gunda avslutter bra hver gang. Ligger hun på skuddhold ut på siste bortre, kan hun meget vel vinne igjen. Sist måtte hun nøye seg med tredje bak Silke Chasmina og Trons Torila, men nærmet seg mye til mål. Var bra til seirer i de to foregående løpene. Må strekes igjen.



Outsiderne:

Art Haaken sto på fint til annen bak Odd Herakles og Viktor K. sist. Møter bare hopper nå og kan være med i striden om han viser seg fra sin beste side. Er kjapp fra start og bare han unngår dødens, skal han regnes.



Luringen:

Arvesølv er klart bedre enn raden og fortjener snart en seier. Sist fullførte hun sterkt til fjerde bak Silke Chasmina, Trons Torila og Gunda, og denne gangen står hun 20 meter bedre til enn vanlig. Men hun er ikke av de raskeste fra start og blir nok overflydd. Men feilfritt og om det løser seg, kan hun ta en etterlengtet triumf. Nest sist var hun uheldig da hun feilet bort en trippelplass bak Gunda og Silke Chasmina tross galopp på startsiden og sen åpning.



Startsiden:

Mjølner Oda kan muligens ta føringen.

SUKSESSTRENER: Dyktige Sigbjørn Kolnes trener begge favorittene i løpet for de stallansatte, Beauregard og Scotch Whisky, i V76-2 og favoritten Capocannoniere Am i V76-3. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-2 (2100ma)



5 BEAUREGARD

3 SCOTCH WHISKY

4 GUY FANATIC

2 VÆSTERBO LOIRE

-----------------------------

1 Priscilla E.P.

6 Genius Commander

7 Pharkphumchai

Favoritten:

Beauregard har vært god til to strake seirer etter pause. Holdt unna for gode Euroncandidcamera sist og var overlegen gangen før. 5-åringen har dessuten en meget dyktig kusk i 20-årige Magnus Teien Gundersen som tok hele tre V75-seirer på rad på lørdag med henholdsvis Emir la Brousse, Support Kindness og Remkvikk. Hittil i år har han vunnet hele 14 av 79 løp og er den tredje mestseirende. Vi tror unggutten kan vinne igjen.



Outsiderne:

Scotch Wisky satt fast i årsdebuten nest sist. Sist var han helt overlegen fra tet. Med samme innsats kan han absolutt frarøve stallkameraten Beauregard seieren.



Luringen:

Guy Fanatic holdt godkjent til tredje fra dødens sist i et løp Al B. Back Zet vant. Skårnes-traveren er klart best i tet, og sjansene stiger om han først kommer seg dit, men han har tre raske hester på innsiden.



Startsiden:

Alle de fem innerste kan åpne bra. Vi tror enten Scotch Whisky, Guy Fanatic eller Væsterbo Loire kan sitte tidlig i tet.

V76-3 (2100ma)



12 CAPOCANNONIERE AM

5 Goldie Street

4 Revenge

-----------------------------

6 Shootthesun

2 Russel Street

10 The Dark Knight

1 Nothingbuttaillights

3 Odd Supergirl

11 Honey P.R.

7 Wheelie

8 Nearmiss

9 C.C. Dobilas

Favoritten:

Capocannoniere Am feilet like etter start sist. Holdt greit til tredje etterpå uten å være på topp. Er behandlet etterpå. Svenskeimporten er veldig bra på sitt beste. Klarer han å posisjonere kreftene, samtidig som han holder seg til rett gangart, kan han runde alle. Men da må han være bedre enn sist, men det kan han også være etter å ha fått ett løp i kroppen.



Outsiderne:

Revenge feilet et par ganger sist. Fikk maks fra lederrygg gangen før. Tapte kun for Mimi's Regatta tredje sist og knep seieren fra Mon Amie Superb fjerde sist. På sitt beste er hun aktuell blant de tre.



Luringen:

Goldie Street fikk et tungt løp i dødens og kunne ikke stå i mot St. Florent Decoy sist. Gangen før knep hun seieren fra Cash Goal. Også hun er behandlet og kan være forbedret. Feilfritt og på sitt beste kjemper hun trolig i toppen.



Startsiden:

Nothingbuttaillights, Revenge, Goldie Street og Wheelie er bra ut. Vi tror mest på Revenge og Goldie Street.





V76-4 (2100mv)



4 LOME BAJAS

5 MIEFAKS

8 HORGEN LYNET

6 GARDIN TRAPPA

9 SAGER'N

10 STJERNE ÅSA

3 VALLE EVEN

1 Idlilly

7 H.M. Norne Rose

2 Min Kuling

11 Børke Sindy

12 Kor Kosen

Favoritten:

Lome Bajas tapte kun for kapable Smedpål etter en kjapp avslutning sist. Nest sist ble han sittende fast etter å ha galopperte på startsiden. Galopp kan det bli igjen med tanke på det trange fjerdesporet. Men kommer han seg bare feilfritt ut, kan han vinne igjen, som han gjorde det tredje og femte sist.



