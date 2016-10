Kveldens travtips: To Eggen-bankere

B-trener Tor Arne Eggen seler ut tre hester med vinnersjanser på Leangen Travbane i kveld. VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper to av dem.

Den sikreste er Iman Arvells.

– Iman Arvells var meget bra til seier på Biri Travbane sist, hvor han enkelt tok ned Global Rumour til slutt. 4-åringen møter overkommelig lag og har den klart beste kusken i Amanda Robertsen i dette ungdomsløpet. Han bør vinne, mener Olsbu.

Traveksperten lar også stallkameraten Supreme Sugar stå ugardert.

– Få hester fortjener en seier mer enn Supreme Sugar. Han har ikke vunnet på 38 starter. Hans siste seier kom for snaue to år siden. Men han har feilet bort flere topplasseringer. I det siste har den usikre traveren stabilisert seg mye og har faktisk gått seks feilfrie løp på rad. Han sto på flott til annen bak L'Orage i sitt sist travritt og var solid toer bak Millroyce gangen før. Vallaken har en av landets beste ryttere, Liv Pedersen, på ryggen og kan ta en etterlengtet seier. Men han blir mer enn sjansebanker, da han ikke er lett å få inn på bestilling, sier traveksperten.

Migration er heller ikke uten sjanser.

– Migration ledet lenge sist, men ble speedet ned av medsmygende Midnight Moon til slutt. Sporet er sjanseartet, men skulle han klare å komme seg foran, stiger sjansene, mener Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 420 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1764 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 140 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1512 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to bankere fra samme stall på Leangen i kveld.



V65-1 (2140mv)

6 SUPREME SUGAR

-----------------------------

9 Scarlet Magic

1 Hidden Secret

12 Pilgrims Power

8 Handsome Gent

4 Marlov

3 Juliana Brazz

2 Potemkin

5 K.L.M. Sweetwater

11 Riccione Ås

10 Danseur Rapide

7 Gjølmes Bird



V65-2 (2140ma)

5 GIKILING JERVEN

1 SPANG TRYM

3 KOLNES BRIT

2 IL ODA

10 Gjølmes Spika

6 Mo Stjerna

9 Voll Prins

-----------------------------

11 Alsaker Stjerna

8 Høiby Anders

7 Liheim Prins

4 Høiby Mario

V65-3 (2140mv)

1 ÅMOTSLYNET

11 PAVE NORA

8 AGNOR

10 Mai Viktor

5 Bleke Gulla

6 Aspegårdens Belona

-----------------------------

4 Diana

7 Vill Moa

12 Lister

2 Voll Odin

13 Theofrøkna

9 Marve Tinn

3 Skogli Polly



V65-4/V5-1 (2640mv)

6 IMAN ARVELLS

-----------------------------

8 Tank Genius

2 Johnny Boy F.

9 Buzy Bee

11 Creek's Liberty

3 Rapido G.T.

5 Kalland Scofield

4 C.R.L. Pretty Good

10 Hot Sensation

7 Orion's Oreo

1 Aday



V65-5/V5-2 (2140ma)

11 HELLE SPIK

2 SVORK SPIKA

1 Z.M.'S FELIX

7 Z.M.'S LYNTROLL

9 HAGE JERVEN

8 GJERDE SINDY

6 HELLE TONE

-----------------------------

5 Osa Mari

10 Hovsten Express

3 Odins Blessa

12 Dosarn

4 Buaas Terna



V65-6/V5-3 (2140ma)

5 CHANTO PHOTO

7 MIGRATION

9 MASTER KEMP

11 MIDNIGHT MOON

1 CANNAVARO

6 Beatles B.R.

-----------------------------

4 Freaky Friday

3 Hambler's Amigo

12 Marco d'Estino

8 Naipins Power

10 Black Butan

2 J.J. Funkies



V5-4 (2140mv)

6 GARLI MOE GARLIN

3 ROFSTAD ODIN

7 SMEDHEIM ARON

5 SNODIN

4 Tekno Blondie

1 Varg Lyn

-----------------------------

2 Virvel Diva



V5-5 (2140mv)

7 RED HOT FIRE I.V.

1 L.V. Mr. Bite It

3 Sugar Rags

13 Simplistic

14 Arrow Marsh

4 Folsom Force

-----------------------------

9 Clara Rags

6 Upper Hand

8 Magna Fin K.

2 Estelle

5 Grandmas Flowerstar

12 Credit Rolls

10 Lightning McQueen

15 My Pleasant Surprise

11 Golden Wildcat



Dagens banker

Iman Arvells var meget bra til en enkel seier på Biri sist. Møter enkelt lag og har den klart beste kusken i dette ungdomsløpet. Feilfritt vinner han igjen.



Dagens luring

Åmotslynet har feilet hver gang, men står nå veldig spennende til alene på strek i dette tidsløpet. Dessuten blir han kraftig kuskeforsterket med Andre H. Stensen. Vi ser ikke bort i fra at han kan lede hele veien i et relativt åpent løp.



DD-1:

Helle Spik gikk endelig feilfritt og tok en overlegen seier sist. Feilet bort flere topplasseringer i startene før. Feilfritt kan han runde til en ny seier. Svork Spika er ubeseiret på sine to starter i år. Kommer nå ut etter pause, men kan vinne på direkten.



DD-2:

Chanto Photo ble det feil for sist. Han avsluttet bra, men fikk alt for langt frem. På sitt beste er han mer enn god nok til å slå disse. Migration ble speedet ned av Midnight Moon sist. Står litt sjanseartet til, men kommer han foran og får dirigere litt, er det ikke helt umulig.



DD-1: 11,2,1,7,9,8,6 DD-2: 5,7,9,11,1 = 35 rekker