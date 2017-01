Kveldens travtips: To gode sjanser

Kristine Kvasnes kan være nøkkelen til V65-suksess på Biri Travbane i kveld.

Først skal de to siste års montéchampion Kvasnes ut i et travritt med Valle Åsa.

– Valle Åsa er ubeseiret i sine tre travritt hittil i karrieren, men møter en annen god montéhest i form av Grundsvold Loke. En av dem vinner, tror VGs travekspert, Anders Olsbu.

Videre har Kvasnes en solid sjanse med Calle Cornelius.

– Calle Cornelius fikk endelig en seier igjen sist. Da vant han lett fra tet for Kvasnes, som leier hesten og har ham som passhest på travtrenerskolen. Calle står på tillegg nå, men motstanden er ikke verre enn at han kan runde alle. Et klart bankeralternativ, mener Olsbu.

Som alenestrek bruker han imidlertid Dex Dexter.

– Dex Dexter har perfekte forutsetninger fra sitt førstespor. Bare han går feilfritt, tror jeg han leder hele veien, seier traveksperten.



Lite V65-forslag (store bokstaver): 240 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1920 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 225 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1800 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Dex Dexter stå ugardert i V65-finalen. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

3 RAGAZZO

10 COLUMBUS SISU

6 DOCTOR JOE

5 ORO BOY

7 JOE HOO LEE

8 KEMAS STARLIGHT

------------------------------

4 Solid Neo

9 Valedictorian

2 Hot Sensation

1 Staro Kiss Of Fire



V65-2 (2100ma)

8 A WINNER

3 BEAT'EM ALL

5 FORADORI

1 DREAM BUILDER

------------------------------

9 Princess Coger

10 Annie Halbak

6 Roadbroker

4 New Venue

11 King Frecel

12 Romellut Bonanza

7 Nikita Bulwark

2 C.C. Gyrus