Outsiderne:

Horgen Lynet har løpt langt fortere enn siden konkurrenter, men galoppen ligger stadig på lur. Kommer ut etter pause nå, men har trent fint. Han trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Dessuten står han sjanseartet til innerst i annen rekke, og det må uansett løse seg. En typisk outsider.



Luringen:

Miefaks avsluttet fint etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret nå. Blir dessuten kuskeforsterket med landschampion Høitomt. Han vant to av fem løp i fjor.



Startsiden:

Lome Bajas, Miefaks, Gardin Trappa og H.M. Norne Rose kan alle løse bra.





V76-5 (2100ma)



4 KJEMPEN

-----------------------------

2 Sigmunn

10 Strikkeprinsen

7 Faks Mollyn

3 Sikvelands Svarten

8 Lome Gant

9 Stensvik Maja

6 Stjerne Kvikken

5 Kagge Lina

11 Smedtora

1 Løvland Spøken

12 Raukvin

Favoritten:

Kjempen går gode løp hver gang og har en veldig fin oppgave papiret. Tapte kun for Ask Eld sist. Han kan muligens sitte tidlig i tet. I så fall blir han vrien å tukte. Kihle-traveren har uansett en god sjanse.



Outsiderne:

Strikkeprinsen ble sittende fast i det lengste sist og gikk i mål med krefter spart. Tapte kun for en meget god Troll Svenn nest sist. Er nærmest avhengig av å gå uten pigger. Da kan han ende på trippelen feilfritt.



Luringen:

Sigmunn tegnet til å bli en av årgangens bedre i 3-årssesongen for to år siden, men han har slitt litt. Gikk godkjent til annen bak Ty Linn i sitt comeback sist. Vi ser ikke bort i fra at han kan bli toer bak storfavoritten igjen.



Startsiden:

Sigmunn, Sikvelands Svarten og Stjerne Kvikken er kjappe, men alle ønsker nok ryggen til Kjempen.

BLANT FAVORITTENE: Hamre-traveren Bruno di Quattro kan runde alle i eliteløpet for varmblodshester. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-6 (2100ma)



11 BRUNO DI QUATTRO

4 PEBBE SIMONI

7 UZO JOSSELYN

5 QUIRIRE

-----------------------------

9 Stan Libuda

10 I'm The Answer U.S.

1 Viking Frecel

3 Baldini

12 Photo Va Bene

6 Trinitro

2 Strong Forte

8 Triple Crown

Favoritten:

Bruno di Quattro går gode løp hver gang. Hamre-traveren går alltid til mål. Blir det bare litt tempo der fremme, blir han skummel til slutt. Men han er sterk og kan også gjøre grovjobben selv. Kan vinne på sitt beste.



Outsiderne:

Pebbe Simoni avsluttet sterkt til annen bak Winmecredit sist og til tredje bak Patricia Hastrup og Winmecredit nest sist. Satt fast tredje sist og var god til to strake seirer før det. Har vunnet sportrekningen, og bare han ikke havner i dødens, kan han vinne.



Luringen:

Uzo Josselyn er nok en Robert Bergh-traver som prøver lykken på Bjerke. Hestene hans har vist seg mer enn gode nok, og vi ser ikke bort i fra gjestekusk Austevoll prikker inn en ny triumf, denne gang med Uzo Josselyn som tok to tredjeplasser på tre forsøk i Frankrike i høst. Har trent fint, er sterk og er en stor outsider.



Startsiden:

Baldini og Viking Frecel er kjappe, men slipper muligens til Pebbe Simoni. Quirire er heller inken sinke.





V76-7 (2100ma)



2 WEST COAST

-----------------------------

10 Lucky Bullet

12 Sidsel

4 Global Sunset

5 Alberte Merci

11 Delec Hanover

3 Express Rapida

7 Across My Heart

1 Savona Va Bene

8 Double Dream

9 Zantana Transs R.

6 Dixi d'Hilly

Favoritten:

West Coast var flink toer i årsdebuten sist etter å ha travet sisterunden i dødens. Tapte kun for en meget opplagt Madonna Rags. Hamre-traveren er normalt ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen. Hun står fint til spormessig, og vi tror det er duket for seier.



Outsiderne:

Sidsel, West Coasts stallkamerat, avsluttet solid både sist og tredje sist. Får hun ligge i rygg til siste sving, speeder hun ned de fleste.



Luringen:

Lucky Bullet har sittet fast i sine to siste starter. Vant en V75-finale tredje sist da alt løste seg perfekt etter innvendig reise. Trener og kusk Morten A. Pedersen er optimist. Vi tror hun kan rekke frem til en trippelplass.



Startsiden:

Savona Va Bene kan bli utfordret av Global Sunset og Dixi d'Hilly. Sistnevnte skal uansett ha rygg.